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В распределенном реестре ФНС зарегистрировали первый миллион МЧД ​

Распределенный реестр ФНС – пространство, в котором хранятся все зарегистрированные машиночитаемые доверенности. Он появился вместе с МЧД в 2022 г.

Больше всего МЧД через реестр ФНС зарегистрировали в «Контур.Доверенности» – 334 тыс. На второй позиции компания «Тензор» – через нее в реестре зарегистрировали больше 140 тысяч МЧД, на третьей – «» со 116 тыс. МЧД. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В 2024 г. компании стали активнее выпускать машиночитаемые доверенности. Только с января по май 2024 г. через «Контур.Доверенность» в реестре зарегистрировали почти 100 тыс МЧД. Это в два раза больше, чем тот же период 2023 г.

«Контур.Доверенность» – сервис для управления машиночитаемыми доверенностями (МЧД). Позволяет выпускать, отзывать и контролировать все МЧД компании в одном пространстве.

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Евгений Петров, менеджер проекта «Контур.Доверенность»: «Мы рады, что пользователи нам доверяют и выпускают МЧД через «Контур.Доверенность». В свою очередь мы постоянно совершенствуем сервис, добавляем в него новые возможности для удобства пользователей».

1 сентября 2024 г. состоится обязательный переход на машиночитаемые доверенности. В «Контур.Доверенности» ожидают пик активности по оформлению МЧД в августе 2024 г. Поэтому рекомендуют переходить на МЧД заранее, чтобы настроить бизнес-процессы под новые правила в срок и продолжить работу с электронными документами без стресса.

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