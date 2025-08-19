Разделы

Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий

Миру предвещают новую глобальную войну браузеров, третью по счету. Как и в предыдущие разы, причиной станут новые технологии, и разработчики вновь будут выяснять, чей продукт лучше. Теперь в центре внимания – нейросети и ИИ-агенты, которые уже начали появляться в составе популярных обозревателей, но пока работают плохо.

Если воевать то при помощи кода

В обозримом будущем разработчики браузеров могут вновь откопать топор войны, зарытый много лет назад, и в третий раз за всю историю начать разбираться, кто чей обозреватель лучше. Новую войну браузеров предрекает компания Palo Alto, работающая в сфере информационной безопасности, пишет The Register.

Гендиректор Palo Alto Никеш Арора (Nikesh Arora) заявил, что причиной нового скандала между разработчиками браузеров будут технологии искусственного интеллекта, притом как сами нейросети, так и ИИ-агенты. По его прогнозам, воевать они будут не только друг с другом, но и с крупнейшими ИТ-компаниями из мира нейросетей, в том числе с Google, Microsoft, OpenAI и Perplexity. Первые два техногиганта, впрочем, по совместительству являются разработчиками браузеров – у Google это легендарный и всемирно известный Chrome, самый популярный в мире, а Microsoft всеми правдами и неправдами пытается заставить людей перейти на ее Edge, слепленный на базе Chrome.

Чем будут мериться или первый повод для войны

Первая причина войны – ИИ-функциональность браузера. Глава Palo Alto уверен, что многие разработчики браузеров не захотят встраивать в свои решения ИИ-технологии сторонних компаний. В том, что ИИ-функции очень быстро начнут появляться в составе браузеров, сомнений нет, ведь прецеденты давно созданы, и совершено не важно, что пользователей это не устраивает.

edg6.jpg

Leon Seibert / Unsplash
Кто выйдет победителем из новой войны браузеров, пока решительно непонятно

Пример браузера со встроенными нейросетевыми функциями – это Firefox, существующий с 2003 г. и в настоящее время занимающий лишь 2,45% мирового рынка браузеров (июль 2025 г., StatCounter). В конце июля 2015 г. он обновился до версии 141, в котором ИИ помогает пользователям выполнять те действия, с которыми запросто можно справиться и без него.

Одно из них – это «умная» группировка вкладок. Но внедрение ИИ в Firefox не прошло гладко – пользователи стали жаловаться, что из-за этих нововведений браузер стал очень сильно нагружать процессор.

Три участника, два фронта и второй повод для войны

Вторая причина войны – бреши в безопасности браузера, появляющиеся из-за интегрированного ИИ. Гендиректор Palo Alto подчеркнул, что ИИ в браузерах может быть полезен для конечных пользователей, но для корпораций такие новшества – это сущий ад с точки зрения безопасности. «Ни одно предприятие не будет в восторге от браузера, который позволяет делать все, что угодно, и который может запускать ИИ-агентов без контроля», – отметил Никеш Арора.

По его мнению, рано или поздно компании начнут запрещать своим работникам пользоваться браузерами с функциями ИИ. Он уверен, что бизнес в скором будущем начнет переходить на обозреватели, сконцентрированные на безопасности.

Из этого следует, что в новую войну браузеров могут вступить еще и ИБ-компании. У самой Palo Alto, к примеру, есть собственный обозреватель с прицелом на безопасность. Он носит название Prisma Access Browser, и Palo Alto очень активно продвигает его среди своих клиентов.

Таким образом, разработчики будут спорить не только о том, у кого лучше ИИ-функции, но и в чьих продуктах безопасность более надежная.

Кто с кем воевал

История браузеров началась с конце XX века, когда интернет перестал быть закрытой сетью, и когда доступ к нему начали получать обычные пользователи. Первая война между ними разразилась почти сразу, в середине 1990-х годов, когда Microsoft и Netscape решили выяснить, кто главный на рынке. Разбирались они при помощи Internet Explorer (вышел в 1995 г.) и Netscape Navigator (вышел в 1994 г.), а другие разработчики в этом, по большому счету, не участвовали, хотя, к примеру, браузер Opera существует с 1995 г.

Первая война обозревателей завершилась безоговорочной победой Internet Explorer, после чего вплоть до 2008 г. наступило перемирие. Этот год ознаменовался двумя событиями в этом мире – началось массовое распространение технологии HTML5, что послужило причиной начала второго конфликта, а также вышел Google Chrome.

Chrome было суждено стать непосредственным участником новой войны, а его основным противником стал Internet Explorer. Детище Google одержало очень легкую победу, поскольку Internet Explorer к тому моменту очень сильно отставал от всех конкурентов и особенно от Chrome как техническом плане, так и с точки зрения безопасности. Со временем это признала и сама Microsoft.

В 2015 г. на смену Internet Explorer пришел Edge на базе уникального движка EdgeHTML, однако новой войны не случилось. В 2019 г. Microsoft скоропостижно отправила EdgeHTML на покой и с тех пор разрабатывает Edge на базе Chromium.

