Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Netscape Communications Corporation

Netscape Communications Corporation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.10.2009 Основатель Netscape вошел в совет директоров HP

witz и в Ning, Марк Андреессен был сооснователем и председателем совета директоров компании Opsware. До этого Андреессен работал главным директором по технологиям в America Online и был сооснователем Netscape Communications Corporation, где занимал различные должности, в том числе работал директором по технологиям и исполнительным вице-президентом по продукции.
17.08.2009 Создатели Netscape готовят новый браузер

уску новый проект: браузер под названием RockMelt, пишет The New York Times со ссылкой на хорошо знакомый с ситуацией источник. Марк Андрессен уже стоял у истоков одного громкого веб-проекта: браузер Netscape, выпущенный им 15 лет назад, стал "окном в интернет" для миллионов людей. Однако успех программы был скоротечен. В результате "войны браузеров", развернувшейся в начале 90-х годов, вер
06.07.2009 Создатель Netscape даст денег стартапам

Марк Андреессен (Marc Andreessen), один из создателей браузера Netscape, основал новый венчурный фонд, который будет инвестировать в перспективные идеи на ИТ-рынке. Марк Андреессен и Бен Хоровитц (Ben Horowitz), его давний бизнес-партнер, получили финансир
15.06.2009 Windows без IE: Еврокомиссия отомстила Microsoft за Netscape

Explorer стал частью операционной системы Windows с 1997 г. Такой шаг позволил Microsoft уже к 1999 г. стать на лидером на рынке интернет-браузеров, который изначально был упущен корпораций. Компания Netscape, чей одноименный браузер первоначально был самым популярным, не захотела мириться с таким положением вещей и через суд потребовала запретить включать IE в состав Windows 98. Иск был пр
01.07.2008 Основатель Netscape поможет Facebook

Согласно информации, появившейся в Сети, основатель Netscape Марк Андрессен стал четвертым членом правления Facebook, присоединившись к Марку Цукербергу, Питеру Тиэлю и Джиму Брейеру. Вместе с тем, Марк Андрессен сохранит свой пост председателя

31.01.2008 Netscape Navigator проживет на один месяц дольше

Компания AOL вчера, 30 января, объявила о том, что продолжит поддерживать свой браузер Netscape Navigator на месяц дольше, чем планировалось ранее, – до 1 марта 2008 г. Напомним, что в конце декабря 2007 г. компания AOL объявила о прекращении поддержки и развития кросс-платформен
29.12.2007 Конец Netscape Navigator

Компания AOL объявила о прекращении развития кросс-платформенного браузера Netscape Navigator с 1 февраля 2008 г. ввиду его низкой популярности. Количество пользователе
29.12.2007 Netscape Navigator канет в Лету

Компания AOL объявила о прекращении поддержки и развития кросс-платформенного браузера Netscape Navigator с 1 февраля 2008 года. Этот шаг объясняется, в первую очередь, низкой популярностью браузера. По некоторым оценкам, Netscape Navigator занимает всего лишь 0,6% рынка и
28.11.2007 Netscape Navigator 9.0.0.4: кросс-платформенный браузер на базе Firefox

ых для Firefox 2, и стандарта OPML, позволяющего читать новостные каналы. Обновление до версии 9.0.0.4 закрывает в браузере три уязвимости, исправленные в последней версии Mozilla Firefox – 2.0.0.10. Netscape Navigator Браузер распространяется бесплатно, скачать его можно здесь.
16.10.2007 AOL выпустила окончательную версию Netscape Navigator 9

новая панель Link Pad, предназначенная для временного хранения ссылок и др. Кроме того, появилась поддержка плагинов, созданных для Firefox 2, и стандарта OPML, позволяющего читать новостные каналы. Netscape Navigator Программа распространяется бесплатно, скачать ее можно здесь.
09.06.2007 Вышла девятая версия веб-браузера Netscape

Хорошая новость для поклонников американского браузера Netscape — вышла новая, девятая версия программы. Традиционно браузер сменил внешний облик, добавилась функция автоматического исправления ввода неверных URL-адресов, появились новые панел
28.07.2006 Фанаты Digg взломали Netscape.com

Сайт Netscape.com был взломан с использованием атаки типа межсайтовый скриптинг (cross-site scripting). Посетители взломанного сайта могли увидеть всплывающие окна со ссылкой на сайт Digg.com. Digg.
15.06.2006 AOL оживит портал Netscape

AOL обновляет свой веб-портал Netscape.com. Цель — улучшение обратной связи с  пользователями. Посетители портала смогут присылать ссылки на интересные статьи из интернета и  голосовать за наиболее интересные. Лучшие с
28.04.2006 Microsoft IE теряет позиции из-за редких обновлений

лемую часть компьютера, как мышь или клавиатура. Они поставляются бесплатно, но за последние десять лет разработчики затеяли жесткую конкуренцию. В середине 1990-х основным браузером для ПК и Mac был Netscape. Страницы выглядели предельно просто – размеченный текст, изображения и ссылки, а пользователи даже не подозревали, что с помощью этого нехитрого приложения можно будет загружать из Се
06.10.2005 Netscape станет браузером по умолчанию в ПК HP

Hewlett-Packard со следующего года будет предустанавливать браузер Netscape 8.0 на все продаваемые ноутбуки и десктопы, сообщили в одноименной компании, принадлежащей America Online. Покупатели смогут выбрать Netscape в качестве браузера по умолчанию. В
20.06.2005 Новый Netscape совместим с IE

Netscape выпустила обновленную версию одноименного браузера, в котором решена проблема несовместимости с Microsoft Internet Explorer. По словам производителя, Netscape 8.02 не нарушает чтение языка XML в Internet Explorer. Напомним, что установка предыдущей версии Netscape 8 на компьютер приводила к показам страниц IE с XML как пустых. В связи
03.06.2005 Red Hat готовит к выпуску сервер каталогов

ие приложения. Сервер каталогов (directory server) будет управлять системными именами пользователей и политиками доступа. Это одна из нескольких программ, приобретенных главным производителем Linux у Netscape (подразделение Time Warner) в прошлом году. Сервер появится в открытом доступе, а разработчики призывают всех к его использованию, модификации и распространению. Red Hat Directory Serv
27.05.2005 Microsoft рекомендует пользователям IE удалить браузер Netscape 8

Корпорация Microsoft поспешила довести до сведения пользователей браузера Netscape 8, что он может нарушать работу XML в Microsoft Internet Explorer. В связи с этим специалисты Microsoft отметили, что после установки вышеназванного браузера XML-страницы отображались

20.05.2005 В новом Netscape обнаружены старые "дыры"

Новая версия браузера Netscape — Netscape 8, которая, по словам разработчиков, более безопасна, чем Firefox и IE, имеет две серьезные и уже давно известные уязвимости, утверждают эксперты Secunia. Ведущи
19.05.2005 Вышла финальная версия браузера Netscape 8.0

19 мая готовится к выпуску финальная версия браузера Netscape 8.0, сообщает агентство Reuters. Разработчики отмечают, что функциональные возможности браузера несколько пополнились с того момента, когда была представлена бета-версия Netscape

02.02.2005 В новый Netscape встроят антифишинговую систему

Новая версия браузера Netscape 8 от America Online будет оборудована системой защиты от фишеров. Основная возможность нового Netscape — постоянно обновляемые «черные» и «белые» списки. При попадании на с
11.10.2004 "Война браузеров" может вспыхнуть вновь

ния, придется соответствующим образом отреагировать на действия конкурентов». Firefox многим обязан Netscape. Именно Netscape Communications Corporation создала и финансировала проект по
01.10.2004 Red Hat покупает технологии Netscape Security

Red Hat купит технологии Netscape Security у America Online. По условиям соглашения Red Hat получит Netscape Enterprise Suite, включая Netscape Directory Server и Netscape Certificate Management Sy
18.08.2004 AOL выпустила новую версию Netscape

Компания America Online (AOL) выпустила новую версию браузера Netscape - Netscape 7.2. Об этом сообщил Eweek. Группа разработчиков Mozilla, участвовавшая в создании предыдущей версии Netscape, отделилась от AOL и работает самостоятельно. Нес
18.07.2003 Время Netscape прошло

Остальные сотрудники Netscape переведены на другой проект - AOL Communicator, где они будут работать над программой мгновенного обмена сообщениями. Еще 6 программистов займутся поддержкой Netscape, работая в
16.12.2002 В новом Netscape можно запретить всплывающие окна

AOL Time Warner выпустила новую версию браузера Netscape Navigator - 7.01, в котором можно установить запрет на открытие всплывающих окон (pop-up), как правило, содержащих рекламу. Таким образом, пользователи смогут избавиться от надоедливой
19.09.2002 Microsoft не позволяет пользователям Netscape скачать заплатку к очередной дыре в безопасности

o be running Internet Explorer 5 in order to use Windows Update" ("Вы должны использовать Internet Explorer 5 для обновления Windows"). Но, к сожалению, вышеупомянутый пользователь использует браузер Netscape 7. Конечно, можно предположить, что он найдет какую-нибудь версию IE на своем компьютере, которую в свою очередь тоже надо сначала обновить. Скорее всего, все эти трудности приведут к

29.08.2002 Netscape представила новую версию своего браузера

После длительного тестирования, начавшегося в мае текущего года, компания America Online, интернет-подразделение медиа-гиганта AOL Time Warner, объявила о выпуске новой версии интернет-браузера Netscape Navigator. Как сообщают представители Netscape, программный пакет сочетает в себе последние разработки и обеспечивает более высокие скорость работы и навигацию в Сети. По мнению
17.05.2002 AOL начинает бета-тестирование Netscape Communicator 2.0 для Mac OS X

очередной ход во вновь разгорающейся "браузерной" войне. На этот раз полем сражения, как ожидается, станет платформа Mac, поддерживаемая корпорацией Apple. "Секретным оружием" AOL станет новая версия Netscape Communicator для Mac OS X. Согласно данным портала VibrantMedia, многие участники сообщества Mac получили по электронной почте предложения стать бета-тестерами второй версии браузера о
27.03.2002 AOL UK сворачивает бренды Netscape Online и Compuserve 2000

Британское подразделение медиагиганта AOL собирается отказаться от использования двух старейших на британсокм рынке ISP-услуг брендов - Netscape Online и Compuserve 2000, что позволит, по мнению администрации портала, сконцентрироваться на продвижении основной торговой марки AOL и новых решений высокоскоростного доступа к Сети.
14.03.2002 AOL тестирует новую версию Netscape на основе Gecko

у межбраузерной совместимости. Среди очевидных достоинств Gecko также его малый объем, который составляет менее 1МВ. Напомним, что так называемая "браузерная война", которую вели Microsoft и компания Netscape, сейчас, также как и AOL, входящая в состав корпорации AOL/TimeWarner, завершилась практически полным поражением Netscape Communicator, доля которого на рынке сегодня не превыша
14.03.2002 AOL тестирует новую версию Netscape на основе Gecko

Продолжая предпринимать неординарные шаги в конкурентной борьбе с Microsoft, компания AOL в ближайшем будущем начнет тестирование собственного интернет-браузера, который станет новой версией Netscape, основанной на отображающем механизме Gecko. Как сообщил пресс-секретарь AOL Джим Уитни (Jim Whitney), первые версии Netscape Gecko уже поставлены AOL корпорации CompuServe в ка
13.03.2002 Бывший глава Netscape утверждает, что Microsoft использует нечестные методы конкурентной борьбы

Бывший глава компании Netscape, Джим Барксдейл (Jim Barksdale), одна из центральных фигур в нашумевшем антимонопольном разбирательстве с Microsoft в 1998 году, утверждает, что он предпочел бы не использовать веб-бра
30.01.2002 Netscape Navigator и Mozilla содержат опасную уязвимость

Версии браузеров Netscape Navigator, предшествующих 6.2.1, и Mozilla, предшествующих 0.9.7, содержат опасную системную уязвимость, позволяющую злоумышленникам получить доступ к информации, содержащейся в файлах
24.01.2002 Netscape vs Microsoft: новый камень в огород монополиста

Представители Netscape не уточнили сумму нанесенного ущерба, однако отметили, что "намерены покрыть все убытки в троекратном размере в соответствии с законом". В Netscape также заявили, что "добиваютс
24.01.2002 Netscape подала в суд на Microsoft

Компания Netscape Communications подала иск против компании Microsoft, основанный на тех же претензиях
20.12.2001 Netscape разработает AOL.com для пользователей Mac

амках которого будет разработана специальная стартовая страница портала пользователей компьютеров Macintosh. Разработкой и поддержкой нового ресурса будет заниматься входящая в структуру AOL компания Netscape Communications. В тестовом режиме AOL.com для Mac был представлен пользователям в минувший вторник. На заданной по умолчанию на всех новых компьютерах фирмы Apple стартовой странице пр
26.10.2001 Microsoft закрыла доступ к MSN.com для пользователей Opera и старых версий Netscape

Network, были разочарованы сообщениями сервера о том, что "используемый браузер не может правильно отобразить сайт". Правильно отобразить MSN.сom теперь может только Internet Explorer и новые версии Netscape. Директор по маркетингу MSN Боб Виссе (Bob Visse) заявил, что никакой ошибки тут нет - Microsoft действительно закрыла доступ к сайту с конкурирующих браузеров. Но дело не в монополизм
20.08.2001 Netscape - новая жертва вируса Code Red

небезызвестного вируса Code Red пострадало как минимум восемь серверов, управляемых подразделением Netscape Communications компании AOL. В результате этого под угрозой распространения "заразы"
16.08.2001 Netscape обновил поисковую систему

поисковые сервера: GoTo.com, Google, LookSmart, Lycos и Ask Jeeves. Ими можно воспользоваться, если Netscape не сможет найти требуемую информацию. В отличие от старой версии, которая искала тол

Публикаций - 426, упоминаний - 487

Netscape Communications Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 165
AOL Inc - America Online 1883 144
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 45
Google LLC 12690 44
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Apple Inc 13156 28
Yahoo! 3726 24
Mozilla Foundation 208 23
Oracle Corporation 7074 20
Red Hat 1378 17
Yahoo - CompuServe - CompuServe Information Service, CIS 48 13
HP - Hewlett-Packard 3662 13
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 12
OpenText - Micro Focus - Novell 880 12
Intel Corporation 12811 11
HP Inc. 5883 11
Otello Corporation - Opera Software 340 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Cisco Systems 5372 8
Dell EMC 5180 7
X Corp - Twitter 2938 7
HPE SGI - Silicon Graphics 390 7
Adobe Systems 1597 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
Adobe Macromedia 219 6
Yandex - Яндекс 9216 6
AT&T Inc 1726 6
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 6
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 5
AltaVista Search Engine 202 5
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 60 5
RealNetworks Products and Services 355 5
IDT - Net2Phone 68 5
Samsung Electronics 11065 5
CA Technologies - Computer Associates 392 4
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 4
AOL Europe 42 4
SAP SE 5601 4
Warner 540 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
eBay Inc 1640 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Sequoia Capital 115 3
Uber 357 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
Bertelsmann 195 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Visa International 1993 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Coca-Cola Company 261 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
WeWork 6 1
Stitch Fix 2 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
L’Oreal 58 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
Janco - Janco Partners - Janco Associates 15 1
WMG - Warner Music Group 210 1
MSD Capital 14 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
Reebok 14 1
Accel Partners 49 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 9 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 22 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 11
Судебная власть - Judicial power 2500 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Ассоциация менеджеров 107 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 208
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 70
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 44
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 37
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 32
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 23
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 21
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 20
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 15
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 14
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 12
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 10
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 10
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 465 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 9
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 118
Mozilla Firefox - браузер 1951 90
Microsoft Windows 16882 88
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 75
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 60
Linux OS 11533 53
Opera Browser - Браузер 1050 48
Oracle Java - язык программирования 3469 37
Apple Safari - браузер 896 29
JavaScript - JS - язык программирования 1425 26
Microsoft Windows 2000 8678 24
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 24
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 19
Microsoft Windows XP 2431 19
Mozilla Gecko - браузерный движок 68 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 16
Apple macOS 2419 16
Google Chrome - браузер 1701 15
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 14
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 13
Microsoft Outlook 1506 13
Microsoft Windows NT 890 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 11
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 11
Microsoft Windows 95 429 11
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 10
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 8
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 8
Nokia Symbian OS 1411 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 7
Google - Gmail 1021 6
StatCounter 478 6
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 5
Google Android 15244 5
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 5
Apple iPhone 6 4861 5
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 5
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 4
Microsoft ActiveX 212 4
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 29
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
Clarke Jim - Кларк Джим 7 6
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 6
Barksdale James - Барксдейл Джеймс 8 6
Bankoff Jim - Банкофф Джим 7 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 9 3
Visse Bob - Виссе Боб 5 3
Schuler Barry - Шулер Барри 14 3
Screnta Richard - Skrenta Richard - Скрента Ричард 7 3
Martin Jim - Мартин Джим 5 3
Barksdale Jim - Барксдейл Джим 3 3
Buchwalter Charles - Бушуолтер Чарльз - Buchwalter Charlie - Бушвалтер Чарли 9 3
Mitchell Baker - Митчелл Бейкер 29 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 2
Adleman Leonard - Адельман Леонард 7 2
Shamir Adi - Шамир Ади 12 2
McNealy Scott - Макнили Скот 49 2
Homer Mike - Хоумер Майк 3 2
Eich Brendan - Айк Бренден 15 2
Smith Stephen - Смит Стефан 4 2
Weinstein Andrew - Вайнштейн Эндрю 7 2
Cullinan Jim - Куллинан Джим - Кулинан Джим 15 2
Smith David - Смит Дэвид 40 2
Motz Frederick - Мотц Фредерик 16 2
Desler Jim - Деслер Джим 17 2
Jones Chris - Джонс Крис 21 2
Buckley John - Бакли Джон 4 2
Megacz Adam - Мегач Адам 2 2
Sacks Jonathan - Сакс Джонатан 3 2
Case Steve - Кейс Стив 41 2
Fitzhugh Justin - Фитцхью Джастин 3 2
Case Steve - Кейз Стив 6 2
Case Stephen - Кейс Стивен 4 2
Brin Sergey - Сергей Брин 193 2
Larry Page - Ларри Пейдж 197 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 83
Россия - РФ - Российская федерация 166168 35
Европа 24964 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 13
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 13
Япония 13807 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Норвегия - Королевство 1858 10
США - Калифорния 4829 10
Франция - Французская Республика 8177 9
Канада 5082 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Украина 7928 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Казахстан - Республика 6048 5
Армения - Республика 2449 5
Индия - Bharat 5870 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
Грузия 1332 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 5
Таджикистан - Республика 953 5
Туркмения - Туркменистан 456 5
Ирландия - Республика 1051 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Бельгия - Королевство 1192 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Нидерланды 3746 4
Европа Западная 1496 4
США - Юта 198 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Польша - Республика 2031 3
Израиль 2856 3
Испания - Королевство 3840 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 33
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 26
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 24
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Английский язык 7030 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 36
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 29
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 11
NYT - The New York Times 1100 10
CNET Networks - CNET News 1643 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
AP - Associated Press 2007 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Inquirer 463 4
Fortune 211 3
Digg 68 3
CNews Журнал 167 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Silicon.com 364 2
VNUNet.com 214 2
Newsbytes News Network 379 2
Washington Profile 142 2
Playboy 51 2
Times 661 2
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
FT - Financial Times 1296 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Bloomberg 1627 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
VentureBeat 90 2
Известия ИД 770 1
Лаборатория Артимовича 9 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Finacial Times 4 1
MacWorld 134 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
Silicon 494 1
Vnunet 224 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Computer Weekly 376 1
Net Applications 127 9
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
Gartner - Гартнер 3658 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Fortune Global 100 142 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
Radicati Group 26 1
Fortune Global 500 295 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 17
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
CeBIT 614 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Microsoft Build - конференция 39 1
MacWorld Expo 35 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще