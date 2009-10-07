Основатель Netscape вошел в совет директоров HP witz и в Ning, Марк Андреессен был сооснователем и председателем совета директоров компании Opsware. До этого Андреессен работал главным директором по технологиям в America Online и был сооснователем Netscape Communications Corporation, где занимал различные должности, в том числе работал директором по технологиям и исполнительным вице-президентом по продукции.

Создатели Netscape готовят новый браузер уску новый проект: браузер под названием RockMelt, пишет The New York Times со ссылкой на хорошо знакомый с ситуацией источник. Марк Андрессен уже стоял у истоков одного громкого веб-проекта: браузер Netscape, выпущенный им 15 лет назад, стал "окном в интернет" для миллионов людей. Однако успех программы был скоротечен. В результате "войны браузеров", развернувшейся в начале 90-х годов, вер

Создатель Netscape даст денег стартапам Марк Андреессен (Marc Andreessen), один из создателей браузера Netscape, основал новый венчурный фонд, который будет инвестировать в перспективные идеи на ИТ-рынке. Марк Андреессен и Бен Хоровитц (Ben Horowitz), его давний бизнес-партнер, получили финансир

Windows без IE: Еврокомиссия отомстила Microsoft за Netscape Explorer стал частью операционной системы Windows с 1997 г. Такой шаг позволил Microsoft уже к 1999 г. стать на лидером на рынке интернет-браузеров, который изначально был упущен корпораций. Компания Netscape, чей одноименный браузер первоначально был самым популярным, не захотела мириться с таким положением вещей и через суд потребовала запретить включать IE в состав Windows 98. Иск был пр

Основатель Netscape поможет Facebook Согласно информации, появившейся в Сети, основатель Netscape Марк Андрессен стал четвертым членом правления Facebook, присоединившись к Марку Цукербергу, Питеру Тиэлю и Джиму Брейеру. Вместе с тем, Марк Андрессен сохранит свой пост председателя

Netscape Navigator проживет на один месяц дольше Компания AOL вчера, 30 января, объявила о том, что продолжит поддерживать свой браузер Netscape Navigator на месяц дольше, чем планировалось ранее, – до 1 марта 2008 г. Напомним, что в конце декабря 2007 г. компания AOL объявила о прекращении поддержки и развития кросс-платформен

Конец Netscape Navigator Компания AOL объявила о прекращении развития кросс-платформенного браузера Netscape Navigator с 1 февраля 2008 г. ввиду его низкой популярности. Количество пользователе

Netscape Navigator канет в Лету Компания AOL объявила о прекращении поддержки и развития кросс-платформенного браузера Netscape Navigator с 1 февраля 2008 года. Этот шаг объясняется, в первую очередь, низкой популярностью браузера. По некоторым оценкам, Netscape Navigator занимает всего лишь 0,6% рынка и

Netscape Navigator 9.0.0.4: кросс-платформенный браузер на базе Firefox ых для Firefox 2, и стандарта OPML, позволяющего читать новостные каналы. Обновление до версии 9.0.0.4 закрывает в браузере три уязвимости, исправленные в последней версии Mozilla Firefox – 2.0.0.10. Netscape Navigator Браузер распространяется бесплатно, скачать его можно здесь.

AOL выпустила окончательную версию Netscape Navigator 9 новая панель Link Pad, предназначенная для временного хранения ссылок и др. Кроме того, появилась поддержка плагинов, созданных для Firefox 2, и стандарта OPML, позволяющего читать новостные каналы. Netscape Navigator Программа распространяется бесплатно, скачать ее можно здесь.

Вышла девятая версия веб-браузера Netscape Хорошая новость для поклонников американского браузера Netscape — вышла новая, девятая версия программы. Традиционно браузер сменил внешний облик, добавилась функция автоматического исправления ввода неверных URL-адресов, появились новые панел

Фанаты Digg взломали Netscape.com Сайт Netscape.com был взломан с использованием атаки типа межсайтовый скриптинг (cross-site scripting). Посетители взломанного сайта могли увидеть всплывающие окна со ссылкой на сайт Digg.com. Digg.

AOL оживит портал Netscape AOL обновляет свой веб-портал Netscape.com. Цель — улучшение обратной связи с пользователями. Посетители портала смогут присылать ссылки на интересные статьи из интернета и голосовать за наиболее интересные. Лучшие с

Microsoft IE теряет позиции из-за редких обновлений лемую часть компьютера, как мышь или клавиатура. Они поставляются бесплатно, но за последние десять лет разработчики затеяли жесткую конкуренцию. В середине 1990-х основным браузером для ПК и Mac был Netscape. Страницы выглядели предельно просто – размеченный текст, изображения и ссылки, а пользователи даже не подозревали, что с помощью этого нехитрого приложения можно будет загружать из Се

Netscape станет браузером по умолчанию в ПК HP Hewlett-Packard со следующего года будет предустанавливать браузер Netscape 8.0 на все продаваемые ноутбуки и десктопы, сообщили в одноименной компании, принадлежащей America Online. Покупатели смогут выбрать Netscape в качестве браузера по умолчанию. В

Новый Netscape совместим с IE Netscape выпустила обновленную версию одноименного браузера, в котором решена проблема несовместимости с Microsoft Internet Explorer. По словам производителя, Netscape 8.02 не нарушает чтение языка XML в Internet Explorer. Напомним, что установка предыдущей версии Netscape 8 на компьютер приводила к показам страниц IE с XML как пустых. В связи

Red Hat готовит к выпуску сервер каталогов ие приложения. Сервер каталогов (directory server) будет управлять системными именами пользователей и политиками доступа. Это одна из нескольких программ, приобретенных главным производителем Linux у Netscape (подразделение Time Warner) в прошлом году. Сервер появится в открытом доступе, а разработчики призывают всех к его использованию, модификации и распространению. Red Hat Directory Serv

Microsoft рекомендует пользователям IE удалить браузер Netscape 8 Корпорация Microsoft поспешила довести до сведения пользователей браузера Netscape 8, что он может нарушать работу XML в Microsoft Internet Explorer. В связи с этим специалисты Microsoft отметили, что после установки вышеназванного браузера XML-страницы отображались

В новом Netscape обнаружены старые "дыры" Новая версия браузера Netscape — Netscape 8, которая, по словам разработчиков, более безопасна, чем Firefox и IE, имеет две серьезные и уже давно известные уязвимости, утверждают эксперты Secunia. Ведущи

Вышла финальная версия браузера Netscape 8.0 19 мая готовится к выпуску финальная версия браузера Netscape 8.0, сообщает агентство Reuters. Разработчики отмечают, что функциональные возможности браузера несколько пополнились с того момента, когда была представлена бета-версия Netscape

В новый Netscape встроят антифишинговую систему Новая версия браузера Netscape 8 от America Online будет оборудована системой защиты от фишеров. Основная возможность нового Netscape — постоянно обновляемые «черные» и «белые» списки. При попадании на с

"Война браузеров" может вспыхнуть вновь ния, придется соответствующим образом отреагировать на действия конкурентов». Firefox многим обязан Netscape. Именно Netscape Communications Corporation создала и финансировала проект по

Red Hat покупает технологии Netscape Security Red Hat купит технологии Netscape Security у America Online. По условиям соглашения Red Hat получит Netscape Enterprise Suite, включая Netscape Directory Server и Netscape Certificate Management Sy

AOL выпустила новую версию Netscape Компания America Online (AOL) выпустила новую версию браузера Netscape - Netscape 7.2. Об этом сообщил Eweek. Группа разработчиков Mozilla, участвовавшая в создании предыдущей версии Netscape, отделилась от AOL и работает самостоятельно. Нес

Время Netscape прошло Остальные сотрудники Netscape переведены на другой проект - AOL Communicator, где они будут работать над программой мгновенного обмена сообщениями. Еще 6 программистов займутся поддержкой Netscape, работая в

В новом Netscape можно запретить всплывающие окна AOL Time Warner выпустила новую версию браузера Netscape Navigator - 7.01, в котором можно установить запрет на открытие всплывающих окон (pop-up), как правило, содержащих рекламу. Таким образом, пользователи смогут избавиться от надоедливой

Microsoft не позволяет пользователям Netscape скачать заплатку к очередной дыре в безопасности o be running Internet Explorer 5 in order to use Windows Update" ("Вы должны использовать Internet Explorer 5 для обновления Windows"). Но, к сожалению, вышеупомянутый пользователь использует браузер Netscape 7. Конечно, можно предположить, что он найдет какую-нибудь версию IE на своем компьютере, которую в свою очередь тоже надо сначала обновить. Скорее всего, все эти трудности приведут к

Netscape представила новую версию своего браузера После длительного тестирования, начавшегося в мае текущего года, компания America Online, интернет-подразделение медиа-гиганта AOL Time Warner, объявила о выпуске новой версии интернет-браузера Netscape Navigator. Как сообщают представители Netscape, программный пакет сочетает в себе последние разработки и обеспечивает более высокие скорость работы и навигацию в Сети. По мнению

AOL начинает бета-тестирование Netscape Communicator 2.0 для Mac OS X очередной ход во вновь разгорающейся "браузерной" войне. На этот раз полем сражения, как ожидается, станет платформа Mac, поддерживаемая корпорацией Apple. "Секретным оружием" AOL станет новая версия Netscape Communicator для Mac OS X. Согласно данным портала VibrantMedia, многие участники сообщества Mac получили по электронной почте предложения стать бета-тестерами второй версии браузера о

AOL UK сворачивает бренды Netscape Online и Compuserve 2000 Британское подразделение медиагиганта AOL собирается отказаться от использования двух старейших на британсокм рынке ISP-услуг брендов - Netscape Online и Compuserve 2000, что позволит, по мнению администрации портала, сконцентрироваться на продвижении основной торговой марки AOL и новых решений высокоскоростного доступа к Сети.

AOL тестирует новую версию Netscape на основе Gecko у межбраузерной совместимости. Среди очевидных достоинств Gecko также его малый объем, который составляет менее 1МВ. Напомним, что так называемая "браузерная война", которую вели Microsoft и компания Netscape, сейчас, также как и AOL, входящая в состав корпорации AOL/TimeWarner, завершилась практически полным поражением Netscape Communicator, доля которого на рынке сегодня не превыша

AOL тестирует новую версию Netscape на основе Gecko Продолжая предпринимать неординарные шаги в конкурентной борьбе с Microsoft, компания AOL в ближайшем будущем начнет тестирование собственного интернет-браузера, который станет новой версией Netscape, основанной на отображающем механизме Gecko. Как сообщил пресс-секретарь AOL Джим Уитни (Jim Whitney), первые версии Netscape Gecko уже поставлены AOL корпорации CompuServe в ка

Бывший глава Netscape утверждает, что Microsoft использует нечестные методы конкурентной борьбы Бывший глава компании Netscape, Джим Барксдейл (Jim Barksdale), одна из центральных фигур в нашумевшем антимонопольном разбирательстве с Microsoft в 1998 году, утверждает, что он предпочел бы не использовать веб-бра

Netscape Navigator и Mozilla содержат опасную уязвимость Версии браузеров Netscape Navigator, предшествующих 6.2.1, и Mozilla, предшествующих 0.9.7, содержат опасную системную уязвимость, позволяющую злоумышленникам получить доступ к информации, содержащейся в файлах

Netscape vs Microsoft: новый камень в огород монополиста Представители Netscape не уточнили сумму нанесенного ущерба, однако отметили, что "намерены покрыть все убытки в троекратном размере в соответствии с законом". В Netscape также заявили, что "добиваютс

Netscape подала в суд на Microsoft Компания Netscape Communications подала иск против компании Microsoft, основанный на тех же претензиях

Netscape разработает AOL.com для пользователей Mac амках которого будет разработана специальная стартовая страница портала пользователей компьютеров Macintosh. Разработкой и поддержкой нового ресурса будет заниматься входящая в структуру AOL компания Netscape Communications. В тестовом режиме AOL.com для Mac был представлен пользователям в минувший вторник. На заданной по умолчанию на всех новых компьютерах фирмы Apple стартовой странице пр

Microsoft закрыла доступ к MSN.com для пользователей Opera и старых версий Netscape Network, были разочарованы сообщениями сервера о том, что "используемый браузер не может правильно отобразить сайт". Правильно отобразить MSN.сom теперь может только Internet Explorer и новые версии Netscape. Директор по маркетингу MSN Боб Виссе (Bob Visse) заявил, что никакой ошибки тут нет - Microsoft действительно закрыла доступ к сайту с конкурирующих браузеров. Но дело не в монополизм

Netscape - новая жертва вируса Code Red небезызвестного вируса Code Red пострадало как минимум восемь серверов, управляемых подразделением Netscape Communications компании AOL. В результате этого под угрозой распространения "заразы"