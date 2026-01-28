Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Stitch Fix


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


28.01.2026 Павел Шибанов, Fintech Platform: Персонализация может существовать не только как нишевый сервис, но и как полноценная технологическая платформа 1
26.01.2018 В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Stitch Fix и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1299 1
Yahoo! 3711 1
PayPal 662 1
Dropbox 514 1
Telegram Group 2621 1
AOL Inc - America Online 1878 1
Netscape Communications Corporation 425 1
Snap Inc 102 1
Zendesk 37 1
Cisco Systems - AppDynamics 39 1
Snapchat 146 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Cyanogen Mod 53 1
New Relic 7 1
Nest 39 1
Stripe 31 1
Google LLC 12318 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Cisco Systems 5231 1
Amazon Inc - Amazon.com 3154 1
X Corp - Twitter 2913 1
Apple Inc 12712 1
Meta Platforms - Facebook 4546 1
Visa International 1976 1
Gett 87 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
WeWork 6 1
JD.com - Jingdong Mall 97 1
Block - Square 198 1
Sequoia Capital 115 1
Airbnb 99 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Accel Partners 49 1
Uber 340 1
eBay Inc 1632 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 59 1
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 41 1
Discord 157 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1229 1
Pinterest 78 1
Filecoin - криптовалюта 8 1
Yelp 44 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 951 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Google YouTube - Видеохостинг 2909 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 881 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 1
Valentine Don - Валентайн Дон 3 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
США - Калифорния - Менло-Парк 30 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1270 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 1
Bloomberg 1552 1
Times 644 1
FT - Financial Times 1262 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще