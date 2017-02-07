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Cyanogen Mod

Cyanogen Mod

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.02.2017 «Убийца Android» случайно слил в сеть факт своего секретного ребрендинга

Cyanogen переродилась под новым именемКомпания Cyanogen, разработчик мобильной прошивки CyanogenMod, возродилась под названием Andrasta. Доказательства этого выложил в соцсети Twitt
26.12.2016 «Убийца Android» умер. Поддержка всех сервисов прекращается

гих, где установлена Cyanogen OS, пока не поступало.Разработчики некоммерческой мобильной платформы CyanogenMod, на которой базируется Cyanogen OS, отметили на сайте cyanogenmod.org, что
11.10.2016 «Убийца Android’а» переключается на разработку «модульной ОС»

Cyanogen прекращает разработку CyanogenMod Компания Cyanogen прекращает разработку ОС для мобильных устройств CyanogenMod
25.07.2016 Конец «убийцы Android». Из Cyanogen выгоняют разработчиков

ращение 20% штата: из 136 сотрудников работы лишатся около 30 человек. Фирма занимается разработкой CyanogenMod – альтернативной прошивки Android, свободной от привязки к сервисам Google. Сокра
20.05.2016 Обзор Cyanogen OS и сравнение с Android

Тот самый Cyanogen Повернув время вспять невольно вспоминаешь откровенно «гиковскую» тему, а именно CyanogenMod - прошивку для Android-смартфонов, которая при относительно «чистой» ОС давала пр
11.03.2016 Познакомься с Cyanogen

Познакомиться с прогрессивной операционной системой Cyanogen предлагает федеральная торговая сеть MediaMarkt, выводя в продажу смартфон BQ Aquaris X5. Смартфон BQ Aquaris X5 Cyanogen Edition спроектирован командой инженеров BQ и воплотил

30.04.2015 «Убийца Google Android» порвал отношения с «убийцей смартфонов-флагманов»

млн этих смартфонов. Компания Cyanogen — разработчик чрезвычайно популярной альтернативной прошивки Cyanogenmod, основанной на открытой версии Android (Android Open Source Project). Гендиректор
16.04.2015 «Убийца Android» согласился распространять приложения Microsoft в своей сверхпопулярной прошивке

t Holdings и другие . Microsoft среди них не было. Cyanogen получила известность благодаря созданию CyanogenMod — одной из самых популярных альтернативных прошивок на основе Android. По собстве
16.03.2015 Microsoft отказалась инвестировать в «убийцу» Google Android

yanogen планирует потратить на рыночную экспансию — увеличение числа моделей смартфонов с прошивкой CyanogenMod. В планах разработчика — создать альтернативную Android экосистему с более широки
11.02.2015 Создатели альтернативной прошивки Android собирают армию против Google

Стартап Cyanogen, разработчик CyanogenMod — популярной альтернативной прошивки Android, — ведет переговоры с большим количе
30.01.2015 Microsoft даст миллионы, чтобы «отобрать Android у Google»

раунде компании Cyanogen, занятой разработкой семейства популярных альтернативных Android-прошивок CyanogenMod, сообщила газета Wall Street Journal. Источники издания рассказывают, что Microso
19.12.2014 «Индийский Apple» представил дешевого и качественного «убийцу» iPhone 6 Plus

Micromax Informatics, крупнейший индийский производитель смартфонов, представил новый бренд — Yu, — который компания хочет использовать для продажи смартфонов с Android-прошивкой Cyanogen OS. Первым смартфоном под брендом Yu стал Yureka. Устройство обладает современными характеристиками, не уступающими iPhone 6 Plus, и в то же время невысокой стоимостью. Это первое устр
29.08.2014 Microsoft и Samsung хотят купить «альтернативный Android»

soft Сатьей Наделлой (Satya Nadella). Тема встречи ресурсом не уточняется. Cyanogen — автор проекта CyanogenMod, цель которого заключается в выпуске и постоянном обновлении альтернативной проши
20.12.2013 «Народный Android» получил $23 млн от инвесторов Facebook и Twitter

стало вторым раундом инвестиций, первый раунд инвестиций, в размере $7 млн, был привлечен в апреле. CyanogenMod предлагает возможности, которыми производители смартфонов и планшетов, как правил
12.10.2011 R2-D2: Разработчик прошивки CyanogenMod - о своем продукте, ночных кошмарах и разных платформах

том работы которых становятся отличные альтернативные Android-прошивки, одной из которых и является CyanogenMod, то упускать такую возможность нет ни малейшего желания. Разработчик из России, а
12.10.2011 R2-D2: Вышла новая альтернативная прошивка для Android-устройств CyanogenMod 7.1 - ядро Android 2.3.7 и другие нововведения

Если вы следите за очень популярным проектом CyanogenMod будут рады услышать, что на днях команда мода выпустила долгожданный CyanogenM

Публикаций - 54, упоминаний - 107

Cyanogen Mod и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 30
Samsung Electronics 11065 20
BBK OnePlus 298 18
Microsoft Corporation 25775 15
Apple Inc 13156 12
Qualcomm Technologies 1974 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Lenovo Group 2447 8
Xiaomi - Сяоми 2232 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
LG Electronics 3735 8
Tencent 190 8
Micromax Systems - Микромакс системс 78 8
X Corp - Twitter 2938 7
BBK OPPO Electronics 484 7
Wileyfox 11 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Sony 6739 6
Intel Corporation 12811 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
HTC Corporation 1512 4
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 4
Alibaba Group 473 3
ZTE Corporation 800 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Yahoo! 3726 3
Nvidia Corp 4002 3
Micromax Systems - Micromax Informatics 3 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Telegram Group 2940 2
MediaTek - Ralink 595 2
Lenovo Motorola 3566 2
Dropbox 527 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Fly 214 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
Fly - Explay - Эксплей 243 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 7
JD.com - Jingdong Mall 101 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 2
Redpoint Ventures 18 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Accel Partners 49 1
Резонанс НПП 407 1
Premji Invest 2 1
eBay Inc 1640 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Tesla Motors 461 1
Visa International 1993 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Airbnb 101 1
Sequoia Capital 115 1
Block - Square 203 1
WeWork 6 1
Stitch Fix 2 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 44
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 31
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 14
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 12
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 217 9
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 8
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 8
Google Android устройства-девайсы 849 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 7
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 7
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 5
Google Android 15244 48
Cyanogen OS 25 19
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 15
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
BBK OnePlus One - смартфон 25 9
OpenVPN 85 9
BBK OnePlus Oxygen OS 51 9
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 8
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Apple iOS 8583 7
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Google - Gmail 1021 7
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 7
Nestle KitKat 165 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 6
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 6
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Microsoft Office 4170 5
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 5
Microsoft Outlook 1506 5
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 5
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 5
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 201 5
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 4
Apple iPad 4012 4
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 4
Samsung Electronics - Bada 188 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 3
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 3
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 3
LG Optimus 170 3
Kirt McMaster - МакМастер Кирт 8 8
Kondik Steve - Кондик Стив 3 3
Pei Carl - Пей Карл 12 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 2
Фокин Артем 2 1
Зверев Александр 9 1
Levine Peter - Левин Питер 2 1
Jeanneret Cédric - Жаннере Седрик 1 1
Богазова Залина 1 1
McMaste Kirt - МакМэст Кирт 1 1
Chaudhary Tarun - Чондри Тарун 1 1
Sharma Rahul - Шарма Рахул 3 1
Premji Azim - Премж Азим 4 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Perry Mike - Перри Майк 6 1
Valentine Don - Валентайн Дон 3 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Freeman Jay - Фриман Джей 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 23
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Индия - Bharat 5870 9
Европа 24964 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Индия - Гургаон 10 1
США - Калифорния - Менло-Парк 31 1
Индия - Харьяна - Чандигарх - Джаджар 14 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Польша - Республика 2031 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Венгрия 855 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Китай - Тайвань 4245 1
Великобритания - Лондон 2432 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
США - Калифорния 4829 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Индия - Карнатака - Бангалор 212 1
Ливан - Ливанская Республика 201 1
Колумбия - Республика 551 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
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Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 199 1
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Видеокамера - Видеосъёмка 720 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Re/code 40 3
Bloomberg 1627 3
Forbes - Форбс 1002 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
The Information 83 2
GizmoChina 171 1
Pocket-Lint 71 1
Times 661 1
The Verge - Издание 619 1
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1296 1
Reddit 398 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
SlashGear 134 1
Ars Technica 450 1
TENAA 19 1
Mobiltelefon 9 1
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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