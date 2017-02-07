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Cyanogen Mod
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|07.02.2017
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«Убийца Android» случайно слил в сеть факт своего секретного ребрендинга
Cyanogen переродилась под новым именемКомпания Cyanogen, разработчик мобильной прошивки CyanogenMod, возродилась под названием Andrasta. Доказательства этого выложил в соцсети Twitt
|26.12.2016
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«Убийца Android» умер. Поддержка всех сервисов прекращается
гих, где установлена Cyanogen OS, пока не поступало.Разработчики некоммерческой мобильной платформы CyanogenMod, на которой базируется Cyanogen OS, отметили на сайте cyanogenmod.org, что
|11.10.2016
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«Убийца Android’а» переключается на разработку «модульной ОС»
Cyanogen прекращает разработку CyanogenMod Компания Cyanogen прекращает разработку ОС для мобильных устройств CyanogenMod
|25.07.2016
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Конец «убийцы Android». Из Cyanogen выгоняют разработчиков
ращение 20% штата: из 136 сотрудников работы лишатся около 30 человек. Фирма занимается разработкой CyanogenMod – альтернативной прошивки Android, свободной от привязки к сервисам Google. Сокра
|20.05.2016
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Обзор Cyanogen OS и сравнение с Android
Тот самый Cyanogen Повернув время вспять невольно вспоминаешь откровенно «гиковскую» тему, а именно CyanogenMod - прошивку для Android-смартфонов, которая при относительно «чистой» ОС давала пр
|11.03.2016
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Познакомься с Cyanogen
Познакомиться с прогрессивной операционной системой Cyanogen предлагает федеральная торговая сеть MediaMarkt, выводя в продажу смартфон BQ Aquaris X5. Смартфон BQ Aquaris X5 Cyanogen Edition спроектирован командой инженеров BQ и воплотил
|30.04.2015
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«Убийца Google Android» порвал отношения с «убийцей смартфонов-флагманов»
млн этих смартфонов. Компания Cyanogen — разработчик чрезвычайно популярной альтернативной прошивки Cyanogenmod, основанной на открытой версии Android (Android Open Source Project). Гендиректор
|16.04.2015
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«Убийца Android» согласился распространять приложения Microsoft в своей сверхпопулярной прошивке
t Holdings и другие . Microsoft среди них не было. Cyanogen получила известность благодаря созданию CyanogenMod — одной из самых популярных альтернативных прошивок на основе Android. По собстве
|16.03.2015
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Microsoft отказалась инвестировать в «убийцу» Google Android
yanogen планирует потратить на рыночную экспансию — увеличение числа моделей смартфонов с прошивкой CyanogenMod. В планах разработчика — создать альтернативную Android экосистему с более широки
|11.02.2015
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Создатели альтернативной прошивки Android собирают армию против Google
Стартап Cyanogen, разработчик CyanogenMod — популярной альтернативной прошивки Android, — ведет переговоры с большим количе
|30.01.2015
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Microsoft даст миллионы, чтобы «отобрать Android у Google»
раунде компании Cyanogen, занятой разработкой семейства популярных альтернативных Android-прошивок CyanogenMod, сообщила газета Wall Street Journal. Источники издания рассказывают, что Microso
|19.12.2014
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«Индийский Apple» представил дешевого и качественного «убийцу» iPhone 6 Plus
Micromax Informatics, крупнейший индийский производитель смартфонов, представил новый бренд — Yu, — который компания хочет использовать для продажи смартфонов с Android-прошивкой Cyanogen OS. Первым смартфоном под брендом Yu стал Yureka. Устройство обладает современными характеристиками, не уступающими iPhone 6 Plus, и в то же время невысокой стоимостью. Это первое устр
|29.08.2014
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Microsoft и Samsung хотят купить «альтернативный Android»
soft Сатьей Наделлой (Satya Nadella). Тема встречи ресурсом не уточняется. Cyanogen — автор проекта CyanogenMod, цель которого заключается в выпуске и постоянном обновлении альтернативной проши
|20.12.2013
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«Народный Android» получил $23 млн от инвесторов Facebook и Twitter
стало вторым раундом инвестиций, первый раунд инвестиций, в размере $7 млн, был привлечен в апреле. CyanogenMod предлагает возможности, которыми производители смартфонов и планшетов, как правил
|12.10.2011
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R2-D2: Разработчик прошивки CyanogenMod - о своем продукте, ночных кошмарах и разных платформах
том работы которых становятся отличные альтернативные Android-прошивки, одной из которых и является CyanogenMod, то упускать такую возможность нет ни малейшего желания. Разработчик из России, а
|12.10.2011
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R2-D2: Вышла новая альтернативная прошивка для Android-устройств CyanogenMod 7.1 - ядро Android 2.3.7 и другие нововведения
Если вы следите за очень популярным проектом CyanogenMod будут рады услышать, что на днях команда мода выпустила долгожданный CyanogenM
Cyanogen Mod и организации, системы, технологии, персоны:
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|Forbes - Форбс 1002 2
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|The Register - The Register Hardware 1784 1
|SlashGear 134 1
|Ars Technica 450 1
|TENAA 19 1
|Mobiltelefon 9 1
|IDC - International Data Corporation 4975 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
|ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
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