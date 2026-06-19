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FLAC Free Lossless Audio Codec свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь

FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.06.2026 Необычный пират получил срок за популяризацию технологии, которая спасает россиян от блокировок интернета 1
02.04.2026 Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж 1
18.03.2026 Смекалка против российских ограничений. В стране, где отключают интернет, бешеный спрос на CD-диски и плееры 1
30.05.2025 Новая портативная акустическая система Digma D-PS1522 1
14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего 1
27.04.2025 Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей 1
11.04.2025 Digma представляет портативную акустическую систему D-MC1700: громкий звук, яркий свет, максимум драйва 1
07.04.2025 Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка» 1
26.11.2024 AliExpress СНГ назвала самые популярные портативные колонки осени 2024 года 1
02.10.2024 «Яндекс Музыку» в lossless-качестве теперь можно слушать на умных устройствах «Яндекса» с «Алисой» 1
21.08.2024 «Яндекс Музыку» теперь можно слушать в формате без потери качества звучания 2
29.05.2024 Из Windows 11 вырежут поддержку звука Dolby Digital. У проблемы есть решение 2
21.02.2024 Новые Hi-Fi плееры от Digma: R4, B5, S5, Z5 BT 1
17.02.2024 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
02.02.2024 «Мультилаб» обновила видеоредактор VSDC до версии 9.1 1
11.10.2023 Высокоопасная ошибка в GNOME чревата захватом всего Linux 1
31.01.2023 «Сбер» представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini 1
30.01.2023 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
25.01.2023 В сервисе «Звукбизнес» появились треки с качеством звука Hi-Fi 1
04.01.2023 Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России 1
13.12.2022 Microsoft встроила в Windows 10 частичку Windows 11, превращающую пользователей в пиратов 1
07.12.2022 Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год 1
14.07.2022 Microsoft возвращает в Windows древнюю функцию, провоцирующую пользователей на пиратство 1
31.03.2022 «Сбер» запустил бот в Telegram для текстовой расшифровки аудиофайлов и голосовых сообщений 1
15.03.2022 Музыка на CD возвращается. Впервые за 17 лет продажи компакт-дисков пошли резко вверх 1
09.03.2022 Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция 1
16.02.2022 5 советов, как минимизировать потерю качества при сжатии аудиофайла 1
07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux 1
18.05.2021 В Apple Music появится музыка в студийном качестве 1
21.12.2020 «Сбер» начал продажи 10-дюймового смарт-дисплея SberPortal. Цена 1
03.11.2020 МВД потратит 444 миллиона на «железо» на российских чипах. «Байкалам» в допуске отказано 1
06.10.2020 МВД покупает 7770 ПК на Linux. Процессоры «Байкал» допущены, «Эльбрус» — нет 1
30.09.2020 Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 1
16.04.2020 Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России 1
11.07.2019 Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей 1
14.06.2019 Оркестр и кинотеатр - в наушниках 1
10.01.2019 Super X-Fi для широких масс 1
15.11.2018 От чужих Dune к своим Zappiti 1

Публикаций - 217, упоминаний - 230

FLAC и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 31
Samsung Electronics 11065 28
Sony 6739 25
Google LLC 12690 21
Cowon Systems 73 16
Microsoft Corporation 25775 16
iRiver 182 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Cyanogen Mod 54 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Digma 251 9
Fly - Explay - Эксплей 243 8
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 8
X Corp - Twitter 2938 7
Xiaomi - Сяоми 2232 7
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 7
JVC Kenwood 422 6
Prology 72 6
Dune HD - HDI Dune 32 6
BBK OnePlus 298 6
Western Digital Corporation - WDC 589 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Philips 2099 6
Wexler 61 5
Sigma Designs 18 5
Qualcomm Technologies 1974 5
LG Electronics 3735 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Archos Technology 72 4
Ritmix 64 4
Creative Technology 273 4
Treelogic 41 4
Audio-Technica 27 4
Gmini 20 4
Yahoo! 3726 4
Tencent 190 4
AKG 66 4
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 4
Nvidia Corp 4002 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Сбер - SberShop 5 2
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 2
Redpoint Ventures 18 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Dyson 157 1
Максимус 28 1
DeviantArt 9 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Стример НПО 24 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
101Hotels.com 456 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 1
МГК им. Чайковского - Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского 7 1
Звукбизнес - Звук бизнес 8 1
Stellantis - Maserati 14 1
Евросеть - Альт Телеком 22 1
Premji Invest 2 1
UMG - Universal Music Group - Deutsche Grammophon - PolyGram - Grammophon-Philips Group - Siemens & Halske 9 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Kickstarter 136 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 163
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 115
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 111
WAV - Waveform Audio File Format 532 104
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 98
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 92
AAC - Advanced Audio Coding 479 82
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 78
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 73
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 71
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 70
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 69
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 67
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 67
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 65
Наушники - Headphones 4479 65
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 63
APE - Monkey’s Audio формат кодирования цифрового звука без потерь 76 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 58
AVI - Audio Video Interleave 460 56
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 54
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 53
MKV - медиаконтейнер 187 52
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 52
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 52
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 48
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 44
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 44
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 43
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 42
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 41
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 41
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 39
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 39
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 38
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 36
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 36
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 35
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 34
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 34
Google Android 15244 57
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 44
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 30
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 34 26
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 25
Samsung SVR-диктофон 464 21
Google YouTube - Видеохостинг 3002 21
Apple iPod 1553 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
Microsoft Windows 16882 18
Apple iOS 8583 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 16
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 14
Apple iPad 4012 12
Apple iTunes Store 1118 12
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 12
Linux OS 11533 11
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 11
Apple iPod Touch 747 10
OpenVPN 85 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Prology Latitude 21 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 8
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 8
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 8
Google Picasa Web Albums 167 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Cowon iAudio 18 7
Apple AirPlay 133 7
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 7
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 7
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 7
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 114 7
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 7
Flickr - Фотохостинг 258 6
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 6
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 6
Apple iPod nano 215 6
Николаев Григорий 10 3
Kirt McMaster - МакМастер Кирт 8 3
Урусов Александр 17 2
Pei Carl - Пей Карл 12 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Наумов Максим 100 2
Ширшов Павел 76 1
Лахова Олеся 35 1
Сагалович Александра 19 1
Лаврентьев Павел 9 1
Миронов Андрей 14 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
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Богатырев Кирилл 4 1
Высоцкая Юлия 5 1
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Tiemann Michael - Тиманн Майкл 5 1
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Young Neil - Янг Нил 3 1
Гилмор Джон - Gilmore John 2 1
Kondik Steve - Кондик Стив 3 1
Cage Nicolas - Кейдж Николас 6 1
Premji Azim - Премж Азим 4 1
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Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Евдокимов Андрей 95 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Артамонова Анна 183 1
Галкин Александр 11 1
Горшенин Максим 39 1
Афанасьев Денис 77 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 71
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
Южная Корея - Республика 7052 18
Европа 24964 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Япония 13807 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Индия - Bharat 5870 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Китай - Тайвань 4245 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 69 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Канада 5082 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Индия - Карнатака - Бангалор 212 1
Ливан - Ливанская Республика 201 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Куба - Республика 417 1
Колумбия - Республика 551 1
Великобритания - Кембридж 263 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 31
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 22
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Английский язык 7030 12
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 11
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 10
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