В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux

Компания Hisense анонсировала в России умный телевизор 40A4BG, прошивка которого базируется на Linux. В российской рознице данная модель оценивается в 25 тыс. руб. Экран телевизора поддерживает разрешение Full HD при диагонали 40 дюймов, а сам он базируется на 4-ядерном процессоре и имеет специальный игровой режим с минимальным инпут-лагом.

40 дюймов за 25 тыс. руб.

Компания Hisense привезла в Россию доступный 40-дюймовый телевизор 40A4BG. Модель относится к семейству смарт-ТВ за счет полноценной операционной системы Vidaa, основанной на базе Linux.

Hisense 40A4BG позиционируется производителем как бюджетный смарт-ТВ с премиальным дизайном, который в данном случае выражается в очень тонких рамках по бокам и сверху. Основной материал исполнения корпуса – пластик.

В российской рознице новинка Hisense оценивается в 25 тыс. руб. Стоимость включает пульт ДУ (классический, не Bluetooth) и две съемные подставки. Телевизор также можно закрепить на стене (формат крепления VESA 200x100).

Новинка Hisense для российского рынка

Hisense – это китайская компания, основанная в 1969 г. Она специализируется на выпуске бытовой техники и домашней электроники и владеет рядом известных во всем мире брендов, включая Gorenje и Ronshen.

Экран и звук

40-дюймовый дисплей телевизора Hisense 40A4BG базируется на матрице VA с углами обзора 178 градусов и стандартной частотой обновления 60 Гц. Телевизор не поддерживает 4К-разрешение, что и позволило снизить цену до 25 тыс. руб., но поддержка Full HD (1920x1080 точек) у него есть.

Экран поддерживает 8-битное представление цвета, контрастность 5000:1 и пиковую яркость 200 нит. Подсветка здесь светодиодная, соотношение сторон – 16:9, а время отклика матрицы – 9,5 мс.

Дисплей охватывает 85% цветового пространства DCI-P3. Для компенсации размытия движущихся в кадре объектов производитель предусмотрел поддержку технологии МЕМС.

Вывод звука в Hisense 40A4BG обеспечивает акустическая система формата 2.0. В данном случае это пара динамиков мощностью 7 Вт каждый, дополненная технологиями Dolby Audio и DTS.

Интерфейсы и электроника

Hisense не раскрывает объемы оперативной памяти и накопителя в 40A4BG. Известно лишь, что базируется новый телевизор на ARM-процессоре NT72671D разработки компании NovaTek. Это 4-ядерный чип, в котором есть два ядра Cortex-A73 и пара Cortex-A52, а также графический модуль Mali-G51.

Из беспроводных интерфейсов у телевизора есть только Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), поддерживающий только диапазон 2,4 ГГц. К проводной сети смарт-ТВ подключается через 100-мегабитный Ethernet.

Комплектный пульт позволяет быстро запустить нужный стриминговый сервис

В распоряжении 40A4BG имеются два HDMI для подключения к внешнему источнику изображения, будь то компьютер или игровая приставка. Один из них поддерживает HDMI 2.1. В наличии пара USB 2.0 для работы с внешними накопителями. Также есть композитный вход и интерфейс подключения наушников.

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Дополнительно телевизор оснащен специальным игровым режимом. При его активации задержка сигналов от геймпада (инпут-лаг) снижается до 20 мс.

Умная прошивка

На Hisense 40A4BG установлена прошивка Vidaa, обновленная до версии 4.2. Это адаптивный программный интерфейс, отслеживающий, что смотрит пользователь, и на основе этого предлагающий ему рекомендации контента.

В системе по умолчанию есть доступ к большинству самых востребованных стриминговых сервисов. В их числе YouTube, Amazon Prime Video, а также Netflix, который с недавних пор полностью адаптирован для российского рынка. Есть фирменный магазин приложений VIDAA Store, из которого можно скачать дополнительные программы.

В Vidaa есть быстрый доступ к контенту по категориям, включая спортивные видео

Штатный плеер распознает большинство наиболее распространенных форматов медиаконтента. К примеру, он может воспроизвести видеофайлы AVI, MP4, MKV, 3GP и FLV, аудио MP3, WAV и FLAC, а также открыть изображения в форматах JPG, BMP, PNG и GIF.

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В Vidaa есть четыре отдельных раздела с контентом. Например, раздел «Искусство» позволит выводить на экран телевизора, когда тот не используется, различные произведения искусства. Производитель заявляет о наличии в коллекции около 370 млн работ. Для работы этой функции на телевизоре должно быть установлено приложение DeviantArt.

Дополнительно есть раздел «Музыка», открывающий быстрый доступ к музыкальным композициям из коллекции YouTube Music и Deezer. Третий раздел – «Спорт», посвященный различным видам спорта, а раздел «Бесплатное» откроет доступ к различному бесплатному контенту.