Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MPEG
Moving Pictures Experts Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 452, упоминаний - 668
MPEG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Холодов Алексей 11 3
|Махновский Кирилл 18 2
|Казак Максим 95 2
|Карпов Алексей 21 2
|Путин Владимир 1821 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Хромцова Зузана 3 1
|Дворкович Александр 5 1
|Добровольский Николай 13 1
|Червакова Екатерина 1 1
|Thompson Kelly - Томпсон Келли 1 1
|Koh DJ - Ко Донг Джин 10 1
|Лосев Сергей 43 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757683, в очереди разбора - 661373.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757683, в очереди разбора - 661373.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru