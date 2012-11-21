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MPEG Moving Pictures Experts Group
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|21.11.2012
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«НТВ Восток» перейдет на новый спутник и новый формат
трансляции своего пакета для Сибири и Урала «НТВ Восток» на спутник Direct TV-1R и начать вещание в MPEG-4. Это связано с потерей устойчивости на орбитальной позиции используемого ныне Bonum 1
|09.03.2011
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Министерство юстиции США защищает видеокодек от Google
Американское министерство юстиции приступило к расследованию деятельности группы MPEG-LA в связи с ее действиями по подрыву доверия к видеокодеку VP8 от компании Google. Google позиционирует VP8 как базовую технологию для кодирования видео в интернете. В отличие от кодека H
|27.11.2009
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TViX M-6600: новое поколение TViX-HD
нет-канала. Изображение Список поддерживаемых кодеков у TViX-HD М-6600 не вызывает нареканий. XviD, MPEG1/2/4/, WMV9, H.264, VC-1, RealVideo 8/9/10, FLV — покрывают практически все возможные по
|20.04.2009
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Технологии Cisco помогут MTV Networks сократить расходы
я спутниковых каналов. Далее трафик MPEG-4 AVC HD можно преобразовать в сигналы высокого разрешения MPEG-2 HD, сигналы обычного разрешения SD или аналоговые сигналы для передачи на наиболее рас
|04.02.2009
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NXP представила новые разработки в области приемников цифрового сигнала
естно с рядом локальных производителей и предназначены для поддержки цифрового телевидения форматов MPEG2 и MPEG4. Решения NXP для телевизионных абонентских приставок позволяют ускорить глобаль
|26.09.2008
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Pelco представила поворотные видеокамеры Spectra IV IP «день-ночь»
ильтра и поддержка технологии LowLight делает эти видеокамеры эффективными для круглосуточного видеонаблюдения. При этом поворотная видеокамера передает по сети одновременно два видеопотока в формате MPEG-4 с разрешением 4CIF при 30 к/с и в M-JPEG при CIF и 15 к/с. Для работы в уличных условиях будет выпускаться специальная модель в стальном термокожухе. Главное отличие Spectra IV IP от ана
|12.09.2008
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«Стрим-ТВ» больше не будет мешать интернету
головной станции IP-телевидения для поддержки возможности кодирования и транскодирования в формате Mpeg-4 AVC. Проект осуществлен на основе решения iPflex от производителя Tandberg Television,
|11.09.2008
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«Комстар-Директ» модернизировал головную IPTV-станцию
изировал головную IPTV-станцию для обеспечения возможности кодирования и транскодирования в формате MPEG-4 AVC. Партнером в данном проекте выступает компания Tandberg Television, которая являет
|08.04.2008
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Lenel выпустила 16-канальный видеорегистратор со встроенным RAID-массивом
ТБ. При этом видеорегистратор записывает видео со скоростью до 30 к/с по каждому каналу в форматах MPEG-1 и MPEG-4 с разрешением до D1 (720x576 пикселей), а также поддерживает также фун
|09.01.2008
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ZyXEL выпустил новые ресиверы IP-телевидения с поддержкой MPEG-4
отличают компактные размеры, поддержка распространенных и перспективных стандартов передачи видео — MPEG2, MPEG4 и H.264. Современная элементная база и использование кодека H.264 позволили не м
|13.12.2007
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Монтируем видео высокого разрешения
о высокого разрешения аналогов у него нет. Следующим по «приемлемости» для видеомонтажа оказывается MPEG-2, который представлен форматом HDV и упоминавшимся в прошлой статье HD MPEG-2 от
|13.12.2007
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HD-видео: видеокамеры и форматы
достичь, только значительно увеличив степень сжатия видео, — в формате HDV используется компрессия MPEG-2. Более того, создатели этого формата (а в консорциум HDV входят Sony, JVC, Canon и Sha
|04.12.2007
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Лучшие фотонакопители
лей 3,6 дюйма разрешение 320х240 точек. Карты памяти: CF/MS/SD/MMC/MD/Mini-SD(с адаптером), MS-DUO (c адаптером). Поддерживаемые форматы фото: JPEG/TIFF/BMP/GIF/RAW. Мультимедийные форматы: AVI, MOV, MPEG-1, MPEG-4, DivX-5.x, MP3, WMA, AAC, WAV. Также воспроизводит текстовые файлы. Устройство очень компактно – чуть больше ладони. Дисплей яркий, картинка хорошо читается при уличном освещении
|04.12.2007
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Компьютер для монтажа HD-видео - тест
редактируем, записываем Все современные системы видеосъемки и монтажа используют два типа сжатия – MPEG2 (в основном камеры HDV) и MPEG4 (для HD в версии AVC/H.264). Последний более требовател
|19.11.2007
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Формат будущего: HD-камера Sony SR8 с диском на 100 ГБ
/сек (SP, ок. 30 часов записи) и 5 Мбит/сек (LP, ок. 38 часов записи). Во втором случае это обычный MPEG-2 стандартного разрешения (режимы HQ, SP, LP). Звук записывается в формате DolbyDigital
|11.10.2007
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Выбираем цифровую видеокамеру
их с разрешением HD (1440x1080). Однако, чтобы уместить на кассете те же 60 минут, применено сжатие MPEG2. Формат HDV разработан JVC, есть такие камеры у Sony (HDR-HC1, HDR-HC3) и Canon, а Pana
|24.09.2007
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Power Video Joiner 1.4 - объединение и преобразование видео
deo Joiner 1.4. Программа предназначена для объединения нескольких видеофайлов в форматах AVI, MPG, MPEG, WMV, MP4, ASF, MOV, QT, 3GP, DAT, OGM, RM, RMVB, FLV и др., в один большой файл в форма
|12.09.2007
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AMD выпустила новые драйвера Catalyst 7.9
ах появился видеоконвертер Avivo Video Converter, который позволяет преобразовывать видео в MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4/DivX, WMA, H.264/AVC и другие форматы. Также в новой версии появилась утилита
|05.09.2007
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TViX-HD M-4000 как замена HD-DVD и Blu-Ray
ов и то, что мы использовали мультимедиа-центр с заводской прошивкой. Видео с DVD дисков и с файлов MPEG4 воспроизводится без каких-либо проблем С воспроизведением DVD проблем не возникло. Для
|05.09.2007
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Выбираем камеру высокого разрешения
» до 1920 х 1080. Такое изображение также называют анаморфным. Понятно, что HDV, как и любой другой MPEG-подобный формат, не так приятен в редактировании видео на компьютере, как DV. Работать н
|04.09.2007
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ARCHOS 704 WiFi. Первый медиа «комбайн» формата XXL
оздание Playlist(ов) без использования компьютера по исполнителям, жанрам, названиям и времени создания. ВИДЕО РЕКОРДЕР: запись напрямую с TV, видеомагнитофона, DVD плеера или спутникового ресивера в MPEG-4 (высокого качества), программируемый таймер записи через DVR Station (опция); ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: поддержка всех стандартных видео форматов (MPEG-4, Windows Media Video5 и MPEG
|14.08.2007
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Суровая реальность HDTV в России
м интернете можно заказать уже сегодня в разрешении Full HD фильмы на обычных двойных DVD в формате MPEG-2 за 800 рублей (что сравнимо с европейской ценой). Как упоминалось ранее, формат MPE
|09.08.2007
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Французы помогут сделать российское ТВ цифровым
рмате MPEG4. При этом в большинстве стран, уже перешедших к цифровому ТВ, вещание ведется в формате MPEG2, что примерно в 1,5 раза сокращает число телеканалов, которые можно упаковать в одну ча
|26.06.2007
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Лучшие мультимедийные устройства для отпуска
такой функциональностью. Что может воспроизводить устройство? Фото (JPEG), аудио и видео (MP3, WMA, MPEG 4, DivX 3.11, 4.0, 5.0). То, что воспроизводится и фото, и звук, и видео – это, без сомн
|24.04.2007
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Технология Scientific Atlanta упростит разработку новых видеоуслуг
ерживает разные технологии статистического мультиплексирования и может сочетать системы кодирования MPEG-2 со стандартным разрешением и системы MPEG-4 с высоким разрешением (HD). В резул
|24.04.2007
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Сенсация на рынке любительского видео - Full HD камера JVC HD7
ости. Быстрое движение в кадре вызывает смазывание, характерное для всех камер, использующих сжатие MPEG. Поэтому, если главным в кадре становится движущийся объект, постарайтесь «следить» за н
|23.04.2007
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iTunes и YouTube могут пострадать от «MP4-блогов»
пустила DVD «B’Day Anthology Video Album» Beyonce. Вырезки из DVD быстро распространились в формате MPEG-4 по разным блогам, включая те, содержимое которых можно загружать с iPod. По мере разви
|20.04.2007
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Самые ожидаемые видеокамеры. Курс на высокое разрешение
выпущенная вслед за ней более компактная HC3 пишут на кассеты miniDV. При записи применяется сжатие MPEG2. В этом классе у Sony изменений пока не ожидается. Но если скорой замены для HC3 не буд
|19.04.2007
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General Satellite приступила к выпуску эфирных ресиверов с поддержкой MPEG4
ет увеличить число программ в полосе канала цифрового эфирного вещания с 6 ТВ каналов, свойственных MPEG2, до 10 каналов в формате сжатия MPEG4 без увеличения стоимости трансляции. Цифровой эфи
|29.03.2007
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General Satellite выпустил ресивер с поддержкой ТВ в формате MPEG4
т увеличить число программ в полосе канала цифрового эфирного вещания: с 6 ТВ-каналов, свойственных MPEG 2, до 10 каналов в формате сжатия MPEG 4. Таким образом, использование в качестве
|27.03.2007
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General Satellite представила ресивер с поддержкой MPEG4
т увеличить число программ в полосе канала цифрового эфирного вещания: с 6 ТВ каналов, свойственных MPEG 2, до 10 каналов в формате сжатия MPEG 4. GS ТЕ-8310 MPEG4 Таким образом, использ
|21.03.2007
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Учимся снимать на отдыхе: кинопутешествие в Египет (часть3)
й клип об этом путешествии. Кроме того, друзья поделились видеосъемками с сотового телефон (формата mpeg4). Я их импортировал в проект и сделал в динамичную рамочку. Результат – быстрая сцена +
|27.02.2007
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Самые ожидаемые видеокамеры 2007 года
-SR82, DCR-SR200 и DCR-SR300. Все новинки снимают в видео стандартном разрешении и пишут со сжатием MPEG2. Топовой моделью по-прежнему остается SR1 стандарта AVCHD, пишущая видео HighDefinition
|31.01.2007
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Строительство HD-мира. Часть 2
уется в 1920х1080. К сожалению, был принят чересстрочный (интерлейсный) формат видео с кодированием MPEG-2. Для совместимости с обычными miniDV-кассетами используется скорость потока в 25 мегаб
|29.01.2007
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Строительство HD-мира. Часть1
редается HDTV-сигнал исключительно в сжатом виде и пока для передачи в основном используется формат MPEG-2. Но в ближайшее время большинство вещателей планирует перейти или уже перешли на MP
|18.01.2007
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Самые продаваемые видеокамеры 2006 года
ктны. Но обычно эти устройства не блещут качеством записи. Panasonic SDR-S150 пишет видео в формате MPEG2 на SD-карты объемом до 4 Гбайт Подавляющее большинство таких камер записывает на SD-кар
|11.01.2007
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7 лучших плееров 2006 года
272 точек. Да и диск подстать видеовозможностям – 30 Гбайт. Поддержка форматов не отстает – MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, все, что нужно, чтобы как можно скорее начать просмотр фильмов из своей
|15.12.2006
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Видеомонтаж. Обзор двух популярных любительских программ
и панели, на которой можно выбрать опции захвата: назначить качество, указав один из шаблонов (DV, MPEG) и задав в деталях его настройки (разрешение, стандарт файла и т. д.). При захвате сразу
|12.12.2006
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Odeon LTD 1501D – медиацентр для студента и дачника
«досадные» включения: лейбл компании в центре внизу, логотипы стандартов – NICAM stereo, DVD-video, MPEG 4 и Dolby Digital. Черный верх, светлый низ, стандартное оформление телевизора наших дне
|05.12.2006
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Видео High Definition без пленки и дисков! Тест видеокамеры Sanyo Xacti HD1A
Гб! Естественно, во избежание подобных «бессмысленных» трат разработчики новинок будут использовать MPEG2 компрессию, либо более прогрессивную MPEG4. Интерфейсные разъемы вынесены на док-станци
MPEG и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 100 38
|Ширшов Павел 76 21
|Ксенин Алекс 311 19
|Сергеев Иван 74 17
|Овсянников Денис 23 14
|Бровкин Дмитрий 55 13
|Лаптева Марина 114 8
|Беляева Татьяна 29 7
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
|Попов Алексей 339 6
|Речменский Игорь 21 6
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
|Малафеев Андрей 52 5
|Набоков Сергей 27 5
|Дворкович Александр 7 4
|Сорокин Андрей 23 4
|Князева Мария 16 4
|Мякишева Марина 84 4
|Газаров Артур 77 4
|Константинов Константин 32 4
|Принцевская Людмила 34 4
|Никитин Николай 24 4
|Урусов Александр 17 4
|Николаев Григорий 10 4
|Евстигнеев Денис 9 4
|Дворкович Аркадий 216 3
|Макаров Александр 47 3
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 3
|Холодов Алексей 12 3
|Симонов Игорь 103 3
|Иванов Кирилл 20 3
|Орлов Сергей 29 3
|Беляев Дмитрий 32 3
|Блохнин Сергей 10 3
|Наумов Станислав 30 3
|Милехин Сергей 4 3
|Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
|McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 3
|Brown Richard - Браун Ричард 21 3
|Рейман Леонид 1065 3
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