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MPEG
Moving Pictures Experts Group


25.06.2021 SP-Q160 - мини USB-колонки от Genius с кристально чистым звуком 1
09.06.2021 Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM 1
12.05.2021 8 бесплатных видеоредакторов для компьютера: выбор ZOOM 1
20.04.2021 Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1
25.09.2020 Canon EOS C70 – первая камера с байонетом RF в семействе Cinema EOS 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 1
26.08.2020 В Word появилась функция, упрощающая жизнь миллионам. Видео 1
17.08.2020 Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM 1
03.07.2020 Apple сломала iPhone. С обновленной ОС они стали стремительно разряжаться даже при выключенном экране 1
01.06.2020 Обновление ОС для iPhone обернулось кошмаром для пользователей 1
10.05.2020 Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
20.01.2020 Цифровые стандарты 1
20.01.2020 Цифровой контент 6
26.12.2019 INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей 1
24.12.2019 Mail.ru Group открыла дополнительный мобильный инвентарь для видеорекламы 2
26.11.2019 Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: выбор ZOOM 1
19.11.2019 Любой iPhone и Android можно захватить с помощью видеоролика через дыру в WhatsApp 1
23.07.2019 Parallels представила Toolbox 3.5 для Windows и Mac 1
09.07.2019 Eset обнаружила бэкдор, атакующий пользователей торрентов 1
21.06.2019 Huawei выпустила дешевые «почти флагманы» с новейшим процессором. Цена 1
13.12.2018 ГК «Орион» запускает услуги по проведению прямых телетрансляций 2
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 1
28.11.2018 «Атом безопасность» встроила систему распознавания текста в новую версию Staffcop Enterprise 1
28.11.2018 Обзор гибрида NEOLINE X-COP 9100s: умная защита от проблем в пути 1
01.10.2018 CNews продолжает отбор номинантов на премию «Инновация года 2018» 1
23.09.2018 Обзор телевизора Hisense H75U9A 1
03.07.2018 Выпущен мощный «убийца» Raspberry Pi на 8 ядрах с поддержкой видео 4K 1
01.06.2018 Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018» 1
30.05.2018 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2018» 1
16.04.2018 «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с начала года подключили 50 волгоградских семей 1
25.01.2018 Google и Mozilla создали «убийцу» JPEG 1
23.01.2018 Обзор видеорегистратора YI Ultra Dash Camera 1
30.10.2017 В Москве протестировали эфирное ТВ высокой четкости 1
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 1
16.05.2017 Обзор стереофонической микросистемы Pioneer X-HM76: современное японское качество 1
24.04.2017 «АМТ-Груп» модернизировала технологическую платформу «Космической связи» 1
30.03.2017 Samsung выпустил флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+. Что в них нового? 1

Публикаций - 452, упоминаний - 668

MPEG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5641 31
Microsoft Corporation 11039 16
Navitel - Навител Навигатор 252 15
Apple Inc - Эппл Рус 7685 7
Google LLC 7135 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 6
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 6
Prology 39 6
Facebook 3765 5
VK - Mail.ru Group 2482 4
Huawei 2727 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 3
АТОЛ ГК 168 3
Spirit DSP - Спирит Корп 246 3
Harman Kardon 164 3
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 3
3Q 38 3
Qisda BenQ 76 3
ESET 989 2
Yandex - Яндекс 4100 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Merlion - Мерлион 273 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
HTC Corporation 1187 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 2
NXP Freescale Semiconductor 96 2
Neoline - Неолайн 10 2
Lenovo EMC - Iomega 45 2
Sanyo Electric 70 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 1
SEC Consult Services 929 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 1
Amazon Inc - Amazon.com 1469 1
Alibaba Group 298 1
Twitter 2204 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
LG Electronics 1838 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 3
Вертолеты России 114 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Газпром ПАО 519 2
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Технология здоровья 6 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
РАВИС 9 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Спортмастер 116 1
Газпром нефть 380 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
eBay Inc 529 1
Visa International 1345 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
AliExpress 275 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Правительство и губернатор Белгородской области 2 1
Правительство Камчатского края 16 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство Нижегородской области 28 1
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 3 1
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 12 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Администрация Томской области 12 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство Архангельской области 7 1
Администрация Волгоградской области 12 1
Администрация Липецкой области 12 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 64 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Правительство Самарской области 48 1
Правительство Москвы 649 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Правительство РФ 2200 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 159
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 100
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 97
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 88
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 75
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 51
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 45
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 39
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 35
DivX - видеокодек 164 34
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 30
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 193 28
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 75 27
Xvid - видеокодек 97 27
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 25
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 22
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 21
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 21
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 18
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 114 16
MKV - медиаконтейнер 137 15
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 15
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 83 13
Flash 472 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 10
MP3 629 9
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 474 9
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 8
Телевизор - Телевизионный приёмник 485 7
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 6
AVI - Audio Video Interleave 187 6
USB OTG - On-The-Go 93 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 110 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 5
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 254 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Google Android 10750 63
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 23
Apple iOS 5741 17
Google Play - Google Store - Android Market 2515 17
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 12
Microsoft Windows 10 6622 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 11
Apple macOS 922 10
Samsung Electronics TouchWiz 167 9
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 8
Google Picasa Web Albums 119 8
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 8
Linux OS 4249 8
Java - Язык программирования 1169 8
JavaScript - Язык программирования 627 8
VK - Mail.ru Одноклассники 856 7
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 6
Microsoft Windows 7 1662 5
Apple iPad 3263 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 5
Symbian OS 767 4
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 4
Samsung Galaxy Note 558 4
Microsoft Excel 435 4
Samsung Galaxy 345 4
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 4
Google YouTube - Видеохостинг 1710 4
Microsoft Windows 851 3
Google Nexus - Серия смартфонов 398 3
АТОЛ Онлайн-кассы 54 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 3
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 3
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 3
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 3
Google Android TV 173 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Nvidia GeForce GTX 2055 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 3
Холодов Алексей 11 3
Махновский Кирилл 18 2
Казак Максим 95 2
Карпов Алексей 21 2
Путин Владимир 1821 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Зайцев Михаил 145 1
Песков Дмитрий 65 1
Дворкович Аркадий 169 1
Хромцова Зузана 3 1
Дворкович Александр 5 1
Добровольский Николай 13 1
Червакова Екатерина 1 1
Thompson Kelly - Томпсон Келли 1 1
Koh DJ - Ко Донг Джин 10 1
Лосев Сергей 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 11
Япония 2771 11
Европа 3736 11
Украина 3353 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 8
Беларусь - Белоруссия 2084 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 5
Германия - Федеративная Республика 3618 5
Франция - Французская Республика 2116 4
Россия - Свердловская область 805 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Россия - Самарская область 558 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 3
Арктика 141 3
Южная Корея - Республика 1454 3
Казахстан - Республика 2622 3
Россия - Красноярск 843 2
Россия - Ставропольский край 458 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Австралия - Австралийский Союз 1121 2
Индия - Республика 2165 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Россия - Воронежская область 395 2
Россия - Калининград 659 2
Россия - Омская область 382 2
Россия - Саратовская область 342 2
Россия - Челябинская область 658 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 2
Россия - Ижевск 304 2
Литва - Литовская Республика 328 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Транспорт 62 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 10 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 6 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 15 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 12
MacRumors 114 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
ТНТ - Телеканал 94 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Пикабу 6 1
Mezzo - телеканал 7 1
AppleInsider 366 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Ars Technica 227 1
GSM Arena 54 1
Forbes - Форбс 441 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
CNET - Издание 273 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
ZDnet 381 1
Reddit 198 1
CNews Инновация года - награда 26 3
CNews Analytics 1988 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 84 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757683, в очереди разбора - 661373.
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