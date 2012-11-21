«НТВ Восток» перейдет на новый спутник и новый формат трансляции своего пакета для Сибири и Урала «НТВ Восток» на спутник Direct TV-1R и начать вещание в MPEG-4. Это связано с потерей устойчивости на орбитальной позиции используемого ныне Bonum 1

Министерство юстиции США защищает видеокодек от Google Американское министерство юстиции приступило к расследованию деятельности группы MPEG-LA в связи с ее действиями по подрыву доверия к видеокодеку VP8 от компании Google. Google позиционирует VP8 как базовую технологию для кодирования видео в интернете. В отличие от кодека H

TViX M-6600: новое поколение TViX-HD нет-канала. Изображение Список поддерживаемых кодеков у TViX-HD М-6600 не вызывает нареканий. XviD, MPEG1/2/4/, WMV9, H.264, VC-1, RealVideo 8/9/10, FLV — покрывают практически все возможные по

Технологии Cisco помогут MTV Networks сократить расходы я спутниковых каналов. Далее трафик MPEG-4 AVC HD можно преобразовать в сигналы высокого разрешения MPEG-2 HD, сигналы обычного разрешения SD или аналоговые сигналы для передачи на наиболее рас

NXP представила новые разработки в области приемников цифрового сигнала естно с рядом локальных производителей и предназначены для поддержки цифрового телевидения форматов MPEG2 и MPEG4. Решения NXP для телевизионных абонентских приставок позволяют ускорить глобаль

Pelco представила поворотные видеокамеры Spectra IV IP «день-ночь» ильтра и поддержка технологии LowLight делает эти видеокамеры эффективными для круглосуточного видеонаблюдения. При этом поворотная видеокамера передает по сети одновременно два видеопотока в формате MPEG-4 с разрешением 4CIF при 30 к/с и в M-JPEG при CIF и 15 к/с. Для работы в уличных условиях будет выпускаться специальная модель в стальном термокожухе. Главное отличие Spectra IV IP от ана

«Стрим-ТВ» больше не будет мешать интернету головной станции IP-телевидения для поддержки возможности кодирования и транскодирования в формате Mpeg-4 AVC. Проект осуществлен на основе решения iPflex от производителя Tandberg Television,

«Комстар-Директ» модернизировал головную IPTV-станцию изировал головную IPTV-станцию для обеспечения возможности кодирования и транскодирования в формате MPEG-4 AVC. Партнером в данном проекте выступает компания Tandberg Television, которая являет

Lenel выпустила 16-канальный видеорегистратор со встроенным RAID-массивом ТБ. При этом видеорегистратор записывает видео со скоростью до 30 к/с по каждому каналу в форматах MPEG-1 и MPEG-4 с разрешением до D1 (720x576 пикселей), а также поддерживает также фун

ZyXEL выпустил новые ресиверы IP-телевидения с поддержкой MPEG-4 отличают компактные размеры, поддержка распространенных и перспективных стандартов передачи видео — MPEG2, MPEG4 и H.264. Современная элементная база и использование кодека H.264 позволили не м

Монтируем видео высокого разрешения о высокого разрешения аналогов у него нет. Следующим по «приемлемости» для видеомонтажа оказывается MPEG-2, который представлен форматом HDV и упоминавшимся в прошлой статье HD MPEG-2 от

HD-видео: видеокамеры и форматы достичь, только значительно увеличив степень сжатия видео, — в формате HDV используется компрессия MPEG-2. Более того, создатели этого формата (а в консорциум HDV входят Sony, JVC, Canon и Sha

Лучшие фотонакопители лей 3,6 дюйма разрешение 320х240 точек. Карты памяти: CF/MS/SD/MMC/MD/Mini-SD(с адаптером), MS-DUO (c адаптером). Поддерживаемые форматы фото: JPEG/TIFF/BMP/GIF/RAW. Мультимедийные форматы: AVI, MOV, MPEG-1, MPEG-4, DivX-5.x, MP3, WMA, AAC, WAV. Также воспроизводит текстовые файлы. Устройство очень компактно – чуть больше ладони. Дисплей яркий, картинка хорошо читается при уличном освещении

Компьютер для монтажа HD-видео - тест редактируем, записываем Все современные системы видеосъемки и монтажа используют два типа сжатия – MPEG2 (в основном камеры HDV) и MPEG4 (для HD в версии AVC/H.264). Последний более требовател

Формат будущего: HD-камера Sony SR8 с диском на 100 ГБ /сек (SP, ок. 30 часов записи) и 5 Мбит/сек (LP, ок. 38 часов записи). Во втором случае это обычный MPEG-2 стандартного разрешения (режимы HQ, SP, LP). Звук записывается в формате DolbyDigital

Выбираем цифровую видеокамеру их с разрешением HD (1440x1080). Однако, чтобы уместить на кассете те же 60 минут, применено сжатие MPEG2. Формат HDV разработан JVC, есть такие камеры у Sony (HDR-HC1, HDR-HC3) и Canon, а Pana

Power Video Joiner 1.4 - объединение и преобразование видео deo Joiner 1.4. Программа предназначена для объединения нескольких видеофайлов в форматах AVI, MPG, MPEG, WMV, MP4, ASF, MOV, QT, 3GP, DAT, OGM, RM, RMVB, FLV и др., в один большой файл в форма

AMD выпустила новые драйвера Catalyst 7.9 ах появился видеоконвертер Avivo Video Converter, который позволяет преобразовывать видео в MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4/DivX, WMA, H.264/AVC и другие форматы. Также в новой версии появилась утилита

TViX-HD M-4000 как замена HD-DVD и Blu-Ray ов и то, что мы использовали мультимедиа-центр с заводской прошивкой. Видео с DVD дисков и с файлов MPEG4 воспроизводится без каких-либо проблем С воспроизведением DVD проблем не возникло. Для

Выбираем камеру высокого разрешения » до 1920 х 1080. Такое изображение также называют анаморфным. Понятно, что HDV, как и любой другой MPEG-подобный формат, не так приятен в редактировании видео на компьютере, как DV. Работать н

ARCHOS 704 WiFi. Первый медиа «комбайн» формата XXL оздание Playlist(ов) без использования компьютера по исполнителям, жанрам, названиям и времени создания. ВИДЕО РЕКОРДЕР: запись напрямую с TV, видеомагнитофона, DVD плеера или спутникового ресивера в MPEG-4 (высокого качества), программируемый таймер записи через DVR Station (опция); ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: поддержка всех стандартных видео форматов (MPEG-4, Windows Media Video5 и MPEG

Суровая реальность HDTV в России м интернете можно заказать уже сегодня в разрешении Full HD фильмы на обычных двойных DVD в формате MPEG-2 за 800 рублей (что сравнимо с европейской ценой). Как упоминалось ранее, формат MPE

Французы помогут сделать российское ТВ цифровым рмате MPEG4. При этом в большинстве стран, уже перешедших к цифровому ТВ, вещание ведется в формате MPEG2, что примерно в 1,5 раза сокращает число телеканалов, которые можно упаковать в одну ча

Лучшие мультимедийные устройства для отпуска такой функциональностью. Что может воспроизводить устройство? Фото (JPEG), аудио и видео (MP3, WMA, MPEG 4, DivX 3.11, 4.0, 5.0). То, что воспроизводится и фото, и звук, и видео – это, без сомн

Технология Scientific Atlanta упростит разработку новых видеоуслуг ерживает разные технологии статистического мультиплексирования и может сочетать системы кодирования MPEG-2 со стандартным разрешением и системы MPEG-4 с высоким разрешением (HD). В резул

Сенсация на рынке любительского видео - Full HD камера JVC HD7 ости. Быстрое движение в кадре вызывает смазывание, характерное для всех камер, использующих сжатие MPEG. Поэтому, если главным в кадре становится движущийся объект, постарайтесь «следить» за н

iTunes и YouTube могут пострадать от «MP4-блогов» пустила DVD «B’Day Anthology Video Album» Beyonce. Вырезки из DVD быстро распространились в формате MPEG-4 по разным блогам, включая те, содержимое которых можно загружать с iPod. По мере разви

Самые ожидаемые видеокамеры. Курс на высокое разрешение выпущенная вслед за ней более компактная HC3 пишут на кассеты miniDV. При записи применяется сжатие MPEG2. В этом классе у Sony изменений пока не ожидается. Но если скорой замены для HC3 не буд

General Satellite приступила к выпуску эфирных ресиверов с поддержкой MPEG4 ет увеличить число программ в полосе канала цифрового эфирного вещания с 6 ТВ каналов, свойственных MPEG2, до 10 каналов в формате сжатия MPEG4 без увеличения стоимости трансляции. Цифровой эфи

General Satellite выпустил ресивер с поддержкой ТВ в формате MPEG4 т увеличить число программ в полосе канала цифрового эфирного вещания: с 6 ТВ-каналов, свойственных MPEG 2, до 10 каналов в формате сжатия MPEG 4. Таким образом, использование в качестве

General Satellite представила ресивер с поддержкой MPEG4 т увеличить число программ в полосе канала цифрового эфирного вещания: с 6 ТВ каналов, свойственных MPEG 2, до 10 каналов в формате сжатия MPEG 4. GS ТЕ-8310 MPEG4 Таким образом, использ

Учимся снимать на отдыхе: кинопутешествие в Египет (часть3) й клип об этом путешествии. Кроме того, друзья поделились видеосъемками с сотового телефон (формата mpeg4). Я их импортировал в проект и сделал в динамичную рамочку. Результат – быстрая сцена +

Самые ожидаемые видеокамеры 2007 года -SR82, DCR-SR200 и DCR-SR300. Все новинки снимают в видео стандартном разрешении и пишут со сжатием MPEG2. Топовой моделью по-прежнему остается SR1 стандарта AVCHD, пишущая видео HighDefinition

Строительство HD-мира. Часть 2 уется в 1920х1080. К сожалению, был принят чересстрочный (интерлейсный) формат видео с кодированием MPEG-2. Для совместимости с обычными miniDV-кассетами используется скорость потока в 25 мегаб

Строительство HD-мира. Часть1 редается HDTV-сигнал исключительно в сжатом виде и пока для передачи в основном используется формат MPEG-2. Но в ближайшее время большинство вещателей планирует перейти или уже перешли на MP

Самые продаваемые видеокамеры 2006 года ктны. Но обычно эти устройства не блещут качеством записи. Panasonic SDR-S150 пишет видео в формате MPEG2 на SD-карты объемом до 4 Гбайт Подавляющее большинство таких камер записывает на SD-кар

7 лучших плееров 2006 года 272 точек. Да и диск подстать видеовозможностям – 30 Гбайт. Поддержка форматов не отстает – MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, все, что нужно, чтобы как можно скорее начать просмотр фильмов из своей

Видеомонтаж. Обзор двух популярных любительских программ и панели, на которой можно выбрать опции захвата: назначить качество, указав один из шаблонов (DV, MPEG) и задав в деталях его настройки (разрешение, стандарт файла и т. д.). При захвате сразу

Odeon LTD 1501D – медиацентр для студента и дачника «досадные» включения: лейбл компании в центре внизу, логотипы стандартов – NICAM stereo, DVD-video, MPEG 4 и Dolby Digital. Черный верх, светлый низ, стандартное оформление телевизора наших дне