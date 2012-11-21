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MPEG Moving Pictures Experts Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.11.2012 «НТВ Восток» перейдет на новый спутник и новый формат

трансляции своего пакета для Сибири и Урала «НТВ Восток» на спутник Direct TV-1R и начать вещание в MPEG-4. Это связано с потерей устойчивости на орбитальной позиции используемого ныне Bonum 1

09.03.2011 Министерство юстиции США защищает видеокодек от Google

Американское министерство юстиции приступило к расследованию деятельности группы MPEG-LA в связи с ее действиями по подрыву доверия к видеокодеку VP8 от компании Google. Google позиционирует VP8 как базовую технологию для кодирования видео в интернете. В отличие от кодека H
27.11.2009 TViX M-6600: новое поколение TViX-HD

нет-канала. Изображение Список поддерживаемых кодеков у TViX-HD М-6600 не вызывает нареканий. XviD, MPEG1/2/4/, WMV9, H.264, VC-1, RealVideo 8/9/10, FLV — покрывают практически все возможные по
20.04.2009 Технологии Cisco помогут MTV Networks сократить расходы

я спутниковых каналов. Далее трафик MPEG-4 AVC HD можно преобразовать в сигналы высокого разрешения MPEG-2 HD, сигналы обычного разрешения SD или аналоговые сигналы для передачи на наиболее рас
04.02.2009 NXP представила новые разработки в области приемников цифрового сигнала

естно с рядом локальных производителей и предназначены для поддержки цифрового телевидения форматов MPEG2 и MPEG4. Решения NXP для телевизионных абонентских приставок позволяют ускорить глобаль
26.09.2008 Pelco представила поворотные видеокамеры Spectra IV IP «день-ночь»

ильтра и поддержка технологии LowLight делает эти видеокамеры эффективными для круглосуточного видеонаблюдения. При этом поворотная видеокамера передает по сети одновременно два видеопотока в формате MPEG-4 с разрешением 4CIF при 30 к/с и в M-JPEG при CIF и 15 к/с. Для работы в уличных условиях будет выпускаться специальная модель в стальном термокожухе. Главное отличие Spectra IV IP от ана
12.09.2008 «Стрим-ТВ» больше не будет мешать интернету

головной станции IP-телевидения для поддержки возможности кодирования и транскодирования в формате Mpeg-4 AVC. Проект осуществлен на основе решения iPflex от производителя Tandberg Television,
11.09.2008 «Комстар-Директ» модернизировал головную IPTV-станцию

изировал головную IPTV-станцию для обеспечения возможности кодирования и транскодирования в формате MPEG-4 AVC. Партнером в данном проекте выступает компания Tandberg Television, которая являет
08.04.2008 Lenel выпустила 16-канальный видеорегистратор со встроенным RAID-массивом

ТБ. При этом видеорегистратор записывает видео со скоростью до 30 к/с по каждому каналу в форматах MPEG-1 и MPEG-4 с разрешением до D1 (720x576 пикселей), а также поддерживает также фун
09.01.2008 ZyXEL выпустил новые ресиверы IP-телевидения с поддержкой MPEG-4

отличают компактные размеры, поддержка распространенных и перспективных стандартов передачи видео — MPEG2, MPEG4 и H.264. Современная элементная база и использование кодека H.264 позволили не м
13.12.2007 Монтируем видео высокого разрешения

о высокого разрешения аналогов у него нет. Следующим по «приемлемости» для видеомонтажа оказывается MPEG-2, который представлен форматом HDV и упоминавшимся в прошлой статье HD MPEG-2 от
13.12.2007 HD-видео: видеокамеры и форматы

достичь, только значительно увеличив степень сжатия видео, — в формате HDV используется компрессия MPEG-2. Более того, создатели этого формата (а в консорциум HDV входят Sony, JVC, Canon и Sha
04.12.2007 Лучшие фотонакопители

лей 3,6 дюйма разрешение 320х240 точек. Карты памяти: CF/MS/SD/MMC/MD/Mini-SD(с адаптером), MS-DUO (c адаптером). Поддерживаемые форматы фото: JPEG/TIFF/BMP/GIF/RAW. Мультимедийные форматы: AVI, MOV, MPEG-1, MPEG-4, DivX-5.x, MP3, WMA, AAC, WAV. Также воспроизводит текстовые файлы. Устройство очень компактно – чуть больше ладони. Дисплей яркий, картинка хорошо читается при уличном освещении
04.12.2007 Компьютер для монтажа HD-видео - тест

редактируем, записываем Все современные системы видеосъемки и монтажа используют два типа сжатия – MPEG2 (в основном камеры HDV) и MPEG4 (для HD в версии AVC/H.264). Последний более требовател
19.11.2007 Формат будущего: HD-камера Sony SR8 с диском на 100 ГБ

/сек (SP, ок. 30 часов записи) и 5 Мбит/сек (LP, ок. 38 часов записи). Во втором случае это обычный MPEG-2 стандартного разрешения (режимы HQ, SP, LP). Звук записывается в формате DolbyDigital

11.10.2007 Выбираем цифровую видеокамеру

их с разрешением HD (1440x1080). Однако, чтобы уместить на кассете те же 60 минут, применено сжатие MPEG2. Формат HDV разработан JVC, есть такие камеры у Sony (HDR-HC1, HDR-HC3) и Canon, а Pana
24.09.2007 Power Video Joiner 1.4 - объединение и преобразование видео

deo Joiner 1.4. Программа предназначена для объединения нескольких видеофайлов в форматах AVI, MPG, MPEG, WMV, MP4, ASF, MOV, QT, 3GP, DAT, OGM, RM, RMVB, FLV и др., в один большой файл в форма
12.09.2007 AMD выпустила новые драйвера Catalyst 7.9

ах появился видеоконвертер Avivo Video Converter, который позволяет преобразовывать видео в MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4/DivX, WMA, H.264/AVC и другие форматы. Также в новой версии появилась утилита

05.09.2007 TViX-HD M-4000 как замена HD-DVD и Blu-Ray

ов и то, что мы использовали мультимедиа-центр с заводской прошивкой. Видео с DVD дисков и с файлов MPEG4 воспроизводится без каких-либо проблем С воспроизведением DVD проблем не возникло. Для

05.09.2007 Выбираем камеру высокого разрешения

» до 1920 х 1080. Такое изображение также называют анаморфным. Понятно, что HDV, как и любой другой MPEG-подобный формат, не так приятен в редактировании видео на компьютере, как DV. Работать н
04.09.2007 ARCHOS 704 WiFi. Первый медиа «комбайн» формата XXL

оздание Playlist(ов) без использования компьютера по исполнителям, жанрам, названиям и времени создания. ВИДЕО РЕКОРДЕР: запись напрямую с TV, видеомагнитофона, DVD плеера или спутникового ресивера в MPEG-4 (высокого качества), программируемый таймер записи через DVR Station (опция); ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: поддержка всех стандартных видео форматов (MPEG-4, Windows Media Video5 и MPEG

14.08.2007 Суровая реальность HDTV в России

м интернете можно заказать уже сегодня в разрешении Full HD фильмы на обычных двойных DVD в формате MPEG-2 за 800 рублей (что сравнимо с европейской ценой). Как упоминалось ранее, формат MPE
09.08.2007 Французы помогут сделать российское ТВ цифровым

рмате MPEG4. При этом в большинстве стран, уже перешедших к цифровому ТВ, вещание ведется в формате MPEG2, что примерно в 1,5 раза сокращает число телеканалов, которые можно упаковать в одну ча
26.06.2007 Лучшие мультимедийные устройства для отпуска

такой функциональностью. Что может воспроизводить устройство? Фото (JPEG), аудио и видео (MP3, WMA, MPEG 4, DivX 3.11, 4.0, 5.0). То, что воспроизводится и фото, и звук, и видео – это, без сомн
24.04.2007 Технология Scientific Atlanta упростит разработку новых видеоуслуг

ерживает разные технологии статистического мультиплексирования и может сочетать системы кодирования MPEG-2 со стандартным разрешением и системы MPEG-4 с высоким разрешением (HD). В резул
24.04.2007 Сенсация на рынке любительского видео - Full HD камера JVC HD7

ости. Быстрое движение в кадре вызывает смазывание, характерное для всех камер, использующих сжатие MPEG. Поэтому, если главным в кадре становится движущийся объект, постарайтесь «следить» за н
23.04.2007 iTunes и YouTube могут пострадать от «MP4-блогов»

пустила DVD «B’Day Anthology Video Album» Beyonce. Вырезки из DVD быстро распространились в формате MPEG-4 по разным блогам, включая те, содержимое которых можно загружать с iPod. По мере разви
20.04.2007 Самые ожидаемые видеокамеры. Курс на высокое разрешение

выпущенная вслед за ней более компактная HC3 пишут на кассеты miniDV. При записи применяется сжатие MPEG2. В этом классе у Sony изменений пока не ожидается. Но если скорой замены для HC3 не буд
19.04.2007 General Satellite приступила к выпуску эфирных ресиверов с поддержкой MPEG4

ет увеличить число программ в полосе канала цифрового эфирного вещания с 6 ТВ каналов, свойственных MPEG2, до 10 каналов в формате сжатия MPEG4 без увеличения стоимости трансляции. Цифровой эфи
29.03.2007 General Satellite выпустил ресивер с поддержкой ТВ в формате MPEG4

т увеличить число программ в полосе канала цифрового эфирного вещания: с 6 ТВ-каналов, свойственных MPEG 2, до 10 каналов в формате сжатия MPEG 4. Таким образом, использование в качестве
27.03.2007 General Satellite представила ресивер с поддержкой MPEG4

т увеличить число программ в полосе канала цифрового эфирного вещания: с 6 ТВ каналов, свойственных MPEG 2, до 10 каналов в формате сжатия MPEG 4. GS ТЕ-8310 MPEG4 Таким образом, использ
21.03.2007 Учимся снимать на отдыхе: кинопутешествие в Египет (часть3)

й клип об этом путешествии. Кроме того, друзья поделились видеосъемками с сотового телефон (формата mpeg4). Я их импортировал в проект и сделал в динамичную рамочку. Результат – быстрая сцена +
27.02.2007 Самые ожидаемые видеокамеры 2007 года

-SR82, DCR-SR200 и DCR-SR300. Все новинки снимают в видео стандартном разрешении и пишут со сжатием MPEG2. Топовой моделью по-прежнему остается SR1 стандарта AVCHD, пишущая видео HighDefinition
31.01.2007 Строительство HD-мира. Часть 2

уется в 1920х1080. К сожалению, был принят чересстрочный (интерлейсный) формат видео с кодированием MPEG-2. Для совместимости с обычными miniDV-кассетами используется скорость потока в 25 мегаб
29.01.2007 Строительство HD-мира. Часть1

редается HDTV-сигнал исключительно в сжатом виде и пока для передачи в основном используется формат MPEG-2. Но в ближайшее время большинство вещателей планирует перейти или уже перешли на MP
18.01.2007 Самые продаваемые видеокамеры 2006 года

ктны. Но обычно эти устройства не блещут качеством записи. Panasonic SDR-S150 пишет видео в формате MPEG2 на SD-карты объемом до 4 Гбайт Подавляющее большинство таких камер записывает на SD-кар
11.01.2007 7 лучших плееров 2006 года

272 точек. Да и диск подстать видеовозможностям – 30 Гбайт. Поддержка форматов не отстает – MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, все, что нужно, чтобы как можно скорее начать просмотр фильмов из своей
15.12.2006 Видеомонтаж. Обзор двух популярных любительских программ

и панели, на которой можно выбрать опции захвата: назначить качество, указав один из шаблонов (DV, MPEG) и задав в деталях его настройки (разрешение, стандарт файла и т. д.). При захвате сразу
12.12.2006 Odeon LTD 1501D – медиацентр для студента и дачника

«досадные» включения: лейбл компании в центре внизу, логотипы стандартов – NICAM stereo, DVD-video, MPEG 4 и Dolby Digital. Черный верх, светлый низ, стандартное оформление телевизора наших дне
05.12.2006 Видео High Definition без пленки и дисков! Тест видеокамеры Sanyo Xacti HD1A

Гб! Естественно, во избежание подобных «бессмысленных» трат разработчики новинок будут использовать MPEG2 компрессию, либо более прогрессивную MPEG4. Интерфейсные разъемы вынесены на док-станци

Публикаций - 1566, упоминаний - 2133

MPEG и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 196
Samsung Electronics 11065 189
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 110
Microsoft Corporation 25775 108
Apple Inc 13156 95
Philips 2099 87
Intel Corporation 12811 69
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 61
LG Electronics 3735 57
Google LLC 12690 53
JVC Kenwood 422 53
Toshiba Corporation 2980 53
Lenovo Motorola 3566 51
Canon 1439 42
Nvidia Corp 4002 39
Meta Platforms - Facebook 4621 37
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 32
Sharp Corporation 1062 32
BBK Electronics Corp 332 32
Fly - Explay - Эксплей 243 29
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 28
iRiver 182 28
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 27
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 26
Hitachi - Хитачи 1501 25
Acer Group - Acer Inc 2776 25
Adobe Systems 1597 24
AMD Graphics Product Group - ATI 973 24
Xoro Eectronics 81 24
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 23
Siemens AG - Siemens Group 2673 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 22
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 22
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 21
Fujitsu 2105 20
X Corp - Twitter 2938 20
HTC Corporation 1512 19
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 19
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 19
Carl Zeiss AG 307 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 20
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
Эра HD - Эра ХД 54 16
Композит 99 13
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 12
Россети Ленэнерго 1699 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 11
Dixis - Диксис - Dиксис 371 11
Совкомбанк Совесть 279 8
Белый Ветер 365 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Hyundai Motor Company 436 6
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 6
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Евросеть 1421 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
РАВИС 11 4
Yamaha - Ямаха 110 4
Верный - торговая сеть 326 4
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 4
Связной ГК 1401 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
Ростех - Вертолеты России 180 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
UMA - United Music Agency 40 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
Sony Music Entertainment 161 3
Sony Center 17 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 3
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 123
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 94
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 52
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 5
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 4
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Электрокабель 13 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
ISMA - Internet Streaming Media Alliance 3 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 614
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 481
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 471
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 448
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 433
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 383
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 374
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 368
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 351
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 347
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 344
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 327
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 326
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 323
AVI - Audio Video Interleave 460 295
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 292
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 270
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 270
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 269
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 267
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 240
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 236
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 229
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 227
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 214
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 209
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 209
DivX - видеокодек 431 203
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 201
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 198
Наушники - Headphones 4479 195
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 190
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 189
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 185
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 179
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 175
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 172
WAV - Waveform Audio File Format 532 169
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 167
AAC - Advanced Audio Coding 479 165
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 139
Microsoft Windows 16882 135
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 118
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 110
Google Android 15244 108
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 100
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 78
Google YouTube - Видеохостинг 3002 74
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 73
Linux OS 11533 71
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 65
Samsung SVR-диктофон 464 63
Microsoft Windows 2000 8678 60
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 58
Apple iPod 1553 54
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 53
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 45
Apple iOS 8583 45
Oracle Java - язык программирования 3469 44
Microsoft Windows XP 2431 41
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 40
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 39
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 36
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 36
Microsoft DirectX 723 34
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 31
Apple iPad 4012 31
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 31
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 30
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 30
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 29
Microsoft Office 4170 29
Apple iTunes Store 1118 28
Nokia Symbian OS 1411 27
Apple macOS 2419 26
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 25
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 25
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 24
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 24
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 24
Наумов Максим 100 38
Ширшов Павел 76 21
Ксенин Алекс 311 19
Сергеев Иван 74 17
Овсянников Денис 23 14
Бровкин Дмитрий 55 13
Лаптева Марина 114 8
Беляева Татьяна 29 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Попов Алексей 339 6
Речменский Игорь 21 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Малафеев Андрей 52 5
Набоков Сергей 27 5
Дворкович Александр 7 4
Сорокин Андрей 23 4
Князева Мария 16 4
Мякишева Марина 84 4
Газаров Артур 77 4
Константинов Константин 32 4
Принцевская Людмила 34 4
Никитин Николай 24 4
Урусов Александр 17 4
Николаев Григорий 10 4
Евстигнеев Денис 9 4
Дворкович Аркадий 216 3
Макаров Александр 47 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 3
Холодов Алексей 12 3
Симонов Игорь 103 3
Иванов Кирилл 20 3
Орлов Сергей 29 3
Беляев Дмитрий 32 3
Блохнин Сергей 10 3
Наумов Станислав 30 3
Милехин Сергей 4 3
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 3
Brown Richard - Браун Ричард 21 3
Рейман Леонид 1065 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 475
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 147
Япония 13807 139
Европа 24964 133
Южная Корея - Республика 7052 99
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 91
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 67
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 48
Германия - Федеративная Республика 13221 48
Азия - Азиатский регион 5920 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Финляндия - Финляндская Республика 3697 34
Франция - Французская Республика 8177 34
Китай - Тайвань 4245 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 27
Земля - планета Солнечной системы 10865 20
Украина 7928 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 16
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 15
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Швеция - Королевство 3782 14
Европа Восточная 3138 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 14
Испания - Королевство 3840 13
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 13
Индия - Bharat 5870 13
Канада 5082 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 12
Солнечная система - Solar system 2569 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 10
США - Калифорния 4829 10
Дания - Королевство 1337 10
Израиль 2856 10
США - Нью-Йорк 3180 10
Германия - Берлин 732 9
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 161
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 110
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 101
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 94
Ergonomics - Эргономика 1755 86
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 81
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 78
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 77
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 66
Английский язык 7030 65
Видеокамера - Видеосъёмка 720 60
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 47
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 47
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 36
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 27
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 27
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 26
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 23
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 22
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 21
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 21
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 18
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 18
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 17
Металлы - Серебро - Silver 827 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
Литий - Lithium - химический элемент 663 16
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 16
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 15
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 14
CNews - ZOOM.CNews 1866 60
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 14
NE Asia Online 313 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 7
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 7
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 7
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 6
EE Times 160 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
The Register - The Register Hardware 1784 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
DigiTimes - Издание 1331 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 4
Ars Technica 450 4
Радио России - радиостанция 49 4
Times 661 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
Inquirer 463 3
CNX Software 18 3
New Scientist 1448 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
NewsFactor 127 3
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 3
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 3
MobileMag - Mobile Magazine 49 3
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 3
Bloomberg 1627 2
ZDnet 663 2
BleepingComputer - Издание 458 2
AnandTech 73 2
MacRumors 148 2
Liliputing 76 2
Gizmodo 133 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Sky TV 4 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
In-Stat/MDR 74 5
Forrester Research 834 4
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews Инновация года - награда 155 3
Mercury Research 73 3
IBM Research 111 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
In-Stat 115 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ABI Research 236 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
HFS Research 49 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Net Applications 127 1
NPD DisplaySearch 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Mobile Research Group 87 1
Aberdeen Group 53 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
АСИ - Агентство социальной информации 7 1
Disruptive Analysis 5 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 13
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
РАН - Российская академия наук 2122 3
ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute - Южнокорейский научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций 15 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
РАН ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
Черниговская политехника - ЧГТУ - Черниговский Государственный Технологический Университет 1 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 9
CeBIT 614 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 8
День молодёжи - 27 июня 1087 7
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Связь-Экспокомм 276 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
Intel Developer Forum - IDF 317 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 4
CSTB Telecom & Media 83 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Photokina 60 3
CEATEC 45 3
Битва роботов 14 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
IPTV Forum 17 2
PC Expo 36 2
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 2
День знаний - 1 сентября 42 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Siemens Westinghouse 6 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
NXP Semiconductors - Freescale Technology Forum 2 1
MacWorld Expo 35 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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