Visionlabs стала технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро 1

На всех станциях метро заработала оплата лицом 1

Tele2 увеличила количество торговых терминалов в столичном метро до 54 5

За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1

Tele2 втрое увеличил число базовых станций LTE в Московском метрополитене 4

Столичные абоненты Tele2 на день отказались от автомобилей 3

Huawei Pay стала доступна для оплаты проезда в Московском метрополитене 2

Группа ЦРТ участвует в разработке виртуального помощника для пассажиров Московского метрополитена 2

В электродепо Московского метрополитена испытана новая система контроля качества обслуживания подвижного состава 2

Столичные абоненты Tele2 вернулись в подземку 3

Москвичей оставят без бесплатного интернета в автобусах и троллейбусах 1

В лидеры отечественного рынка СХД вырвалась российская компания 1

Московское метро потратит 100 миллионов на тотальный контроль над мобильниками сотрудников 6

ВТБ запустил оплату проезда на турникетах в метро картами Unionpay 1

МТС обеспечила тоннели и станции московского метро связью в стандарте 4G 2

Tele2 покрыла связью тоннели двух веток Московского метро 7