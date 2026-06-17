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Московский метрополитен ГУП Метро Москвы

Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы

Розалия Рабинович "Московское метро" (1935) Розалия Рабинович "Московское метро" (1935)
В октябре 2023 года НИИ «МосТрансПроект» представил новую схему развития метро и МЦД до 2030 года. На схеме появились диаметры МЦД-3 и МЦД-4, а также можно увидеть, как будет проходить будущий МЦД-5. В октябре 2023 года НИИ «МосТрансПроект» представил новую схему развития метро и МЦД до 2030 года. На схеме появились диаметры МЦД-3 и МЦД-4, а также можно увидеть, как будет проходить будущий МЦД-5.
Географическая промо-схема Московского метро 2023 год, Студия Артемия Лебедева Географическая промо-схема Московского метро 2023 год, Студия Артемия Лебедева
1980 1980
Схема Московского метрополитена, 1980 год. Схема Московского метрополитена, 1980 год.
1940е годы 1940е годы
15 мая 1935 года - в Москве открылся первый в СССР метрополитен. Для пассажиров было доступно 13 станций и два маршрута: «Сокольники» - «Парк Культуры»; «Сокольники» - «Смоленская». Это схема из первого путеводителя для пассажиров метро. 15 мая 1935 года - в Москве открылся первый в СССР метрополитен. Для пассажиров было доступно 13 станций и два маршрута: «Сокольники» - «Парк Культуры»; «Сокольники» - «Смоленская». Это схема из первого путеводителя для пассажиров метро.
Список граждан, которые не участвовали в субботнике по строительству Московского метрополитена в 1934 году в СССР Является редким примером советской пропаганды и агитации. Этот список предназначался для того, чтобы выставить в позор тех, кто не проявил интерес к общественным инициативам. Список граждан, которые не участвовали в субботнике по строительству Московского метрополитена в 1934 году в СССР Является редким примером советской пропаганды и агитации. Этот список предназначался для того, чтобы выставить в позор тех, кто не проявил интерес к общественным инициативам.
Список людeй не участвовавших в субботнике по строительству Московского метрополитена, СССР, 1934 год. Редкая фотография, показывающая один из видов советской пропаганды и агитации — список людей, которые не заинтересованы в общественных интересах, созданный с целью их позора. Список людeй не участвовавших в субботнике по строительству Московского метрополитена, СССР, 1934 год. Редкая фотография, показывающая один из видов советской пропаганды и агитации — список людей, которые не заинтересованы в общественных интересах, созданный с целью их позора.
"Есть метро!" (Дени В., Долгоруков Н.) 1935 год "Есть метро!" (Дени В., Долгоруков Н.) 1935 год
Александр Герасимов "Есть метро!" (1935) Александр Герасимов "Есть метро!" (1935)
Плакат Таранова Михаила "Столице - образцовый транспорт" (1932) Плакат Таранова Михаила "Столице - образцовый транспорт" (1932)
Плакат для Всемирной выставки в Брюсселе "Soviet metro" (1958) Плакат для Всемирной выставки в Брюсселе "Soviet metro" (1958)
Строители подземной Москвы. Разборка щита, 1967г. Автор: Щербаков Б.В. Строители подземной Москвы. Разборка щита, 1967г. Автор: Щербаков Б.В.
"Метростроевцы-проходчики", 1959 г. Непринцев Юрий Михайлович (1909 - 1996) "Метростроевцы-проходчики", 1959 г. Непринцев Юрий Михайлович (1909 - 1996)
«Вся Москва строит метро» Клуцис Г., 1934 год. «Вся Москва строит метро» Клуцис Г., 1934 год.
Метростроевцы, 1988 г. Автор: Евгений Чебаков Метростроевцы, 1988 г. Автор: Евгений Чебаков
Николай Гришин "Строительство станции метро Комсомольская" (1949) Николай Гришин "Строительство станции метро Комсомольская" (1949)
Moйкa тоннeлeй в Mocковском мeтрополитeне, 1955 гoд. Moйкa тоннeлeй в Mocковском мeтрополитeне, 1955 гoд.
Василий Сварог "Поезд подходит к перрону" (1935) Василий Сварог "Поезд подходит к перрону" (1935)
Проверка пути. Эскиз иллюстрации для журнала «Крокодил», 1950 Худ.: Елисеев Константин Проверка пути. Эскиз иллюстрации для журнала «Крокодил», 1950 Худ.: Елисеев Константин
"Дежурный по станции метро", плакат (1946) "Дежурный по станции метро", плакат (1946)
Юрий Тризна "Дежурная метро" (1982) Юрий Тризна "Дежурная метро" (1982)
Самуил Адливанкин "В метро" (1945) Самуил Адливанкин "В метро" (1945)
Борис Берендгоф "Дежурный станции метро" (1947) Борис Берендгоф "Дежурный станции метро" (1947)
Николай Ермолаев "Станция Октябрьская" (1971) Николай Ермолаев "Станция Октябрьская" (1971)
Алексей Айзенман "Станция метро Кропоткинская" (1960) Алексей Айзенман "Станция метро Кропоткинская" (1960)
Мария Мыслина "Метро Краснопресненская" (1969) Мария Мыслина "Метро Краснопресненская" (1969)
Ольга Ковалик "Метростроевцы. Станция Площадь Революции" (1980) Ольга Ковалик "Метростроевцы. Станция Площадь Революции" (1980)
Вениамин Дородницын "У метро" (1962) Вениамин Дородницын "У метро" (1962)
Ольга Ковалик "Станция метро Сокол" (1980) Ольга Ковалик "Станция метро Сокол" (1980)
Борис Коржевский "На Маяковской" (1985) Борис Коржевский "На Маяковской" (1985)
Феликс Бельский "Станция метро Киевская" (1980) Феликс Бельский "Станция метро Киевская" (1980)
Леонид Чернов "В родной Москве" (1953) Леонид Чернов "В родной Москве" (1953)
«В метро», 1963 г. Кильпе Генрих Эдуардович (1922 - 1994) «В метро», 1963 г. Кильпе Генрих Эдуардович (1922 - 1994)
Нестерова Н.И. "Метро" (1980) Нестерова Н.И. "Метро" (1980)
Эскиз обложки книги Е. Тараховской «Метро», 1971 Худ. Генрих Вальк Эскиз обложки книги Е. Тараховской «Метро», 1971 Худ. Генрих Вальк
Карен Папикян "Подружки" (1985) Карен Папикян "Подружки" (1985)
"В московском метро. Дежурный по станции", 1956 г. Автор: Мухин Вячеслав Алексеевич "В московском метро. Дежурный по станции", 1956 г. Автор: Мухин Вячеслав Алексеевич
Метро, 1935г. Лабас Александр Аркадьевич (1900-1983) Метро, 1935г. Лабас Александр Аркадьевич (1900-1983)
Ювеналий Коровин "Метро" (1946) Ювеналий Коровин "Метро" (1946)
Генрих Стопа "Гости Москвы" (1980) Генрих Стопа "Гости Москвы" (1980)
"На эскалаторе. Московское метро", 1941-1943гг. Художник - Шегаль Григорий Михайлович (1889-1956) Советский живописец, член-корреспондент Академии художеств СССР. "На эскалаторе. Московское метро", 1941-1943гг. Художник - Шегаль Григорий Михайлович (1889-1956) Советский живописец, член-корреспондент Академии художеств СССР.
Наум Цейтлин "Размолвка" (1956) Наум Цейтлин "Размолвка" (1956)
Евгений Гаврилкевич "В метро" (1978) Евгений Гаврилкевич "В метро" (1978)
Иосиф Гурвич "В московском метро" (1957) Иосиф Гурвич "В московском метро" (1957)
Ольга Яновская "В московском метро" (1965) Ольга Яновская "В московском метро" (1965)
«В вагоне метро» 1957 г. Жилинский Дмитрий Дмитриевич «В вагоне метро» 1957 г. Жилинский Дмитрий Дмитриевич
Сергей Герасимов "В вагоне метро" (1947) Сергей Герасимов "В вагоне метро" (1947)
Константин Аксёнов "И.В. Сталин и В.М. Молотов в метро после его открытия в 1935 году" (1951) Константин Аксёнов "И.В. Сталин и В.М. Молотов в метро после его открытия в 1935 году" (1951)
Елена Чернышёва "В метро" (1967) Елена Чернышёва "В метро" (1967)
Алена Дергилева "Люди метро. №4" (1998) Алена Дергилева "Люди метро. №4" (1998)
Алена Дергилева, из серии "Люди метро. №2" (1998) Алена Дергилева, из серии "Люди метро. №2" (1998)
Алена Дергилева "Люди метро. №5" (1998) Алена Дергилева "Люди метро. №5" (1998)
Алена Дергилева "Люди метро №1", "Станция метро Юго-Западная" (1998) Алена Дергилева "Люди метро №1", "Станция метро Юго-Западная" (1998)
Алена Дергилева "Люди метро. №6" (1998) Алена Дергилева "Люди метро. №6" (1998)
Зинаида Позднякова "Станция Комсомольская", из серии "Московское метро" (1977) Зинаида Позднякова "Станция Комсомольская", из серии "Московское метро" (1977)
Диспетчерская тяговых подстанций Московского метрополитена, 1964 год Диспетчерская тяговых подстанций Московского метрополитена, 1964 год
Елена Чернышева "Час пик" (1975) Елена Чернышева "Час пик" (1975)
"В Московском метро" 2018г Константин Соловьев "В Московском метро" 2018г Константин Соловьев
Борис Коржевский "В метро. Мегаполис" (1990) Борис Коржевский "В метро. Мегаполис" (1990)
Лавр Тараканов "В метро" (1977) Лавр Тараканов "В метро" (1977)
Московское метро. Незнакомка 1997г Игорь Белковский Московское метро. Незнакомка 1997г Игорь Белковский
Фаня Каплан "Сверстницы" (1967) Фаня Каплан "Сверстницы" (1967)
Алексей Сундуков «Едущие пассажиры». 1985г Алексей Сундуков «Едущие пассажиры». 1985г
Сергей Манцерев "Просьба не прислоняться!" (1987) Сергей Манцерев "Просьба не прислоняться!" (1987)
Тамара Рейн "В вагоне", из серии "Московское метро" (1981) Тамара Рейн "В вагоне", из серии "Московское метро" (1981)
Александр Борисов "В московском метро. Час пик" (1987) Александр Борисов "В московском метро. Час пик" (1987)
Ольга Давыдова "В метро", из серии "Жизнь современного города" (1987) Ольга Давыдова "В метро", из серии "Жизнь современного города" (1987)
Рекламные постеры московского метрополитена 2002 года. Рекламные постеры московского метрополитена 2002 года.
С. Груздев "Вечернее метро", задняя обложка журнала "Метрострой", №1 (1983) С. Груздев "Вечернее метро", задняя обложка журнала "Метрострой", №1 (1983)
Самуил Каплан "Московское метро в полночь" (1974) Самуил Каплан "Московское метро в полночь" (1974)
Розалия Рабинович "Московское метро" (1935)

СОБЫТИЯ


17.06.2026 Московское метро изгоняет иностранный софт и переходит на отечественный Linux

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17.06.2026 Следующая станция — Astra Linux: пассажирская автоматика московского метро переходит на российскую ОС

х условиях обеспечивают только российские разработчики. С учетом перечисленных факторов специалисты ГУП «Московский метрополитен» провели комплексный анализ представленных на рынке решений и вы
20.05.2026 «СберТех» и «Петербургский метрополитен» будут вместе развивать высоконагруженные цифровые сервисы

х мероприятий. Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы рады предложить «Петербургскому метрополитену» свои программные продукты, опыт и знания в области создания сервисов для высок
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станции. 3D-схемы уже доступны для более чем 50 станций столичного метро — для всех станций внутри Кольцевой линии. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Детальные 3D-схемы станций метро

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В Московском метрополитене заработали переговорные кабины «Ростелекома». Теперь у пассажиров ес
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Петербургский метрополитен выбрал Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) для обучения сотрудников навыкам кибербезопасности и формирования у них полезных цифровых привычек. Такие инструменты

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лотные поезда метро. Наши коллеги из "Российских железных дорог" активно работают над беспилотными поездами на МЦК и на Московских центральных диаметрах», — сказал Собянин. Одно из важных преимуществ московского метрополитена — самые короткие интервалы движения поездов в 90 секунд мэр перечислил в ряду сложностей проекта: «И для этого нужны совершенно другие требования, другая реакция должн
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11.12.2024 Интегратор пожаловался Путину на московское метро, которое не приняло 1176 принтеров из-за грязной упаковки

окурору Игорю Краснову и в Комитет Госдумы по безопасности и противодействие коррупции на действия «Московского метрополитена»и и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) при проведении госзак
28.11.2024 МТС увеличила трафик данных в метро Москвы на 20% в 2024 году

МТС благодаря модернизации сети мобильной связи в Московском метрополитене увеличила объем передачи данных в 2024 г. на всех линиях метро на 20
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родов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», а также на новой станции «Потапово» Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом CNews сообщили представители МТС. Для обеспечения голосово
05.09.2024 «Билайн» обеспечивает связью пассажиров новых станций Московского метрополитена с первого дня их открытия

ектор Московского региона «ВымпелКома» («Билайн»), сказал: «Наша сеть растет и развивается вместе с Московским метрополитеном, чтобы миллионы пассажиров в день оставались на связи в подземке и

29.08.2024 Интернет в метро Москвы и Петербурга станет безлимитным на некоторых тарифах «МегаФона»

ковском метро, которое не перестаёт разрастаться. До конца 2024 г. будет открыта станция «Потапово» Сокольнической линии и первый участок Троицкой линии. Инженеры «МегаФона» активно работают на
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ку» с целью выяснить данный нюанс, и ожидает ответов. Примечательно также то, что в том же 2022 г. «Московский метрополитен» начал работы по замещению своей системы управления финансово-хозяйст
15.05.2024 Общение, развлечение и покупки в метро: «Билайн» зафиксировал трехкратный рост трафика в популярных приложениях

Яндекс Маркет» (в 2,5 раза) и следом идет Wildberries (в 1,7 раз). Самая «качающая» станция метро – Киевская. Клиенты «Билайн» ежедневно скачивают здесь 2 ТБ контента. Также станция Киевская
11.03.2024 Аналитика МТС: интернет-трафик на Большой кольцевой линии московского метро вырос за год на треть

экосистема, сравнила динамику числа пользователей мобильного интернета и трафика данных на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена 1-7 марта 2024 г. с первой неделей работы пос
22.12.2023 МТС завершила модернизацию связи в метро Москвы, увеличив трафик данных на треть

МТС завершила основной этап модернизации сети мобильной связи в Московском метрополитене, обеспечив непрерывное покрытие скоростным мобильным интернетом тонн
19.12.2023 Билайн обеспечил непрерывный доступ к мобильной связи на всех линиях московского метро

В преддверии новогодних каникул специалисты билайн провели проверку качества связи в московском метро. По результатам проведенных измерений не было зафиксировано ни одного обрыва связи во время движений поездов на всех 12 линиях подземки, что говорит о создании оператором непре
30.11.2023 Tele2 завершил модернизацию сети на всей инфраструктуре московского метро

а станциях от «Косино» до «Некрасовки» Некрасовской линии и на участке от «Выхино» до «Котельников» Таганско-Краснопресненской линии. В результате модернизации клиенты могут гарантированно поль
01.11.2023 Билайн лидирует по скорости и непрерывности мобильного интернета в московском метро

По данным исследования агентства «Телеком Дейли»* билайн третий год подряд занимает лидирующую позицию по средней скорости скачивания контента в тоннелях московского метро, а также по показателю непрерывности предоставления услуги. Этот параметр особенно важен при движении пассажиров в подземке, так как говорит о стабильности и надежности сервис
23.10.2023 ГК 1520 оснастит новую станцию московского метро «Потапово» российской цифровой автоматикой

ем поездов на строящейся станции «Потапово» и перегоне «Потапово – Коммунарка» Сокольнической линии Московского метрополитена. На объекте внедрят российскую автоматику разработки и производства
16.10.2023 «Мегафон» увеличил емкость сети в московском метро в 2,5 раза

х», «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». До конца 2023 г. работы по модернизации сети будут завершены на Сокольнической, Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линиях. «Пассажиропоток в московском метр

Публикаций - 1058, упоминаний - 1996

Московский метрополитен ГУП и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 135
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 124
МегаФон 10742 115
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 87
Ростелеком 10948 63
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 63
Yandex - Яндекс 9215 49
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 42
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 37
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 30
Promobot - Промобот 168 28
4A Games 52 28
9594 28
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 25
Telegram Group 2940 25
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 24
Huawei 4675 24
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
SAP SE 5601 19
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 18
Бука - Buka Entertaiment 493 17
Samsung Electronics 11064 17
Cisco Systems 5372 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Google LLC 12688 16
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 16
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 16
Intel Corporation 12811 16
Oracle Corporation 7074 15
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 15
Microsoft Corporation 25775 14
Крок - Croc 1964 13
AMT Group - АМТ-Груп 365 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 53
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 50
РЖД - Российские железные дороги 2096 49
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 38
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 32
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 30
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 20
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 20
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 17
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 17
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 17
Почта России ПАО 2370 16
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 15
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 15
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 14
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 14
Visa International 1993 14
Газпром ПАО 1493 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
Новосибирский метрополитен 17 12
Альфа-Банк 1979 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 10
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 10
Газпром - Севернефтегазпром 15 10
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 9
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 9
ВТБ - Почта Банк 514 9
Мосводоканал МГУП 69 8
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 105
Петербургский метрополитен ГУП 150 74
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 62
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 52
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 43
Мосгортранс ГУП 139 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 33
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 28
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 25
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 19
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 15
Федеральное казначейство России 1949 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 11
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 10
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 8
Судебная власть - Judicial power 2500 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 7
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 39
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Gen-Z Consortium 11 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
Метро Международная ассоциация 4 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Русский Щит - ассоциация 39 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Союз кинематографистов России 11 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
Ассоциация малоформатной торговли - АМТ 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 185
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 153
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 148
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 145
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 142
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 139
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 115
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 113
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 93
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 92
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 92
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 90
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 84
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 80
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4A Games - Metro: Last Light 39 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
Microsoft Windows 2000 8678 22
Apple iOS 8583 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 16
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 16
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 16
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 14
Linux OS 11533 14
Rakuten Viber 665 14
Apple iPhone 6 4861 14
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
Apple Pay 519 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 12
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 12
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Promobot Nested Chat 14 11
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 101 10
Visa payWave 78 10
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 10
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 83 10
ЕПБ - Единый проездной билет 71 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Microsoft Windows 16882 10
Samsung Pay 296 10
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ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 9
Apple - App Store 3109 9
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 8
МТС 3G-сеть 121 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Ликсутов Максим 245 56
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Бирюков Олег 40 12
Путин Владимир 3454 12
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