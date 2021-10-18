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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Московский метрополитен ГУП
Метро Москвы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 235, упоминаний - 469
Московский метрополитен ГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Латыпов Роман 8 8
|Киричек Алексей 66 7
|Вольпе Борис 68 6
|Жижикин Игорь 23 4
|Яровая Ирина 63 4
|Черепенников Антон 52 4
|Дворкович Аркадий 169 3
|Головин Дмитрий 21 3
|Егоров Игорь 40 3
|Верхошинский Владимир 13 3
|Козлов Михаил 153 3
|Асланян Сергей 75 3
|Цыбульников Вячеслав 35 3
|Дырмовский Дмитрий 76 3
|Бисембаева Алина 12 3
|Ликсутов Максим 32 3
|Круглов Максим 25 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Горбатько Александр 90 3
|Агафонов Андрей 19 2
|Разгуляев Валерий 18 2
|Степаненко Кирилл 13 2
|Крушинин Алексей 5 2
|Свириденко Кирилл 37 2
|Лебедев Михаил 38 2
|Юдников Андрей 13 2
|Игнатов Виктор 12 2
|Шалина Мария 13 2
|Семенова Татьяна 5 2
|Чурсин Дмитрий 7 2
|Шадаев Максут 384 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Семенов Александр 69 1
|Кузнецов Павел 13 1
|Дробот Елена 10 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Собянин Сергей 211 1
|Семенов Алексей 67 1
|Морошкин Александр 106 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754936, в очереди разбора - 658626.
Создано именных указателей - 46353.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754936, в очереди разбора - 658626.
Создано именных указателей - 46353.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru