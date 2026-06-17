Московское метро изгоняет иностранный софт и переходит на отечественный Linux енту уже завершен. Общее число этапов не раскрывается. Сколько ждать Реализация проекта по переводу московского метрополитена на Astra Linux рассчитана в сумме на три года. В числе этапов есть

Следующая станция — Astra Linux: пассажирская автоматика московского метро переходит на российскую ОС х условиях обеспечивают только российские разработчики. С учетом перечисленных факторов специалисты ГУП «Московский метрополитен» провели комплексный анализ представленных на рынке решений и вы

«СберТех» и «Петербургский метрополитен» будут вместе развивать высоконагруженные цифровые сервисы х мероприятий. Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы рады предложить «Петербургскому метрополитену» свои программные продукты, опыт и знания в области создания сервисов для высок

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил Московскому метрополитену свыше 700 единиц досмотровых комплексов орта и промышленности Максим Ликсутов. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развиваем инновационные производства для городского транспорта. Один из крупнейших инфраструктурных объектов столицы – Московский метрополитен. Безопасность его пассажиров обеспечивают досмотровые комплексы резидента ОЭЗ “Технополис Москва”. Только в 2025 г. компания поставила в столичное метро около 710 единиц

Трафик VoLTE в Московском метрополитене вырос на 38% с августа 2025 года вный рост пришелся на сентябрь – всего за месяц пассажиры стали звонить на 30% больше. Рост VoLTE в Московском метрополитене с начала года среди абонентов Т2 – 62%. При этом соотношение ноября

Разработка столичного производителя помогла впервые оцифровать документ о начале строительства Московского метро истемы Росархива УИАД (удаленного использования архивных документов) постановление «О строительстве Московского метрополитена», принятое 20 марта 1933 г. В нем утверждена схема метро, указаны с

В 2ГИС появились детальные 3D-схемы станций метро Москвы станции. 3D-схемы уже доступны для более чем 50 станций столичного метро — для всех станций внутри Кольцевой линии. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС. Детальные 3D-схемы станций метро

«МойОфис» и ГУП «Петербургский метрополитен» подписали соглашение о стратегическом партнерстве «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 7 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». В рамках соглашения «МойОфис» и ГУП «Петербургский

Московское метро переходит на Astra Linux и Postgres Pro октября 2025 г. на сайте государственных закупок технического задания. Заявки на участие в тендере ГУП «Московский метрополитен» принимает до 7 ноября 2025 г. Итоги конкурса подведут 11 ноября

«Ростелеком» установил умные переговорные кабины в московском метро В Московском метрополитене заработали переговорные кабины «Ростелекома». Теперь у пассажиров ес

Петербургский метрополитен повышает киберграмотность сотрудников с Kaspersky ASAP Петербургский метрополитен выбрал Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) для обучения сотрудников навыкам кибербезопасности и формирования у них полезных цифровых привычек. Такие инструменты

Аналитика МТС: среднемесячный интернет-трафик на Троицкой линии Московского метрополитена вырос за год вдвое МТС проанализировала динамику потребления мобильного интернета на Троицкой линии Московского метрополитена к годовщине ее открытия: среднемесячный объем передаваемых данных в

Т2 увеличила скорость интернета в 3 раза на 100 станциях Московского метрополитена интернета до 200 Мбит/с. Согласно планам компании, до конца года работы затронут остальные станции Московского метрополитена. С начала 2025 г. Т2 активно развивала сеть в Московском метрополит

В метро Москвы потребление мобильного трафика выросло на четверть При этом по числу пользователей в первой пятерке — «Парк Победы», «Менделеевская», «Марксистская», «Чеховская» и «Охотный ряд». На фоне постоянно растущего потребления мобильного трафика в моск

В 2026 году в московском метро пассажиров начнут перевозить беспилотные поезда лотные поезда метро. Наши коллеги из "Российских железных дорог" активно работают над беспилотными поездами на МЦК и на Московских центральных диаметрах», — сказал Собянин. Одно из важных преимуществ московского метрополитена — самые короткие интервалы движения поездов в 90 секунд мэр перечислил в ряду сложностей проекта: «И для этого нужны совершенно другие требования, другая реакция должн

«Группа Астра» и ГУП «Петербургский метрополитен» заключили соглашение о сотрудничестве для повышения эффективности взаимодействия в областях импортозамещения и цифровой трансформации Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «Группой Астра» и ГУП «Петербургский метрополитен». Документ формулирует принципы партнерства и взаимовыгодной совместной работы в области внедрения современных российских программных решений для модернизации ИТ-инфраструктуры клю

Разработкой голоса на основе нейросетей для чат-бота московского метро «Александры» занималась группа ЦРТ виртуальному ассистенту «Александре» и получить аудиоответ можно на сайте, в мобильном приложении «Метро Москвы», а также в Теlegram и VK. Чат-бот «Александра» разработан на базе ChatNavigator

В «Яндекс Метро» появились исторические схемы метрополитена Москвы В честь юбилея московского метрополитена в приложении «Яндекс Метро» появились его исторические схемы — обра

Пассажиры подземки предпочитают «Одноклассники», Telegram и Wildberries – анализ big data Т2 в Московском метрополитене этом CNews сообщили представители T2. Аналитики big data T2 изучили интернет-активность пассажиров Московского метрополитена за январь-май 2025 г. и определили ключевые платформы для потреблен

В «Яндекс Картах» появились 3D-модели станций метро Москвы орода. Теперь в 3D можно увидеть «Новокузнецкую», «Кропоткинскую», «Новослободскую», «Смоленскую», «Парк культуры», «Красные Ворота», «Красносельскую», «Таганскую», «Арбатскую», «Комсомольскую»

«МегаФон»: VK возглавил рейтинг приложений у пассажиров метро и МЦК «ВКонтакте» стало лидером среди самых популярных приложений, которыми пользуются пассажиры Московского метрополитена и МЦК. В целом за I квартал 2025 г. объем трафика мобильного интерн

«Т-Банк» интегрировал онлайн-сервис авторизации в приложение «Метро Москвы» «Т-Банк» внедрил банковский онлайн-сервис авторизации T-ID в приложение «Метро Москвы». Теперь пользователям будет проще входить в приложение: с помощью T-ID можно мг

МТС: Большая кольцевая линия лидирует по росту интернет-трафика в Московском метрополитене МТС проанализировала динамику потребления мобильного интернета в Московском метрополитене в 2024 г. Лидером по приросту передачи данных стала Большая кольцева

Абоненты Т2 в московском метро стали качать на 30% больше за год телеком-инфраструктуру до официального открытия новых подземных путей для пассажиров «Троицкой» и «Сокольнической» линий. Показатели потребления в декабре 2024 г. на 32% больше, чем в январе.

Аналитика МТС: запуск Троицкой линии Московского метрополитена перераспределил интернет-трафик с соседних линий личество абонентов и интернет-трафик МТС на станциях «Беляево», «Коньково» и «Теплый стан» соседней Калужско-Рижской линии снизился в среднем на 5% за счет того, что жители близлежащих районов

В «Яндекс Картах» и «Яндекс Метро» появились новые станции Троицкой линии московского метро Пользователи «Яндекс Карт» могут строить маршруты через новые станции на Троицкой линии Московского метрополитена. Станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская» появились в приложениях «Яндекс Карты» и «Яндекс Метро» сразу после открытия. Теперь «Карты» предложат маршрут

Интегратор пожаловался Путину на московское метро, которое не приняло 1176 принтеров из-за грязной упаковки окурору Игорю Краснову и в Комитет Госдумы по безопасности и противодействие коррупции на действия «Московского метрополитена»и и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) при проведении госзак

МТС увеличила трафик данных в метро Москвы на 20% в 2024 году МТС благодаря модернизации сети мобильной связи в Московском метрополитене увеличила объем передачи данных в 2024 г. на всех линиях метро на 20

МТС включила мобильную связь на первом участке Троицкой линии и новой станции Сокольнической линии московского метро родов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», а также на новой станции «Потапово» Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом CNews сообщили представители МТС. Для обеспечения голосово

«Билайн» обеспечивает связью пассажиров новых станций Московского метрополитена с первого дня их открытия ектор Московского региона «ВымпелКома» («Билайн»), сказал: «Наша сеть растет и развивается вместе с Московским метрополитеном, чтобы миллионы пассажиров в день оставались на связи в подземке и

Интернет в метро Москвы и Петербурга станет безлимитным на некоторых тарифах «МегаФона» ковском метро, которое не перестаёт разрастаться. До конца 2024 г. будет открыта станция «Потапово» Сокольнической линии и первый участок Троицкой линии. Инженеры «МегаФона» активно работают на

Питерское метро переедет с SAP на «Галактика ERP», несмотря на соглашение с «1С» ку» с целью выяснить данный нюанс, и ожидает ответов. Примечательно также то, что в том же 2022 г. «Московский метрополитен» начал работы по замещению своей системы управления финансово-хозяйст

Общение, развлечение и покупки в метро: «Билайн» зафиксировал трехкратный рост трафика в популярных приложениях Яндекс Маркет» (в 2,5 раза) и следом идет Wildberries (в 1,7 раз). Самая «качающая» станция метро – Киевская. Клиенты «Билайн» ежедневно скачивают здесь 2 ТБ контента. Также станция Киевская

Аналитика МТС: интернет-трафик на Большой кольцевой линии московского метро вырос за год на треть экосистема, сравнила динамику числа пользователей мобильного интернета и трафика данных на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена 1-7 марта 2024 г. с первой неделей работы пос

МТС завершила модернизацию связи в метро Москвы, увеличив трафик данных на треть МТС завершила основной этап модернизации сети мобильной связи в Московском метрополитене, обеспечив непрерывное покрытие скоростным мобильным интернетом тонн

Билайн обеспечил непрерывный доступ к мобильной связи на всех линиях московского метро В преддверии новогодних каникул специалисты билайн провели проверку качества связи в московском метро. По результатам проведенных измерений не было зафиксировано ни одного обрыва связи во время движений поездов на всех 12 линиях подземки, что говорит о создании оператором непре

Tele2 завершил модернизацию сети на всей инфраструктуре московского метро а станциях от «Косино» до «Некрасовки» Некрасовской линии и на участке от «Выхино» до «Котельников» Таганско-Краснопресненской линии. В результате модернизации клиенты могут гарантированно поль

Билайн лидирует по скорости и непрерывности мобильного интернета в московском метро По данным исследования агентства «Телеком Дейли»* билайн третий год подряд занимает лидирующую позицию по средней скорости скачивания контента в тоннелях московского метро, а также по показателю непрерывности предоставления услуги. Этот параметр особенно важен при движении пассажиров в подземке, так как говорит о стабильности и надежности сервис

ГК 1520 оснастит новую станцию московского метро «Потапово» российской цифровой автоматикой ем поездов на строящейся станции «Потапово» и перегоне «Потапово – Коммунарка» Сокольнической линии Московского метрополитена. На объекте внедрят российскую автоматику разработки и производства