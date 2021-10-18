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Московский метрополитен ГУП
Метро Москвы


18.10.2021 Visionlabs стала технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро 1
08.10.2021 «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона 1
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
20.09.2021 На всех станциях метро заработала оплата лицом 1
13.09.2021 С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом» 1
13.08.2021 «Почта России» начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы 1
21.07.2021 Почта России предлагает специальные условия по наложенным платежам для интернет-магазинов 1
19.07.2021 Tele2 увеличила количество торговых терминалов в столичном метро до 54 5
14.07.2021 Купить проездной для поездок в столичном метро теперь можно через «Сбербанк онлайн» 2
29.06.2021 Для защиты от мошенников москвичам порекомендовали пользоваться мобильными приложениями при проверке QR-кодов 1
24.05.2021 Власти будут мешать госзаказчикам закупать иностранное ПО и «железо» 1
14.05.2021 Российский производитель компания «Арго технолоджи ИСТ» готова поддерживать критическую инфраструктуру Московского метрополитена 1
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
12.03.2021 «Почта России» установит почтоматы в московском метро 2
22.01.2021 Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard приступили к запуску виртуальной «Тройки» 2
28.12.2020 Виртуальный ассистент метро Москвы автоматизировал более 88% обращений и появился в новых каналах 3
03.12.2020 Чат-бот, разработанный Сбером для Московского метрополитена, обрабатывает 88% запросов без перевода на оператора 3
25.11.2020 Мобильное приложение «Метро Москвы» стало доступно в Huawei AppGallery 4
19.11.2020 Tele2 втрое увеличил число базовых станций LTE в Московском метрополитене 4
05.10.2020 «Билайн» обеспечил интернетом станции, тоннели и переходы загруженных линий московского метрополитена 3
24.09.2020 Столичные абоненты Tele2 на день отказались от автомобилей 3
18.09.2020 Huawei Pay стала доступна для оплаты проезда в Московском метрополитене 2
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» 1
31.07.2020 Группа ЦРТ участвует в разработке виртуального помощника для пассажиров Московского метрополитена 2
31.07.2020 В электродепо Московского метрополитена испытана новая система контроля качества обслуживания подвижного состава 2
23.07.2020 Столичные абоненты Tele2 вернулись в подземку 3
27.04.2020 5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM 1
19.03.2020 Российская компания вырвалась в лидеры отечественного рынка СХД. В топ-5 крупные перестановки 1
25.02.2020 Концерн «Автоматика» предложил решение Московскому Метрополитену 4
25.02.2020 Москвичей оставят без бесплатного интернета в автобусах и троллейбусах 1
21.01.2020 На телеком-рынке Московского региона появился новый игрок 1
12.12.2019 В лидеры отечественного рынка СХД вырвалась российская компания 1
24.10.2019 История поездок в Московском метро стала доступна в приложении «Город» 1
16.10.2019 Московское метро потратит 100 миллионов на тотальный контроль над мобильниками сотрудников 6
11.10.2019 ВТБ запустил оплату проезда на турникетах в метро картами Unionpay 1
25.09.2019 МТС обеспечила тоннели и станции московского метро связью в стандарте 4G 2
18.09.2019 Tele2 покрыла связью тоннели двух веток Московского метро 7
06.09.2019 ВТБ и «Мир» обеспечат проезд в московском метро в День города за 1 рубль 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 2
24.06.2019 Умный город: хайп или реальность 1

Публикаций - 235, упоминаний - 469

Московский метрополитен ГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 17
МаксимаТелеком 102 16
Микрон - Micron 365 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Huawei 2723 9
Samsung Electronics 5627 8
IBM 3524 8
Red Hat 664 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 6
Dell EMC 2382 6
Toshiba Corporation 1073 5
Программный продукт ГК 92 5
Molex 16 5
Broadcom Inc 197 5
КНС Групп - Yadro 124 5
Seagate Technology 281 5
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 5
Intel Corporation 4143 5
Microsemi 13 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
SUSE 167 5
MSI - Micro-Star International 272 5
Yota - Скартел 623 4
NetApp 484 4
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 4
Крок 1219 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 3
Oracle Corporation 3331 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 3
Google LLC 7124 3
SAP SE 3207 3
Microsoft Corporation 10997 3
Hitachi 465 2
NVision Group - Энвижн Груп 544 2
Lenovo Group 1635 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 22
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
Газпромбанк - ГПБ 692 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
Почта России ПАО 1570 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 6
X5 Group 599 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
Евросеть 882 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
ВТБ Банк Москвы 371 4
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 4
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 4
ВТБ24 583 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 3
Альфа-Банк 1122 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 3
ВкусВилл 48 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 2
UnionPay - Платёжная система 75 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Visa International 1343 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Сбербанк Московский банк 68 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
Яндекс.Такси 271 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 2
Росгосстрах 182 2
Водный стадион Технопарк 10 2
Аэрофлот 492 2
Быстроденьги МФК 22 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 11
Мосгортранс ГУП 68 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
Правительство РФ 2198 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 7
Федеральное казначейство России 766 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
Петербургский метрополитен ГУП 48 4
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 8 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
МЦД - Московские центральные диаметры 21 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 7 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Правительство Москвы - Департамент культурного наследия города Москвы 1 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Gen-Z Consortium 11 5
Linux Foundation 157 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 54
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 22
3G - Стандарт мобильной связи 3699 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
Big Data - Большие данные 1136 2
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 10 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 565 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 45 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 66 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
ИТ-аутсорсинг 669 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 83 1
Google Android 10750 10
Apple iOS 5741 7
Samsung Pay 238 5
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 4
Yadro Vesnin - Сервер 14 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Тройка - транспортная карта 34 4
МаксимаТелеком MT_Free 34 4
ВТБ Мультикарта 147 4
Apple Pay 385 4
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 3
ЦРТ ChatNavigator - омниканальная диалоговая платформа для создания интеллектуальных виртуальных помощников 6 3
Visa payWave 55 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 152 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Microsoft Windows 10 6602 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
VMware vSphere 281 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 22 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Microsoft Exchange 677 1
Apple Face ID 118 1
Apple macOS 921 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Apache Hadoop 339 1
Латыпов Роман 8 8
Киричек Алексей 66 7
Вольпе Борис 68 6
Жижикин Игорь 23 4
Яровая Ирина 63 4
Черепенников Антон 52 4
Дворкович Аркадий 169 3
Головин Дмитрий 21 3
Егоров Игорь 40 3
Верхошинский Владимир 13 3
Козлов Михаил 153 3
Асланян Сергей 75 3
Цыбульников Вячеслав 35 3
Дырмовский Дмитрий 76 3
Бисембаева Алина 12 3
Ликсутов Максим 32 3
Круглов Максим 25 3
Никифоров Николай 1126 3
Горбатько Александр 90 3
Агафонов Андрей 19 2
Разгуляев Валерий 18 2
Степаненко Кирилл 13 2
Крушинин Алексей 5 2
Свириденко Кирилл 37 2
Лебедев Михаил 38 2
Юдников Андрей 13 2
Игнатов Виктор 12 2
Шалина Мария 13 2
Семенова Татьяна 5 2
Чурсин Дмитрий 7 2
Шадаев Максут 384 1
Кабанов Владимир 174 1
Аксаков Анатолий 98 1
Семенов Александр 69 1
Кузнецов Павел 13 1
Дробот Елена 10 1
Масленникова Анастасия 35 1
Собянин Сергей 211 1
Семенов Алексей 67 1
Морошкин Александр 106 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
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