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У билайна — самый стабильный интернет на БКЛ

По результатам исследования аналитического агентства «Телеком Дейли» билайн продемонстрировал лучший результат по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии московского метро.

Билайн оказался лучшим по показателю непрерывности среди всех участников исследования с результатом 98,7%. Это значит, что во время движения поездов клиенты билайн могут оставаться на связи и пользоваться сервисами в интернете. Кроме этого, билайн оказался лучшим по стабильности соединения.

Отметим, что билайн также является лидером по непрерывности и средней скорости скачивания контента по результатам исследования качества связи во всем московском метро.

Средняя скорость мобильного интернета билайн на Большой кольцевой линии при скачивании контента достигает 140,6 Мбит/с. Такой скорости может быть достаточно для стриминговых сервисов, просмотра фильмов и сериалов, общении в соцсетях и для использования других мобильных сервисов. А средняя скорость билайн при загрузке контента в интернет составила 24,7 Мбит/с, что является максимальным показателем по итогам замеров.

Сеть билайн на новых станциях и тоннелях БКЛ работает с первого дня открытия. Технические специалисты компании заранее подготовили всю необходимую инфраструктуру в метро для того, чтобы обеспечить всю Большую кольцевую линию качественной связью. Кроме мобильного интернета 4G, клиентам оператора также доступна услуга VoLTE (передача голоса через сеть 4G). А это значит, что в метро, как и в городе, есть возможность одновременно разговаривать по телефону и продолжать сессию в интернете без прерывания на время разговора.

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона «ВымпелКом»: «Надежная связь билайн в московском метро – это результат планомерной работы команды. За последние два года мы полностью обновили свою сеть, создав равномерное покрытие на всей территории метро. Сегодня клиенты билайн могут оценить результат нашей работы с первого дня открытия новых станций на Большой кольцевой линии. Мы и дальше будем продолжать обеспечивать связью новые станции метрополитена к моменту их открытия, предоставляя надежную связь для наших клиентов».

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