Беспилотные авто заблокировали движение в Сан-Франциско. Они не смогли проехать перекрестки с неработающими светофорами при отключении электричества

В Сан-Франциско (США) 20 декабря 2025 г. произошел крупный сбой, оставивший более 130 тыс. домов и предприятий без электричества. В социальных сетях были опубликованы моменты, когда беспилотные автомобили Waymo застряли на дороге из-за отключения в Сан-Франциско. Все из-за того, что ИТ-системы беспилотников предназначены для распознавания неработающих светофоров как знака «движение без остановки запрещено». Пассажиры же Waymo не смогли переключить на ручное управление и движение на дорогах было остановлено.

Сбой в работе беспилотных авто

Отключения света в Сан-Франциско в декабре 2025 г. вызвали перебои в работе беспилотных автомобилей, пишет CNBC. Сервис беспилотных такси Waymo был приостановлен в городе почти на сутки из-за масштабного отключения электроэнергии в городе. Инцидент произошел вечером 20 декабря 2025 г., когда многие автомобили компании остановились на дорогах, заблокировав движение.

По информации Waymo, служба была временно отключена из-за сбоя в энергоснабжении, который также вывел из строя светофоры и нарушил работу общественного транспорта. Хотя ИТ-системы беспилотников предназначены для распознавания неработающих светофоров как знака «движение без остановки запрещено», масштабные помехи привели к тому, что часть робомобилей оставалась неподвижной дольше обычного времени, необходимо для оценки ситуации на перекрестках. В заявлении компании Waymo, разработанной материнской компанией Google — Alphabet, также сообщается, что из-за отключения в районе залива Сан-Франциско услуга вызова беспилотных автомобилей была приостановлена.

В компании Waymo отметили CNBC, что большинство поездок в момент отключения были завершены успешно, и пообещали проанализировать произошедшее для улучшения работы в подобных условиях. Сервис был полностью восстановлен только к утру 22 декабря 2025 г.

Wikipedia Автомобиль компании Waymo проходит тестирование в Сан-Франциско

По данным Waymo, статистика поездок на конец 2025 г., еженедельно компания выполняет более 450 тыс. платных поездок в неделю во всех городах присутствия (Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Финикс и др.). За 2025 г. компания совершила более 14 млн поездок за текущий год. Общее же количество поездок за все время работы сервиса превысило 20 млн к концу декабря 2025 г. В Сан-Франциско работает около 800-1 тыс. беспилотных автомобилей.

13 ноября 2025 г. Waymo получила разрешение на использование своих робомобилей на автомагистралях в США. Это существенное расширение возможностей сервиса, поскольку ранее пассажиры были ограничены только городскими улицами. Теперь пользователи смогут совершать поездки по скоростным дорогам в трех городах: Фениксе, Лос-Анджелесе и районе залива Сан-Франциско. Это позволит значительно сократить время в пути и сделать сервис более практичным для дальних поездок.

Чрезвычайное происшествие

20 декабря 2025 г. без электроснабжения остались более 130 тыс. жилых домов и организаций в северных районах Сан-Франциско. Кроме того, не работали светофоры, праздничная иллюминация, освещение улиц и метро. Как писали местные издания, изначальная причина блэкаута, начавшегося утром, пока неизвестна, но масштаба отключениям добавил пожар, вспыхнувший уже днем на одной из подстанций энергокомпании Pacific Gas and Electric.

Сообщения же о первых отключениях электроэнергии поступили в 9:40 утра по местному времени в одном из районов Сан-Франциско. Через час без света остались еще несколько районов города. В 14:20 поступили сообщения о пожаре на подстанции Pacific Gas and Electric. Только около 16 часов, когда без света уже остались 130 тыс. домов и заведений, компания опубликовала на своих аккаунтах в социальных сетях оповещение для потребителей, рекомендуя им не покидать дома и не выезжать на дороги из-за отсутствия освещения и регулировки.

После этого в городе был создан координационный центр, при поддержке которого были приняты меры по организации дорожного движения на загруженных улицах и перекрестках. Стабилизировать ситуацию с отключениями удалось в течение нескольких часов, и к 21:00 субботы электроснабжение восстановили почти для 90 тыс. домохозяйств. Однако еще 42 тыс. домов и зданий в Сан-Франциско оставались без электричества в ночь 20-21 декабря.

Большой спрос на авто без водителей

