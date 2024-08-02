США - Калифорния - Лос-Анджелес

США берут пример с России. В американских школах вводят запрет на смартфоны Никаких смартфонов на уроках В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) вводится запрет на пользование смартфонами учащимися начальны

Хакеры взломали Верховный суд США. Работа его ИТ-систем остановлена Кибератака на высшую судебную инстанцию ИТ-система Высшего суда округа Лос-Анджелес была закрыта 22 июля, поскольку отдел технического обслуживания продолжал ремонт

Американский колледж заплатил $28 тыс. хакерам-вымогателям ения доступа к компьютерным системам колледжа. При этом, представители департамента шерифа в округе Лос-Анджелес утверждают, что с ними не консультировались по вопросу выплаты выкупа хакерам, и

Уличные светильники с поддержкой 4G появятся в Лос-Анджелесе ли иного района города», – говорит Эми Хантингтон, президент Philips «Световые решения» в Америке. «Лос-Анджелес станет примером «умного» города, на который будут ориентироваться мегаполисы, за

Голливуд: новый рай для стартапов a, создавшей Cracked.com и eHow. Дуглас Мерилл (Douglas Merrill), бывший CIO в Google, перебрался в Лос-Анджелес и собрал $73 млн на запуск своего собственного стартапа ZestCash. Успешные предп

В Лос-Анджелесе открылась E3-2012 В Лос-Анджелесе открылась ежегодная выставка E3, крупнейшее шоу индустрии электронных развлечений. В выставке принимают участие более 200 компаний, которые будут проводить пресс-конференции и пок

Новый IMAX: в Москве как в Лос-Анджелесе мультиплексе «Формула Кино Сити» и позиционируется как кинозал премиум-класса. В нём совмещены новейшие технологии кинопоказа IMAX и комфорт, присущий режиссёрскому кинозалу IMAX, который находится в Лос-Анджелесе, в офисе компании IMAX. Помимо особой геометрии зала, IMAX Sapphire предлагает зрителю особые кресла повышенного удобства, которые также оснащены системой вибрации, усиливающей ощ

"Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес" в печати "1С-СофтКлаб" отправляет в печать игру "Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес" (оригинальное название — Battle: Los Angeles; разработчик и зарубежный издатель — Saber Interactive).Российское издание, в котором компьютерная игра будет представлена полностью н

Фельдшер из Лос-Анджелеса наворовал на $8 млн 59-летний фельдшер Рональд Луис Брэдшоу (Ronald Luis Bradshaw), работавший в больнице Glenmountain в Лос-Анджелесе, сумел организовать масштабную аферу и украсть из страховой программы Medicare почти $8 млн, сообщает компания Perimetrix. Согласно результатам полицейского расследования, Брэдшоу

В районе Лос-Анджелеса произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 29 июля близ г.Лос-Анджелес (США, штат Калифорния) произошло землетрясение. По данным геологической службы С

Будущее Лос-Анджелеса, вероятно, страшнее, чем казалось прежде нные происходящими в нем процессами землетрясения могут оказаться куда более разрушительными, чем казалось раньше. В зоне разлома находятся густонаселенные районы Калифорнии и, в частности, мегаполис Лос-Анджелес. По мнению профессора Оксфордского университета Шамита Дас (Shamita Das), скорость распространения сейсмических волн вдоль разлома может в два раза превышать обычных "сдвиговых" (s

Камерофоны укрепят безопасность в Лос-Анджелесе В Лос-Анджелесе разрабатывается программа по усилению общественного порядка в городе, в рамках которой планируется использовать данные, полученные благодаря сотовым телефонам с камерами. Власти н

В Лос-Анджелесе развернута муниципальная сеть Motorola Motomesh Представители компании Motorola, а также мэр Лос-Анджелеса Антонио Вийарайгоса и начальник полиции города Уильям Брэттон провели презентацию муниципальной сети беспроводной связи в микрорайоне Джордан-Даунз. Развертывание этой беспроводно

Полиция Лос-Анджелеса открыла общественный блог Полицейский департамент Лос-Анджелеса (LAPD), крупнейший в США и один из самых больших в мире, открыл свой общественный блог LAPDblog.org. Инициатор создания блога — полицейский Вильям Джей Бреттон (William J. Br

В Лос-Анджелесе готовится битва игровых гигантов Крупнейшие компании на рынке видеоигр готовятся к битве в Лос-Анджелесе, где будет проходить одно из грандиознейших шоу в мире. Десятки тысяч посетителей соберутся на Electronic Entertainment Expo (E3), которое будет проходить с 18 по 20 мая. Microsof

В Лос-Анжелесе арестован ряд лиц за контрабанду пиратских копий продуктов Microsoft из Гонконга в США Высокопоставленный агент таможенной службы США, юрист и еще трое американцев были арестованы в Лос-Анжелесе по подозрению в контрабанде пиратских копий продуктов Microsoft из Гонконга в СШ

В Лос-Анжелесе пользователи мобильных телефонов и пейджеров смогут получать предупреждения о смоге Теперь в Лос-Анджелесе и его пригородах каждый владелец пейджера или сотового телефона сможет узнать, безопасно ли открывать окна для проветривания помещения или лучше этого не делать. Региональная комп

Хакеру Coolio предъявлены обвинения в незаконном проникновении на сайт антинаркотического полицейского управления Лос-Анжелеса обвинение в двух незаконных проникновениях на сайт DARE.com, каждое из которых предусматривает наказание сроком до 15 лет тюремного заключения. DARE.com - это официальный сайт Полицейского управления Лос-Анджелеса, пропагандирующий борьбу с наркотиками. Moran сознался, что дважды в течение ноября проникал на сайт и размещал там про-наркотические рисунки, одним из персонажей которых был Дона