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США Калифорния Лос-Анджелес

США - Калифорния - Лос-Анджелес


02.08.2024 США берут пример с России. В американских школах вводят запрет на смартфоны

Никаких смартфонов на уроках В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) вводится запрет на пользование смартфонами учащимися начальны
23.07.2024 Хакеры взломали Верховный суд США. Работа его ИТ-систем остановлена

Кибератака на высшую судебную инстанцию ИТ-система Высшего суда округа Лос-Анджелес была закрыта 22 июля, поскольку отдел технического обслуживания продолжал ремонт
03.02.2017 Американский колледж заплатил $28 тыс. хакерам-вымогателям

ения доступа к компьютерным системам колледжа. При этом, представители департамента шерифа в округе Лос-Анджелес утверждают, что с ними не консультировались по вопросу выплаты выкупа хакерам, и
25.11.2015 Уличные светильники с поддержкой 4G появятся в Лос-Анджелесе

ли иного района города», – говорит Эми Хантингтон, президент Philips «Световые решения» в Америке. «Лос-Анджелес станет примером «умного» города, на который будут ориентироваться мегаполисы, за
28.09.2012 Голливуд: новый рай для стартапов

a, создавшей Cracked.com и eHow. Дуглас Мерилл (Douglas Merrill), бывший CIO в Google, перебрался в Лос-Анджелес и собрал $73 млн на запуск своего собственного стартапа ZestCash. Успешные предп
05.06.2012 В Лос-Анджелесе открылась E3-2012

В Лос-Анджелесе открылась ежегодная выставка E3, крупнейшее шоу индустрии электронных развлечений. В выставке принимают участие более 200 компаний, которые будут проводить пресс-конференции и пок
03.10.2011 Новый IMAX: в Москве как в Лос-Анджелесе

мультиплексе «Формула Кино Сити» и позиционируется как кинозал премиум-класса. В нём совмещены новейшие технологии кинопоказа IMAX и комфорт, присущий режиссёрскому кинозалу IMAX, который находится в Лос-Анджелесе, в офисе компании IMAX. Помимо особой геометрии зала, IMAX Sapphire предлагает зрителю особые кресла повышенного удобства, которые также оснащены системой вибрации, усиливающей ощ
01.03.2011 "Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес" в печати

"1С-СофтКлаб" отправляет в печать игру "Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес" (оригинальное название — Battle: Los Angeles; разработчик и зарубежный издатель — Saber Interactive).Российское издание, в котором компьютерная игра будет представлена полностью н
13.07.2009 Фельдшер из Лос-Анджелеса наворовал на $8 млн

59-летний фельдшер Рональд Луис Брэдшоу (Ronald Luis Bradshaw), работавший в больнице Glenmountain в Лос-Анджелесе, сумел организовать масштабную аферу и украсть из страховой программы Medicare почти $8 млн, сообщает компания Perimetrix. Согласно результатам полицейского расследования, Брэдшоу
30.07.2008 В районе Лос-Анджелеса произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, 29 июля близ г.Лос-Анджелес (США, штат Калифорния) произошло землетрясение. По данным геологической службы С
20.08.2007 Будущее Лос-Анджелеса, вероятно, страшнее, чем казалось прежде

нные происходящими в нем процессами землетрясения могут оказаться куда более разрушительными, чем казалось раньше. В зоне разлома находятся густонаселенные районы Калифорнии и, в частности, мегаполис Лос-Анджелес. По мнению профессора Оксфордского университета Шамита Дас (Shamita Das), скорость распространения сейсмических волн вдоль разлома может в два раза превышать обычных "сдвиговых" (s
05.04.2007 Камерофоны укрепят безопасность в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе разрабатывается программа по усилению общественного порядка в городе, в рамках которой планируется использовать данные, полученные благодаря сотовым телефонам с камерами. Власти н
04.04.2007 В Лос-Анджелесе развернута муниципальная сеть Motorola Motomesh

Представители компании Motorola, а также мэр Лос-Анджелеса Антонио Вийарайгоса и начальник полиции города Уильям Брэттон провели презентацию муниципальной сети беспроводной связи в микрорайоне Джордан-Даунз. Развертывание этой беспроводно
22.05.2006 Полиция Лос-Анджелеса открыла общественный блог

Полицейский департамент Лос-Анджелеса (LAPD), крупнейший в США и один из самых больших в мире, открыл свой общественный блог LAPDblog.org. Инициатор создания блога — полицейский Вильям Джей Бреттон (William J. Br
17.05.2005 В Лос-Анджелесе готовится битва игровых гигантов

Крупнейшие компании на рынке видеоигр готовятся к битве в Лос-Анджелесе, где будет проходить одно из грандиознейших шоу в мире. Десятки тысяч посетителей соберутся на Electronic Entertainment Expo (E3), которое будет проходить с 18 по 20 мая. Microsof
19.07.2000 В Лос-Анжелесе арестован ряд лиц за контрабанду пиратских копий продуктов Microsoft из Гонконга в США

Высокопоставленный агент таможенной службы США, юрист и еще трое американцев были арестованы в Лос-Анжелесе по подозрению в контрабанде пиратских копий продуктов Microsoft из Гонконга в СШ
10.07.2000 В Лос-Анжелесе пользователи мобильных телефонов и пейджеров смогут получать предупреждения о смоге

Теперь в Лос-Анджелесе и его пригородах каждый владелец пейджера или сотового телефона сможет узнать, безопасно ли открывать окна для проветривания помещения или лучше этого не делать. Региональная комп
10.03.2000 Хакеру Coolio предъявлены обвинения в незаконном проникновении на сайт антинаркотического полицейского управления Лос-Анжелеса

обвинение в двух незаконных проникновениях на сайт DARE.com, каждое из которых предусматривает наказание сроком до 15 лет тюремного заключения. DARE.com - это официальный сайт Полицейского управления Лос-Анджелеса, пропагандирующий борьбу с наркотиками. Moran сознался, что дважды в течение ноября проникал на сайт и размещал там про-наркотические рисунки, одним из персонажей которых был Дона
19.01.2000 Компьютер будет отслеживать стрельбу в неспокойных районах Лос-Анжелеса

Окружной шериф Лос-Анжелеса неоднократно заявлял, что полиции не удается уследить за уличной стрельбой в районе Willowbrook и других не менее криминогенных районах города. Новая система позволит полиции отсле

Публикаций - 803, упоминаний - 850

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24447 108
Google LLC 11643 49
Apple Inc 11927 42
EA - Electronic Arts 1284 37
Sony 6527 31
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 23
Microsoft - Activision Blizzard 477 21
IBM - International Business Machines Corp 9407 21
Nintendo 750 17
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 255 17
Meta Platforms - Facebook 4422 16
Intel Corporation 12094 16
Yahoo! 3693 15
Amazon Inc - Amazon.com 2955 13
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 13
X Corp - Twitter 2839 13
Dell EMC 5011 12
Samsung Electronics 10166 12
Nvidia Corp 3414 12
Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations 40 11
AT&T Inc 1670 10
Verizon Communications - Bell Atlanitic 988 10
LG Electronics 3596 10
Cisco Systems 5081 10
AOL Inc 1593 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1360 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5666 9
SoftClub - СофтКлуб 155 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4759 7
Ростелеком - Связьинвест 1706 7
8019 7
Valve Software 205 7
Dell Technologies - Dell Computer 2128 7
HP Inc. 5662 7
HP - Hewlett-Packard 3619 7
Oracle Corporation 6630 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1467 6
IT Vison 15 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1144 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3191 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 15
Walt Disney Company 620 12
American Airlines 84 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2710 9
Boeing 1008 7
Lockheed Martin 755 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 7
UPS 198 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 459 6
Hyundai Motor Company 374 6
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 116 6
Метиз завод 22 6
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 6
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 69 6
eBay Inc 1617 6
Лента - Сеть розничной торговли 2029 5
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 5
Uber 326 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7045 5
Hyndai 16 5
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 36 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 5
Резонанс НПП 365 4
Playa Vista 4 4
Tesla Motors 383 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 4
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 171 4
Warner 533 4
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 15 4
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 573 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2227 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 3
Airbus Group - Airbus Industries 223 3
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 3
РЖД - Российские железные дороги 1868 3
Northrop Grumman 202 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 471 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5352 46
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1122 28
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 25
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1763 17
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1470 17
Судебная власть - Judicial power 2284 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1175 13
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 538 11
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 483 11
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 632 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 632 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 925 7
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 604 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2947 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 246 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2426 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11251 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3055 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1148 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 326 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3267 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 195 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 421 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 243 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 301 4
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 205 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2812 4
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 58 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 720 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 997 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 400 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 420 4
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5772 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1971 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 138 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1840 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1838 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 251 4
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6234 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 2
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 8 1
Linux Foundation 182 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 18 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 637 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 710 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 76 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 1
Демократическая политическая партия США 113 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16845 110
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63469 66
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26110 57
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15979 45
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28947 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24736 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20512 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27532 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23634 36
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12589 27
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство 9243 26
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4229 26
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20488 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13787 25
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7267 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23622 25
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14181 25
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12357 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10187 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12028 24
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9708 24
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15496 20
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12152 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9437 19
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4672 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20162 19
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7632 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12541 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15346 17
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2855 17
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5569 17
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7009 17
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 55
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4003 54
Microsoft Windows 15456 43
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1811 25
Microsoft Windows 2000 8660 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7011 19
Apple iPad 3843 17
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 86 17
Google Android 13812 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4929 13
Google YouTube - Видеохостинг 2681 12
Apple iPhone 6 4861 12
Nintendo Wii - игровая консоль 759 11
Microsoft Windows Vista Longhorn 1769 10
Microsoft Windows 7 1969 10
Apple iOS 7605 10
Microsoft Edge - браузер 1982 9
Sony Playstation Portable - Sony PSP 659 9
Microsoft Kinect 197 9
Myspace - социальная сеть 636 8
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2963 8
Microsoft Windows XP 2394 8
Microsoft Xbox Live 305 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1410 7
Tencent - Techland - Call of Juarez: Bound in Blood - Call of Juarez: Узы крови - Call of Juarez: Сокровища Ацтеков - Call of Juarez: The Cartel - Call of Juarez: Картель - Call of Juarez: Gunslinger 48 7
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 357 7
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 87 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1618 6
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 211 6
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 458 5
Apple iTunes Store 1064 5
Microsoft Azure 1394 5
Microsoft Office 3673 5
Microsoft Windows 95 412 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4221 5
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 329 5
Microsoft SQL Server 1641 5
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 178 5
Google Chrome - браузер 1538 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 12
Trump Donald J. - Трамп Дональд 402 10
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 309 7
Агапитов Александр 8 6
Свердлов Денис 200 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1006 6
Медведев Дмитрий 1651 6
Stoddart Fraser - Стоддарт Фрэзер 10 5
Чемоданова Валентина 5 5
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 116 5
Белов Виктор 47 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 4
Голубицкий Константин 4 3
Brin Sergey - Сергей Брин 186 3
Glazer Edmund - Глейзер Эдмунд 4 3
Biden Joe - Байден Джо 111 3
Lewin Daniel - Левин Даниэл 6 3
Kotick Bobby - Котик Бобби 19 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 332 3
Ефимов Владимир 144 3
Jackson Peter - Джексон Питер 31 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 377 3
Rosenzweig Phil - Розенцвейг Фил 3 3
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 3
Сапко Игорь 3 3
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 2
Скляров Дмитрий 62 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард 50 2
Bush George - Буш Джордж 304 2
Касперский Евгений 317 2
Перельман Григорий 15 2
Парфенов Игорь 51 2
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
Галушкин Олег 181 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 51 2
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 2
Покушалова Ольга 15 2
Гурова Вера 13 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51697 338
США - Калифорния 4581 184
Россия - РФ - Российская федерация 140463 135
США - Нью-Йорк 3085 110
США - Калифорния - Сан-Франциско 1408 74
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13256 61
Европа 21642 56
Земля - планета Солнечной системы 10301 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42405 48
Великобритания - Лондон 2382 43
Япония 13230 40
США - Иллинойс - Чикаго 432 38
Германия - Федеративная Республика 12607 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14103 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16687 33
США - Колумбия - Вашингтон 1379 28
Южная Корея - Республика 6587 26
Канада 4847 26
США - Массачусетс - Бостон 376 23
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 22
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США - Вашингтон - Сиэтл 400 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17046 19
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Солнце - звезда Солнечной системы 5115 18
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США - Техас 982 14
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AP - Associated Press 2003 20
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11187 15
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Phys.org 972 10
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2368 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 3
American Solar Challenge 6 2
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Information Management Forum 2 2
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Black Hat - Конференция 78 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1044 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 303 1
CeBIT 611 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
ИгроМир 119 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
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NA LCS - North American League Championship Series 1 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
ISDC - International Space Development Conference - Международная конференция по развитию космоса 1 1
Global mobileGov Awards 5 1
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