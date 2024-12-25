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Метиз завод



25.12.2024 Axelot помогает поставщику группы ПАО «ММК» создать эффективную систему управления двором и складом 1
11.12.2024 «ЭвоКарго» внедряет автономный транспорт на заводе «Северсталь-метиз» 1
10.12.2024 «Северсталь-метиз» тестирует роботы-грузовики на заводе в Череповце 1
31.01.2023 Электромобильный стартап экс-замминистра связи России уволил половину работников и назначил нового гендиректора 1
25.11.2022 Экс-замминистра связи России уходит в отставку с поста гендиректора своей электромобильной империи 1
07.11.2022 Электромобильная империя экс-замминистра связи России в упадке. Машины горят на презентации, не за горами изгнание с биржи 1
05.08.2022 Стартап экс-замминистра связи прекратил разработку своих знаменитых электробусов. Их собирались производить в Москве 1
12.05.2022 Стартап экс-замминистра связи Свердлова сбежал из России 1
16.12.2021 Стартап экс-замминистра связи Свердлова создал свой первый легковой электромобиль. Видео 1
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 1
26.03.2021 Стартап экс-замминистра связи России сверхуспешно вышел на биржу в США 1
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1
02.10.2020 Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи 1
18.06.2020 Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео 1
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей 1
16.01.2020 Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии 1
01.10.2014 Экс-замминистра связи и бывший гендиректор Yota возглавил совет директоров «Росэлектроники» 1
01.10.2014 Денис Свердлов избран новым председателем совета директоров «Росэлектроники» 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Метиз завод и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 16
Корус Консалтинг ГК 1217 16
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 16
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 16
IT Vison 15 15
МКД 56 15
IT Vision 23 15
Ростелеком - Связьинвест 1707 9
Yandex - Яндекс 7340 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
Ростех - РТ-Информ 140 1
ММК Информсервис 51 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 1
Oracle Corporation 6688 1
Силтэк ГК 21 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 160 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 14
UPS 202 12
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 11
Hyundai Motor Company 383 11
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 10
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 8
Tesla Motors 396 5
Hyndai 16 5
Северсталь ПАО - Severstal 478 5
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 23 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 3
Uber 330 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
Kinetik 20 2
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 2
Marvel Entertainment 6 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
Walt Disney Company 622 2
Evocargo - Эвокарго 20 2
BlackRock 34 1
Nikola Corporation 9 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
Wellington Management Group 9 1
Ford 411 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 1
Marvel Comics 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 15 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
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Crunchbase 74 2
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Bloomberg 1286 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 15
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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