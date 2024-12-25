Метиз завод
Метиз завод и организации, системы, технологии, персоны:
|Свердлов Денис 200 16
|Медведев Дмитрий 1654 14
|Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
|Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 2
|Авдолян Альберт 29 2
|Литвин Владимир 6 2
|Скорина Жанна 4 2
|Ликсутов Максим 113 1
|Biden Joe - Байден Джо 127 1
|Борисов Юрий 116 1
|Борисов Константин 6 1
|Зверев Андрей 59 1
|Прохоров Михаил 37 1
|Газизов Камиль 67 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Гордеев Станислав 1 1
|Гайдаш Кирилл 3 1
|Торгов Игорь 42 1
|Рашников Виктор 12 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Селиванов Максим 27 1
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