Получите все материалы CNews по ключевому слову
S8 Capital Price.ru
Price.ru (входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital) - один из первых российских интернет-сервисов сравнения цен 30 млн товаров из более чем 4 тыс. магазинов с посещаемостью свыше 5 млн человек в месяц (данные 2022 года). Пользователи получают эксклюзивные скидки, доступ к более 4 тыс. промокодов в 650 онлайн-магазинах. Компания существует с 1997 года, является сертифицированным партнером Яндекса и Ozon.
УПОМИНАНИЯ
|01.09.2023
|
Price.ru назвал самые популярные гаджеты в преддверии начала учебного года
ают не только традиционные виды школьных товаров и канцелярию, но и гаджеты: больше всего в августе 2023 г. вырос онлайн-спрос на ноутбуки, планшеты и смарт-часы. Об этом CNews сообщили представители Price.ru. Наиболее популярными марками этих товаров остаются Apple, Samsung и Xiaomi, к такому выводу пришли аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru (входит в многопрофильный
|11.07.2023
|
Россияне уходят в виртуальную реальность: спрос на VR-устройства в 2023 году вырос на 20%, на игры – на 83%
ал выход нового VR-шлема Pico 4, благодаря которому онлайн-спрос на устройства этого производителя вырос на 3000% по сравнению с 2022 г. К такому выводу пришли эксперты интернет-сервиса сравнения цен Price.ru (входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital), проанализировав пользовательскую активность в поисковиках, а также на сайте Price.ru. Исследование было проведено на ос
|31.05.2022
|
Онлайн-спрос на российские смартфоны в 2022 г. вырос в восемь раз
восемь раз вырос спрос на смартфоны российских брендов, также потребители стали чаще отдавать предпочтение кнопочным телефонам. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru (входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital), сравнив показатели спроса на данную категорию товаров в I квартале 2022 г. по отношению к аналогичному периоду 2021 г. Об этом
|26.07.2017
|
Сервис Price.ru удвоил выручку в I полугодии 2017
Rambler&Co подвела итоги первого полугодия 2017 г. по направлению электронной коммерции и сообщила, что выручка платформы Price.ru возросла на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.Финансовый подъем сервиса связан с многочисленными изменениями, которые были реализованы на площадке. Прежде всего, с переход
|20.03.2017
|
Rambler внедрил рекомендательную e-commerce систему в Price.ru и интернет-магазине Ecco
Отдел машинного обучения Rambler&Co объявил о внедрении рекомендательной системы на двух e-commerce-площадках - сервисе Price.ru и интернет-магазине Ecco. Как рассказали CNews в компании, тесты показали, что машина существенно обыгрывает человека в рекомендациях - прирост CTR этого блока составил до 50%.Машина а
|05.11.2014
|
eBay, Price.ru, Wikimart, «Товары Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» запускают площадку для жалоб покупателей
Крупнейшие товарные интернет-агрегаторы России — eBay, Price.ru, Wikimart, «Товары Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» — запускают программу «Нота». Её цель – создать площадку, на которой покупатели, магазины, производители и товарные агрегаторы смогут быст
|27.08.2008
|
«Рамблер» завершил приобретение Price Express
рь «Рамблер» является владельцем полного пакета акций Price Express. «Price Express» владеет сайтом Price.ru, который предоставляет пользователям сервис для сравнения товаров и их стоимости. Ко
|20.06.2008
|
Rambler купил оставшиеся 49% Price Express
Компания Rambler купила оставшиеся 49% российской Price Express LLC, владеющей сайтом Price.ru. Ранее, в январе текущего года, Rambler Media приобрела 51% акций Price Express. Так
|18.03.2002
|
Informer.ru и Price.ru запускают совместную серию информеров
Интернет-контент-сервис Informer.ru объявил о запуске новой группы инофрмеров - рейтинга комплектующих от Price.ru. Эта группа текстовых информеров включает в себя информеры рейтинга комплектующих и компьютеров по пяти городам, в числе которых Москва, С-Петербург, Минск, Новосибирск и Екатеринбург.
|28.05.2001
|
iXBT.com и PRICE.RU открыли совместный проект Computorg.ru
,a href=http://www.ixbt.com>iXBT.com и PRICE.RU объявили об официальном открытии совместного проекта, получившего название "Computorg.ru". Проект рассчитан на покупателей компьютерной техники, не являющихся профессионалами в этой об
|06.02.2001
|
Selector.ru объявил о сотрудничестве с Price.ru и CityMarket.ru
Проект Selector.ru объявил о сотрудничестве с компаниями Price.ru и CityMarket.ru, работающими на рынке справочной информации для покупателей. Цель сотрудничества - совместное продвижение товаров, расширение продаж и повышение качества и объема инфор
|18.05.2000
|
Price.ru: "в отличие от 99% Рунет-компаний, мы не мечтаем продаться"
Про компанию Price.ru известно достаточно мало, в основном только то, что существует одноименный сайт, где можно посмотреть прайс-листы торговых фирм на компьютеры и офисную технику - компания не старается
|18.10.1999
|
Price.Ru и Yandex.Ru объявили о создании новой системы, предназначенной для поиска компьютерной информации на серверах российских компьютерных фирм.
18 октября - Два крупнейших российских Интернет-проекта, Price.Ru и Yandex.Ru бъявили о создании новой системы, предназначенной для поиска компьютерной информации на серверах российских компьютерных фирм. В новой системе в качестве поискового механиз
S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|Морейнис Аркадий 19 7
|Чукарин Алексей 59 5
|Бокарев Тимофей 36 4
|Спивак Сергей 11 3
|Терехов Антон 7 3
|Борисов Юрий 121 3
|Борисов Константин 6 3
|Носик Антон 106 2
|Ревазов Арсен 17 2
|Молибог Николай 17 2
|Чистов Кирилл 17 2
|Можаев Дмитрий 9 2
|Басов Алексей 115 2
|Себрант Андрей 23 2
|Медведев Дмитрий 1658 2
|Суховей Елена 5 2
|Саркисян Армен 4 2
|Добродеев Борис 95 1
|Помозов Алексей 57 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Воробьев Андрей 182 1
|Аитов Тимур 197 1
|Тынкован Александр 51 1
|Абрамян Рафаэль 11 1
|Нуралиев Борис 292 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Глейзер Лев 28 1
|Коротков Андрей 85 1
|Вирин Федор 24 1
|Пантелеев Антон 26 1
|Уколов Михаил 13 1
|Ломизе Евгений 10 1
|Гофман Ирина 10 1
|Казак Максим 162 1
|Мучник Феликс 68 1
|Тагиев Руслан 11 1
|Митькина Елена 5 1
|Фалдин Максим 7 1
|Куприянов Алексей 11 1
|Ткачева Наталья 1 1
|РАН - Российская академия наук 1964 1
|СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379535, в очереди разбора - 738824.
Создано именных указателей - 181430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.