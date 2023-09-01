S8 Capital - Price.ru

Разделы

Price.ru (входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital) - один из первых российских интернет-сервисов сравнения цен 30 млн товаров из более чем 4 тыс. магазинов с посещаемостью свыше 5 млн человек в месяц (данные 2022 года). Пользователи получают эксклюзивные скидки, доступ к более 4 тыс. промокодов в 650 онлайн-магазинах. Компания существует с 1997 года, является сертифицированным партнером Яндекса и Ozon.

01.09.2023 Price.ru назвал самые популярные гаджеты в преддверии начала учебного года

ают не только традиционные виды школьных товаров и канцелярию, но и гаджеты: больше всего в августе 2023 г. вырос онлайн-спрос на ноутбуки, планшеты и смарт-часы. Об этом CNews сообщили представители Price.ru. Наиболее популярными марками этих товаров остаются Apple, Samsung и Xiaomi, к такому выводу пришли аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru (входит в многопрофильный

11.07.2023 Россияне уходят в виртуальную реальность: спрос на VR-устройства в 2023 году вырос на 20%, на игры – на 83%

ал выход нового VR-шлема Pico 4, благодаря которому онлайн-спрос на устройства этого производителя вырос на 3000% по сравнению с 2022 г. К такому выводу пришли эксперты интернет-сервиса сравнения цен Price.ru (входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital), проанализировав пользовательскую активность в поисковиках, а также на сайте Price.ru. Исследование было проведено на ос
31.05.2022 Онлайн-спрос на российские смартфоны в 2022 г. вырос в восемь раз

восемь раз вырос спрос на смартфоны российских брендов, также потребители стали чаще отдавать предпочтение кнопочным телефонам. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru (входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital), сравнив показатели спроса на данную категорию товаров в I квартале 2022 г. по отношению к аналогичному периоду 2021 г. Об этом
26.07.2017 Сервис Price.ru удвоил выручку в I полугодии 2017

Rambler&Co подвела итоги первого полугодия 2017 г. по направлению электронной коммерции и сообщила, что выручка платформы Price.ru возросла на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.Финансовый подъем сервиса связан с многочисленными изменениями, которые были реализованы на площадке. Прежде всего, с переход
20.03.2017 Rambler внедрил рекомендательную e-commerce систему в Price.ru и интернет-магазине Ecco

Отдел машинного обучения Rambler&Co объявил о внедрении рекомендательной системы на двух e-commerce-площадках - сервисе Price.ru и интернет-магазине Ecco. Как рассказали CNews в компании, тесты показали, что машина существенно обыгрывает человека в рекомендациях - прирост CTR этого блока составил до 50%.Машина а
05.11.2014 eBay, Price.ru, Wikimart, «Товары Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» запускают площадку для жалоб покупателей

Крупнейшие товарные интернет-агрегаторы России — eBay, Price.ru, Wikimart, «Товары Mail.Ru» и «Яндекс.Маркет» — запускают программу «Нота». Её цель – создать площадку, на которой покупатели, магазины, производители и товарные агрегаторы смогут быст
27.08.2008 «Рамблер» завершил приобретение Price Express

рь «Рамблер» является владельцем полного пакета акций Price Express. «Price Express» владеет сайтом Price.ru, который предоставляет пользователям сервис для сравнения товаров и их стоимости. Ко
20.06.2008 Rambler купил оставшиеся 49% Price Express

Компания Rambler купила оставшиеся 49% российской Price Express LLC, владеющей сайтом Price.ru. Ранее, в январе текущего года, Rambler Media приобрела 51% акций Price Express. Так
18.03.2002 Informer.ru и Price.ru запускают совместную серию информеров

Интернет-контент-сервис Informer.ru объявил о запуске новой группы инофрмеров - рейтинга комплектующих от Price.ru. Эта группа текстовых информеров включает в себя информеры рейтинга комплектующих и компьютеров по пяти городам, в числе которых Москва, С-Петербург, Минск, Новосибирск и Екатеринбург.
28.05.2001 iXBT.com и PRICE.RU открыли совместный проект Computorg.ru

,a href=http://www.ixbt.com>iXBT.com и PRICE.RU объявили об официальном открытии совместного проекта, получившего название "Computorg.ru". Проект рассчитан на покупателей компьютерной техники, не являющихся профессионалами в этой об
06.02.2001 Selector.ru объявил о сотрудничестве с Price.ru и CityMarket.ru

Проект Selector.ru объявил о сотрудничестве с компаниями Price.ru и CityMarket.ru, работающими на рынке справочной информации для покупателей. Цель сотрудничества - совместное продвижение товаров, расширение продаж и повышение качества и объема инфор
18.05.2000 Price.ru: "в отличие от 99% Рунет-компаний, мы не мечтаем продаться"

Про компанию Price.ru известно достаточно мало, в основном только то, что существует одноименный сайт, где можно посмотреть прайс-листы торговых фирм на компьютеры и офисную технику - компания не старается

18.10.1999 Price.Ru и Yandex.Ru объявили о создании новой системы, предназначенной для поиска компьютерной информации на серверах российских компьютерных фирм.

18 октября - Два крупнейших российских Интернет-проекта, Price.Ru и Yandex.Ru бъявили о создании новой системы, предназначенной для поиска компьютерной информации на серверах российских компьютерных фирм. В новой системе в качестве поискового механиз

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 940 20
Yandex - Яндекс 8023 12
Google LLC 12061 8
Apple Inc 12375 6
VK - Mail.ru Group 3500 5
S8 Capital - С8 Капитал 27 5
HP Inc. 5728 4
Intel Corporation 12405 4
Microsoft Corporation 25017 4
VK - Mail.ru Port.ru 91 4
Samsung Electronics 10454 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2079 3
Acer Group - Acer Inc 2611 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4314 3
Amazon Inc - Amazon.com 3079 3
8675 3
eHouse 68 3
Digma 224 3
Lenovo Group 2322 2
Meta Platforms - Facebook 4493 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 2
Yahoo! 3700 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3275 2
Xiaomi 1875 2
Huawei 4088 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1197 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 674 2
МегаФон 9526 1
Alibaba Group 443 1
X Corp - Twitter 2895 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
SAP SE 5374 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 459 1
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 104 1
ЦФТ Золотая Корона 360 1
Бифит - Bifit 84 1
Softkey - Софткей 210 1
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 13 1
eBay Inc 1627 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1529 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2591 3
ДваСолнца 4 3
WikiMart - Викимарт 53 3
Promo.ru 37 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7840 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1136 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2747 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 176 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 883 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 469 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
Pandao 24 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
AdWatch Isobar 44 1
Артон Консалтинг 7 1
Miele - Миле 134 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 26 1
Accel Partners 49 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 113 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 1
UPS 208 1
Hyundai Motor Company 406 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 133 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 1
Метиз завод 25 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 440 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 79 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
UniCredit Aton - Юникредит Атон 9 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1960 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2643 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2221 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3231 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1832 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 381 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 631 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2784 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6172 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 262 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 498 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 33 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 474 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1035 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 118 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12654 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16504 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 10
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5004 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14758 9
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3007 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17569 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3174 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7951 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5346 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12512 6
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1523 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25059 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28547 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5169 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7761 5
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1347 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12750 4
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1718 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21724 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12737 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11024 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1232 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9522 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7279 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31168 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13136 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6006 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3525 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3990 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5249 3
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 574 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1652 3
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 976 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8878 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4741 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 342 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9536 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2270 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1083 13
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 9
VK - Mail.ru Товары 11 5
Google Android 14441 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 2
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 131 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5076 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 191 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7213 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 107 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 308 2
Microsoft BizTalk Server 106 2
РБК - Informer.ru 33 2
Rambler Top100 - Рамблер Топ100 64 2
Apple iOS 8056 1
Google Play - Google Store - Android Market 3383 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1864 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 812 1
Mozilla Firefox - браузер 1903 1
Google Chrome - браузер 1613 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3020 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 266 1
Google Gmail 968 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 476 1
Apple Safari - браузер 866 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 449 1
Baidu 288 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 154 1
Rambler ICQ 19 1
Duck Duck Go - DuckDuckGo - DDG - поисковая система 28 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1054 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Linux OS 10568 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1393 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 474 1
Apple iPad 3895 1
Statista 246 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 1
Морейнис Аркадий 19 7
Чукарин Алексей 59 5
Бокарев Тимофей 36 4
Спивак Сергей 11 3
Терехов Антон 7 3
Борисов Юрий 121 3
Борисов Константин 6 3
Носик Антон 106 2
Ревазов Арсен 17 2
Молибог Николай 17 2
Чистов Кирилл 17 2
Можаев Дмитрий 9 2
Басов Алексей 115 2
Себрант Андрей 23 2
Медведев Дмитрий 1658 2
Суховей Елена 5 2
Саркисян Армен 4 2
Добродеев Борис 95 1
Помозов Алексей 57 1
Дергунова Ольга 119 1
Воробьев Андрей 182 1
Аитов Тимур 197 1
Тынкован Александр 51 1
Абрамян Рафаэль 11 1
Нуралиев Борис 292 1
Ворыхалов Антон 41 1
Глейзер Лев 28 1
Коротков Андрей 85 1
Вирин Федор 24 1
Пантелеев Антон 26 1
Уколов Михаил 13 1
Ломизе Евгений 10 1
Гофман Ирина 10 1
Казак Максим 162 1
Мучник Феликс 68 1
Тагиев Руслан 11 1
Митькина Елена 5 1
Фалдин Максим 7 1
Куприянов Алексей 11 1
Ткачева Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18159 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17754 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52914 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13465 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4168 5
Россия - СФО - Новосибирск 4525 4
Германия - Федеративная Республика 12845 3
Азия - Азиатский регион 5668 3
Франция - Французская Республика 7937 2
Украина 7720 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3281 2
Нидерланды 3582 2
Китай - Тайвань 4079 2
Япония 13421 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1935 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1796 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7885 2
Южная Корея - Республика 6775 2
Россия - УФО - Свердловская область 1648 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1254 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3105 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3172 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 698 1
Европа Западная 1487 1
Италия - Итальянская Республика 4404 1
Испания - Королевство 3744 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2109 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1076 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1555 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 673 1
Польша - Республика 1996 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Португалия - Португальская Республика 934 1
Украина - Киев 1135 1
Ирландия - Республика 1019 1
Эстония - Эстонская Республика 754 1
Египет - Арабская Республика 1037 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25260 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16999 8
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1622 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3604 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53638 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5747 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19731 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11257 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1689 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6492 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7696 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6233 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5792 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6641 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3637 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5342 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30897 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5123 2
Английский язык 6807 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5458 2
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 289 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4580 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2772 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7150 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4229 2
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 262 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6184 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3507 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3128 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11473 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6751 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 335 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1342 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2861 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 155 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2052 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11348 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1061 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 118 2
РИА Новости 959 2
Wikipedia - Википедия 545 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 886 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1237 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 191 1
Компьютерра 42 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1043 1
The Verge - Издание 584 1
Известия ИД 677 1
The Guardian - Британская газета 374 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 3
Автостат 42 2
SimilarWeb 56 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
РАН - Российская академия наук 1964 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 4
