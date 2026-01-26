Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189551
ИКТ 14634
Организации 11348
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3545
Системы 26548
Персоны 82226
География 3018
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Терехов Антон


СОБЫТИЯ


26.01.2026 «Рег.ру» объявляет о ребрендинге и переходе к сервисной модели оказания услуг для бизнеса 1
11.02.2015 TimePad покупает сервис по продаже электронных билетов Eventmag 1
25.12.2013 «Бета продакшн» и ADV/web-engineering предложат магазинам комплексную услугу аутсорсинга процессов e-commerce 1
03.09.2013 Развитием новых направлений в ADV/web-engineering займется Антон Терехов 2
15.10.2012 «Рамблер» стал единоличным владельцем «Бегуна» 1
15.10.2012 «Рамблер» станет 100% акционером «Бегуна» и консолидирует активы в области e-commerce 1
11.09.2012 ADV/web-engineering купил агентство «Да!маркетинг» 2
18.02.2009 eTarget-2009 утвердил докладчиков 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Терехов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 5
АДВ ГК - ADV/web-engineering - АДВ Технологии 15 3
Yandex - Яндекс 8552 2
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 14 1
Avito - Internest - Интернест 9 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1673 2
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 28 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 116 1
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 44 1
Rambler Group - Рамблер-Фонд - Rambler Fund 5 1
Target Ventures 5 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 3
Web development - Веб-разработка 306 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1546 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7646 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5148 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3405 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 4
S8 Capital - Price.ru 59 3
Rambler Group - Рамблер Касса 23 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 326 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 132 1
Молибог Николай 17 2
Персианов Алексей 4 2
Крейнин Владислав 10 1
Басов Алексей 115 1
Ишунькина Инесса 3 1
Краюхина Мария 1 1
Третьяков Алексей 16 1
Ломизе Евгений 10 1
Ашманов Дмитрий 10 1
Киселев Артем 3 1
Ткачук Тарас 5 1
Труфанов Михаил 2 1
Бондаренко Алексей 43 1
Березин Дмитрий 2 1
Коробейникова Ксения 2 1
Ковалев Роман 2 1
Атяшева Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157910 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45998 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13576 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3392 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 173 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414635, в очереди разбора - 727574.
Создано именных указателей - 189551.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще