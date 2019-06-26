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Google AdWords Google Ads Google Display Network
Google AdWords (или Google Ads) — сервис контекстной рекламы от поисковой системы Google, который отличается многообразием инструментов для запуска работающих, эффективных рекламных кампаний (РК).
Google Ads позволяет создавать и запускать РК в блоке «Рекламных ссылок» поисковой выдачи Google. Главное преимущество решения — максимальная гибкость, позволяющая детально настроить целевую аудиторию кампании и задать все необходимые параметры для ее эффективности.
Работает Google Ads по такому принципу: вебмастер выбирает ключевые запросы, по которым продвигается его реклама, создает объявление и автоматически становится участником аукциона, “соперничая” с теми, кто продвигается по таким же ключам.
В Google Ads можно ограничить суточный бюджет на рекламу или настроить конкретную ставку за каждый клик. Также, здесь есть спецразмещение и гарантированные показы, при которых в рекламной выдаче показываются объявления с наилучшими показателями коэффициента качества, цене клика и другими параметрами.
Преимущества Google Ads
С помощью Google Ads можно максимально точно «попасть» в свою целевую аудиторию (ЦА) при помощи таргетинга. Три основных преимущества решения:
- Если пользователь что-то ищет через Google, значит, он уже знает, что именно ему нужно. В итоге рекламодатель получает практически «теплых» клиентов, и отклик на объявление будет выше.
- Изменить настройки Google Ads можно в любое время, даже после запуска рекламной кампании. Например, можно редактировать бюджет, менять время или регион показа рекламы.
- Еще один плюс системы Google Ads — разумное использование рекламных средств. Можно настроить оплату за клик, число показов или число конверсий, выбрав для себя наиболее выгодное распределение бюджетных средств.
Виды и цены на рекламу в Google Ads
В Google Ads можно точно планировать бюджет путем выбора конкретной стратегии. Определить эффективную стратегию можно, опираясь на цели рекламы. Как правило, подобные кампании проводятся для повышения узнаваемости бренда и увеличения продаж.
Существует три модели оплаты в Google Ads: за клик, за переход и за конверсию.
Оплата за клик
- Заказчик рекламы оплачивает каждый клик по ссылке-объявлению. Такая схема подходит для тех заказчиков, которые хотят увеличить посещаемость своего ресурса.
- Заказчик может самостоятельно указать размер оплаты за каждый клик. «Минимальная цена» в настройках означает фактическую стоимость за клик по ссылке, и она всегда будет ниже минимальной.
Оплата за число показов
- По такой схеме заказчик рекламы платит за каждую 1000 показов своего объявления. Метод идеально подходит тем клиентам Google Ads, которые хотят повысить узнаваемость своей компании.
Оплата за конверсию
- Такая модель работы с Google Ads используется опытными пользователями, которые хотят получить не просмотры или клики, а конкретные действия от людей, просматривающих рекламные объявления.
Действия могут быть любыми — от нажатий на кнопку «Купить» до подписки, ввода контактных данных и т. д. В такой схеме клиент тоже оплачивает каждый клик, но Google Ads в автоматическом режиме меняет размер ставки таким образом, чтобы число конверсий постоянно росло.
Чтобы выгодно расходовать рекламный бюджет, можно использовать встроенную функцию оптимизации стоимости конверсии в Google Ads. С ее помощью можно увеличить ставку для кликов, которые могут привести пользователя к совершению конверсионного действия.
СОБЫТИЯ
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|26.06.2019
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Участники Google AdWords могут обмениваться документами через «Контур.Диадок»
Участники системы контекстной рекламы Google AdWords теперь могут обмениваться юридически значимыми документами через систему «Диад
|02.09.2014
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|09.08.2013
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здел «Дистанционное обучение». В частности, на этой недели особый спрос был на пособие «50 секретов Google Adwords» — книгу, рассказывающую о том, как совершать продажи в интернете. В книге опи
|30.07.2012
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ис по созданию сайтов для бизнеса Nethouse объявили о начале совместной акции «Бесплатная реклама в Google AdWords». По ее условиям, российские предприниматели, создавшие сайт на платформе Neth
|19.01.2012
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и договор о сотрудничестве. По новым условиям договора «Бегун» становится авторизованным реселлером Google AdWords в Украине и Казахстане. Ранее сервис интернет-рекламы мог продавать рекламу в
|17.05.2011
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Google: за год мы принесли американской экономике $64 млрд
даря инструментам Google. Также компания утверждает, что на каждый доллар, потраченный на рекламу в Google AdWords, представители бизнеса получают $8 прибыли через клиентов, пришедших из AdWord
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Компания Google объявила о том, ее сервис контекстной рекламы AdWords запустил таргетинг по городам Украины. Теперь рекламодатели из Украины могут ограничивать показ своих объявлений по конкретным городам или населенным пунктам. По словам представителей G
|29.10.2010
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отив себя во Франции. По словам представителей французских антимонопольных органов, они и дальше планируют следить за действиями Google в сфере онлайн-рекламы, пока компания не сделает работу сервиса AdWords более прозрачной, сообщает АР. Антимонопольное ведомство Франции начало расследование в отношении Google после того, как получило жалобу от французского стартапа Navx, аккаунт которого
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Компания Google запустила новый формат своей контекстной рекламы под названием AdWords Comparison Ads. Это специальный тип рекламы, который предлагает пользователям просмат
|29.01.2009
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Как сообщается на официальном блоге «Яндекса», технически платежи за Google AdWords проходят через систему Assist. При этом, зачисление денег на клиентский аккаун
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ия «Яндекс» объявила о том, что 28 января к «Яндекс.Деньгам» подключился сервис контекстной рекламы Google AdWords. Технически платежи проходят через систему Assist, сообщается на официальном б
|14.11.2008
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Фишеры атакуют клиентов Google AdWords
опять же, попадали не к сотрудникам банков, а в руки злоумышленников. В последнее время также участились рассылки, направленные на получение параметров доступа к аккаунтам клиентов рекламного сервиса Google AdWords. Фишинговое письмо информировало пользователя о том, что показ рекламы, заказанной им, приостановлен, хотя пользовательский аккаунт пока не закрыт. При этом пользователям предлаг
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Компания Google вчера, 26 февраля, объявила о том, что теперь рекламные кампании в сервисе AdWords можно оплачивать с помощью платёжной системы Assist. Платежная система Assist даёт возможность быстро оплатить услугу кредитной или дебетовой картой, а также через WebMoney. Воспользова
|27.09.2007
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Компания Google представила новый инструмент для своего рекламного сервиса Adwords под названием Conversion Optimizer. Conversion Optimizer является оптимизатором рекламных кампаний, с помощью которого рекламодатели смогут более эффективно выбирать способ проведения к
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Google защитил Adwords
ательств по поводу нарушения авторских прав на торговую марку American Blinds & Wallpaper в сервисе Google Adwords, сообщает Searchengineland. Компания American Blinds & Wallpaper утверждала, ч
|20.08.2007
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Google против мошенничества: центр по борьбе с накрутками в Adwords
Google в пятницу объявил об открытии единого сайта для сбора информации о качестве обслуживания рекламодателей и мошенничестве в системе Adwords, сообщил Internetnews.com. «Ресурсный центр качества рекламного трафика», в частности, описывает суть проблемы мошеннических накруток, объясняет, как Google борется с этим явлением. Инф
|01.08.2007
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Google AdWords запускает новый оптимизатор: Campaign Optimizer
Google запустил новое приложение под названием Campaign Optimizer для сервиса Google AdWords, говорится в официальном блоге компании. Campaign Optimizer будет анализироват
|25.06.2007
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Реклама на AdWords: eBay и Google помирились
жду двумя крупнейшими в мире интернет-компаниями онлайновый аукцион eBay Inc. возобновил свою рекламу через сервисы Google Inc. в пятницу, 24го июня, сообщает АР. Напомним, что eBay отозвал рекламу с AdWords 11-го июня, в ответ на действия Google, который организовал презентацию своей новой системы электронных платежей в Бостоне как раз в то время, когда eBay там проводил конференцию, тем с
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Google запускает новую модель оплаты на Google AdWords
бъявила о мировом запуске бета версии своей рекламной модели pay-per-action (плата за действие) для Google AdWords. Новая модель позволяет рекламодателям платить только когда заранее определенн
|13.06.2007
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Google AdWords отчитается перед клиентами
мизировать затраты на проведение рекламной кампании», - сказал менеджер по связям с общественностью Google AdWords.
|15.05.2007
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Google AdWords может разорить поискового гиганта?
Программа Google Adwords будет рассмотрена жюри федерального суда 9 ноября; судьи решат, нарушает ли ав
|07.12.2006
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В России появился полноценный Google AdWords
Система Google AdWords основана на модели аукциона, где каждый клиент сам определяет, сколько будет п
|16.06.2006
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Google добавила в AdWords расписание показов
15 июня Google обновила систему контекстной рекламы по поисковым запросам AdWords. Теперь рекламодатели смогут выбирать, в какое время показывать их ссылки, регулировать уменьшение, увеличение частоты показов и запрещать отображать рекламу в заданное время или день
|03.04.2002
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Google выступил с новой маркетинговой инициативой AdWords Select
который принадлежит одноименный поисковый сервис, объявила о запуске новой маркетинговой программы AdWords Select, в рамках которой компании, размещающие на страницах Google коммерческую рекла
Google AdWords и организации, системы, технологии, персоны:
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|Крейнин Владислав 12 2
|Hill Raymond - Хилл Рэймонд 3 2
|Черницкая Мария 10 2
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|Петров Сергей 61 1
|Субботин Вадим 17 1
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|Голованов Сергей 77 1
|Стрелова Ольга 37 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
|Завадский Марк 15 1
|Кочетков Владислав 248 1
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|Литреев Александр 4 1
|Демин Александр 10 1
|Шигин Александр 3 1
|Басов Алексей 117 1
|Патока Андрей 110 1
|Анкилов Константин 121 1
|Борзов Максим 2 1
|Князев Николай 5 1
|Молибог Николай 17 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Суворов Дмитрий 5 1
|Чистов Евгений 8 1
|Боярский Сергей 49 1
|Гребенщиков Сергей 1 1
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|Ишунькина Инесса 3 1
|Алексеева Елена 22 1
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