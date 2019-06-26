Google AdWords - Google Ads - Google Display Network

Google AdWords (или Google Ads) — сервис контекстной рекламы от поисковой системы Google, который отличается многообразием инструментов для запуска работающих, эффективных рекламных кампаний (РК).

Google Ads позволяет создавать и запускать РК в блоке «Рекламных ссылок» поисковой выдачи Google. Главное преимущество решения — максимальная гибкость, позволяющая детально настроить целевую аудиторию кампании и задать все необходимые параметры для ее эффективности.

Работает Google Ads по такому принципу: вебмастер выбирает ключевые запросы, по которым продвигается его реклама, создает объявление и автоматически становится участником аукциона, “соперничая” с теми, кто продвигается по таким же ключам.

В Google Ads можно ограничить суточный бюджет на рекламу или настроить конкретную ставку за каждый клик. Также, здесь есть спецразмещение и гарантированные показы, при которых в рекламной выдаче показываются объявления с наилучшими показателями коэффициента качества, цене клика и другими параметрами.

Преимущества Google Ads

С помощью Google Ads можно максимально точно «попасть» в свою целевую аудиторию (ЦА) при помощи таргетинга. Три основных преимущества решения:

Если пользователь что-то ищет через Google, значит, он уже знает, что именно ему нужно. В итоге рекламодатель получает практически «теплых» клиентов, и отклик на объявление будет выше.

Изменить настройки Google Ads можно в любое время, даже после запуска рекламной кампании. Например, можно редактировать бюджет, менять время или регион показа рекламы.

Еще один плюс системы Google Ads — разумное использование рекламных средств. Можно настроить оплату за клик, число показов или число конверсий, выбрав для себя наиболее выгодное распределение бюджетных средств.

Виды и цены на рекламу в Google Ads

В Google Ads можно точно планировать бюджет путем выбора конкретной стратегии. Определить эффективную стратегию можно, опираясь на цели рекламы. Как правило, подобные кампании проводятся для повышения узнаваемости бренда и увеличения продаж.

Существует три модели оплаты в Google Ads: за клик, за переход и за конверсию.

Оплата за клик

Заказчик рекламы оплачивает каждый клик по ссылке-объявлению. Такая схема подходит для тех заказчиков, которые хотят увеличить посещаемость своего ресурса.

Заказчик может самостоятельно указать размер оплаты за каждый клик. «Минимальная цена» в настройках означает фактическую стоимость за клик по ссылке, и она всегда будет ниже минимальной.

Оплата за число показов

По такой схеме заказчик рекламы платит за каждую 1000 показов своего объявления. Метод идеально подходит тем клиентам Google Ads, которые хотят повысить узнаваемость своей компании.

Оплата за конверсию

Такая модель работы с Google Ads используется опытными пользователями, которые хотят получить не просмотры или клики, а конкретные действия от людей, просматривающих рекламные объявления.

Действия могут быть любыми — от нажатий на кнопку «Купить» до подписки, ввода контактных данных и т. д. В такой схеме клиент тоже оплачивает каждый клик, но Google Ads в автоматическом режиме меняет размер ставки таким образом, чтобы число конверсий постоянно росло.

Чтобы выгодно расходовать рекламный бюджет, можно использовать встроенную функцию оптимизации стоимости конверсии в Google Ads. С ее помощью можно увеличить ставку для кликов, которые могут привести пользователя к совершению конверсионного действия.

