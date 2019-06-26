Google AdWords Google Ads Google Display Network
Google AdWords (или Google Ads) — сервис контекстной рекламы от поисковой системы Google, который отличается многообразием инструментов для запуска работающих, эффективных рекламных кампаний (РК).
Google Ads позволяет создавать и запускать РК в блоке «Рекламных ссылок» поисковой выдачи Google. Главное преимущество решения — максимальная гибкость, позволяющая детально настроить целевую аудиторию кампании и задать все необходимые параметры для ее эффективности.
Работает Google Ads по такому принципу: вебмастер выбирает ключевые запросы, по которым продвигается его реклама, создает объявление и автоматически становится участником аукциона, “соперничая” с теми, кто продвигается по таким же ключам.
В Google Ads можно ограничить суточный бюджет на рекламу или настроить конкретную ставку за каждый клик. Также, здесь есть спецразмещение и гарантированные показы, при которых в рекламной выдаче показываются объявления с наилучшими показателями коэффициента качества, цене клика и другими параметрами.
Преимущества Google Ads
С помощью Google Ads можно максимально точно «попасть» в свою целевую аудиторию (ЦА) при помощи таргетинга. Три основных преимущества решения:
- Если пользователь что-то ищет через Google, значит, он уже знает, что именно ему нужно. В итоге рекламодатель получает практически «теплых» клиентов, и отклик на объявление будет выше.
- Изменить настройки Google Ads можно в любое время, даже после запуска рекламной кампании. Например, можно редактировать бюджет, менять время или регион показа рекламы.
- Еще один плюс системы Google Ads — разумное использование рекламных средств. Можно настроить оплату за клик, число показов или число конверсий, выбрав для себя наиболее выгодное распределение бюджетных средств.
Виды и цены на рекламу в Google Ads
В Google Ads можно точно планировать бюджет путем выбора конкретной стратегии. Определить эффективную стратегию можно, опираясь на цели рекламы. Как правило, подобные кампании проводятся для повышения узнаваемости бренда и увеличения продаж.
Существует три модели оплаты в Google Ads: за клик, за переход и за конверсию.
Оплата за клик
- Заказчик рекламы оплачивает каждый клик по ссылке-объявлению. Такая схема подходит для тех заказчиков, которые хотят увеличить посещаемость своего ресурса.
- Заказчик может самостоятельно указать размер оплаты за каждый клик. «Минимальная цена» в настройках означает фактическую стоимость за клик по ссылке, и она всегда будет ниже минимальной.
Оплата за число показов
- По такой схеме заказчик рекламы платит за каждую 1000 показов своего объявления. Метод идеально подходит тем клиентам Google Ads, которые хотят повысить узнаваемость своей компании.
Оплата за конверсию
- Такая модель работы с Google Ads используется опытными пользователями, которые хотят получить не просмотры или клики, а конкретные действия от людей, просматривающих рекламные объявления.
Действия могут быть любыми — от нажатий на кнопку «Купить» до подписки, ввода контактных данных и т. д. В такой схеме клиент тоже оплачивает каждый клик, но Google Ads в автоматическом режиме меняет размер ставки таким образом, чтобы число конверсий постоянно росло.
Чтобы выгодно расходовать рекламный бюджет, можно использовать встроенную функцию оптимизации стоимости конверсии в Google Ads. С ее помощью можно увеличить ставку для кликов, которые могут привести пользователя к совершению конверсионного действия.
Google AdWords упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
|NYT - The New York Times 956 4
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 3
|FT - Financial Times 1118 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
|The Register 1286 2
|Госрасходы - портал 36 1
|CMS Magazine 19 1
|InformationWeek 231 1
|CNews - Soft.CNews 30 1
|Из рук в руки - irr.ru 41 1
|Mashable 366 1
|Android Authority 37 1
|AP - Associated Press 1975 1
|Ars Technica 364 1
|РС Рro 87 1
|InterNetNews - InternetNews.com 206 1
|Digg 65 1
|All Things Digital 167 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
|РИА Новости 766 1
|Forbes - Форбс 591 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
|ИРИ - Институт развития интернета 96 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
|Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.