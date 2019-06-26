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Google AdWords Google Ads Google Display Network

Google AdWords - Google Ads - Google Display Network

Google AdWords (или Google Ads) — сервис контекстной рекламы от поисковой системы Google, который отличается многообразием инструментов для запуска работающих, эффективных рекламных кампаний (РК).

Google Ads позволяет создавать и запускать РК в блоке «Рекламных ссылок» поисковой выдачи Google. Главное преимущество решения — максимальная гибкость, позволяющая детально настроить целевую аудиторию кампании и задать все необходимые параметры для ее эффективности.

Работает Google Ads по такому принципу: вебмастер выбирает ключевые запросы, по которым продвигается его реклама, создает объявление и автоматически становится участником аукциона, “соперничая” с теми, кто продвигается по таким же ключам.

В Google Ads можно ограничить суточный бюджет на рекламу или настроить конкретную ставку за каждый клик. Также, здесь есть спецразмещение и гарантированные показы, при которых в рекламной выдаче показываются объявления с наилучшими показателями коэффициента качества, цене клика и другими параметрами.

Преимущества Google Ads

С помощью Google Ads можно максимально точно «попасть» в свою целевую аудиторию (ЦА) при помощи таргетинга. Три основных преимущества решения:

  • Если пользователь что-то ищет через Google, значит, он уже знает, что именно ему нужно. В итоге рекламодатель получает практически «теплых» клиентов, и отклик на объявление будет выше.
  • Изменить настройки Google Ads можно в любое время, даже после запуска рекламной кампании. Например, можно редактировать бюджет, менять время или регион показа рекламы.
  • Еще один плюс системы Google Ads — разумное использование рекламных средств. Можно настроить оплату за клик, число показов или число конверсий, выбрав для себя наиболее выгодное распределение бюджетных средств.

Виды и цены на рекламу в Google Ads

В Google Ads можно точно планировать бюджет путем выбора конкретной стратегии. Определить эффективную стратегию можно, опираясь на цели рекламы. Как правило, подобные кампании проводятся для повышения узнаваемости бренда и увеличения продаж.

Существует три модели оплаты в Google Ads: за клик, за переход и за конверсию.

Оплата за клик

  • Заказчик рекламы оплачивает каждый клик по ссылке-объявлению. Такая схема подходит для тех заказчиков, которые хотят увеличить посещаемость своего ресурса.
  • Заказчик может самостоятельно указать размер оплаты за каждый клик. «Минимальная цена» в настройках означает фактическую стоимость за клик по ссылке, и она всегда будет ниже минимальной.

Оплата за число показов

  • По такой схеме заказчик рекламы платит за каждую 1000 показов своего объявления. Метод идеально подходит тем клиентам Google Ads, которые хотят повысить узнаваемость своей компании.

Оплата за конверсию

  • Такая модель работы с Google Ads используется опытными пользователями, которые хотят получить не просмотры или клики, а конкретные действия от людей, просматривающих рекламные объявления.

Действия могут быть любыми — от нажатий на кнопку «Купить» до подписки, ввода контактных данных и т. д. В такой схеме клиент тоже оплачивает каждый клик, но Google Ads в автоматическом режиме меняет размер ставки таким образом, чтобы число конверсий постоянно росло.

Чтобы выгодно расходовать рекламный бюджет, можно использовать встроенную функцию оптимизации стоимости конверсии в Google Ads. С ее помощью можно увеличить ставку для кликов, которые могут привести пользователя к совершению конверсионного действия.
 

СОБЫТИЯ

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ия «Яндекс» объявила о том, что 28 января к «Яндекс.Деньгам» подключился сервис контекстной рекламы Google AdWords. Технически платежи проходят через систему Assist, сообщается на официальном б
14.11.2008 Фишеры атакуют клиентов Google AdWords

опять же, попадали не к сотрудникам банков, а в руки злоумышленников. В последнее время также участились рассылки, направленные на получение параметров доступа к аккаунтам клиентов рекламного сервиса Google AdWords. Фишинговое письмо информировало пользователя о том, что показ рекламы, заказанной им, приостановлен, хотя пользовательский аккаунт пока не закрыт. При этом пользователям предлаг
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ательств по поводу нарушения авторских прав на торговую марку American Blinds & Wallpaper в сервисе Google Adwords, сообщает Searchengineland. Компания American Blinds & Wallpaper утверждала, ч
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15.05.2007 Google AdWords может разорить поискового гиганта?

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который принадлежит одноименный поисковый сервис, объявила о запуске новой маркетинговой программы AdWords Select, в рамках которой компании, размещающие на страницах Google коммерческую рекла

Публикаций - 143, упоминаний - 181

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