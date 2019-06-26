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Google AdWords Google Ads Google Display Network

Google AdWords - Google Ads - Google Display Network

Google AdWords (или Google Ads) — сервис контекстной рекламы от поисковой системы Google, который отличается многообразием инструментов для запуска работающих, эффективных рекламных кампаний (РК).

Google Ads позволяет создавать и запускать РК в блоке «Рекламных ссылок» поисковой выдачи Google. Главное преимущество решения — максимальная гибкость, позволяющая детально настроить целевую аудиторию кампании и задать все необходимые параметры для ее эффективности.

Работает Google Ads по такому принципу: вебмастер выбирает ключевые запросы, по которым продвигается его реклама, создает объявление и автоматически становится участником аукциона, “соперничая” с теми, кто продвигается по таким же ключам.

В Google Ads можно ограничить суточный бюджет на рекламу или настроить конкретную ставку за каждый клик. Также, здесь есть спецразмещение и гарантированные показы, при которых в рекламной выдаче показываются объявления с наилучшими показателями коэффициента качества, цене клика и другими параметрами.

Преимущества Google Ads

С помощью Google Ads можно максимально точно «попасть» в свою целевую аудиторию (ЦА) при помощи таргетинга. Три основных преимущества решения:

  • Если пользователь что-то ищет через Google, значит, он уже знает, что именно ему нужно. В итоге рекламодатель получает практически «теплых» клиентов, и отклик на объявление будет выше.
  • Изменить настройки Google Ads можно в любое время, даже после запуска рекламной кампании. Например, можно редактировать бюджет, менять время или регион показа рекламы.
  • Еще один плюс системы Google Ads — разумное использование рекламных средств. Можно настроить оплату за клик, число показов или число конверсий, выбрав для себя наиболее выгодное распределение бюджетных средств.

Виды и цены на рекламу в Google Ads

В Google Ads можно точно планировать бюджет путем выбора конкретной стратегии. Определить эффективную стратегию можно, опираясь на цели рекламы. Как правило, подобные кампании проводятся для повышения узнаваемости бренда и увеличения продаж.

Существует три модели оплаты в Google Ads: за клик, за переход и за конверсию.

Оплата за клик

  • Заказчик рекламы оплачивает каждый клик по ссылке-объявлению. Такая схема подходит для тех заказчиков, которые хотят увеличить посещаемость своего ресурса.
  • Заказчик может самостоятельно указать размер оплаты за каждый клик. «Минимальная цена» в настройках означает фактическую стоимость за клик по ссылке, и она всегда будет ниже минимальной.

Оплата за число показов

  • По такой схеме заказчик рекламы платит за каждую 1000 показов своего объявления. Метод идеально подходит тем клиентам Google Ads, которые хотят повысить узнаваемость своей компании.

Оплата за конверсию

  • Такая модель работы с Google Ads используется опытными пользователями, которые хотят получить не просмотры или клики, а конкретные действия от людей, просматривающих рекламные объявления.

Действия могут быть любыми — от нажатий на кнопку «Купить» до подписки, ввода контактных данных и т. д. В такой схеме клиент тоже оплачивает каждый клик, но Google Ads в автоматическом режиме меняет размер ставки таким образом, чтобы число конверсий постоянно росло.

Чтобы выгодно расходовать рекламный бюджет, можно использовать встроенную функцию оптимизации стоимости конверсии в Google Ads. С ее помощью можно увеличить ставку для кликов, которые могут привести пользователя к совершению конверсионного действия.
 


26.06.2019 Google оштрафуют за нарушение российского законодательства
22.09.2014 Участники Google AdWords могут обмениваться документами через «Контур.Диадок»
02.09.2014 Пользователи «Qiwi Кошелька» могут покупать контекстную рекламу через Google Adwords
09.08.2013 Soft.CNews: в центр внимания на этой неделе попали «50 секретов Google Adwords»
30.07.2012 Google и сервис создания сайтов Nethouse дарят рекламу в AdWords
19.01.2012 «Бегун» стал авторизованным реселлером Google AdWords в Украине и Казахстане
17.05.2011 Google: за год мы принесли американской экономике $64 млрд
07.02.2011 Google AdWords в Украине запустил таргетинг по городам
29.10.2010 Google сделает работу AdWords более прозрачной
12.01.2010 «Бегун» будет продавать рекламу в результатах поиска Google
30.10.2009 Google научился сравнивать рекламу
29.01.2009 Google сдался "Яндекс.Деньгам"
29.01.2009 За рекламу в Google AdWords можно платить «Яндекс.Деньгами»
14.11.2008 Фишеры атакуют клиентов Google AdWords
13.11.2008 Google пытается вернуть свою крупнейшую инвестицию
27.02.2008 Рекламу на AdWords можно оплатить через WebMoney
27.09.2007 Google Adwords запустил новый оптимизатор: Conversion Optimizer
04.09.2007 Google защитил Adwords
20.08.2007 Google против мошенничества: центр по борьбе с накрутками в Adwords
01.08.2007 Google AdWords запускает новый оптимизатор: Campaign Optimizer
25.06.2007 Реклама на AdWords: eBay и Google помирились
21.06.2007 Google запускает новую модель оплаты на Google AdWords
13.06.2007 Google AdWords отчитается перед клиентами
15.05.2007 Google AdWords может разорить поискового гиганта?
07.12.2006 В России появился полноценный Google AdWords
16.06.2006 Google добавила в AdWords расписание показов
03.04.2002 Google выступил с новой маркетинговой инициативой AdWords Select

Публикаций - 116, упоминаний - 172

Google AdWords упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10352 87
Yandex - Яндекс 5015 16
Microsoft Corporation 22497 15
Yahoo! 3603 14
PayPal 634 9
Meta Platforms - Facebook 4267 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
Apple Inc 10683 6
AOL Inc 1525 6
Twitter 2493 5
Dell EMC 4736 3
Rambler Group - Рамблер ГК 811 3
Dr.Web - Доктор Веб 1186 3
Webmoney 513 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
Google Russia - Гугл Россия 63 3
Eyeo 5 2
Salesforce.com 360 2
Netscape Communications Corporation 412 2
Adobe Systems 1443 2
Nethouse 13 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
Adobe Macromedia 213 2
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 7 2
1С-Битрикс - Bitrix 443 2
Intel Corporation 11262 2
F-Secure 203 2
Telegram Group 805 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
SpyLOG 81 1
CYREN - Commtouch 25 1
Lycos 265 1
Yahoo Inktomi 112 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 1
InterActiveCorp Ask.com - AskJeeves.com 120 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 1
Yahoo Japan 42 1
AltaVista Search Engine 197 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 142 1
eBay Inc 1576 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
Assist - Ассист 183 3
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 3
Virgin Galactic 34 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 95 1
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 1
Intel Capital 149 1
HeadHunter Group - Job.ru 23 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 62 1
Y Combinator - венчурный фонд 44 1
Открытие ФК 2713 1
Fun&Sun - TUI Group - туристическая компания 15 1
Раунд 220 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 59 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 11 1
Uber 287 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
American Express - Amex 309 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
Qiwi 878 1
LinkedIn 558 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 1
Visa International 1809 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
Airbnb 76 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 34 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Президент Российской Федерации 3770 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Правительство Москвы 1640 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
Мэр города Москвы 98 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 1
Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 26 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 135 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Администрация Президента РФ 904 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
Демократическая политическая партия США 91 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 8 1
Web development - Веб-разработка 0 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 20
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 7
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 4
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 525 4
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 2
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 1948 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 2
webRequest API 4 2
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 679 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 2
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 764 2
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 2
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Microsoft Bing 343 3
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Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 3
Yahoo Overture - Overture Services 74 3
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США - Массачусетс - Бостон 360 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 1
США - Гавайи - Гавайские острова 269 1
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Австралия - Австралийский Союз 2791 1
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Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 230 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 12
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Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 107 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
NYT - The New York Times 956 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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