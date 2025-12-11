Получите все материалы CNews по ключевому слову
CPC Cost-Per-Click цена за клик PPC Pay-Per-Click оплата за каждый клик
Сокращение CPC происходит от англ Cost-Per-Click или цена за клик. CPC называют метрику, которая показывает стоимость перехода на сайт по объявлению. Иначе говоря, целевым действием пользователя здесь считается клик по баннеру, рекламе в контекстном меню или UTM-метке. Высокий показатель CPC не говорит о продажах, а только показывает, какое объявление показалось наиболее интересным и привело пользователя к предложению на сайте. CPC представляет собой модель с покликовой системой оплаты, которая чаще всего представлена в контекстной рекламе и в меньшей степени на площадках КМС. Эффективность CPC полностью зависит от кликабельности объявлений (CTR) и качества контента по ссылке.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
CPC и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.