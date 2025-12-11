Сокращение CPC происходит от англ Cost-Per-Click или цена за клик. CPC называют метрику, которая показывает стоимость перехода на сайт по объявлению. Иначе говоря, целевым действием пользователя здесь считается клик по баннеру, рекламе в контекстном меню или UTM-метке. Высокий показатель CPC не говорит о продажах, а только показывает, какое объявление показалось наиболее интересным и привело пользователя к предложению на сайте. CPC представляет собой модель с покликовой системой оплаты, которая чаще всего представлена в контекстной рекламе и в меньшей степени на площадках КМС. Эффективность CPC полностью зависит от кликабельности объявлений (CTR) и качества контента по ссылке.