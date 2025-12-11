Разделы

Сокращение CPC происходит от англ Cost-Per-Click или цена за клик. CPC называют метрику, которая показывает стоимость перехода на сайт по объявлению. Иначе говоря, целевым действием пользователя здесь считается клик по баннеру, рекламе в контекстном меню или UTM-метке. Высокий показатель CPC не говорит о продажах, а только показывает, какое объявление показалось наиболее интересным и привело пользователя к предложению на сайте. CPC представляет собой модель с покликовой системой оплаты, которая чаще всего представлена в контекстной рекламе и в меньшей степени на площадках КМС. Эффективность CPC полностью зависит от кликабельности объявлений (CTR) и качества контента по ссылке.

 

11.12.2025 Российские fashion-ретейлеры теряют выручку из-за особенностей UX-решений 1
22.09.2025 Рекламодателям «Яндекс UrbanAds» стало доступно автоматическое тестирование креативов для баннеров 1
14.08.2025 Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем 1
01.08.2025 AB-тесты в ИИ-продуктах: подводные камни из практики, которые многие не замечают 1
29.07.2025 Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос 1
11.06.2025 До 80% Telegram-рекламы в недвижимости не работает 1
06.06.2025 Почти половина владельцев и администраторов Telegram-каналов не знает, как найти рекламодателя, а у 39% нет времени на общение с ними 1
21.05.2025 Выручка МТС AdTech за I квартал 2025 г. выросла на 45%  1
06.12.2024 «ВКонтакте» улучшила интеграцию бизнес-сообществ с YClients 1
27.11.2024 Как сделать рекламные посты в Telegram более эффективными: исследование «Яндекса» 1
09.10.2024 Аудитория сервиса «Доски» от «МТС Линк» выросла в 30 раз в 2024 году 1
16.10.2023 Три новых премиальных формата рекламы появились в геосервисах «Яндекса» 1
30.08.2023 Интернет-магазины смогут быстрее загружать данные о доставке в поиск по товарам «Яндекса» 1
30.08.2023 Интернет-магазины смогут быстрее загружать данные о доставке в поиск по товарам «Яндекса» 1
28.03.2023 «Авито» предложил рекламодателям премиум-форматы 1
25.07.2022 Хакер рассказал в мемуарах, как он обходил спам-фильтры Mail.ru 1
25.05.2022 «Яндекс» запустил новые большие форматы на главной странице 1
24.03.2022 VK запустила брендформанс-формат видеорекламы 1
01.03.2022 Московский портал mos.ru адаптируют для незрячих и слабовидящих людей 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
16.02.2021 «Яндекс» объявил финансовые результаты за IV квартал 2020 года и 2020 год 1
12.11.2020 Great Frame вложит миллионы в VR и анимацию 1
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года 1
28.07.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за II квартал 2020 года 1
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 1
29.11.2019 Исследование Mail.ru Group: перед Новым годом рекламодатели на треть увеличивают затраты на продвижение 1
25.10.2019 Квартальная выручка «Яндекса» за III кв. 2019 года выросла на 38% 1
26.07.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% до 41,4 млрд рублей 1
25.04.2019 Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40% 1
14.02.2019 GPMD и PepsiCo провели интерактивную рекламную кампанию нового формата 1
29.10.2018 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2018 года 1
26.07.2018 «Яндекс» объявил финансовые результаты за II квартал 2018 года 1
27.01.2017 Система для создания высоконагруженных сайтов SLAED CMS обновлена до версии 6.0 Pro 1
26.09.2016 «Яндекс.Маркет» вынуждает интернет-магазины делиться доходами 1
26.09.2016 «Яндекс.Маркет» переходит на новую модель работы с магазинами 1
05.04.2016 Skyscanner запустил в России услугу White Label для бизнеса 1
27.10.2015 Консолидированная выручка «Яндекса» за третий квартал 2015 г. выросла на 18% до i15,4 млрд 1
29.05.2015 «Яндекс.Маркет» впервые раскрыл данные о работе в своей новой бизнес-модели 1
24.09.2014 «Яндекс» покупает сервис для управления ставками на «Маркете» 1
22.05.2014 «Ростелеком» запустил интернет-поисковик «Спутник» 1

Публикаций - 82, упоминаний - 83

CPC и организации, системы, технологии, персоны:

