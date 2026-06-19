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Катков Алексей

СОБЫТИЯ


19.06.2026 На рынок выходит первая в своем роде платформа для самостоятельной защиты бренда и интеллектуальной собственности — LexUP 1
03.06.2024 В Перми запустили речные прогулки на электросудне «ЭкоходЪ 2» производства верфи Emperium 1
26.12.2023 «Спутникс» построила свыше 120 новых спутников в 2023 году 1
16.06.2023 Sitronics Group и правительство Ставропольского края договорились о развитии совместных цифровых проектов 1
10.04.2023 Sitronics KT разработала платформу для управления медицинскими учреждениями региона 1
28.02.2023 Sitronics Group вошла в число крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры и оснащения дата-центров по версии CNews 1
29.08.2022 Sitronics Group приобрела контрольную долю в капитале производителя электросудов Emperium 1
07.06.2022 Sitronics KT оснастит технологиями автономного судовождения паромы, соединяющие Калининградскую и Ленинградскую области 1
26.04.2022 Sitronics Group увеличила выручку на 93,8% по итогам 2021 года 1
11.02.2022 Sitronics Group выпустила тестовую партию серверов на процессоре «Эльбрус-8СВ» и запустила разработку на «Эльбрусе-16С» 1
07.12.2021 Sitronics Group и «Спутникс» разработают маркетплейс космических сервисов и данных 1
11.11.2021 Sitronics Group разрабатывает серверы на новом российском процессоре Baikal 1
11.11.2021 «Дочка» АФК «Система» вкладывает 100 млн руб. в создание серверов на новейших российских процессорах 1
01.11.2021 Подтверждена совместимость серверов Sitronics Group и «Ред ОС» 1
25.08.2021 Sitronics Group приобрела компанию «Спутникс» 1
25.08.2021 «Ситроникс» превратился в космическую компанию 1
03.08.2021 «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов 1
19.05.2021 Sitronics Group и АО «КРЭТ» представили комплексное решение для развития электрозарядной инфраструктуры 1
15.04.2021 ГК «Ситроникс» разрабатывает сервера на российских процессорах 1
18.11.2020 Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов 1
22.05.2020 Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС 1
28.05.2019 Советник Ельцина и Путина претендует на место в совете директоров МТС 1
28.05.2019 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
01.10.2018 Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК 1
19.09.2018 Porsche, Hyundai, АФК «Система» и «Роснано» вложили $80 млн в дополненную реальность родом из России 1
28.06.2018 МТС объявила итоги годового общего собрания акционеров 1
07.12.2017 Впервые за 12 лет Ozon возглавил россиянин 1
17.11.2017 Сбербанк и VisionLabs построят платформу биометрической идентификации 1
20.06.2017 Хозяева МТС вложились в туристический сайт из США 1
23.03.2017 Хозяева МТС инвестировали в поставщика Mail.Ru 1
19.05.2014 Mail.Ru Group представила обновления для мобильных рекламодателей 1
12.07.2013 «Таргет Mail.Ru» запустил сервис самостоятельного размещения мобильной рекламы 1
08.02.2012 Mail.Ru Group открыла филиал в Волгограде 1
25.10.2011 Mail.Ru Group открыла представительство в Красноярске 1
20.07.2011 Mail.Ru Group открывает представительство в Ростове-на-Дону 1
30.03.2011 Соцсеть «Одноклассники» запустила сервис «Пакости» для рекламодателей 1
22.03.2011 Mail.Ru Group будет сотрудничать со Smartclip на рынке видеорекламы 1
05.08.2010 Платежная система «Деньги@Mail.Ru» начала работать с интернет-магазинами 1
26.11.2009 Mail.ru: выручка растет, рентабельность падает 1
28.08.2009 Россия: На рекламном рынке растет один интернет 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

Катков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1899 26
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1446 18
VK - Mail.ru Group 3586 14
Yandex - Яндекс 9064 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15493 9
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 119 5
Intel Corporation 12758 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 995 4
Google LLC 12584 3
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 125 3
Cisco Systems 5346 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2948 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 3
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 34 2
МегаФон 10568 2
Amazon Inc - Amazon.com 3243 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 292 2
HP Inc. 5868 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Стрим Диджитал 5 1
Acumatica - Акуматика 23 1
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 40 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 1
JVC Kenwood 421 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
Coriant 18 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
Элвис-Телеком 38 1
PUNKT E - Sitronics Electro - Ситроникс Электро 59 1
AlterGeo - АльтерГео 29 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 126 1
SmartClip 2 1
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 28 1
Ростелеком 10844 1
Alibaba Group 469 1
Microsoft Corporation 25675 1
Huawei 4492 1
IBM - International Business Machines Corp 9669 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 6
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
ВодоходЪ - ВодоходЪ. Пассажирский Порт 10 2
Thomas Cook - MyTravel Group - Airtours Group 13 2
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 21 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1850 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 2
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 116 1
Кинополис - Объединенные русские киностудии 8 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 4 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Index Ventures 50 1
International Petroleum Limited 2 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 501 1
Princeville Capital 4 1
China Merchants Bank - China Merchants Capital 6 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 39 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 80 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
AdWatch Isobar 44 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
TopDelivery - Интернет Логистика 6 1
О-курьер 6 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Institute of Internal Auditors - Институт внутренних аудиторов 1 1
UFG Asset Management 11 1
Softbank Capital - Softbank Venture Capital - Softbank Finance - Softbank Investment - Softbank Investments Advisors - Softbank Emerging Markets 17 1
Пермская судоверфь 3 1
Millhouse Capital - Миллхаус Кэпитал ю.кей лимитед 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8708 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1491 1
Gett 87 1
Hyundai Motor Company 433 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3401 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3801 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 2
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5520 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1155 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4924 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1495 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1053 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 85 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 102 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 56 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60817 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63940 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33062 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25064 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7039 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5304 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7356 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21492 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22357 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18184 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11435 4
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6410 4
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1567 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13457 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27069 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11653 4
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 217 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13697 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9774 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10531 3
DDR - Double data rate 3050 3
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27973 3
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Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3933 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10214 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14667 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9631 2
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 243 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17903 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12665 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1638 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1103 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35625 2
ARMv8 - Архитектура процессора 105 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1630 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1950 6
Linux OS 11396 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 38 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1035 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 208 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2354 2
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 114 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 18 2
Ситроникс SRH - Sitronics SRH - серия серверов 7 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 23 2
Google Android 15129 2
Intel x86 - архитектура процессора 2135 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1534 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 364 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 2
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru 166 2
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 745 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
AppsFlyer - платформа измерения мобильной рекламы 14 1
VK - Mail.ru Ответы@Mail.Ru 15 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 251 1
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 10 1
VK - Mail.Ru Поиск 65 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1709 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
Ozon Invest - Озон Инвест 4 1
Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 20 1
HPE OpenNFV 7 1
Telefonica - Telefónica Open Future 3 1
Минтранс РФ - Генерал Черняховский 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 636 1
Ситроникс - Sitronics SiAIS - С-АИС - Облачный сервис спутниковой автоматической идентификационной системы 9 1
Ситроникс - Emperium - Ecobus - Экобас - речные однопалубные электросуда 6 1
Ситроникс - Emperium - Ecocruiser - Экокрузер - двухпалубные прогулочные электрокатамараны 5 1
Пожидаев Николай 85 10
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 4
von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 4
Засурский Артём 10 4
Корня Алексей 80 4
Теодос Антонио Антониос 3 3
Юмашев Валентин 10 3
Розанов Всеволод 47 3
Ельцин Борис. 99 3
Галицкий Александр 123 3
Евтушенков Феликс 29 3
Каплун Герман 55 2
Schüssel Wolfgang - Шюссель Вольфганг 2 2
Иващеева Елена 9 2
Евтушенков Владимир 215 2
Гришин Дмитрий 210 2
Юдников Андрей 14 1
Летов Максим 1 1
Козлов Михаил 180 1
Колесов Николай 23 1
Косенко Николай 1 1
Perekalsky Danny - Перекальски Дэнни 6 1
Еремеев Владимир 11 1
Антонио Антониос 1 1
Мильнер Юрий 137 1
Пономарев Виталий 4 1
Вахтеров Сергей 3 1
Иваненко Владислав 23 1
Юмашева Полина 1 1
Дьяченко Татьяна 1 1
Дубинин Денис 10 1
Анурьев Сергей 28 1
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 1
Долгов Владимир 60 1
Sommer Ron - Зомер Рон 1 1
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 1
Новиков Олег 10 1
Менькова Татьяна 62 1
Кутис Пётр 6 1
Жарких Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164163 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54380 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47208 9
Европа 24891 4
Земля - планета Солнечной системы 10825 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2593 3
Россия - СФО - Новосибирск 4832 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18920 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19346 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1895 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1666 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1503 2
Великобритания - Уэльс 117 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 40 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13748 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1233 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2504 1
Азия - Азиатский регион 5880 1
Япония 13746 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8467 1
Европа Восточная 3137 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3428 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1690 1
Германия - Федеративная Республика 13137 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Испания - Мадрид 178 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2819 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3540 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1176 1
Китай - Тайвань 4224 1
Великобритания - Лондон 2427 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14748 1
Украина 7903 1
Испания - Королевство 3816 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1458 1
Саудовская Аравия - Королевство 663 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1757 1
США - Калифорния 4803 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1060 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1649 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17971 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57010 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52882 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21326 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 5
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1689 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2297 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33283 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11351 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7374 3
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8426 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 998 2
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10165 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2119 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26951 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5501 2
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2129 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3534 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1305 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 138 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2082 1
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P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 214 1
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Английский язык 6990 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8148 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5962 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11531 3
Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Newsweek 39 1
Forbes - Форбс 975 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
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