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Newsweek



26.02.2025 Хакеры украли из кадровой компании в США данные банковских карт и страховок более 3,3 миллионов человек 1
06.02.2024 Лондонский суд пытается установить личность таинственного создателя биткоина 1
25.12.2023 Китай больно бьет по мировому рынку электроники. Запрещен вывоз технологий для переработки редкоземов, которые нужны в производстве чипов 1
18.03.2022 Гендиректор «Первого канала» попал под санкции и ушел из совета директоров МТС 1
14.01.2022 ИТ-специалист создал скрипт, полностью заменивший его на работе. Начальство ничего не подозревает 1
15.11.2021 Главный секрет современного интернета под угрозой раскрытия. Личность создателя биткоина будет разоблачена принудительно 1
22.01.2021 Бренд Honor представил новую стратегию развития 1
11.09.2020 Экосистема Honor развивается с новыми версиями HarmonyOS 2.0, EMUI 11 и HMS 1
22.05.2020 Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС 1
24.12.2019 Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков 1
25.06.2018 ИТ-легенду Джона Макафи отравили посреди толпы телохранителей 1
15.12.2015 Yahoo готовится уволить Мариссу Майер. Названы вероятные преемники 1
09.12.2015 Полиция обыскивает дом и офис таинственного создателя биткоинов 1
31.03.2014 Сотрудников «Транстелекома» заподозрили в коррупционной связи с Cisco 1
07.03.2014 Найденный в Калифорнии «создатель Bitcoin»: «Я никогда не слышал о биткойнах» 1
06.03.2014 Рассекречена личность создателя биткойнов 1
26.12.2012 Newsweek - #lastprintissue 1
31.10.2012 Евросоюз запретил Ирану вещать на своей территории 1
27.02.2012 Adobe: пользователи планшетов скачивают цифровые издания все активнее 1
25.01.2012 Apple потратила $100 млн на «термоядерную войну» с HTC 1
05.09.2011 Google «убивает» 10 своих сервисов 1
28.07.2010 Война в Афганистане: Обаму беспокоят утечки на Wikileaks 1
24.02.2010 ИТ-компании США объединились, чтобы помочь своей стране 1
16.02.2010 E-библиотека РГБ: документооборот с авторами тормозит прогресс 1
18.01.2010 IBM - №1 по числу патентов в США 17-й год подряд. Иностранцы вытесняют американцев 1
13.10.2009 Amazon отправляет Kindle 2 и Kindle DX на мировой рынок 1
08.04.2009 В Москве пройдет фотосалон «Звезды мировой фотографии» 1
21.10.2008 E3 2009: Первая информация 1
09.07.2007 Спилберг делает видеоигры. 1
23.05.2007 Покупка Feedburner состоится: Google «выложит» $100 млн 1
22.12.2006 Недостатка игр Wii испытывать не будет 1
20.09.2006 Google хочет показывать клипы на iTV 1
14.07.2003 Машина против человека: новый раунд 1
19.11.2002 Reuters: HP начинает первую рекламную кампанию после объединения с Compaq 1
12.07.2002 Рынок ПО: Монстры рынка обманывают акционеров 1
17.08.2001 Флагман IT-прессы пошел ко дну 1
28.04.2001 Пилот разбился. Похоже, насмерть 1
19.02.2001 Napster: еще не все кончено 1
08.10.1999 ФБР расследует случаи "информационных атак" на сети оборонных объектов США со стороны российских хакеров. 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Newsweek и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11832 7
Microsoft Corporation 24678 5
Cisco Systems 5125 4
Intel Corporation 12223 4
Samsung Electronics 10294 4
X Corp - Twitter 2849 3
Apple Inc 12154 3
HP Inc. 5694 3
Sony 6554 3
Yahoo! 3698 3
IBM - International Business Machines Corp 9449 3
Adobe Systems 1554 3
Amazon Inc - Amazon.com 3015 2
Yandex - Яндекс 7436 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1802 2
Coriant 16 2
Nintendo 760 2
NHK - Nippon Hoso Kyokai 55 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 716 2
AOL Inc - America Online 1868 2
Huawei 3955 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
HPE - Juniper Networks 427 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2046 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Dell EMC 5037 1
AMD - Advanced Micro Devices 4252 1
Lenovo Motorola 3502 1
Qualcomm Technologies 1831 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 529 1
HTC Corporation 1499 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 431 1
Alibaba Group 426 1
Кинополис - Объединенные русские киностудии 6 2
Thomas Cook - MyTravel Group - Airtours Group 13 2
Unsplash 830 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1035 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 1
РЖД - Российские железные дороги 1914 1
eBay Inc 1622 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Boeing 1013 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2731 1
Volkswagen Group - VW 282 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Block - Square 197 1
Intel Capital 148 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
SFMOMA - San Francisco Museum of Modern Art - Музей современного искусства Сан-Франциско 1 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
МТС Медиа 38 1
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 8 1
Apax Partners 27 1
RAND Corporation 33 1
Walt Disney Company 623 1
La Scala - Teatro alla Scala - Ла Скала 3 1
Sotheby's - Сотбис 26 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1012 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5481 2
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 556 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1139 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3001 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 617 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1528 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1227 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 608 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 188 1
Bitcoin Foundation 8 2
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