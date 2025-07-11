Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202407
ИКТ 15695
Организации 11890
Ведомства 1509
Ассоциации 1131
Технологии 3595
Системы 27087
Персоны 88349
География 3151
Статьи 1592
Пресса 1341
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Eutelsat European Telecommunications Satellite Organization Европейская организация спутниковой связи Евтелсат Нетворкс Космоконнект

Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс - Космоконнект

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 84 452 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 84 452 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 84 452 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.07.2025 Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink

Суверенная спутниковая связь для Европы Великобритания планирует инвестировать 163,3 млн евро ($191 млн) в спутникового оператора Eutelsat, пишет Reuters со ссылкой на сообщение представителей компании. С учетом ранее анонсированных вливаний от Франции, общий объем вложений двух крупных европейских государств составит 1,5
14.12.2021 «Орион» и Eutelsat предложат абонентам высокоскоростной спутниковый интернет

Федеральный спутниковый оператор «Орион» и дочерняя компания Eutelsat S.A. - оператор спутниковой связи Konnect, Россия - запустили совместное предоставле
01.07.2021 Новым гендиректором компании Konnect, Россия назначен Дмитрий Броннер

ции генерального директора временно исполнял Николай Орлов, действующий региональный вице-президент Eutelsat S.A., главный исполнительный директор Eutelsat International Ltd и генеральный дирек
22.06.2021 Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России

ичко: Для России 2016 год ознаменовался вводом в коммерческую эксплуатацию спутника «Экспресс-АМУ1»/Eutelsat 36C (созданный по заказу Eutelsat S.A. спутник тяжелого класса был выведен на
27.04.2017 «Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks предложил безлимитный спутниковый интернет

ссийский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» совместно с оператором спутникового интернета Eutelsat Networks ввел новый тарифный план для физических лиц по услуге «Спутниковый интернет
27.09.2016 «Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A.

язь» (ГПКС) объявило о развертывании на базе Центра космической связи (ЦКС) «Дубна» в партнерстве с Eutelsat S.A. наземной инфраструктуры для предоставления услуг связи с использованием емкости
08.09.2016 «Триколор ТВ» и Eutelsat представили двусторонний спутниковый интернет-доступ

«Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks объявили о вводе в коммерческую эксплуатацию услуги двустороннего спутников
15.04.2016 Французский суд снял арест с задолженности Eutelsat в отношении «Космической связи»

Парижа вынес решение о снятии ареста, произведенного кипрской компанией Hulley Enterprises (бывший аукционер ЮКОСа) на суммы задолженности в рамках исполнения текущих коммерческих договоров компании Eutelsat в отношении ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Французский суд постановил, что арестованные активы принадлежат не Российской Федерации, а предприятию «Космическая связь», и, соответстве
02.07.2013 Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи

Компания Eutelsat Communications и ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) объявили о расширении соглашения об
15.05.2013 Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium

ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и компания Eutelsat Communications объявили, что в качестве производителя спутника «Экспресс-АМУ1/Eut
20.02.2013 Eutelsat предоставит абонентам интерактивные сервисы

Европейский спутниковый оператор Eutelsat собирается предоставлять потребителям универсальный малошумный конвертер-моноблок для антенны, позволяющий принимать сигналы со спутника в диапазоне Ku и организовывать обратный канал

14.01.2013 Eutelsat запустил первый в Европе телеканал в стандарте Ultra HD (4K)

Первые трансляции Eutelsat в формате Ultra HD начались на прошлой неделе. Вещание ведется c разрешением 8 млн пикселей, что в 4 раза превышает разрешение высокой четкости HDTV. Телеканал транслируется со спутник
02.11.2012 Eutelsat арендует емкость двух новых спутников ГПКС для телерадиовещания и IP-услуг

тор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и крупнейший европейский спутниковый оператор Eutelsat Communications объявили о заключении договоренностей, по условиям которых Eutelsa
30.10.2012 «Немецкая волна» переносит вещание со спутника Eutelsat на SES

«Немецкая волна» решила перенести свое африканское вещание с ранее использовавшегося спутника Eutelsat 5 гр. W на новый, запущенный недавно люксембургским провайдером Astra, спутник SES-5 5 гр. E. до 30 ноября 2012 г. Эти спутники отличаются полярной географической направленностью. С од
10.09.2012 Телевидение Сирии продолжило вещание на европейских спутниках

Государственный спутниковый телеканал Сирии Syria Satellite Channel продолжил вещание на арабский мир при помощи европейского оператора Eutelsat после отключений, предпринимаемых арабскими спутниковыми группировками по решению Организации арабских государств (ОАГ). В настоящее время телеканал Syria Satellite Channel прекратил в
27.06.2012 Иран против Eutelsat: кто победит?

йших врагов тегеранского правительства. Это либо арабские спутники серии Badr, принадлежащие подконтрольной Саудовской Аравии Arab Satellite Communications Organization (Arabsat), либо спутники серии Eutelsat, принадлежащие французам. С Саудовской Аравией у Ирана очень плохие отношения из-за того, что Тегеран обвиняет саудитов в монополизации ислама и святых мест в Мекке и Медине, а также в
21.06.2012 Eutelsat покупает спутник GE 23 172.0 гр. E

Крупнейший европейский спутниковый оператор Eutelsat, базирующийся во Франции, объявил о расширении своего присутствия на стремительно растущем рынке Азиатско-Тихоокеанского региона путем приобретения спутника GE-23, находящегося в позиц
09.06.2012 Гонконгский спутниковый канал впервые начинает вещание для аудитории Европы

Один из ведущих гонконгских телеканалов Phoenix CNE в ближайшее время начнет вещание для аудитории Европы через спутник Eutelsat 9A 9 гр. E. Началу вещания предшествовал долгосрочный контакт, подписанный Phoenix с французским провайдером GlobeCast, регламентирующий вещание канала через спутниковую группировку

15.05.2012 Доля HD каналов на спутниках флота Eutelsat возросла до 8%

Число HD каналов, транслирующихся со спутников крупнейшей европейской группировки Eutelsat, увеличилось за последний год на 59% и достигло 333 единиц, что составляет 8% от общего числа передаваемых телеканалов. Такие данные по состоянию на 31 марта 2012 г. были приведены пре
27.04.2012 Президентские выборы во Франции обеспечили пиковые нагрузки для Eutelsat

Президентские выборы во Франции традиционно являются периодом пиковых нагрузок на спутникового провайдера Eutelsat. Об этом сказал Жан Франсуа Лепринс-Ринке (Jean-François Leprince-Ringuet), коммерческий директор компании. Eutelsat является одним из крупнейших международных, но в тоже же вре
22.03.2012 Eutelsat 3А 3. 3 гр. E начал тестовое вещание

Европейский спутниковый оператор Eutelsat, базирующийся во Франции, начал вещание телевизионных программ с Eutelsat 3А в позиции 3. 3 гр. E. Eutelsat 3А - это бывший китайский спутник Chinasat 5C (Sinosat 3), кот
07.03.2012 Украина пристроится к Eutelsat

х каналов. Такой вывод можно сделать из соглашения, подписанного между ГП «Укркосмос» и французским Eutelsat, являющимся крупнейшим спутниковым провайдером в Европе и владельцем одного из крупн
17.05.2011 ГПКС и Eutelsat станут партнерами по оказанию услуг широкополосной связи с использованием спутника KA-SAT

Eвропейский спутниковый оператор компания «Евтелсат Коммьюникейшнс» (Eutelsat) и ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), государственный оператор спутниковой связи Росси
11.05.2011 ГПКС и Eutelsat в 2015 г. запустят новый спутник для расширения вещательных и мультимедийных услуг в Европейской части России

иятие «Космическая связь» (ГПКС), российский государственный оператор спутниковой связи, и компания Eutelsat Communications объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, который способст
18.01.2010 "Интерспутник" арендует 16 транспондеров у Eutelsat для спутникового ТВ-вещания в России

Международная организация космической связи "Интерспутник" и компания Eutelsat Communications объявили о подписании крупного контракта о долгосрочной аренде 16 тра
25.11.2009 Eutelsat W7: успешный запуск

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, космический аппарат Eutelsat W7 в расчётное время был выведен на целевую орбиту, отделился от разгонного блока «Бриз-М» и взят на управление заказчиком. Успешный пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком

20.10.2009 На Байконур доставлен космический аппарат Eutelsat W7

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 20 октября на аэродроме "Юбилейный" Байконура совершил посадку самолет Ан-124 "Руслан", который доставил на космодром космический аппарат Eutelsat W7. Французский телекоммуникационный космический аппарат Eutelsat W7 изготовлен европейским спутникостроительным концерном Alcatel Alenia Space на базе платформы Spacebus-4000C4
30.03.2009 На Байконуре продолжается подготовка к запуску европейского спутника Eutelsat W2A

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat W2A. 30 марта утром на технической заправочной станции началась заправка баков низкого давления разгонного блока «Бриз-М» окислителем. Вечером на космодроме пройдет заседание Государст
27.03.2009 На Байконуре завершена сборка ракеты-носителя со спутником Eutelsat W2A

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat W2A. Вчера в монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 расчеты российских специалистов завершили сборку ракеты-носителя, пристыковав к ракете-носителю космическую головную часть (
19.03.2009 Запуск спутника Eutelsat W2A перенесен на 30 марта

Запуск c Байконура европейского спутника Eutelsat W2A перенесен на резервный день - 30 марта, передает Казахстан Сегодня со ссылкой на пресс-службу Федерального космического центра "Байконур". По информации пресс-службы, перенос даты

13.04.2006 EUTELSAT внедряет в Европе HDTV-технологии

На завершившейся 12 апреля в Дубне 11-й конференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания РФ представитель европейской компании EUTELSAT Николай Орлов рассказал о мероприятиях по внедрению в Европе телевидения высокой четкости HDTV. С 2005 года компания EUTELSAT начала демонстрационную трансляцию на Европу канало
13.04.2006 EUTELSAT внедряет в Европе HDTV-технологии

На завершившейся 12 апреля в Дубне 11-й конференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания РФ представитель европейской компании EUTELSAT Николай Орлов рассказал о мероприятиях по внедрению в Европе телевидения высокой четкости HDTV. С 2005 года компания EUTELSAT начала демонстрационную трансляцию на Европу канало
29.11.2004 BT продает свою долю в Eutelsat за €0,5 млрд.

Британская телекоммуникационная компания BT продала свою долю в Eutelsat за €519,1 млн. Eutelsat является третьим по величине оператором спутниковой связи в мире. Сделка совершена с инвестиционной компанией Capital Partners 2000, партнером Goldmann S
17.03.2004 Eutelsat расширил сотрудничество с ФГУП "Космическая связь"

16 марта 2004 года в Москве российский национальный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и французский оператор спутниковой связи Eutelsat подписали контракт на долгосрочную аренду 12 транспондеров нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМ22» в позиции 53° в.д. Сотрудничество ГП КС и Eutelsat началос
03.10.2003 Eutelsat вывел на орбиту E-Bird

Компания Eutelsat сообщила об успешном выводе на орбиту первого в мире спутника, предназначенного для обеспечения 2-стороннего широкополосного доступа в интернет, E-Bird. После ряда тестов спутник. пост
31.03.2003 BT сохранит свою долю в Eutelsat

Телекоммуникационный оператор BT Group, получив только неприемлемые предложения о продаже своей доли в операторе спутникового телевидения Eutelsat, по мнению аналитиков, сохранит 17,5%-ный пакет акций, по крайней мере, до конца года. Британский оператор связи отклонил несколько предложений от потенциальных покупателей, включая ча
15.12.2002 Deutsche Telekom продаёт акции Eutelsat

Немецкая телекоммуникционная компания Deutsche Telekom AG достигла договорённости о продаже принадлежащих ей 10,9% акций оператора спутниковой связи Eutelsat итальянской издательской группе De Agostini. Сумма сделки составит 210 млн. евро. Также сообщается, что Deutsche Telekom дал поручение банку Deutsche Bank провести продажу информационн
22.08.2002 Операторы спутниковой связи "Интерспутник" и "Евтелсат" заключили дистрибьюторское соглашение

Международная организация космической связи "Интерспутник" и компания "Евтелсат", один из ведущих мировых операторов спутниковой связи, объявили сегодня о подписании дистрибьюторского соглашения, на основании которого "Интерспутнику" предоставляются права на прода
06.08.2002 France Telecom продала компании Eutelsat cпутникового оператора Stellat

вляется спутником Telecom 2C компании France Telecom. С помощью Stellat 5 будут также реализованы услуги теле- и радиовещания, высокоскоростного доступа в интернет через малые наземные терминалы. Для Eutelsat приобретение нового спутника означает расширение зон покрытия в различных регионах мира. В особенности важным является вклад Stellat 5 в создание спутниковой группировки, призванной об
09.04.2002 Eutelsat поручил Alcatel Space создание спутника W5

Оператор спутниковой связи Eutelsat объявил о подписании контракта с французской компанией Alcatel Space на разработку и создание в кратчайшие возможные сроки нового телекоммуникационного спутника W5. Запуск спутника зап

Публикаций - 203, упоминаний - 259

Eutelsat и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 61
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 358 38
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 130 33
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 30
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 27
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 23
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 17
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 15
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 14
SpaceX - Space Exploration Technologies 297 13
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 134 13
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 13
Hispasat 18 13
РуСат 65 12
ТелКо Групп 21 12
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 371 12
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 194 12
Контур-М 13 12
Ростелеком 11043 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16137 11
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 11
Lenovo Motorola 3573 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 11
В-Люкс ГК - V-Lux 19 9
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 9
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 9
Irdeto Access B.V. 39 9
Сателлит ЛТД 9 9
Профитт 8 8
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 52 8
Элогар 10 8
Eutelsat - Konnect 10 8
МегаФон 10942 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9570 8
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 8
Globalstar - Глобалстар 193 8
Космос ТВ 44 8
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 7
Kudelski Group - Kudelski SA - Nagravision - Nagra Kudelski - Nagra 9 7
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 25
Телко Медиа 11 8
Газпром ПАО 1498 8
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 7
Hallmark 19 6
Arianespace 87 6
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 6
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 6
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 5
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1829 3
Boeing 1032 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 398 3
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 2
Apax Partners 29 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Hulley Enterprises 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1158 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9060 2
Связной ГК 1401 2
Permira 21 2
Роснефть НК - нефтяная компания 565 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 338 2
Walt Disney Company 649 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 2
Blue Origin 29 2
Lockheed Martin 778 2
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 33 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 40 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13891 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1931 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5473 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3092 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6691 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 6
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 729 5
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1904 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4986 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2898 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 693 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3464 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 106 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3691 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1450 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 473 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2143 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 119 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1426 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1703 1
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 40 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 59 20
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 15
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 12
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 3
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 56 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 47 2
Ростелесеть - ассоциация 10 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
Интернет-видео - ассоциация 22 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7430 153
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9692 87
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3091 79
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10300 68
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9855 37
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18282 34
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 34
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 427 33
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4192 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23199 32
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4005 28
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4025 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26886 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29902 21
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 198 21
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2447 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8743 16
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5944 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26385 15
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 96 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6507 14
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1621 14
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5025 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14891 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9433 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7582 11
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26571 11
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2941 11
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1172 10
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2266 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13137 10
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 172 10
Телевидение цифровое - Conax 16 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54797 9
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 771 8
РЛС - S-диапазон - C-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн наземной и спутниковой радиосвязи 119 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10363 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6912 8
Сеть передачи данных - Data transmission network 4067 8
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 58
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 39
Космодром Байконур 1072 15
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 125 13
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 649 11
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 126 9
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 7
Thales Alenia Space - Alcatel SpaceCom - Alcatel Space Spacebus 40 6
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 6
Swiss-AS AMOS 40 5
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 5
ArabSat - Hellas Sat Consortium 8 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 4
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 4
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 64 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 539 3
Ростелеком - РТКомм.РУ - SenSat 19 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2514 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5277 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 3
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - OpenSky 7 2
Rambler Group - Рамблер ТВ - Рамблер ТВК - Рамблер Телевещательная корпорация - Rambler TV 14 2
IAI - Amos - израильский телекоммуникационный спутник связи серии Амос 31 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6399 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2993 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 37 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 299 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3735 2
Ростелеком - РТКомм.РУ - Морской VSAT - технология спутниковой связи на водном транспорте 11 2
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 7 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 178 2
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 124 2
Intelsat Horizons 13 2
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 2
Hispasat Amazonas 2 2
SES Networks - SES New Skies NSS 6 1
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 1
Истомин Максим 26 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 475 7
Орлов Николай 14 7
Прохоров Юрий 64 6
Пехтерев Сергей 56 5
Щеголев Игорь 699 3
Шадаев Максут 1229 3
Махновский Кирилл 26 3
Дука Александр 5 2
Стручковский Олег 6 2
Звездарев Борис 6 2
Бадалов Карен 2 2
Бегларян Гагик 2 2
Zarghami Ezzatollah - Заргами Эзатолла 2 2
Bausch Romain - Бош Ромен 3 2
Путин Владимир 3473 2
Никифоров Николай 1141 2
Волин Алексей 122 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Гусинский Владимир 19 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 705 2
Карпов Алексей 24 2
Ксенин Алекс 311 2
Шалманов Сергей 202 2
Лопатин Виктор 25 2
Салтыков Константин 7 2
Быченко Андрей 4 1
Филип Павел 3 1
Софронов Сергей 2 1
Безуглый Дмитрий 3 1
Хитров Юрий 3 1
Янченко Кирилл 2 1
Фадеев Алексей 2 1
Лыско Кирилл 1 1
Панфилов Олег 2 1
Лебедев Платон 4 1
Гарсиа Ясинто 1 1
Комаров Георгий 1 1
Кудинов Георгий 1 1
Буйдинов Евгений 2 1
Европа 25028 129
Россия - РФ - Российская федерация 168462 124
Франция - Французская Республика 8204 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55085 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48076 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 32
Земля - планета Солнечной системы 10909 26
Африка - Африканский регион 3649 25
Ближний Восток 3170 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19372 23
Германия - Федеративная Республика 13299 23
Украина 7958 21
Италия - Итальянская Республика 4521 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3240 18
Испания - Королевство 3850 18
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 391 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4233 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14863 16
Турция - Турецкая республика 2647 15
Азия - Азиатский регион 5956 14
Индия - Bharat 5912 14
Япония 13851 12
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 469 12
Польша - Республика 2038 11
Европа Восточная 3140 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3377 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2912 11
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 11
Африка Северная 263 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19774 10
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1123 10
Африка - Сахара - пустыня 93 10
Канада 5096 9
Израиль 2871 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3162 8
Нидерланды 3769 8
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 422 8
Казахстан - Республика 6116 7
Люксембург Великое Герцогство 452 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58452 68
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1316 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54102 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11766 20
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1585 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10990 16
Английский язык 7074 16
Аренда 2726 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9158 14
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6101 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18400 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22032 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4089 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7107 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8323 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34312 8
Fashion industry - Индустрия моды 369 7
Энергетика - Energy - Energetically 5958 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1926 6
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1018 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27669 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4822 6
Персидский язык - фарси 51 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12438 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2167 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6164 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9242 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6873 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2864 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2402 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3817 4
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16354 4
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2782 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6230 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11491 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6743 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 26
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2736 15
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 10
Euronews - телеканал 52 8
РБК ТВ - телеканал 83 8
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 7
National Geographic 95 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11597 6
FT - Financial Times 1304 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6130 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 6
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 5
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 5
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 4
Bloomberg 1646 3
Ведомости 1525 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Первый информационный кавказский - телеканал 7 3
Viasat Ukraine 5 2
IRIB - Islamic Republic of Iran Broadcasting - Голос Исламской Республики Иран 3 2
Syria TV - Syrian Satellite Channel 4 2
SpaceNews 73 2
FashionTV 16 2
РИА Новости 1045 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1153 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2489 2
ComNews - Медиа-бизнес 145 2
Sky TV 4 2
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 2
Total Telecom 613 2
USA Today 154 2
ComputerWire 51 2
Discovery Networks 11 1
БТРК - Белтелерадиокомпания 3 1
Перший Національний - Первый Украинский телеканал 4 1
E. W. Scripps Company - Ion Media - Paxson Communications Corporation - Ion Media Networks - Scripps Networks - Katz Broadcasting 8 1
Phoenix Media - Phoenix Television 2 1
Polskie Radio - Польское радио - Polskie Radio dla Zagranicy - Польского радио для заграницы - Радио Полония 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8675 7
ПНРА - Первое Независимое Рейтинговое Агентство 1 1
IDC - International Data Corporation 4999 1
Gartner - Гартнер 3673 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4075 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 146 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Synergy Research Group 49 1
Market Research Future 10 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
NPD DisplaySearch 285 1
comScore 430 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 63 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 117 8
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 342 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 353 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 284 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 123 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 283 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 147 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
CSTB Telecom & Media 83 13
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1293 7
Связь-Экспокомм 276 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 4
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
CeBIT 614 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 70 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще