Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс - Космоконнект

Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink Суверенная спутниковая связь для Европы Великобритания планирует инвестировать 163,3 млн евро ($191 млн) в спутникового оператора Eutelsat, пишет Reuters со ссылкой на сообщение представителей компании. С учетом ранее анонсированных вливаний от Франции, общий объем вложений двух крупных европейских государств составит 1,5

«Орион» и Eutelsat предложат абонентам высокоскоростной спутниковый интернет Федеральный спутниковый оператор «Орион» и дочерняя компания Eutelsat S.A. - оператор спутниковой связи Konnect, Россия - запустили совместное предоставле

Новым гендиректором компании Konnect, Россия назначен Дмитрий Броннер ции генерального директора временно исполнял Николай Орлов, действующий региональный вице-президент Eutelsat S.A., главный исполнительный директор Eutelsat International Ltd и генеральный дирек

Алексей Величко, Konnect, Россия – о новых трендах на рынке спутникового интернета в России ичко: Для России 2016 год ознаменовался вводом в коммерческую эксплуатацию спутника «Экспресс-АМУ1»/Eutelsat 36C (созданный по заказу Eutelsat S.A. спутник тяжелого класса был выведен на

«Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks предложил безлимитный спутниковый интернет ссийский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» совместно с оператором спутникового интернета Eutelsat Networks ввел новый тарифный план для физических лиц по услуге «Спутниковый интернет

«Космическая связь» приступила к предоставлению новой услуги для Eutelsat S.A. язь» (ГПКС) объявило о развертывании на базе Центра космической связи (ЦКС) «Дубна» в партнерстве с Eutelsat S.A. наземной инфраструктуры для предоставления услуг связи с использованием емкости

«Триколор ТВ» и Eutelsat представили двусторонний спутниковый интернет-доступ «Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks объявили о вводе в коммерческую эксплуатацию услуги двустороннего спутников

Французский суд снял арест с задолженности Eutelsat в отношении «Космической связи» Парижа вынес решение о снятии ареста, произведенного кипрской компанией Hulley Enterprises (бывший аукционер ЮКОСа) на суммы задолженности в рамках исполнения текущих коммерческих договоров компании Eutelsat в отношении ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Французский суд постановил, что арестованные активы принадлежат не Российской Федерации, а предприятию «Космическая связь», и, соответстве

Eutelsat и «Космическая связь» расширяют сотрудничество на российском рынке спутниковой связи Компания Eutelsat Communications и ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) объявили о расширении соглашения об

Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и компания Eutelsat Communications объявили, что в качестве производителя спутника «Экспресс-АМУ1/Eut

Eutelsat предоставит абонентам интерактивные сервисы Европейский спутниковый оператор Eutelsat собирается предоставлять потребителям универсальный малошумный конвертер-моноблок для антенны, позволяющий принимать сигналы со спутника в диапазоне Ku и организовывать обратный канал

Eutelsat запустил первый в Европе телеканал в стандарте Ultra HD (4K) Первые трансляции Eutelsat в формате Ultra HD начались на прошлой неделе. Вещание ведется c разрешением 8 млн пикселей, что в 4 раза превышает разрешение высокой четкости HDTV. Телеканал транслируется со спутник

Eutelsat арендует емкость двух новых спутников ГПКС для телерадиовещания и IP-услуг тор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и крупнейший европейский спутниковый оператор Eutelsat Communications объявили о заключении договоренностей, по условиям которых Eutelsa

«Немецкая волна» переносит вещание со спутника Eutelsat на SES «Немецкая волна» решила перенести свое африканское вещание с ранее использовавшегося спутника Eutelsat 5 гр. W на новый, запущенный недавно люксембургским провайдером Astra, спутник SES-5 5 гр. E. до 30 ноября 2012 г. Эти спутники отличаются полярной географической направленностью. С од

Телевидение Сирии продолжило вещание на европейских спутниках Государственный спутниковый телеканал Сирии Syria Satellite Channel продолжил вещание на арабский мир при помощи европейского оператора Eutelsat после отключений, предпринимаемых арабскими спутниковыми группировками по решению Организации арабских государств (ОАГ). В настоящее время телеканал Syria Satellite Channel прекратил в

Иран против Eutelsat: кто победит? йших врагов тегеранского правительства. Это либо арабские спутники серии Badr, принадлежащие подконтрольной Саудовской Аравии Arab Satellite Communications Organization (Arabsat), либо спутники серии Eutelsat, принадлежащие французам. С Саудовской Аравией у Ирана очень плохие отношения из-за того, что Тегеран обвиняет саудитов в монополизации ислама и святых мест в Мекке и Медине, а также в

Eutelsat покупает спутник GE 23 172.0 гр. E Крупнейший европейский спутниковый оператор Eutelsat, базирующийся во Франции, объявил о расширении своего присутствия на стремительно растущем рынке Азиатско-Тихоокеанского региона путем приобретения спутника GE-23, находящегося в позиц

Гонконгский спутниковый канал впервые начинает вещание для аудитории Европы Один из ведущих гонконгских телеканалов Phoenix CNE в ближайшее время начнет вещание для аудитории Европы через спутник Eutelsat 9A 9 гр. E. Началу вещания предшествовал долгосрочный контакт, подписанный Phoenix с французским провайдером GlobeCast, регламентирующий вещание канала через спутниковую группировку

Доля HD каналов на спутниках флота Eutelsat возросла до 8% Число HD каналов, транслирующихся со спутников крупнейшей европейской группировки Eutelsat, увеличилось за последний год на 59% и достигло 333 единиц, что составляет 8% от общего числа передаваемых телеканалов. Такие данные по состоянию на 31 марта 2012 г. были приведены пре

Президентские выборы во Франции обеспечили пиковые нагрузки для Eutelsat Президентские выборы во Франции традиционно являются периодом пиковых нагрузок на спутникового провайдера Eutelsat. Об этом сказал Жан Франсуа Лепринс-Ринке (Jean-François Leprince-Ringuet), коммерческий директор компании. Eutelsat является одним из крупнейших международных, но в тоже же вре

Eutelsat 3А 3. 3 гр. E начал тестовое вещание Европейский спутниковый оператор Eutelsat, базирующийся во Франции, начал вещание телевизионных программ с Eutelsat 3А в позиции 3. 3 гр. E. Eutelsat 3А - это бывший китайский спутник Chinasat 5C (Sinosat 3), кот

Украина пристроится к Eutelsat х каналов. Такой вывод можно сделать из соглашения, подписанного между ГП «Укркосмос» и французским Eutelsat, являющимся крупнейшим спутниковым провайдером в Европе и владельцем одного из крупн

ГПКС и Eutelsat станут партнерами по оказанию услуг широкополосной связи с использованием спутника KA-SAT Eвропейский спутниковый оператор компания «Евтелсат Коммьюникейшнс» (Eutelsat) и ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), государственный оператор спутниковой связи Росси

ГПКС и Eutelsat в 2015 г. запустят новый спутник для расширения вещательных и мультимедийных услуг в Европейской части России иятие «Космическая связь» (ГПКС), российский государственный оператор спутниковой связи, и компания Eutelsat Communications объявили о подписании меморандума о взаимопонимании, который способст

"Интерспутник" арендует 16 транспондеров у Eutelsat для спутникового ТВ-вещания в России Международная организация космической связи "Интерспутник" и компания Eutelsat Communications объявили о подписании крупного контракта о долгосрочной аренде 16 тра

Eutelsat W7: успешный запуск Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, космический аппарат Eutelsat W7 в расчётное время был выведен на целевую орбиту, отделился от разгонного блока «Бриз-М» и взят на управление заказчиком. Успешный пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком

На Байконур доставлен космический аппарат Eutelsat W7 Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 20 октября на аэродроме "Юбилейный" Байконура совершил посадку самолет Ан-124 "Руслан", который доставил на космодром космический аппарат Eutelsat W7. Французский телекоммуникационный космический аппарат Eutelsat W7 изготовлен европейским спутникостроительным концерном Alcatel Alenia Space на базе платформы Spacebus-4000C4

На Байконуре продолжается подготовка к запуску европейского спутника Eutelsat W2A Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat W2A. 30 марта утром на технической заправочной станции началась заправка баков низкого давления разгонного блока «Бриз-М» окислителем. Вечером на космодроме пройдет заседание Государст

На Байконуре завершена сборка ракеты-носителя со спутником Eutelsat W2A Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat W2A. Вчера в монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 расчеты российских специалистов завершили сборку ракеты-носителя, пристыковав к ракете-носителю космическую головную часть (

Запуск спутника Eutelsat W2A перенесен на 30 марта Запуск c Байконура европейского спутника Eutelsat W2A перенесен на резервный день - 30 марта, передает Казахстан Сегодня со ссылкой на пресс-службу Федерального космического центра "Байконур". По информации пресс-службы, перенос даты

EUTELSAT внедряет в Европе HDTV-технологии На завершившейся 12 апреля в Дубне 11-й конференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания РФ представитель европейской компании EUTELSAT Николай Орлов рассказал о мероприятиях по внедрению в Европе телевидения высокой четкости HDTV. С 2005 года компания EUTELSAT начала демонстрационную трансляцию на Европу канало

EUTELSAT внедряет в Европе HDTV-технологии На завершившейся 12 апреля в Дубне 11-й конференции операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания РФ представитель европейской компании EUTELSAT Николай Орлов рассказал о мероприятиях по внедрению в Европе телевидения высокой четкости HDTV. С 2005 года компания EUTELSAT начала демонстрационную трансляцию на Европу канало

BT продает свою долю в Eutelsat за €0,5 млрд. Британская телекоммуникационная компания BT продала свою долю в Eutelsat за €519,1 млн. Eutelsat является третьим по величине оператором спутниковой связи в мире. Сделка совершена с инвестиционной компанией Capital Partners 2000, партнером Goldmann S

Eutelsat расширил сотрудничество с ФГУП "Космическая связь" 16 марта 2004 года в Москве российский национальный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и французский оператор спутниковой связи Eutelsat подписали контракт на долгосрочную аренду 12 транспондеров нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМ22» в позиции 53° в.д. Сотрудничество ГП КС и Eutelsat началос

Eutelsat вывел на орбиту E-Bird Компания Eutelsat сообщила об успешном выводе на орбиту первого в мире спутника, предназначенного для обеспечения 2-стороннего широкополосного доступа в интернет, E-Bird. После ряда тестов спутник. пост

BT сохранит свою долю в Eutelsat Телекоммуникационный оператор BT Group, получив только неприемлемые предложения о продаже своей доли в операторе спутникового телевидения Eutelsat, по мнению аналитиков, сохранит 17,5%-ный пакет акций, по крайней мере, до конца года. Британский оператор связи отклонил несколько предложений от потенциальных покупателей, включая ча

Deutsche Telekom продаёт акции Eutelsat Немецкая телекоммуникционная компания Deutsche Telekom AG достигла договорённости о продаже принадлежащих ей 10,9% акций оператора спутниковой связи Eutelsat итальянской издательской группе De Agostini. Сумма сделки составит 210 млн. евро. Также сообщается, что Deutsche Telekom дал поручение банку Deutsche Bank провести продажу информационн

Операторы спутниковой связи "Интерспутник" и "Евтелсат" заключили дистрибьюторское соглашение Международная организация космической связи "Интерспутник" и компания "Евтелсат", один из ведущих мировых операторов спутниковой связи, объявили сегодня о подписании дистрибьюторского соглашения, на основании которого "Интерспутнику" предоставляются права на прода

France Telecom продала компании Eutelsat cпутникового оператора Stellat вляется спутником Telecom 2C компании France Telecom. С помощью Stellat 5 будут также реализованы услуги теле- и радиовещания, высокоскоростного доступа в интернет через малые наземные терминалы. Для Eutelsat приобретение нового спутника означает расширение зон покрытия в различных регионах мира. В особенности важным является вклад Stellat 5 в создание спутниковой группировки, призванной об