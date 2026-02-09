Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190470
ИКТ 14698
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26593
Персоны 82792
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1272
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Sotheby's Сотбис

Sotheby's - Сотбис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.02.2026 Борис Азаренко: образование, карьера и бизнес 1
04.12.2023 Маргарита Репина, Teal: Без понимания истинных потребностей клиента технология теряет ценность 1
16.05.2022 Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже 1
22.10.2021 Продукт российской дочки компании Tangem будет использоваться на первой в мире гибридной NFT платформе 1
16.06.2021 «Создатель интернета» продает с молотка его исходный код 2
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 1
17.07.2019 Художники, бренды и творческие блокчейн-проекты выбирают домен .ART 1
07.12.2018 Хакеры нацелились на праздники 3
27.02.2012 Adobe: пользователи планшетов скачивают цифровые издания все активнее 1
13.04.2011 Экс-глава «Связьинвеста» купил космический корабль 3
14.04.2006 Аукцион Sothеby’s в России был проведен посредством GSM-связи 3
13.04.2006 Ненормативное цифровое искусство пришло в Москву 1
06.02.2003 Sotheby's разочаровался в eBay 3
01.02.2002 Аукцион Sotheby's образует стратегический альянс с eBay 3
03.08.2001 Успех онлайнового аукциона вещей Мадонны превзошел все ожидания 1
20.07.2001 Вещи Мадонны выставлены на онлайновый аукцион 1
05.03.2001 Продажа вещей Мерилин Монро в Сети принесла более $400 тыс. 2
22.11.2000 Клинтон продал свой e-mail 1
22.11.2000 Электронное письмо президента Клинтона продано за $22 тыс. 1
02.11.2000 Произведения искусства на eBay подорожают 2
30.10.2000 Amazon может продать свою долю в Webvan 2
21.07.2000 Статуя Ленина будет выставлена на онлайновом аукционе Sothebys 1
30.06.2000 Копия Декларации о независимости США продана через сайт аукциона Sothebys за $8,14 млн. 2
22.03.2000 Во Франции проведен первый интернет-аукцион в реальном времени 1
25.11.1999 Компания Nart.com бросила вызов многовековой традиции продажи с аукциона произведений искусства 1
17.06.1999 Amazon.com и Sotheby's планируют проведение Web-аукционов 2
18.02.1999 Аукцион Sotheby's начинает проводить торги в Интернет 2

Публикаций - 27, упоминаний - 44

Sotheby's и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3162 4
X Corp - Twitter 2913 2
Adobe Systems 1574 2
Yahoo! 3711 2
Rarible - NFT Marketplace for Brands, Communities and Traders 3 1
Meta Platforms - Facebook 4554 1
Fortinet 418 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 353 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Coinbase 63 1
OpenAI 407 1
RedSys - РедСис 74 1
Magento Inc 37 1
Newegg 22 1
Inrupt 4 1
Google LLC 12341 1
Webvan Group 52 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Victor Hasselblad AB 54 1
Tangem 3 1
Christie's - Кристис 16 4
eBay Inc 1632 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8306 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Kickstarter 132 1
ПСБ - Промсвязьбанк 913 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 1
Promsvyaz Capital B.V. 10 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
Swatch Group 31 1
British Airways - British Midland International 127 1
ПромСвязьКапитал 84 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 73 1
Прэктис капитал 2 1
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
MAI.ART - Marina Abramovic Institute - Институт Марины Абрамович 2 1
ПСБ менеджмент 2 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3151 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5325 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1098 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1051 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 7
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 3
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 83 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32019 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73800 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15001 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5414 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13029 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8148 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1020 2
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 19 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10061 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 2
Графический редактор - Graphic Editor 108 1
URI - Uniform Resource Identifier - Universal Resource Identifier - унифицированный (единообразный) идентификатор ресурса - универсальный идентификатор ресурса - RQL-запрос - Resource Query Language 57 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18733 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 853 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4960 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2327 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1183 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7453 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 943 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1151 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1044 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8206 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 2
Adobe Digital Publishing Suite 13 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Viano 4 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 102 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1166 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 1
Adobe Photoshop 796 1
MetaMask 15 1
Microsoft Windows BitLocker 939 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 16 1
Bombardier Challenger 3 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 23 1
GM Cadillac Escalade 8 1
BMW X - серия кроссоверов 27 1
Maxon - Cinema 4D 12 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Binance Smart Chain - Binance P2P 7 1
OpenAI - ChatGPT 580 1
Honda TRX 2 1
Trust Wallet 5 1
Trust Wallet - криптовалютный кошелёк 5 1
Reznikoff John - Резникофф Джон 2 2
Winkelmann Mike - Винкельманн Майк 2 2
Rosenbaum Larry - Розенбаум Ларри 2 2
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 2
Репина Маргарита 1 1
Королюк Алексей 86 1
Ананьев Дмитрий 82 1
Афанасьев Александр 39 1
Мамакин Владимир 8 1
Иодко Алексей 9 1
Иванов Дмитрий 102 1
Жупанов Андрей 8 1
Волошкина Татьяна 8 1
Шаталов Владимир 13 1
Захаров Юрий 14 1
Козеренко Евгений 9 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 67 1
Ананьев Алексей 110 1
Горький Максим 19 1
Гагарин Юрий 94 1
Абрамович Марина 2 1
Klijnsma Yonathan - Клинсма Йонатан 1 1
Bittner Mike - Биттнер Майк 1 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 35 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
de Groot Willem - де Грот Виллем 4 1
Худяков Константин 9 1
Юрченко Евгений 132 1
Медведев Даниил 3 1
Куренных Андрей 1 1
Glenn John - Гленн Джон 5 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 8 1
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 1
Roosevelt Franklin Delano - Рузвельт Франклин Делано 4 1
Monroe Marilyn - Монро Мерилин 5 1
Dunbar Leila - Дунбар Лейла 1 1
Grebey Bud - Греби Бад 3 1
Ruprecht Bull - Рупрехт Булл 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53590 7
США - Нью-Йорк 3156 7
Россия - РФ - Российская федерация 158396 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 4
Нидерланды 3646 3
Земля - планета Солнечной системы 10693 2
США - Коннектикут 172 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18365 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46108 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 1
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Ближний Восток 3052 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 442 1
Франция - Французская Республика 8006 1
Нидерланды - Амстердам 624 1
Великобритания - Лондон 2412 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14549 1
Иран - Исламская Республика Иран 1125 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 937 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 777 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 643 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 60 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
Великобритания - Северная Ирландия 62 1
Франция - Марсель 56 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 210 1
Чехословакия 17 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3044 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 312 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 657 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 628 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 1
Налогообложение - ПСН - Патентная система налогообложения 21 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 341 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 379 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 627 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 53 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 52 1
Английский язык 6890 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7598 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6955 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 1
Металлы - Платина - Platinum 483 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 1
Нецензурная лексика - Ненормативная лексика - Неприличные слова - Обсценная лексика - Сквернословие 26 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Fox News Channel - FNC 42 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 228 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 1
AP - Associated Press 2006 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Newsweek 39 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
RiskIQ 9 1
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 243 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 13 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419048, в очереди разбора - 726238.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще