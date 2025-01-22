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Индексная книга (каталог) CNews*
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22.01.2025 NGR Softlab выпустил новое поколение аналитической платформы Dataplan 1
19.09.2024 Доступен новый релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 23 1
14.06.2024 Эра VMware заканчивается. Теперь с нее можно уйти нажатием кнопки 1
29.03.2024 Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила крупное обновление 1
29.03.2024 Вышло масштабное обновление платформы для работы с исходным кодом GitVerse 1
18.12.2023 «Содис лаб» выпустила новую версию первой в России облачной системы подготовки проектной документации SODIS Docs 1
29.08.2023 Аналоги Confluence на российском рынке: на что заменить базу знаний 1
01.06.2023 «Документерра» обновила решение для создания корпоративных баз знаний и сайтов документации 1
31.05.2023 «Билайн» выводит на рынок сервис визуализации данных в облаке 1
21.04.2022 Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление 1
21.04.2022 Облачная платформа «Яндекса» представила большое обновление Yandex Tracker – сервиса для совместной работы и организации процессов компаний 1
09.02.2022 Crafttalk выходит на рынок систем управления знаниями 1
03.11.2021 Как синхронизировать календари и заметки на смартфоне и компьютере 1
16.06.2021 «Создатель интернета» продает с молотка его исходный код 1
11.06.2020 В десктоп-версии браузера Vivaldi появились менеджер заметок и настраиваемые меню 1
31.01.2018 Новая версия браузера Vivaldi поддерживает вертикальное иероглифическое письмо 1
19.11.2015 Microsoft сделала открытыми инструменты разработки облачных и веб-приложений 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Markdown и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 816 3
Microsoft Corporation 24630 3
Yandex - Яндекс 7347 3
Google LLC 11777 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Atlassian 118 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Vivaldi Technologies 12 1
Ecosia 3 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
X Corp - Twitter 2845 1
Samsung Electronics 10258 1
Huawei 3934 1
Dropbox 498 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
CraftTalk - Крафт-Толк 55 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
KMS Lighthouse 14 1
Gridnine Systems - Гриднайн Системс 3 1
Ростелеком 9705 1
Inrupt 4 1
Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 10 1
Minervasoft - Пантеон Ай 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
Broadcom - VMware 2360 1
Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
Почта России ПАО 2112 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 800 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 68 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
Лахта Центр - Газпром-Сити 12 1
Christie's - Кристис 12 1
Sotheby's - Сотбис 26 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9184 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7378 5
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 4
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3846 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12745 2
Google Android устройства-девайсы 722 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 345 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1030 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5714 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3530 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9379 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2472 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1025 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2219 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2032 4
Google Android 13997 3
Linux OS 9944 3
Atlassian - Confluence 113 3
Microsoft Windows 15661 3
Vivaldi - Браузер 92 2
Node.js - программная платформа - Express.js 103 2
Apple iOS 7809 2
Microsoft Office 3736 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 13 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Вики - Yandex Wiki 4 2
Ruby - Язык программирования 141 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaView 26 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 2
Duck Duck Go - DuckDuckGo - DDG - поисковая система 27 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Microsoft Windows 10 1760 1
JavaScript - JS - язык программирования 1188 1
Huawei Cloud 60 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 1
Apple iPad 3860 1
Python - высокоуровневый язык программирования 930 1
Apple macOS 2060 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 604 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Apple iCloud 269 1
Google Gmail 946 1
Apple ID - Система аутентификации 121 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Bending Spoons - Evernote 196 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 1
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 70 2
Тятюшев Максим 97 2
Dorsey Jack - Дорси Джек 31 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 63 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144277 5
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 4
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 2
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Network neutrality - Сетевой нейтралитет 44 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4001 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6968 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5751 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5353 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 685 1
Reddit 312 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
Wikipedia - Википедия 503 1
VMR - Verified Market Research 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 1
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