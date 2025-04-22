Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker

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Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Башкеев Алексей 17 3
|Аниканова Мария 15 2
|Черников Александр 23 2
|Галушкин Олег 182 1
|Елисеев Антон 1 1
|Дергачева Светлана 44 1
|Кривенко Денис 3 1
|Атрепьев Григорий 30 1
|Кузеванов Дмитрий 20 1
|Даскал Анна 5 1
|Чеснавский Александр 23 1
|Сахаров Евгений 1 1
|Квашин Александр 1 1
|Маринин Алексей 3 1
|1С:Проект года 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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