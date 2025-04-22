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Yandex B2B Tech Yandex.Cloud Yandex Tracker

Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker


22.04.2025 ИИ теперь экономит пользователям Test IT до 50% времени на задачах тестирования 1
15.08.2024 РУДН сократил трудозатраты подразделений на 30% с помощью Service Desk «Итилиум» 1
23.01.2024 Navicon подтвердил новую партнерскую специализацию Yandex Cloud 1
03.08.2023 Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello 1
23.06.2023 Магазин «Сантехника-онлайн» создал единую систему управления бизнес-процессами на базе Yandex Tracker 1
19.04.2023 «Азбука вкуса» внедряет в работу сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» и Yandex Cloud 1
23.03.2023 Yandex Cloud обновила сервис Yandex Tracker для компаний 1
15.03.2023 Пользователи Yandex Cloud нарастили потребление облачных сервисов в более чем два раза 1
03.08.2022 Пользователи Yandex Cloud удвоили потребление облачных сервисов 1
23.06.2022 «Сиссофт» и Yandex Cloud помогут российским компаниям улучшить управление бизнес-процессами 1
17.05.2022 Content AI выпустила корпоративный поисковик Intelligent Search для Linux 1
21.04.2022 Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление 1
21.04.2022 Облачная платформа «Яндекса» представила большое обновление Yandex Tracker – сервиса для совместной работы и организации процессов компаний 1
01.03.2021 Yandex Tracker становится частью облачной платформы «Яндекса» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7617 12
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 76 2
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OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 15 2
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Salesforce.com 433 1
Wrike 27 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 1
Navicon - Навикон 294 1
Zabbix SIA - Заббикс 106 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 62 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 28 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 91 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 675 1
Абсолют Банк 234 1
Сантехника-Онлайн 3 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
12 Storeez - 12 История - сеть магазинов 6 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21641 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16039 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31533 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3140 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5490 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10518 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6409 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5241 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24609 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11412 3
Wiki - Вики - режим Википедии 239 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10323 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7333 3
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 955 2
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Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 498 10
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Вики - Yandex Wiki 6 4
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Apple iOS 7926 2
Linux OS 10159 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1356 2
Yandex DataLens 42 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 72 2
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Яндекс.Бизнес - Яндекс.Формы - Yandex.Forms 5 2
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1024 1
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Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 255 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 28 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 247 1
Atlassian - Confluence 120 1
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1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 506 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 82 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
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Apple Mac - Apple Macintosh 2995 1
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