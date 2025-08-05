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Yandex DataLens Platform

Yandex DataLens Platform

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.08.2025 «Форс Дистрибуция» стала официальным дистрибутором DataLens Enterprise

ud подписали соглашение о поставке через партнерскую сеть сервиса для анализа и визуализации данных DataLens Enterprise для корпоративных заказчиков. BI-система DataLens Enterprise будет
12.02.2025 «Поток Рекрутмент» расширила возможности HR-аналитики с помощью интеграции с Yandex DataLens

Система автоматизации подбора персонала «Поток Рекрутмент» реализовала интеграцию с Yandex DataLens — инструментом визуализации данных «Яндекса». Теперь компании могут строить а
03.10.2023 «Контур.маркет» и Yandex Cloud запустили конструктор отчетов для бизнеса

Конструктор отчетов на базе Yandex DataLens помогает пользователям «Контур.маркета» собирать и анализировать в едином окн
27.09.2023 Yandex Cloud открывает исходный код DataLens — своей системы для анализа и визуализации данных

Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала исходный код DataLens. Это BI-система, с которой работают большинство сервисов «Яндекса» и тысячи внешних

22.05.2023 «Битрикс24» представил официальную интеграцию с Yandex DataLens

«Битрикс24» представил официальную интеграцию с Yandex DataLens. Это первый официальный BI-коннектор с CRM от облачной платформы Yandex Cloud
28.11.2022 Геоаналитическая система Удмуртии разработана с применением облачной BI-системы DataLens

Эта система формирует список математически выверенных мероприятий для сокращения количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории региона. «С применением облачной BI-системы DataLens разработана геоаналитическая система Удмуртской Республики. Она позволяет на основе статистических данных с сайта Госавтоинспекции прогнозировать и анализировать влияние на количество

04.04.2019 «Яндекс» вышел на рынок облачной бизнес-аналитики, «чтобы конкурировать с Google и Microsoft»

Компания «Яндекс» запустила на своей облачной платформе «Яндекс.облако» сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens, который позволяет создавать аналитические отчеты и пользовательские интерфей
04.04.2019 «Яндекс.Облако» запустило сервис для визуализации и анализа бизнес-данных

Платформа «Яндекс.Облако» запустила сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens. Он позволяет создавать аналитические отчёты и дашборды и делиться ими с друг

Публикаций - 72, упоминаний - 106

Yandex DataLens Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9348 55
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 159 16
9685 11
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 166 6
SAP SE 5626 5
Oracle Corporation 7104 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3165 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 984 5
Luxms 124 4
Microsoft Corporation 25856 4
Visiology - Визиолоджи 97 4
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 123 3
Google LLC 12776 3
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 3
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 3
Softline - Софтлайн 3788 3
Telegram Group 2991 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5042 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 224 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 830 2
Nvidia Corp 4076 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 566 2
SILA Union - СИЛА Юнион 24 2
Русэлпром - Русэлпром. Электрические Машины - Ленинградский электромашиностроительный завод - Производственное объединение - ВЭМЗ - Владимирский электромоторный завод 9 2
К2Тех - K2Tech 370 2
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 19 2
Ростелеком 11025 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1501 2
Крок - Croc 1970 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 994 2
Nginx - Энджайникс 211 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 393 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 189 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1121 1
OpenAI 599 1
Ramax - Рамакс 140 1
Salesforce - Informatica 139 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 281 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 350 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8999 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 301 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1080 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 227 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 3
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 186 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 114 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1813 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 94 2
Почта России ПАО 2389 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 628 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1545 2
Альфа-Банк 1988 2
Русагро Группа Компаний 387 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 2
Газпром нефть 741 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 329 2
Airbnb 102 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод - Петелинка - Куриное царство - Пава-Пава - Империя вкуса 140 1
Conde Nast - Конде Наст 24 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 134 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 98 1
Полипластик 23 1
Фаберлик - Faberlic 116 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 84 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 84 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 205 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Loginet - Логинет Рус 14 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 147 1
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 19 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 60 1
Главстрой 18 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 35 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5810 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2361 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13843 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4978 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 998 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 284 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 97 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 57 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 43 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 129 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 278 1
Правительство Челябинской области 78 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4002 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 311 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6671 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 378 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3458 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1610 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 413 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2895 1
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