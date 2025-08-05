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Yandex DataLens Platform
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|05.08.2025
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«Форс Дистрибуция» стала официальным дистрибутором DataLens Enterprise
ud подписали соглашение о поставке через партнерскую сеть сервиса для анализа и визуализации данных DataLens Enterprise для корпоративных заказчиков. BI-система DataLens Enterprise будет
|12.02.2025
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«Поток Рекрутмент» расширила возможности HR-аналитики с помощью интеграции с Yandex DataLens
Система автоматизации подбора персонала «Поток Рекрутмент» реализовала интеграцию с Yandex DataLens — инструментом визуализации данных «Яндекса». Теперь компании могут строить а
|03.10.2023
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«Контур.маркет» и Yandex Cloud запустили конструктор отчетов для бизнеса
Конструктор отчетов на базе Yandex DataLens помогает пользователям «Контур.маркета» собирать и анализировать в едином окн
|27.09.2023
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Yandex Cloud открывает исходный код DataLens — своей системы для анализа и визуализации данных
Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала исходный код DataLens. Это BI-система, с которой работают большинство сервисов «Яндекса» и тысячи внешних
|22.05.2023
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«Битрикс24» представил официальную интеграцию с Yandex DataLens
«Битрикс24» представил официальную интеграцию с Yandex DataLens. Это первый официальный BI-коннектор с CRM от облачной платформы Yandex Cloud
|28.11.2022
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Геоаналитическая система Удмуртии разработана с применением облачной BI-системы DataLens
Эта система формирует список математически выверенных мероприятий для сокращения количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории региона. «С применением облачной BI-системы DataLens разработана геоаналитическая система Удмуртской Республики. Она позволяет на основе статистических данных с сайта Госавтоинспекции прогнозировать и анализировать влияние на количество
|04.04.2019
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«Яндекс» вышел на рынок облачной бизнес-аналитики, «чтобы конкурировать с Google и Microsoft»
Компания «Яндекс» запустила на своей облачной платформе «Яндекс.облако» сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens, который позволяет создавать аналитические отчеты и пользовательские интерфей
|04.04.2019
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«Яндекс.Облако» запустило сервис для визуализации и анализа бизнес-данных
Платформа «Яндекс.Облако» запустила сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens. Он позволяет создавать аналитические отчёты и дашборды и делиться ими с друг
Yandex DataLens Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Пузыревский Иван 17 5
|Галушкин Олег 182 5
|Башкеев Алексей 17 4
|Атрепьев Григорий 38 4
|Лещинский Ян 4 3
|Лемякина Анна 18 3
|Никитин Алексей 38 3
|Черников Александр 33 3
|Воронин Андрей 18 2
|Сошников Сергей 7 2
|Грабельников Всеволод 2 2
|Зинкевич Сергей 79 1
|Худавердян Тигран 94 1
|Кудрявцева Юлия 19 1
|Галкин Николай 141 1
|Бойко Андрей 56 1
|Леонов Алексей 96 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Писарев Андрей 21 1
|Федечкин Эдуард 58 1
|Карелин Павел 25 1
|Зельдец Игорь 32 1
|Кузнецов Кирилл 30 1
|Лебедев Александр 50 1
|Воробьев Александр 42 1
|Васильев Андрей 31 1
|Воронцов Константин 25 1
|Павлов Максим 24 1
|Шляпнев Максим 11 1
|Звонкова Екатерина 5 1
|Кулагин Антон 16 1
|Григоренко Дмитрий 258 1
|Дорофеев Дмитрий 34 1
|Демидов Дмитрий 38 1
|Лебедев Сергей 67 1
|Попов Григорий 25 1
|Аниканова Мария 15 1
|Буленков Дмитрий 46 1
|Гусев Михаил 27 1
|Каримов Руслан 67 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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