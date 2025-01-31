Yandex B2B Tech Yandex.Cloud SpeechSense
Аналитический сервис Yandex SpeechSeense на технологии искусственного интеллекта позволяет анализировать каждый звонок по различным параметрам: решение вопроса клиента, польза и актуальность информации оператора, вплоть до степени эмпатии менеджера во время разговора.
Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7367 7
|ЛайфТелеком - Телфин 214 2
|Broadcom - VMware - Greenplum 95 1
|Dasha.AI - Даша.АИ 6 1
|Yandex B2B Tech 5 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
|OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
|Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
|Вкусно — и точка 20 1
|Ершов Василий 3 1
|Атрепьев Григорий 27 1
|Сажко Василий 19 1
|Павлов Иван 76 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 686 1
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