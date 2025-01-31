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Yandex B2B Tech Yandex.Cloud SpeechSense


Аналитический сервис Yandex SpeechSeense на технологии искусственного интеллекта позволяет анализировать каждый звонок по различным параметрам: решение вопроса клиента, польза и актуальность информации оператора, вплоть до степени эмпатии менеджера во время разговора.


31.01.2025 «Телфин» подвел итоги 2024 г.: продажи комплексных коммуникационных решений выросли на 35% 1
10.12.2024 «Телфин» интегрировал в телефонию анализ речи с применением искусственного интеллекта 2
20.11.2024 МТС Exolve запустил сервис речевой аналитики на базе нейросетей 2
15.11.2024 «Яндекс» создал направление технологий для бизнеса Yandex B2B Tech 1
15.10.2024 «Телфин» интегрировал Yandex SpeechSense в свои бизнес-процессы 1
19.03.2024 Yandex Cloud растет в два раза быстрее облачного рынка 2
11.03.2024 Нейросеть-эмпат от облачной платформы Yandex Cloud поможет бизнесу лучше понять эмоции клиентов 1
27.09.2023 Yandex Cloud запустила сервис речевой аналитики с YandexGPT для бизнеса 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7367 7
ЛайфТелеком - Телфин 214 2
Broadcom - VMware - Greenplum 95 1
Dasha.AI - Даша.АИ 6 1
Yandex B2B Tech 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1051 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 440 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 162 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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