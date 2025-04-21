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Сергеев Владимир



21.04.2025 «К2Тех»: рынок коммуникаций выбирает программно-определяемый подход 1
16.10.2023 «К2тех» импортозаместил Microsoft в инфраструктуре Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сергеев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

CommuniGate Systems - СталкерСофт 182 1
Nextcloud 27 1
К2Тех 151 1
Microsoft Corporation 24790 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2005 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 5 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2739 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1719 1
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Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13582 1
ГОСТ 34 - Информационная технология - Разработка автоматизированной системы управления (АСУ) 33 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24808 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1861 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6911 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28578 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25832 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8244 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7606 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 43 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 71 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 110 1
Microsoft Outlook 1404 1
Postman - Samoware - Универсальный коммуникационный клиент 16 1
Новые облачные технологии - МойОфис 803 1
Microsoft Office 3795 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 249 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 1
Microsoft Exchange 1754 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 632 1
Asterisk 78 1
Microsoft Office Word 830 1
Зотов Алексей 46 1
Крылатов Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 471 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14850 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3315 1
Аудит - аудиторский услуги 2770 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
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