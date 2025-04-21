Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сергеев Владимир
Сергеев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|CommuniGate Systems - СталкерСофт 182 1
|Nextcloud 27 1
|К2Тех 151 1
|Microsoft Corporation 24790 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2005 1
|Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 5 1
|Совет при президенте Российской Федерации 199 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147621 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 1
|Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 471 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.