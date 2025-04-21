«К2Тех»: рынок коммуникаций выбирает программно-определяемый подход

Одним из главных трендов рынка коммуникаций в этом году стало использование программно-определяемого подхода, что означает для бизнеса увеличение эффективности и оптимизацию расходов. Такой вывод сделали эксперты «К2Тех» на московской конференции «Унифицированные коммуникации 2025», посвященной актуальным трендам и перспективам развития российского рынка UC. Организатором конференции выступил CNews.

Программно-определяемый подход в сфере унифицированных коммуникаций представляет собой метод, при котором управление и настройка коммуникационных систем осуществляется с помощью программного обеспечения, а не традиционных аппаратных решений. Это позволяет компаниям более гибко адаптироваться к изменяющимся требованиям бизнеса, быстро внедрять новые функции и масштабироваться без необходимости значительных инвестиций в физическую инфраструктуру. В отличие от традиционных решений, которые часто требуют сложной настройки и значительных затрат на оборудование, программно-определяемые системы обеспечивают более низкие эксплуатационные расходы и упрощают процесс интеграции с другими корпоративными системами.

«Вектор развития рынка унифицированных коммуникаций движется от традиционных программно-аппаратных решений к более гибким программно-определяемым подходам. Это позволяет компаниям не только оптимизировать затраты на инфраструктуру, но и быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям бизнеса: быстро внедрять новые функции и масштабироваться. Наша ключевая задача как интегратора подобрать платформу, которая органично впишется в ИТ-ландшафт компании. Как показывает опыт, успешный переход на импортонезависимые решения требует не просто замены ПО, а комплексной интеграции с сохранением бизнес-процессов», — сказал руководитель практики UC и ПО для совместной работы «К2Тех» Владимир Сергеев.

Помимо программно-определяемого подхода, в числе главных рыночных трендов в коммуникационной сфере участники конференции выделили: активное импортозамещение. Компании массово переходят на отечественные UC-решения, соответствующие требованиям регуляторов и включенные в реестр российского ПО; Безопасность данных как ключевой приоритет. Растет спрос на решения с локальным развертыванием, шифрованием и сертификацией ФСТЭК; гибридные форматы работы. Видеоконференции, совместные рабочие доски и облачные документы становятся стандартом для удаленных и распределенных команд. Бизнес выбирает решения исходя из их надежности, функциональности и способности решать конкретные задачи. Важно, чтобы новые системы бесшовно интегрировались как между собой, так и с существующими решениями заказчиков, создавая единое рабочее пространство; интеграция с ИИ и автоматизация. Внедрение чат-ботов, речевой аналитики и инструментов транскрибации ускоряет обработку запросов и снижает нагрузку на сотрудников; омниканальность коммуникаций. Клиенты ожидают бесшовного взаимодействия через чаты, мессенджеры, email и телефонию в единой экосистеме.

В своих выступлениях ИТ-руководители крупнейших технологических и телеком-компаний представили итоги развития российского рынка унифицированных коммуникаций за 2024 г., а также обсудили вопросы импортозамещения и возможности российских UC-платформ как альтернативы западным решениям. Заказчики из разных отраслей, от ритейла до сферы образования, поделились опытом импортозамещения и комплексного перехода на отечественные коммуникационные платформы. Среди представленных кейсов были и те, в которых принимали активное участие проектные команды «К2Тех».