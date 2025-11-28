Разделы

Ростех Росэлектроника Вега Вектор НИИ Научно-исследовательский институт

Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт

НИИ «Вектор» выполняет заказы Российских Федеральных Министерств и ведомств предприятий, Академий наук и вузов по проведению исследований, разработке и производству аппаратуры в самых разных областях радиотехники и радиоэлектроники.
 

28.11.2025 Переход от HR Tech к Work Tech — ключевой вектор развития российского рынка автоматизации рекрутмента

игроков российского рынка HR Tech Выручка в 2024 г., ₽млн без НДС 9206 1733 1002 977 973 920 797 766 698 587 Источник: CNews Analytics, 2025 «Переход от HR Tech к более широкому Work Tech — ключевой вектор развития. Основная идея здесь — обеспечить тесное взаимодействие HR-решений с операционными и бизнес-системами, убрать рутинные задачи, чтобы HR-специалисты смогли больше времени уделять
09.06.2025 Определены границы сжатия информации для языковых моделей

льтаты закладывают основу для значительного повышения эффективности обработки данных в самых разных областях. Исследование подтвердило, что текст длиной в 1,5 тыс. слов или токенов можно сжать в один вектор, то есть в набор чисел, который языковая модель понимает и может использовать для восстановления исходного содержания. Когда текст поступает в языковую модель, он разбивается на токены —
14.06.2024 Игорь Морозов, «Академия Softline»: Мы стремимся задать вектор развития эффективных систем сертификации ИТ-кадров в России

ниями. Наша основная задача — ускорить этот процесс, продемонстрировать пример лучшей практики, помочь вендорам, у которых нет планов по созданию собственных платформ сертификаци. Мы стремимся задать вектор развития эффективных систем сертификации ИТ-специалистов в России, обеспечив высокие стандарты качества и объективности оценки компетенций. Повторюсь, что мы не поддерживаем идею монопол
26.04.2024 ГК Softline обеспечила «Вектор-Бест» инцидентной технической поддержкой

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, предоставила компании «Вектор-Бест» техническую поддержку от подразделения премьер сервисов Softline. Теперь сотрудники подразделения могут круглосуточно оказывать помощь «Вектор-Бест», решая как критические к
25.01.2024 Новые отечественные модули расширения частотного диапазона до 170 ГГц компании MWAVE доступны для заказа

С января 2024 г. модули расширения частотного диапазона (МРЧД) ВЕКТОР компании MWAVE доступны для заказа в составе измерительной системы «КобальтFX». Об этом CNews сообщили представители компании «Планар». Компания «Планар» приняла активное участие в разра
04.07.2022 Платформа «Вектор плюс» занесена в реестр российского ПО

22 июня 2022 г. платформа «Вектор плюс» была занесена в единый реестр отечественного программного обеспечения Минцифры (присвоен номер 14020). Основной класс ПО определен как «Средства интеллектуальной обработки информац
25.03.2020 «Ростех» использует виртуальную платформу «Вектор» для дистанционной работы

Сотрудники госкорпорации «Ростех» смогут удаленно подключиться к рабочему процессу с помощью интернет-платформы образовательной программы «Вектор». Возможности виртуальной площадки, созданной академией «Ростеха», позволяют собирать группы разного профиля и создавать отдельные рабочие кабинеты, где можно обмениваться информацией, а
26.02.2020 В УК «Вектор капитал» внедрены «Фабрика XBRL» и «Синтегро ОСБУ»

Завершен проект по вводу в эксплуатацию ПО «Синтегро ОСБУ» и «Фабрика XBRL» в УК «Вектор капитал». Управляющая компания приступила к поиску решения для автоматизации ведения бухгалтерского учёта в соответствии с ОСБУ, налогового учета, а также формирования надзорно-статистич
31.03.2015 Depo Computers и «СОКБ «Вектор» завершили оснащение внутренних войск МВД РФ федеральной системой мониторинга транспортных средств

приоритетных задач по развитию технического обеспечения ВВ МВД РФ. В 2011 г. было принято решение о построении федеральной системы мониторинга с иерархической структурой управления. По заказу «СОКБ «Вектор» на базе специализированного ПО и собственных серверных решений, специалистами Depo Computers был спроектирован прототип диспетчерского центра, налажено серийное производство, а уже в на
12.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал финансовый учет в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Компания «1С-Рарус» завершила внедрение программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область, г. Кольцово). На предприятии работает свыше 1,6 тыс. сотрудников, которые заняты в сфере биомолекулярных исследований, вирусологии, генной и клеточной инженерии,
12.07.2013 Depo Computers и СОКБ «Вектор» создали федеральную сеть мониторинга транспортных средств для внутренних войск МВД РФ

Depo Computers и СОКБ «Вектор» создали федеральную сеть мониторинга транспортных средств для нужд внутренних войск МВД РФ. В ходе проекта во всех регионах России было внедрено более 200 диспетчерских центров. Основно
11.08.2011 Москва прекратила «омакбучивание» школ и закупила Lenovo

очередную крупную поставку компьютеров и другой техники в московские школы. Начальная максимальная цена аукциона составляла 490 млн руб. Выигравшая тендер на поставку оборудования тульская компания «Вектор групп» сбавила цену до 275,1 млн руб. «Вектор» должен будет обновить парк ПК в 300 кабинетах информатики - поставить по 15 десктопов и 19-дюймовых мониторов в каждый из них. В учи
08.10.2009 Петербургский НИИ «Вектор» внедряет систему «Архивное Дело»

Петербургский научно-исследовательский институт «Вектор» приобрел систему «Архивное Дело» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) для авт
31.08.2009 НИИ «Вектор» автоматизирует работу с архивными документами на базе ПО ЭОС

ый представитель ЭОС в Северо-западном федеральном округе. За более чем столетнюю историю, в архиве НИИ «Вектор» накоплено немало данных о научных разработках института, не говоря уже о перепис
29.10.2008 «Вектор» подключил «Л-Бурение» к мультисервисной спутниковой сети

Радиокомпания «Вектор» сообщила о том, что реализует проект внедрения системы спутниковой связи в компании «Л-Бурение» (г. Ижевск). Сотрудничество компаний началось с подключения к мультисервисной сети связи

29.10.2008 «Вектор» внедряет систему мониторинга транспортных средств в «дочке» ТНК-ВР

Радиокомпания «Вектор» приступила к реализации проекта по внедрению системы мониторинга управления транспортом в компании «Саратовнефтепродукт», дочернем предприятии компании ТНК-ВР. Летом 2008 г. «Саратовнеф
04.05.2008 В работе Государственного центра вирусологии "Вектор" выявлены нарушения

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», Ростехнадзор обвинил российский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в нарушениях норм безопасности при работе с опасными веществами. Внеплановая проверка выявила в научном учреждении целый ряд нарушений. Наиболее серьезные из них связаны с тем, что к сб
06.09.2006 Научному центру "Вектор" нужно ПО

Федеральное государственное учреждение "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"" объявило конкурс на приобретение лицензионного компьютерного программного обеспечения. Контракт будет заключен за счет средств Федерального бюджета на 2006 г., выделенных распоряжением
01.06.2006 "Вектор" автоматизировал оптово-розничную сеть "Инфраком"

Компания «Вектор» закончила внедрение автоматизированной системы оперативного и бухгалтерского учета на базе «1С:Предприятие 8.0» в крупной петербургской оптово-розничной сети по продаже строительных инс
05.08.2004 "Вектор" предложил новые ADSL-маршрутизаторы

Компания «Вектор» представила новые ADSL-маршрутизаторы - Dynamix UM-AF и Dynamix UM-A4F. Новые продукты предназначены для широкополосного доступа в интернет, организации корпоративных каналов с поддержк

