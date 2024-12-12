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К2Тех

К2Тех

К2Тех — эксперт ИТ-рынка в области системной интеграции, разработки программных решений и сервисной поддержке. К2Тех с 2008 года реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности и бизнес-приложений.


12.12.2024 «К2Тех» присоединилась к Декларации об ответственном экспорте ИИ

Компания «К2Тех» присоединилась к Декларации об ответственном экспорте ИИ. Документ устанавливает этические принципы и стандарты поведения, которых стоит придерживаться отечественным разработчикам при эк
11.12.2024 «К2Тех» автоматизировала склад крупного производителя сувенирной продукции

«К2Тех» создала инженерную и сетевую инфраструктуру для нового производственно-складского комплекса одного из крупнейших поставщиков рекламно-сувенирной продукции в России. Заказчик получил бесш
29.11.2024 «К2Тех» и O2Consulting сосредоточатся на изучении и популяризации лучших практик применения ИИ для бизнеса

ИТ-интегратор «К2Тех» и консалтинговая компания O2Consulting заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Ключевыми направлениями сотрудничества станут: проведение исследований и реализация совместных п
26.11.2024 «К2Тех» расширил возможности сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» для онлайн-школы «Фоксфорд»

«К2Тех» обеспечил непрерывность бизнес-процессов в онлайн-школе «Фоксфорд» с помощью решения R
20.11.2024 «К2Тех» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области бизнес-решений для разработки программных продуктов на основе гибких методологий

ИТ-компания «К2Тех» вместе с российским разработчиком инструментов для автоматизации сервисных бизнес-проц
14.11.2024 ИТ-инфраструктура российских компаний разваливается и ломается. Латать ее некому – в большинстве фирм дефицит специалистов

цитом специалистов сервисной поддержки ИТ-инфраструктуры, сообщили CNews представители ИТ-компании «К2Тех». На это сетуют около 74% фирм со штатом более 100 человек, и лишь оставшиеся 26% не ис
13.11.2024 «K2 Human»: новый бизнес-юнит «К2Тех» в сфере обучения и управления персоналом

«К2Тех» объявил о запуске бизнес-юнита — «K2 Human». Под новым брендом компания объединила накопленные за 10 лет компетенции в области автоматизации процессов обучения сотрудников, а также управ
02.11.2024 «К2Тех» и МГИМО подписали соглашение о стратегическом партнерстве

ИТ-компания «К2Тех» и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Ключевой час
30.10.2024 «К2Тех»: стоимость содержания инфраструктуры для е-com выросла в полтора-два раза

ИТ-компания «К2Тех» провела всестороннее исследование, в ходе которого опросила и провела глубинные интерв
22.10.2024 «К2Тех» стал технологическим партнером Yandex Cloud

«К2Тех» стал партнером Yandex Cloud. В рамках сотрудничества компания планирует применять облачные сервисы, в том числе технологии машинного обучения и большие языковые модели, в проектах для за
15.10.2024 «К2Тех» и VK Tech помогут крупному бизнесу преодолеть HR-вызовы

«К2Тех», участник ИТ-рынка по системной интеграции, и VK Tech, российский вендор корпоративного ПО, заключили технологическое партнерство. Его цель – предоставить российским компаниям HR-решения
30.09.2024 Складской бизнес автоматизируется в приоритетном порядке

«К2Тех» провел опрос представителей складского бизнеса и компаний, оказывающих транспортно-логистические услуги. Результаты показали, что важнейшим направлением цифрового развития логистической

18.09.2024 Энергетика комфорта:« К2Тех» оборудовал флагманский офис одной из ведущих энергетических компаний России

«К2Тех» оборудовал флагманский офис крупной российской энергетической компании в здании 1920-х годов постройки, установив новейшие инженерные, сетевые и мультимедийные системы. Команда «К2Тех
18.09.2024 «К2Тех» и SimpleOne объявили о стратегическом партнерстве

ИТ-интегратор «К2Тех» и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne объявили о планах по совместному продвижению CRM-практики на рынке. «К2Тех» будет заниматься вне
13.09.2024 «К2Тех»: для 33% предприятий нефтегазохимии нехватка кадров — основная проблема в проектах с предиктивной аналитикой

Исследование «К2Тех», Arenadata и Orion soft показало, что 52% компаний нефтегазовой, нефтехимической и химической отрасли применяют предиктивную аналитику. Главным барьером, препятствующим росту этой цифры,
11.09.2024 «K2Тех» оптимизировала работу технической поддержки Orion soft с помощью российской ITSM-системы

платформы Comindware (Comindware Business Application Platform), входящей в реестр российского ПО. «К2Тех» доработал систему под специфику процессов Orion soft, а также использовал метод low-co
11.09.2024 «К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ

«К2Тех» перевел инфраструктуру IP-телефонии и контактного центра заказчика на полностью импортонезависимое решение. Проект реализован на базе платформы для построения корпоративной телефонной се
04.09.2024 Импортозамещение ИТ-продуктов в российском бизнесе идет черепашьими темпами. 75% решений иностранные, вместо отечественных покупают китайские

лишь 25% занимали разработки российских компаний. Об этом CNews сообщили представители ИТ-компании «К2Тех». Специалисты «К2Тех» при помощи экспертов аудиторско-консалтинговой компании «Т
03.09.2024 «К2Тех» создал комплексный ИТ-ландшафт для федерального университета

«К2Тех» осуществил масштабный проект по созданию ИТ-ландшафта одного из федеральных университетов России: реализованы многофункциональные конференц-залы и учебные аудитории, обустроен блок для п
29.08.2024 «К2Тех» запустила суперкомпьютерный бренд

Компания «К2Тех» объявила о запуске нового бизнес-юнита — «К2 НейроТех». Бренд объединит в себе компетенции компании по проектированию, поддержке и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. Помимо ком
28.08.2024 «К2Тех» разработал план развития ИТ-инфраструктуры Пушкинского музея

«К2Тех» разработал план модернизации и развития ИТ-инфраструктуры Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ им. А.С. Пушкина). За шесть недель ИТ-специалисты пров
26.08.2024 BSS и «К2Тех» автоматизировали обслуживание клиентов страховой компании

BSS и «К2Тех» объединили свои экспертизу и опыт, чтобы помочь крупной страховой компании повысить качество обслуживания клиентов с использованием многоканальной системы, способной обрабатывать вопросы
23.08.2024 «К2Тех» и Knomary объединили экспертизу для создания решений по управлению талантами

ИТ-интегратор «К2Тех» и разработчик платформ для корпоративного обучения и развития Knomary (входит в «Группу Астра») заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках «К2Тех» будет заниматься внедре
21.08.2024 «Мегапьютер» и «К2Тех» обеспечат российские компании комплексными решениями для управления данными

Разработчик «Мегапьютер» и ИТ-интегратор «К2Тех» заключили стратегическое партнерство. В его рамках стороны будут совместно развивать и
12.08.2024 «К2Тех» присоединилась к ассоциации «ФинТех»

ИТ-компания «К2Тех» стала новым ассоциированным членом ассоциации «ФинТех» (АФТ). В этом статусе «К2Тех» планирует совместно с АФТ и ведущими компаниями финансового сектора проводить совместные иссле
09.08.2024 «К2Тех» пополнил портфель HR Tech-решений платформой для автоматизации рекрутмента

Вендор НОТА (холдинг Т1) и ИТ-интегратор «К2Тех» объявили о стратегическом партнерстве. Игроки объединили усилия для реализации комплек
31.07.2024 «К2Тех»: привлечь и удержать линейных рабочих помогут HRTech-решения

ях. Представители крупных компаний поделились опытом разработки и кейсами внедрения HRTech-решений для найма, удержания и мотивации линейного персонала. Об этом CNews сообщили представители компании «К2Тех». Среди сложностей, с которыми сталкиваются специалисты по подбору персонала на массовые позиции, спикеры назвали: высокую текучку кадров, узкопрофильные вакансии, сезонность набора, необ
19.07.2024 Игорь Зельдец -

Игорь Зельдец, К2Тех: Мигрировать с западных ERP-систем сложно, но необходимо

мпании также внедряют такие решения как ERP-системы и MES-системы. 39% опрошенных в исследовании на ЦИПР назвали наиболее перспективными ИТ-продуктами ERP-системы, а 30% — MES-системы. Игорь Зельдец, К2Тех: промышленность понимает, что переход на российские ERP-системы неизбежен Есть и решения, по которым промышленность пока не может похвастаться высокой статистикой, однако запрос от заказч
17.07.2024 Российская интеграционная шина Roc Integration совместима с «Ред ОС»

Компания «К2Тех» получила от «Ред Софт» сертификат, подтверждающий совместимость интеграционной шины Roc Integration с операционной системой «Ред ОС». Внедрение Roc Integration на отечественной операцион
10.07.2024 «Газинформсервис» и «К2Тех»: объединили усилия для защиты от кибератак

В условиях повышенных рисков кибератак и необходимости обеспечения безопасности критически важных данных, «Газинформсервис» и «К2Тех» объединяют усилия, чтобы обеспечить безопасную импортонезависимую среду для российских предприятий. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Специалисты компаний

02.07.2024 «К2Тех» будет внедрять импортонезависимую среду разработки на базе GitFlic

«К2Тех» и разработчик отечественной платформы для работы с кодом GitFlic компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объединили усилия, чтобы обеспечить компании российскими инструментами разра
14.06.2024 «К2Тех» оснастила мультимедиа-оборудованием новый корпус крупного российского вуза

Компания «К2Тех» завершила оснащение нового корпуса одного из ведущих российских университетов в Москве. За 3 месяца команда К2Тех создала мультимедиа-среду для 90 аудиторий и общественных простра
11.06.2024 «К2Тех» запустила новое бизнес-подразделение «K2 Cloud»

Компания «К2Тех» объявила о запуске нового бизнес-подразделения – «K2 Cloud», которое будет предоставлять рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Деятельность бизнес-юнита ориентирована на масшт
31.05.2024 «К2Тех» и SILA Union подписали соглашение о партнерстве

Компании «К2Тех», участник ИТ-рынка в сфере системной интеграции, и SILA Union, разработчик решения по моделированию бизнес-архитектуры, стали технологическими партнерами. Об этом CNews сообщили представ
27.05.2024 «К2Тех» и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «К2Тех» заключила соглашение о сотрудничестве с IVA Technologies, российским разработчиком экосистемы корпоративных коммуникаций IVA. Партнеры намерены развивать взаимодействие по внедрению отеч
23.05.2024 «К2Тех» и MTS AI объединяют усилия для внедрения генеративного ИИ в бизнес-процессы крупных компаний

Компании «К2Тех» и MTS AI договорились о стратегическом партнерстве. Сотрудничество двух компаний основано на взаимном дополнении компетенций и поможет значительно ускорить цифровую трансформацию крупног
06.05.2024 Средний и малый бизнес не спешит поддерживать отечественного ИТ-производителя

ИТ-компания «К2Тех» и банк для бизнеса «Бланк» проанализировали результаты импортозамещения программного обеспечения в российских компаниях. Аналитики пришли к выводу, что малый и средний бизнес в 2024 г. м
26.04.2024 «К2Тех» перевел сеть магазинов Zolla на новую систему автоматизации торговли

Системный интегратор «К2Тех» реализовал новое решение для автоматизации торговой деятельности Zolla, представителя российской модной индустрии. Разработчики переключили информационные потоки локальных систем компани
25.04.2024 «К2Тех» и «Альфа-Лизинг» разработали уникальную ERP-систему управления лизинговой деятельностью

«К2Тех» совместно с «Альфа-Лизинг» разработали ERP-систему управления лизинговой деятельностью на базе «1С». Это уникальный проект подобной разработки на российском ИТ-рынке. С помощью новой ERP
29.03.2024 Российский союз химиков расширит цифровую экспертизу благодаря вступлению ИТ-компании «К2Тех»

Сотрудничество ИТ-партнера «К2Тех» с химическими компаниями, входящими в Российский союз химиков (РСХ) будет способствова

Публикаций - 130, упоминаний - 161

К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:

8213 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 11
K2 - К2РУ - SourceCode 86 11
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 9
Orion soft - Орион софт - 103 9
Ростелеком 9699 8
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 8
К2Тех - К2 НейроТех 15 8
SAP SE 5276 7
Microsoft Corporation 24623 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 7
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 6
К2Тех - K2 Human 7 6
Cisco Systems 5114 5
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 230 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 5
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 5
Ред Софт - Red Soft 700 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Softline - Софтлайн 2810 4
Oracle Corporation 6687 4
К2Тех - К2 Кибербезопасность 21 4
Telegram Group 1983 4
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 3
Dell EMC 5027 3
Корус Консалтинг ГК 1216 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 124 3
Fortinet 387 2
ГалоПолимер 8 5
КуйбышевАзот 16 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 4
Почта России ПАО 2112 3
Газпром нефть 618 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 2
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Транснефть 299 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 15 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
ФосАгро 126 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Zolla - Золла 17 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 5 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Фонд Росконгресс 18 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 3
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
Росхимреактив 2 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
РСХ - Российский Союз Химиков 2 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 100
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 32
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 18
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 16
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 13
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 13
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1889 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 12
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 11
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RockITSoft - Roc Integration 7 6
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3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 5
Linux OS 9936 4
Новые облачные технологии - МойОфис 777 4
НКТ - Р7-Офис 380 4
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Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 3
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 3
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1С:ERP Управление предприятием 550 3
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OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 2
Ланит - Treolan Irbis 127 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 2
Microsoft Outlook 1390 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 2
Postman - Samoware - Универсальный коммуникационный клиент 16 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 74 2
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
1С:Корпорация 48 2
К2Тех - ROC Backup 2 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 2
Microsoft Azure 1408 2
Microsoft Visio - MS Visio 149 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 31 2
NVision Барьер 648 2
Зельдец Игорь 22 15
Зотов Алексей 42 10
Соколов Игорь 22 6
Вишняк Олег 8 6
Орлов Илья 6 5
Симонов Илья 12 4
Корнильев Антон 4 4
Воробьев Антон 6 4
Федорова Анастасия 10 3
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Иодковский Станислав 80 3
Силантьев Юрий 4 3
Омехин Илья 6 3
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Березин Максим 111 2
Куць Василий 2 2
Верченов Сергей 3 2
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Соколенко Валерий 2 2
Путин Владимир 3171 2
Беляев Виктор 4 2
Бойко Кирилл 6 2
Григорьев Максим 43 2
Смирнова Анна 4 2
Чуканов Сергей 63 2
Кондратенков Иван 2 2
Сатаева Виктория 2 2
Зинкевич Сергей 55 2
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Рябкин Константин 2 2
Мишустин Михаил 676 1
Мылицын Роман 110 1
Баринов Александр 44 1
Семенов Александр 144 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144186 106
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
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Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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