«К2Тех» присоединилась к Декларации об ответственном экспорте ИИ Компания «К2Тех» присоединилась к Декларации об ответственном экспорте ИИ. Документ устанавливает этические принципы и стандарты поведения, которых стоит придерживаться отечественным разработчикам при эк

«К2Тех» автоматизировала склад крупного производителя сувенирной продукции «К2Тех» создала инженерную и сетевую инфраструктуру для нового производственно-складского комплекса одного из крупнейших поставщиков рекламно-сувенирной продукции в России. Заказчик получил бесш

«К2Тех» и O2Consulting сосредоточатся на изучении и популяризации лучших практик применения ИИ для бизнеса ИТ-интегратор «К2Тех» и консалтинговая компания O2Consulting заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Ключевыми направлениями сотрудничества станут: проведение исследований и реализация совместных п

«К2Тех» расширил возможности сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» для онлайн-школы «Фоксфорд» «К2Тех» обеспечил непрерывность бизнес-процессов в онлайн-школе «Фоксфорд» с помощью решения R

«К2Тех» и SimpleOne расширяют сотрудничество в области бизнес-решений для разработки программных продуктов на основе гибких методологий ИТ-компания «К2Тех» вместе с российским разработчиком инструментов для автоматизации сервисных бизнес-проц

ИТ-инфраструктура российских компаний разваливается и ломается. Латать ее некому – в большинстве фирм дефицит специалистов цитом специалистов сервисной поддержки ИТ-инфраструктуры, сообщили CNews представители ИТ-компании «К2Тех». На это сетуют около 74% фирм со штатом более 100 человек, и лишь оставшиеся 26% не ис

«K2 Human»: новый бизнес-юнит «К2Тех» в сфере обучения и управления персоналом «К2Тех» объявил о запуске бизнес-юнита — «K2 Human». Под новым брендом компания объединила накопленные за 10 лет компетенции в области автоматизации процессов обучения сотрудников, а также управ

«К2Тех» и МГИМО подписали соглашение о стратегическом партнерстве ИТ-компания «К2Тех» и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Ключевой час

«К2Тех»: стоимость содержания инфраструктуры для е-com выросла в полтора-два раза ИТ-компания «К2Тех» провела всестороннее исследование, в ходе которого опросила и провела глубинные интерв

«К2Тех» стал технологическим партнером Yandex Cloud «К2Тех» стал партнером Yandex Cloud. В рамках сотрудничества компания планирует применять облачные сервисы, в том числе технологии машинного обучения и большие языковые модели, в проектах для за

«К2Тех» и VK Tech помогут крупному бизнесу преодолеть HR-вызовы «К2Тех», участник ИТ-рынка по системной интеграции, и VK Tech, российский вендор корпоративного ПО, заключили технологическое партнерство. Его цель – предоставить российским компаниям HR-решения

Складской бизнес автоматизируется в приоритетном порядке «К2Тех» провел опрос представителей складского бизнеса и компаний, оказывающих транспортно-логистические услуги. Результаты показали, что важнейшим направлением цифрового развития логистической

Энергетика комфорта:« К2Тех» оборудовал флагманский офис одной из ведущих энергетических компаний России «К2Тех» оборудовал флагманский офис крупной российской энергетической компании в здании 1920-х годов постройки, установив новейшие инженерные, сетевые и мультимедийные системы. Команда «К2Тех

«К2Тех» и SimpleOne объявили о стратегическом партнерстве ИТ-интегратор «К2Тех» и российский разработчик инструментов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne объявили о планах по совместному продвижению CRM-практики на рынке. «К2Тех» будет заниматься вне

«К2Тех»: для 33% предприятий нефтегазохимии нехватка кадров — основная проблема в проектах с предиктивной аналитикой Исследование «К2Тех», Arenadata и Orion soft показало, что 52% компаний нефтегазовой, нефтехимической и химической отрасли применяют предиктивную аналитику. Главным барьером, препятствующим росту этой цифры,

«K2Тех» оптимизировала работу технической поддержки Orion soft с помощью российской ITSM-системы платформы Comindware (Comindware Business Application Platform), входящей в реестр российского ПО. «К2Тех» доработал систему под специфику процессов Orion soft, а также использовал метод low-co

«К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ «К2Тех» перевел инфраструктуру IP-телефонии и контактного центра заказчика на полностью импортонезависимое решение. Проект реализован на базе платформы для построения корпоративной телефонной се

Импортозамещение ИТ-продуктов в российском бизнесе идет черепашьими темпами. 75% решений иностранные, вместо отечественных покупают китайские лишь 25% занимали разработки российских компаний. Об этом CNews сообщили представители ИТ-компании «К2Тех». Специалисты «К2Тех» при помощи экспертов аудиторско-консалтинговой компании «Т

«К2Тех» создал комплексный ИТ-ландшафт для федерального университета «К2Тех» осуществил масштабный проект по созданию ИТ-ландшафта одного из федеральных университетов России: реализованы многофункциональные конференц-залы и учебные аудитории, обустроен блок для п

«К2Тех» запустила суперкомпьютерный бренд Компания «К2Тех» объявила о запуске нового бизнес-юнита — «К2 НейроТех». Бренд объединит в себе компетенции компании по проектированию, поддержке и масштабированию суперкомпьютерных кластеров. Помимо ком

«К2Тех» разработал план развития ИТ-инфраструктуры Пушкинского музея «К2Тех» разработал план модернизации и развития ИТ-инфраструктуры Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ им. А.С. Пушкина). За шесть недель ИТ-специалисты пров

BSS и «К2Тех» автоматизировали обслуживание клиентов страховой компании BSS и «К2Тех» объединили свои экспертизу и опыт, чтобы помочь крупной страховой компании повысить качество обслуживания клиентов с использованием многоканальной системы, способной обрабатывать вопросы

«К2Тех» и Knomary объединили экспертизу для создания решений по управлению талантами ИТ-интегратор «К2Тех» и разработчик платформ для корпоративного обучения и развития Knomary (входит в «Группу Астра») заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках «К2Тех» будет заниматься внедре

«Мегапьютер» и «К2Тех» обеспечат российские компании комплексными решениями для управления данными Разработчик «Мегапьютер» и ИТ-интегратор «К2Тех» заключили стратегическое партнерство. В его рамках стороны будут совместно развивать и

«К2Тех» присоединилась к ассоциации «ФинТех» ИТ-компания «К2Тех» стала новым ассоциированным членом ассоциации «ФинТех» (АФТ). В этом статусе «К2Тех» планирует совместно с АФТ и ведущими компаниями финансового сектора проводить совместные иссле

«К2Тех» пополнил портфель HR Tech-решений платформой для автоматизации рекрутмента Вендор НОТА (холдинг Т1) и ИТ-интегратор «К2Тех» объявили о стратегическом партнерстве. Игроки объединили усилия для реализации комплек

«К2Тех»: привлечь и удержать линейных рабочих помогут HRTech-решения ях. Представители крупных компаний поделились опытом разработки и кейсами внедрения HRTech-решений для найма, удержания и мотивации линейного персонала. Об этом CNews сообщили представители компании «К2Тех». Среди сложностей, с которыми сталкиваются специалисты по подбору персонала на массовые позиции, спикеры назвали: высокую текучку кадров, узкопрофильные вакансии, сезонность набора, необ

Игорь Зельдец - Игорь Зельдец, К2Тех: Мигрировать с западных ERP-систем сложно, но необходимо мпании также внедряют такие решения как ERP-системы и MES-системы. 39% опрошенных в исследовании на ЦИПР назвали наиболее перспективными ИТ-продуктами ERP-системы, а 30% — MES-системы. Игорь Зельдец, К2Тех: промышленность понимает, что переход на российские ERP-системы неизбежен Есть и решения, по которым промышленность пока не может похвастаться высокой статистикой, однако запрос от заказч

Российская интеграционная шина Roc Integration совместима с «Ред ОС» Компания «К2Тех» получила от «Ред Софт» сертификат, подтверждающий совместимость интеграционной шины Roc Integration с операционной системой «Ред ОС». Внедрение Roc Integration на отечественной операцион

«Газинформсервис» и «К2Тех»: объединили усилия для защиты от кибератак В условиях повышенных рисков кибератак и необходимости обеспечения безопасности критически важных данных, «Газинформсервис» и «К2Тех» объединяют усилия, чтобы обеспечить безопасную импортонезависимую среду для российских предприятий. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Специалисты компаний

«К2Тех» будет внедрять импортонезависимую среду разработки на базе GitFlic «К2Тех» и разработчик отечественной платформы для работы с кодом GitFlic компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объединили усилия, чтобы обеспечить компании российскими инструментами разра

«К2Тех» оснастила мультимедиа-оборудованием новый корпус крупного российского вуза Компания «К2Тех» завершила оснащение нового корпуса одного из ведущих российских университетов в Москве. За 3 месяца команда К2Тех создала мультимедиа-среду для 90 аудиторий и общественных простра

«К2Тех» запустила новое бизнес-подразделение «K2 Cloud» Компания «К2Тех» объявила о запуске нового бизнес-подразделения – «K2 Cloud», которое будет предоставлять рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Деятельность бизнес-юнита ориентирована на масшт

«К2Тех» и SILA Union подписали соглашение о партнерстве Компании «К2Тех», участник ИТ-рынка в сфере системной интеграции, и SILA Union, разработчик решения по моделированию бизнес-архитектуры, стали технологическими партнерами. Об этом CNews сообщили представ

«К2Тех» и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве Компания «К2Тех» заключила соглашение о сотрудничестве с IVA Technologies, российским разработчиком экосистемы корпоративных коммуникаций IVA. Партнеры намерены развивать взаимодействие по внедрению отеч

«К2Тех» и MTS AI объединяют усилия для внедрения генеративного ИИ в бизнес-процессы крупных компаний Компании «К2Тех» и MTS AI договорились о стратегическом партнерстве. Сотрудничество двух компаний основано на взаимном дополнении компетенций и поможет значительно ускорить цифровую трансформацию крупног

Средний и малый бизнес не спешит поддерживать отечественного ИТ-производителя ИТ-компания «К2Тех» и банк для бизнеса «Бланк» проанализировали результаты импортозамещения программного обеспечения в российских компаниях. Аналитики пришли к выводу, что малый и средний бизнес в 2024 г. м

«К2Тех» перевел сеть магазинов Zolla на новую систему автоматизации торговли Системный интегратор «К2Тех» реализовал новое решение для автоматизации торговой деятельности Zolla, представителя российской модной индустрии. Разработчики переключили информационные потоки локальных систем компани

«К2Тех» и «Альфа-Лизинг» разработали уникальную ERP-систему управления лизинговой деятельностью «К2Тех» совместно с «Альфа-Лизинг» разработали ERP-систему управления лизинговой деятельностью на базе «1С». Это уникальный проект подобной разработки на российском ИТ-рынке. С помощью новой ERP