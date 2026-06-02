«К2Тех» вступила в Объединенную лизинговую ассоциацию

ИТ-компания «К2Тех» присоединилась к Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА). Сотрудничество позволит ускорить цифровую трансформацию лизинговой отрасли, способствовать внедрению передовых технологических решений и развитию отраслевых стандартов. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Запросы клиентов к лизинговым компаниям постоянно растут, требования регуляторов ужесточаются, набор услуг расширяется и трансформируется. Это логично ведет за собой необходимость в оптимизации процессов, внедрении новых практик и адаптации к постоянным изменениям. Партнерство «К2Тех» с ОЛА позволит предвосхищать запросы отрасли и предлагать компаниям технологические решения, позволяющие своевременно закрывать их потребности и имеющие измеримый бизнес-эффект.

«Мы видим значительный потенциал в синергии ИТ-экспертизы «К2Тех» и профессионального сообщества, объединенного ОЛА. Наша цель — не просто предложить рынку технологии, а создать комплексные решения, которые помогут лизинговым компаниям повысить операционную эффективность и выйти на новый уровень развития. Уверен, наше партнерство станет драйвером внедрения лучших цифровых практик в отрасли», — сказал Василий Куць, директор по отраслевым решениям в коммерческих банках «К2Тех».

Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА) — ведущее отраслевое объединение, основанное в 1999 г. Сегодня она объединяет 108 лизинговых компаний и 20 инфраструктурных организаций, на долю которых приходится около 80% российского рынка лизинга. ОЛА активно взаимодействует с государственными органами, формирует единые отраслевые стандарты и представляет интересы профессионального сообщества.

«Технологическое развитие — один из ключевых факторов конкурентоспособности современного лизингового бизнеса. Поэтому мы рады присоединению к нам компании «К2Тех», которая обладает многолетним опытом в реализации комплексных ИТ-проектов для крупнейших игроков финансовой и лизинговой отраслей. Это откроет новые возможности для членов ассоциации. Мы рассчитываем, что совместная работа позволит активнее внедрять передовые ИТ-решения, что в конечном итоге повысит качество и доступность лизинговых услуг», — сказала Позднякова Татьяна Геннадьевна, директор ОЛА.