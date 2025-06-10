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Красников Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Красников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3250 1
|Насибулин Альберт 1 1
|Вахмянин Иван 31 1
|Мартынов Антон 22 1
|Ивакин Артем 9 1
|Бантуков Кирилл 3 1
|Максимова Дарья 2 1
|Тимчур Александр 2 1
|Известия ИД 657 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
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