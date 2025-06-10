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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176652
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Красников Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «К2Тех», Arenadata и Visiology запускают инициативу по технологическому суверенитету данных России 1
27.06.2024 За последние три года доля внедрения российских BI-решений выросла почти в восемь раз 1
30.05.2024 «Лисий хвост» улучшил свойства нанотрубок для электродов солнечных батарей и сенсорных экранов 1
06.05.2024 Средний и малый бизнес не спешит поддерживать отечественного ИТ-производителя 1
29.02.2024 «К2Тех» заместил Qlik для российского страховщика отечественным решением . 1
14.03.2023 В России созданы гибкие дисплеи, которые работают десятилетиями, не ломаясь 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Красников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 173 4
Visiology - Визиолоджи 76 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 282 2
Samsung Electronics 10386 1
Huawei 4033 1
Lenovo Motorola 3508 1
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 50 1
Qlik - QlikTech 160 1
Microsoft Corporation 24874 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 178 1
Ланит - Норбит - Norbit 383 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 34 1
Лента - Сеть розничной торговли 2157 1
Unsplash 1045 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
МКБ - Московский кредитный банк 582 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 13 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4980 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 341 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6092 1
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2236 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6916 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10711 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13848 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5609 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5550 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24759 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1302 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7844 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12660 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4292 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9692 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1254 1
Управляемость - Manageability 1791 1
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 154 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7092 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 148 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 787 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3209 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6892 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6357 1
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 99 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21177 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2070 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11773 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12882 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6547 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7695 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10939 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 793 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1881 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1997 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6138 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 554 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 132 1
Atlassian - Confluence 125 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 210 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 269 1
Luxms BI 82 1
FanRuan - FineBI 20 1
Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 8 1
1С:Аналитика 21 1
Apache Superset 17 1
Путин Владимир 3250 1
Насибулин Альберт 1 1
Вахмянин Иван 31 1
Мартынов Антон 22 1
Ивакин Артем 9 1
Бантуков Кирилл 3 1
Максимова Дарья 2 1
Тимчур Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 4
Азия - Азиатский регион 5624 2
Южная Корея - Республика 6738 1
Германия - Федеративная Республика 12791 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 862 1
Индия - Bharat 5546 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5259 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 461 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6001 2
Образование в России 2374 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1360 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9182 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2509 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2573 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9107 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7051 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10210 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4146 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7404 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5034 1
Импортозамещение - параллельный импорт 522 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5260 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5106 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 571 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1384 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 993 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 337 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 334 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 404 1
Металлы - Медь - Copper 813 1
Национальный проект 332 1
Известия ИД 657 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 370 2
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 7 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 1
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 9 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 18 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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