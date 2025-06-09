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Ланит Lansoft Goodt Insight BI-платформа
УПОМИНАНИЯ
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation 10 1
|Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
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