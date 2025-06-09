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Ланит Lansoft Goodt Insight BI-платформа


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Lansoft и Yandex Cloud стали стратегическими партнерами в области машинного обучения 1
28.10.2024 Компания Goodt представила новую версию аналитической BI-платформы Insight 1
01.10.2024 Ramax Group и Goodt расширяют партнерство в области бизнес-аналитики 1
27.06.2024 За последние три года доля внедрения российских BI-решений выросла почти в восемь раз 1
05.12.2023 Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight 1
28.08.2023 BI-платформа Insight включена в портфель аналитических решений компании «Корус консалтинг» 1
03.04.2023 Loginom Company и ИТ-вендор Goodt заключили соглашение о партнерстве 1
26.01.2023 В России появилось новое открытое экспертное BI-сообщество 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 4
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 34 2
8505 1
Корус Консалтинг ГК 1262 1
Telegram Group 2234 1
Ramax - Рамакс 117 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 87 1
Visiology - Визиолоджи 75 1
Ланит - Норбит - Norbit 383 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 280 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 178 1
К2Тех 172 1
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation 10 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4907 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1337 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5608 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1254 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7692 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 558 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3734 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6914 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1086 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 412 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 890 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3201 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1931 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 360 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10706 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9690 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 793 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11772 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5364 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6889 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11911 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6543 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 227 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2097 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 962 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1111 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 296 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2981 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2491 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2235 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5516 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21897 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1313 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7752 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2529 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 627 1
Россия - УФО - Челябинская область 1283 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 85 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 117 1
Россия - УФО - Челябинская область - Аргаяшский муниципальный район - Аргаяш 9 1
Азия - Азиатский регион 5620 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9172 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5607 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5955 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19291 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5680 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14174 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2080 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49338 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16747 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8004 1
Философия - Philosophy 464 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1411 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24843 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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