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Индексная книга (каталог) CNews*
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BI Self-Service BI системы Business intelligence самообслуживания



13.01.2025 Navicon: объем российского рынка BI вырос к концу 2024 года на 30% 1
21.11.2024 «Норникель» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы FineBI и миграции отчетности 1
30.10.2024 Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда 1
14.08.2024 Axenix разработала LLM-платформу BotAx для создания чат-ботов 1
05.07.2024 «Почта России» потратит больше миллиарда на создание собственной СУБД 1
28.05.2024 Разработчик ПО Quillis выпустил обновление для бесплатной BI-программы Lerimi 1
06.05.2024 Где тонко, не рвется: как BI-продукты помогают увидеть узкие места и принять верное решение 1
Платформы бизнес-аналитики BI 2023 1
15.01.2024 Self-service BI-система: почему все ее хотят 4
05.12.2023 На что нынче спрос в бизнес-аналитике: 5 основных запросов 1
24.11.2023 Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata 1
13.11.2023 GlowByte будет внедрять BI-платформу Insight в российских компаниях 1
28.09.2023 Polymatica и Codex Proj заключили технологическое партнерство 1
28.08.2023 BI-платформа Insight включена в портфель аналитических решений компании «Корус консалтинг» 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
27.06.2023 Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня 2
17.04.2023 Axenix и Navicon будут развивать отечественный софт бизнес-аналитики 1
28.12.2022 Прогноз Navicon: рынок аналитики стабилизируется в 2023 году 1
22.12.2022 Softline приобрела мажоритарную долю в компании Polymatica 1
29.10.2022 6 тенденций на рынке BI в 2022 году 2
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
26.07.2022 Neoflex и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
11.07.2022 BI-инструмент Analytic Workspace совместим с «Ред ОС» 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 2
19.04.2022 Новый функционал BI 1
18.04.2022 20 апреля «Форсайт» проводит конференцию «Новые цифровые горизонты» 1
07.04.2022 20 апреля «Форсайт» проводит конференцию «Новые цифровые горизонты» 1
07.04.2022 Большие данные и бизнес-аналитика 2022 1
03.12.2021 Затраты на развитие в России новых производственных технологий урезали в четыре раза 1
25.05.2021 «Ростелеком» внедрил систему анализа данных на базе программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 1
15.04.2021 Большие данные и аналитика 2021 1
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
18.11.2020 «Полиматика» выпустила конструктор для самостоятельного создания дашбордов 1
28.05.2020 «Форсайт» вошел в рейтинг крупнейших российских разработчиков решений для анализа данных 1
28.04.2020 Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике 1
03.09.2019 Юлия Кудрявцева -

Заказчикам все более интересно самообслуживание

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Публикаций - 48, упоминаний - 56

BI и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce.com - Tableau Software 110 11
Qlik - QlikTech 160 10
IBM - International Business Machines Corp 9441 8
Oracle Corporation 6687 8
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 7
SAP SE 5276 7
Softline - Polymatica - Полиматика 172 6
SAS Institute 971 6
Прогноз 1650 6
Softline - Софтлайн 2810 4
Корус Консалтинг ГК 1217 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 4
Microsoft Corporation 24624 4
Ростелеком 9700 4
БАРС Груп 545 4
Visiology - Визиолоджи 71 3
Крок - Croc 1777 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ 12 3
Telegram Group 1983 3
8213 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 3
Naumen - Наумен 625 2
Polymedia - Полимедиа 138 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
АТК Консультационная группа 53 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Neoflex - Неофлекс 220 2
KrIT - КРИТ 25 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 58 2
Luxms 78 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
Почта России ПАО 2112 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Верный - торговая сеть 291 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Альфа-Банк 1769 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Газпром нефть 618 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Деловые Линии ГК 66 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Лента - Утконос 177 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Bayer AG - Байер 83 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 42 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 24
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 21
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 18
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 17
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 13
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 10
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 9
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 8
Data Governance - Руководство данными 117 7
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика - Расширенная аналитика 55 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 7
Data monetization - Монетизация данных 1624 7
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 6
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 6
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 6
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 59 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 5
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 4
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 4
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 34 4
Форсайт Prognoz Platform 83 4
Microsoft Office 3734 4
Softline - Polymatica Dashboards 32 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 3
Apache Hadoop 427 2
Apple iOS 7809 2
Luxms BI 75 2
Microsoft Office Excel 1197 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 2
PIX BI 52 2
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 12 2
Navicon - Дельта BI 14 2
Softline - Polymatica Decision Manager - 5 2
Softline - Polymatica ML 13 2
Quillis - Lerimi 5 2
Apache Superset 17 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
IBM Power9 22 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 38 1
EPAM Digital Workplace 1 1
Oracle Active Data Guard 26 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
SAP NetWeaver 137 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Сирота Юрий 67 6
Алешкин Сергей 65 6
Жучков Эдуард 12 4
Саркисов Тигран 35 4
Кравченко Сергей 13 4
Голицын Сергей 25 3
Мягких Павел 3 3
Воротынцев Григорий 10 3
Маас Эдуард 6 3
Кудрявцева Юлия 17 2
Сидоров Алексей 19 2
Мотренко Андрей 10 2
Талденков Алексей 2 2
Петров Михаил 138 2
Куликовский Сергей 8 2
Кедров Сергей 4 2
Милюков Денис 12 2
Краснопольский Андрей 8 2
Чернышев Андрей 69 2
Рустамов Рустам 412 2
Шадаев Максут 1008 2
Натрусов Артем 284 2
Сотин Денис 205 2
Андрианов Павел 84 2
Аверина Мария 24 2
Щапов Роман 6 2
Струченко Алексей 8 1
Чаркин Евгений 296 1
Поляков Сергей 73 1
Абакумов Евгений 205 1
Егоров Владимир 82 1
Путятинский Сергей 86 1
Аршавский Анджей 31 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Мишин Тимур 3 1
Новикова Елена 88 1
Рабкин Александр 5 1
Антонов Александр 77 1
Костюков Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Куба - Республика 362 2
Россия - ДФО - Магаданская область 421 2
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Сингапур - Республика 1849 1
Украина 7608 1
Грузия 1240 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Россия - ПФО - Пензенская область 589 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Израиль 2730 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 8
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Энергетика - Energy - Energetically 5082 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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