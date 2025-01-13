BI Self-Service BI системы Business intelligence самообслуживания
BI и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
|Сирота Юрий 67 6
|Алешкин Сергей 65 6
|Жучков Эдуард 12 4
|Саркисов Тигран 35 4
|Кравченко Сергей 13 4
|Голицын Сергей 25 3
|Мягких Павел 3 3
|Воротынцев Григорий 10 3
|Маас Эдуард 6 3
|Кудрявцева Юлия 17 2
|Сидоров Алексей 19 2
|Мотренко Андрей 10 2
|Талденков Алексей 2 2
|Петров Михаил 138 2
|Куликовский Сергей 8 2
|Кедров Сергей 4 2
|Милюков Денис 12 2
|Краснопольский Андрей 8 2
|Чернышев Андрей 69 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Натрусов Артем 284 2
|Сотин Денис 205 2
|Андрианов Павел 84 2
|Аверина Мария 24 2
|Щапов Роман 6 2
|Струченко Алексей 8 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Поляков Сергей 73 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Егоров Владимир 82 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хомков Игорь 46 1
|Мишин Тимур 3 1
|Новикова Елена 88 1
|Рабкин Александр 5 1
|Антонов Александр 77 1
|Костюков Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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