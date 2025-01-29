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Щапов Роман



29.01.2025 «Яндекс» улучшил качество поиска адресов для компаний, работающих в Казахстане 1
05.12.2023 Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight 1
13.11.2023 GlowByte будет внедрять BI-платформу Insight в российских компаниях 1
28.08.2023 BI-платформа Insight включена в портфель аналитических решений компании «Корус консалтинг» 1
03.04.2023 Loginom Company и ИТ-вендор Goodt заключили соглашение о партнерстве 1
16.03.2023 BearingPoint и ИТ-вендор Goodt стали стратегическими партнерами 1
25.07.2022 NDBC и Goodt расширяют партнерство для внедрения российских решений в области HR-tech и аналитики 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Щапов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 5
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 2
Ланит - Lansoft - Goodt Group - Гудт 5 1
SAP SE 5279 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
NTT Data - Itelligence AG 41 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 32 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 17 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Арнест ГК - Арнест упаковочные решения - Ball Corporation 9 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1169 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4683 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5321 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1143 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3536 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 861 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 332 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1852 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2798 2
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6675 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1989 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6567 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5011 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 549 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 222 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2368 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 387 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 6
Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 7 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1256 1
Python - высокоуровневый язык программирования 934 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Геокодер 2 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 501 1
VK People Hub - VK People Hub Social Box - VK People Hub Talent 14 1
Apache Airflow 44 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 982 1
Макагонов Михаил 1 1
Галицина Ирина 1 1
Растеряев Максим 1 1
Королева Мария 1 1
Арустамов Алексей 7 1
Сафонова Ольга 4 1
Тихомирова Виктория 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 112 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 613 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2420 1
Россия - УФО - Челябинская область 1213 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 83 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7845 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1371 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1981 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2813 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
Философия - Philosophy 447 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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