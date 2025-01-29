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Яндекс.Карты и Транспорт Геокодер



29.01.2025 «Яндекс» улучшил качество поиска адресов для компаний, работающих в Казахстане 2
29.05.2024 В Турции стали доступны B2B-технологии «Яндекс Карт» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Яндекс.Карты и Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7359 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12037 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3859 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 1
JavaScript WebUSB API 10 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5267 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1743 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5011 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 501 2
Яндекс.Карты и Транспорт - NaviKit SDK 7 1
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Армения - Республика 2281 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 2
Английский язык 6639 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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