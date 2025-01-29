Яндекс.Карты и Транспорт Геокодер
|29.01.2025
|«Яндекс» улучшил качество поиска адресов для компаний, работающих в Казахстане 2
|29.05.2024
|В Турции стали доступны B2B-технологии «Яндекс Карт» 1
Яндекс.Карты и Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7359 1
|Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 501 2
|Яндекс.Карты и Транспорт - NaviKit SDK 7 1
|JavaScript - JS - язык программирования 1189 1
|Щапов Роман 7 1
|Силенко Алина 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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