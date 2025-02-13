Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168408
ИКТ 13096
Организации 10271
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25077
Персоны 71864
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2567
Мероприятия 843

Яндекс.Карты и Транспорт NaviKit SDK



13.02.2025 «Яндекс» улучшил навигацию для доставки последней мили 2
08.11.2024 «Яндекс» представил масштабное обновление навигации для бизнеса 2
09.09.2024 API «Яндекс Карт» добавили поддержку Flutter в MapKit SDK и NaviKit SDK 2
23.08.2024 API «Яндекс Карт» предложат бизнесу новые способы оптимизировать маршруты 2
29.05.2024 В Турции стали доступны B2B-технологии «Яндекс Карт» 1
02.04.2024 Навигация «Яндекса» появится в новых автомобилях концерна Chery Automobile 2
30.10.2023 «X5 транспорт» создал собственный навигатор на базе геотехнологий «Яндекса» 2
10.10.2023 «Яндекс» представил бизнесу технологии для разработки собственной навигации 2

Публикаций - 8, упоминаний - 15

Яндекс.Карты и Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7399 7
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 27 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 9 1
X5 Group - Перекрёсток 549 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 1
X5 5Post - 5Пост 49 1
X5 Group - Чижик 39 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3887 7
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 985 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1749 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11182 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1414 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 617 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4731 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 560 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1570 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 673 1
JavaScript WebUSB API 10 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 178 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6815 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 111 1
Оповещение и уведомление - Notification 4651 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2379 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3890 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3548 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5293 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12070 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13959 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 506 7
Apple iOS 7832 3
Google Android 14041 3
Google Flutter 55 1
Яндекс.Авто 40 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Геокодер 2 1
Яндекс.Навигатор 102 1
JavaScript - JS - язык программирования 1194 1
Токбулатов Антон 4 2
Шмаков Владимир 4 1
Кузьменко Кирилл 2 1
Зайцев Алексей 11 1
Силенко Алина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145023 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Узбекистан - Республика 1735 1
Армения - Республика 2289 1
Турция - Турецкая республика 2361 1
Грузия 1243 1
Казахстан - Республика 5548 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 1
Беларусь - Белоруссия 5688 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1272 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1033 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18607 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24200 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5147 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3430 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 584 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6414 1
Английский язык 6652 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1581 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5392 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1589 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 660 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще