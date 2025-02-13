Яндекс.Карты и Транспорт NaviKit SDK
Яндекс.Карты и Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7399 7
|Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 506 7
|Apple iOS 7832 3
|Google Android 14041 3
|Google Flutter 55 1
|Яндекс.Авто 40 1
|Яндекс.Карты и Транспорт - Геокодер 2 1
|Яндекс.Навигатор 102 1
|JavaScript - JS - язык программирования 1194 1
|Токбулатов Антон 4 2
|Шмаков Владимир 4 1
|Кузьменко Кирилл 2 1
|Зайцев Алексей 11 1
|Силенко Алина 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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