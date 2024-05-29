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В Турции стали доступны B2B-технологии «Яндекс Карт»

«Яндекс» запустил сервис «API Яндекс Карт» в Турции. С его помощью местные, международные и российские компании, которые работают в стране, смогут интегрировать геотехнологии «Яндекса» в свои сервисы. Например, встраивать карты на веб-сайты и в мобильные приложения или использовать технологии маршрутизации для грузового транспорта.

Точная работа геосервисов в Турции будет обеспечиваться локальной командой «Яндекса», которая будет сопровождать клиентов и контролировать качество предоставляемого сервиса на протяжении сотрудничества. Благодаря этому у компаний появится возможность развивать сервисы в любом регионе Турции и настраивать решения «API Яндекс Карт» под конкретные бизнес-задачи.

Расширение присутствия «API Яндекс Карт» на новый регион обеспечит российскому бизнесу возможность бесшовного использования геотехнологий «Яндекса» не только в странах СНГ, но и в Турции, а также позволит осуществлять эффективные международные перевозки грузов и создавать новые сервисы и продукты за рубежом.

Технологии «Яндекс Карт» для бизнеса будут полезны в индустриях электронной коммерции, ритейла, логистики, финтеха, добывающей промышленности и телекома. Компаниям в Турции доступен полный портфель локализованных решений «API Яндекс Карт»: навигационные продукты для планирования и построения маршрутов, инструменты для геокодирования и поиска мест, а также интерактивные карты для интеграции на веб-сайты и в мобильные приложения.

Первая категория продуктов включает в себя решения для навигации и маршрутизации — это «Матрица Расстояний» и «Получение деталей маршрута», с помощью которых можно строить оптимальные маршруты для всех видов транспорта и прогнозировать время в пути, а также NaviKit SDK для разработки собственных приложений с пошаговым ведением по маршруту. Вторая категория продуктов включает в себя инструменты, связанные с поиском и отображением адресов на карте, — это «Геокодер», «Геосаджест» и «Поиск по организациям». К третьей категории решений относятся интерактивные карты для сайтов и мобильных приложений, такие как JavaScript API, MapKit SDK, Static API и Tiles API. Они позволяют обозначать зоны доставки и выделять объекты на карте.

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«В последние годы российские компании активно выходят на международные рынки, включая Турцию. Это позволяет им диверсифицировать бизнес, увеличивать объемы экспорта и расти в популярности. Нам важно поддерживать клиентов в развитии и оптимизации бизнеса не только в России, но и за ее пределами. Благодаря долгосрочной работе в Турции у нас сформировалась сильная локальная команда, которая погружена в специфику местного рынка и работает над поддержкой высокой детализации и актуальности наших карт. Это дает возможность гарантировать бесперебойную работу наших георешений и качественный сервис компаниям из разных отраслей бизнеса», — сказала Алина Силенко, директор по развитию бизнеса «API Яндекс Карт» в Турции.

«API Яндекс Карты» уже доступны в России, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Армении, Грузии, Азербайджане, Кыргызстане. Продуктами «API Яндекс Карт» пользуются более 50 тыс. компаний по всему миру, при этом количество планируемых маршрутов с использованием навигационных решений «API Яндекс Карт» превышает 1,5 млрд в год.

Тарифы на «API Яндекс Карты» формируются исходя из количества запросов в сутки или ежемесячного количества активных пользователей. А при соблюдении определенных условий пользоваться API можно бесплатно. Подробнее об этом — на сайте «API Яндекс Карт», который помимо русского, также доступен на турецком, английском и казахском языках.

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