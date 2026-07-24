Беларусь - Белоруссия

CHINT в России реализовал первый высоковольтный проект в Республике Беларусь осетевая инфраструктура. Подстанция «Береговая» станет одним из центров питания первой в Республике Беларусь городской распределительной сети напряжением 20 кВ. Применение этого класса напряжен

Россия строит суверенную линейку оборудования для производства чипов вместе с белорусами контроля топологии на фотошаблонах для тех же норм («Процесс КТФ», 2024 г.). ГК «Элемент» Россия и Белоруссия разрабатывают линейку для производства чипов В 2026 г. запланировано создание сраз

Cicada8 прошла лицензирование для работы на рынке Беларуси получила сертификат соответствия требованиям НСПС — Национальной системы подтверждения соответствия Белоруссии. Продукты вендора удовлетворяют законодательным критериям, а также выполняют техни

MONT расширил портфель продуктов Kaspersky в Белоруссии ГК MONT продолжает развивать сотрудничество с Kaspersky в Белоруссии и выводит на рынок расширенный портфель корпоративных решений вендора в области ин

PAM-платформа СКДПУ НТ сертифицирована в Белоруссии оступа» и «Мониторинг и аналитика» прошла испытания Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии на соответствие техническому регламенту ТР 2013/027/BY (запись № BY/112 02.01. ТР0

Разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM в ускоренном режиме выкупил и уничтожил свои акции на $300 млн ,72, EPS, «очищенный» от бумажных показатели, вырос за год на 5,9% и составил $11,5. Чистая прибыль снизилась за год на 16,9% и составила $378 млн. Краткая история EPAM EPAM была основана выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным. Исторически основные центры разработки компании находились в России, Белоруссии и на Украине. В 2022 г. компания приняла решение об уходе из России и релока

В Индии востребованы рентгеновское оборудование и микроэлектроника из Москвы квартале 2026 г. предприятия Москвы продолжили наращивать экспорт: в Индию — почти в 2,5 раза, а в Беларусь — на треть — на 33% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем на эти гос

Россия поставит Белоруссии 100 автономных грузовиков для запуска первого беспилотного автопарка редусматривающее запуск автономных грузовиков на распределительных центрах крупнейшей торговой сети Белоруссии «Доброном». Это будет первое для страны внедрение автономного грузового транспорта

«М.Видео» объявляет о старте продаж новой линейки белорусских планшетов H-Tab ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новой линейки планшетов белорусского бренда Horizont. В ассортименте появились модели H-Tab Mini, H-Tab Go и H-Tab Crystal, ориентированные на различные сценарии использования — от повседневного потребления контента и

Участники AntiFraud Club в 2026 г. предотвратили более 17 тыс. случаев мошенничества против клиентов белорусских банков ря по апрель 2026 г. участники AntiFraud Club – экспертного сообщества, объединяющего ведущие банки Белоруссии – совместно предотвратили более 17 тыс. случаев мошенничества, связанных с использ

«Нанософт» и ЦНИИТУ объединяют усилия для цифровизации промышленности Белоруссии ровизации (ЦНИИТУ), выполняющим функции «офиса цифровизации» Министерства промышленности Республики Беларусь. Документ о сотрудничестве и взаимодействии скрепили подписями генеральный директор

Белорусы предложили строить российские дата-центры на своей территории «из-за энергодефицита в России» Проработка инициативы Российским компаниям предложили строить центры обработки данных (ЦОД) в Белоруссии, пишут «Ведомости». Нужна согласованная регуляторная база между обеими странами, п

UserGate и Белорусская государственная академия связи подписали соглашение о развитии образования в сфере кибербезопасности необходимых для защиты критической цифровой инфраструктуры (КИИ). «Расширение академической сети в Беларуси — часть нашей долгосрочной стратегии. Мы уже реализуем совместные проекты с ведущими

Сервис спутниковой связи «Бюро 1440» станет доступен в Белоруссии терсат» стал партнером российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» в задаче организации доступа Белоруссии к сервису спутниковой связи на базе российской низкоорбитальной спутниковой группи

«М.Видео» начинает продажи телевизоров General Electronics белорусского производства с операционными системами YaOS и «Салют ТВ» лась в интерьер. Обеспечена надежная сервисная поддержка и гарантийное обслуживание в странах ЕАЭС (Белоруссия, Россия). Отдельно в линейке представлены и телевизоры без функции Smart TV — моде

Melon Fashion Group ускорила документооборот в 60 раз с помощью международного и трансграничного ЭДО от «Контура» Melon Fashion Group перевела документооборот с партнерами из Казахстана, Армении и Белоруссии в электронный формат с помощью решений «Контура». Это позволило сократить сроки по

Sitronics KT оснастила Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Белоруссии Компания Sitronics KT (входит в группу Sitronics Group) оснастила строящийся в Бресте (Белоруссия) центр патриотического воспитания молодежи инновационным динамическим тренажером, который позволит осваивать навыки десантирования в максимально реалистичной цифровой среде. Об этом

UserGate начинает продажи межсетевого экрана для защиты веб-приложений в Белоруссии доверия, начинает продажи межсетевого экрана для защиты веб-приложений UserGate WAF (uWAF) на рынке Белоруссии. Вендор предлагает государственным учреждениям и коммерческим компаниям привлекате

Узбекистан, Белоруссия и Казахстан стали лидерами по использованию Max за рубежом иностранцы совершают 1,5 млн звонков и отправляют более 20 млн сообщений в Max. Об этом CNews сообщили представители Max. Топ-5 государств по регистрациям в Max возглавил Узбекистан, впервые обогнав Белоруссия. На третьем месте — Казахстан, за ним следуют Таджикистан и Кыргызстан. Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. В ноябре 2025 г. возможность звонить и отправлять

UserGate начинает сотрудничество с Белорусской государственной академией связи вку у вендора или в его компаниях-партнерах. «Белорусская государственная академия связи — третий в Беларуси вуз, с которым мы начинаем сотрудничество. Оно имеет для нас особенное значение: мол

UserGate Client стал первым сертифицированным Host Based NAC в Белоруссии среди российских программных продуктов системах (ГИС), на критически важных объектах информатизации (КВОИ) и в коммерческих организациях. «Беларусь формирует пул доверенных решений, которые позволят обеспечить цифровой суверенитет р

UserGate Client стал первым сертифицированным Host Based NAC в Белоруссии среди российских программных продуктов системах (ГИС), на критически важных объектах информатизации (КВОИ) и в коммерческих организациях. «Беларусь формирует пул доверенных решений, которые позволят обеспечить цифровой суверенитет р

UserGate и Белорусский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве пасности станет новым шагом в подготовке высококвалифицированных кадров, востребованных не только в Беларуси, но и за ее пределами», — сказал проректор по учебной работе и интернационализации о

В России начались продажи белорусского ноутбука в безумном цвете iPhone 17 Pro по цене MacBook утбуке не предусмотрена ни в одной из конфигураций. Версии с процессорами AMD недоступны. Сделано в Белоруссии На сайте «М.Видео» указано, что ноутбук выпускается в Белоруссии. При этом

«М.видео» начинает продажи белорусского ноутбука H-Book IPK4 «М.видео» объявляет о старте продаж белорусского ноутбука H-Book IPK4. Новинка уже доступна в магазинах «М.видео» и «Эльдорадо», на сайте и в мобильном приложении по цене от 79 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.вид

Solar webProxy получил «прописку» Белоруссии— локальный бизнес получает ту же защиту трафика, что и российские компании нтов благодаря обновленному подходу к сертификации в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Белоруссии (ОАЦ РБ). Теперь каждая последующая версия продукта автоматически подтверждается р

RUVDS запускает услуги хостинга в Белоруссии Хостинг-провайдер RUVDS вышел на рынок хостинга Белоруссии – вычислительные мощности компании были развернуты в Минске. Оборудование уже подк

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением ционал в единой цифровой среде для проектировщиков и технологов. На уровне машиностроительного дивизиона головного предприятия заказчика был разработан концепт целевой системы на базе решения IPS PLМ белорусской компании «Интермех». В результате совместной проработки с предприятиями дивизиона IPS PLM было утверждено в качестве типового дивизионального решения и в дальнейшем растиражировано

«Даком М» выходит на рынок Белоруссии с решениями корпоративного уровня спертизой, опытом работы с корпоративными заказчиками и знанием локального ИТ-рынка. Выход на рынок Белоруссии — часть стратегии Space по расширению присутствия в странах СНГ. На новом рынке ве

Сервис «Автокод» запустил проверки авто по VIN в Белоруссии ерь могут узнать полную историю автомобилей и снизить риски при покупке. Комплексный отчет «Автокод Беларусь» показывает эксклюзивные данные из более чем 70 официальных источников Белоруссии и

В «М.видео» открылась вторая бренд-зона «Сделано в Белоруссии» с товарами белорусских производителей электроники и бытовой техники номического союза между ПАО «М.видео» и холдингом «Горизонт» при поддержке Администрации Президента Белоруссии, Посольства Белоруссии в России и профильных министерств. Об этом CNews соо

Тарифы на связь в Союзном государстве: итоги изменений 2025 года На территории России и Белоруссии с 1 марта 2025 г. действуют новые тарифы на услуги мобильной связи. Они уже доказа

Белорусский ритейлер «5 элемент» перевел CRM на российскую платформу BPMSoft кт реализован системным интегратором и разработчиком финтех-решений B-Logic (ГК Softclub). Об этом CNews сообщил представитель BPMSoft. Компания «5 элемент» управляет более 80 магазинами в 47 городах Белоруссии и развивает собственную онлайн-площадку. Ассортимент сети превышает 50 тыс. товарных позиций — от массовых до премиальных категорий бытовой техники и электроники. Корпоративная CRM и

Fix Price автоматизирует бизнес-процессы в Белоруссии Fix Price Group продолжает автоматизировать бизнес-процессы в магазинах сети в Белоруссии. В 2025 г. был реализован комплекс доработок, направленных на оптимизацию логистик

Shark Intermodal Systems ускорила документооборот с Беларусью в 40 раз с помощью Saby Docs ания работает со всеми видами транспорта и сотрудничает с зарубежными контрагентами, в том числе из Белоруссии. До внедрения ТЭДО обмен документами с белорусскими партнерами велся исключительно

ROSA Virtualization 3.0 получила белорусский сертификат в сфере защиты информации Платформа виртуализации ROSA Virtualization 3.0 получила сертификат Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии. Благодаря этому клиенты смогут использовать российскую платформу в информационных системах, обрабатывающих персональные данные, сведения о банковских операциях, служебную и коммерче

Решение F6 Managed XDR получило государственную сертификацию в Белоруссии завершении процесса оценки соответствия решения F6 Managed XDR требованиям Технического регламента Белоруссии и получении сертификата соответствия, выданного Оперативно-аналитическим Центром п