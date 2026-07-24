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Беларусь Белоруссия

Беларусь - Белоруссия

СОБЫТИЯ


24.07.2026 CHINT в России реализовал первый высоковольтный проект в Республике Беларусь

осетевая инфраструктура. Подстанция «Береговая» станет одним из центров питания первой в Республике Беларусь городской распределительной сети напряжением 20 кВ. Применение этого класса напряжен
23.07.2026 Россия строит суверенную линейку оборудования для производства чипов вместе с белорусами

контроля топологии на фотошаблонах для тех же норм («Процесс КТФ», 2024 г.). ГК «Элемент» Россия и Белоруссия разрабатывают линейку для производства чипов В 2026 г. запланировано создание сраз
23.07.2026 Cicada8 прошла лицензирование для работы на рынке Беларуси

получила сертификат соответствия требованиям НСПС — Национальной системы подтверждения соответствия Белоруссии. Продукты вендора удовлетворяют законодательным критериям, а также выполняют техни
22.07.2026 Белорусский оператор «А1» запустил службу такси на российском ПО «Такси-Мастер»
21.07.2026 MONT расширил портфель продуктов Kaspersky в Белоруссии

ГК MONT продолжает развивать сотрудничество с Kaspersky в Белоруссии и выводит на рынок расширенный портфель корпоративных решений вендора в области ин
20.07.2026 PAM-платформа СКДПУ НТ сертифицирована в Белоруссии

оступа» и «Мониторинг и аналитика» прошла испытания Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии на соответствие техническому регламенту ТР 2013/027/BY (запись № BY/112 02.01. ТР0
17.07.2026 Разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM в ускоренном режиме выкупил и уничтожил свои акции на $300 млн

,72, EPS, «очищенный» от бумажных показатели, вырос за год на 5,9% и составил $11,5. Чистая прибыль снизилась за год на 16,9% и составила $378 млн. Краткая история EPAM EPAM была основана выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным. Исторически основные центры разработки компании находились в России, Белоруссии и на Украине. В 2022 г. компания приняла решение об уходе из России и релока
15.07.2026 В Индии востребованы рентгеновское оборудование и микроэлектроника из Москвы

квартале 2026 г. предприятия Москвы продолжили наращивать экспорт: в Индию — почти в 2,5 раза, а в Беларусь — на треть — на 33% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем на эти гос
10.07.2026 Россия поставит Белоруссии 100 автономных грузовиков для запуска первого беспилотного автопарка

редусматривающее запуск автономных грузовиков на распределительных центрах крупнейшей торговой сети Белоруссии «Доброном». Это будет первое для страны внедрение автономного грузового транспорта
09.06.2026 «М.Видео» объявляет о старте продаж новой линейки белорусских планшетов H-Tab

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новой линейки планшетов белорусского бренда Horizont. В ассортименте появились модели H-Tab Mini, H-Tab Go и H-Tab Crystal, ориентированные на различные сценарии использования — от повседневного потребления контента и
05.06.2026 Участники AntiFraud Club в 2026 г. предотвратили более 17 тыс. случаев мошенничества против клиентов белорусских банков

ря по апрель 2026 г. участники AntiFraud Club – экспертного сообщества, объединяющего ведущие банки Белоруссии – совместно предотвратили более 17 тыс. случаев мошенничества, связанных с использ
04.06.2026 Белорусский интегратор «Авектис» оптимизировал сервисную поддержку и контроль SLA с помощью 1С:Itilium
03.06.2026 «Нанософт» и ЦНИИТУ объединяют усилия для цифровизации промышленности Белоруссии

ровизации (ЦНИИТУ), выполняющим функции «офиса цифровизации» Министерства промышленности Республики Беларусь. Документ о сотрудничестве и взаимодействии скрепили подписями генеральный директор

29.05.2026 Белорусы предложили строить российские дата-центры на своей территории «из-за энергодефицита в России»

Проработка инициативы Российским компаниям предложили строить центры обработки данных (ЦОД) в Белоруссии, пишут «Ведомости». Нужна согласованная регуляторная база между обеими странами, п
21.05.2026 UserGate и Белорусская государственная академия связи подписали соглашение о развитии образования в сфере кибербезопасности

необходимых для защиты критической цифровой инфраструктуры (КИИ). «Расширение академической сети в Беларуси — часть нашей долгосрочной стратегии. Мы уже реализуем совместные проекты с ведущими
19.05.2026 Сервис спутниковой связи «Бюро 1440» станет доступен в Белоруссии

терсат» стал партнером российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» в задаче организации доступа Белоруссии к сервису спутниковой связи на базе российской низкоорбитальной спутниковой группи
15.05.2026 «М.Видео» начинает продажи телевизоров General Electronics белорусского производства с операционными системами YaOS и «Салют ТВ»

лась в интерьер. Обеспечена надежная сервисная поддержка и гарантийное обслуживание в странах ЕАЭС (Белоруссия, Россия). Отдельно в линейке представлены и телевизоры без функции Smart TV — моде
13.05.2026 Melon Fashion Group ускорила документооборот в 60 раз с помощью международного и трансграничного ЭДО от «Контура»

Melon Fashion Group перевела документооборот с партнерами из Казахстана, Армении и Белоруссии в электронный формат с помощью решений «Контура». Это позволило сократить сроки по
30.04.2026 Sitronics KT оснастила Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Белоруссии

Компания Sitronics KT (входит в группу Sitronics Group) оснастила строящийся в Бресте (Белоруссия) центр патриотического воспитания молодежи инновационным динамическим тренажером, который позволит осваивать навыки десантирования в максимально реалистичной цифровой среде. Об этом

29.04.2026 UserGate начинает продажи межсетевого экрана для защиты веб-приложений в Белоруссии

доверия, начинает продажи межсетевого экрана для защиты веб-приложений UserGate WAF (uWAF) на рынке Белоруссии. Вендор предлагает государственным учреждениям и коммерческим компаниям привлекате
22.04.2026 Узбекистан, Белоруссия и Казахстан стали лидерами по использованию Max за рубежом

иностранцы совершают 1,5 млн звонков и отправляют более 20 млн сообщений в Max. Об этом CNews сообщили представители Max. Топ-5 государств по регистрациям в Max возглавил Узбекистан, впервые обогнав Белоруссия. На третьем месте — Казахстан, за ним следуют Таджикистан и Кыргызстан. Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. В ноябре 2025 г. возможность звонить и отправлять

17.04.2026 UserGate начинает сотрудничество с Белорусской государственной академией связи

вку у вендора или в его компаниях-партнерах. «Белорусская государственная академия связи — третий в Беларуси вуз, с которым мы начинаем сотрудничество. Оно имеет для нас особенное значение: мол
17.04.2026 UserGate Client стал первым сертифицированным Host Based NAC в Белоруссии среди российских программных продуктов

системах (ГИС), на критически важных объектах информатизации (КВОИ) и в коммерческих организациях. «Беларусь формирует пул доверенных решений, которые позволят обеспечить цифровой суверенитет р
17.04.2026 UserGate Client стал первым сертифицированным Host Based NAC в Белоруссии среди российских программных продуктов

системах (ГИС), на критически важных объектах информатизации (КВОИ) и в коммерческих организациях. «Беларусь формирует пул доверенных решений, которые позволят обеспечить цифровой суверенитет р
13.04.2026 UserGate и Белорусский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве

пасности станет новым шагом в подготовке высококвалифицированных кадров, востребованных не только в Беларуси, но и за ее пределами», — сказал проректор по учебной работе и интернационализации о
10.04.2026 В России начались продажи белорусского ноутбука в безумном цвете iPhone 17 Pro по цене MacBook

утбуке не предусмотрена ни в одной из конфигураций. Версии с процессорами AMD недоступны. Сделано в Белоруссии На сайте «М.Видео» указано, что ноутбук выпускается в Белоруссии. При этом

10.04.2026 «М.видео» начинает продажи белорусского ноутбука H-Book IPK4

«М.видео» объявляет о старте продаж белорусского ноутбука H-Book IPK4. Новинка уже доступна в магазинах «М.видео» и «Эльдорадо», на сайте и в мобильном приложении по цене от 79 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.вид
18.03.2026 Solar webProxy получил «прописку» Белоруссии— локальный бизнес получает ту же защиту трафика, что и российские компании

нтов благодаря обновленному подходу к сертификации в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Белоруссии (ОАЦ РБ). Теперь каждая последующая версия продукта автоматически подтверждается р
17.03.2026 RUVDS запускает услуги хостинга в Белоруссии

Хостинг-провайдер RUVDS вышел на рынок хостинга Белоруссии – вычислительные мощности компании были развернуты в Минске. Оборудование уже подк
10.03.2026 Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением

ционал в единой цифровой среде для проектировщиков и технологов. На уровне машиностроительного дивизиона головного предприятия заказчика был разработан концепт целевой системы на базе решения IPS PLМ белорусской компании «Интермех». В результате совместной проработки с предприятиями дивизиона IPS PLM было утверждено в качестве типового дивизионального решения и в дальнейшем растиражировано

27.02.2026 «Даком М» выходит на рынок Белоруссии с решениями корпоративного уровня

спертизой, опытом работы с корпоративными заказчиками и знанием локального ИТ-рынка. Выход на рынок Белоруссии — часть стратегии Space по расширению присутствия в странах СНГ. На новом рынке ве
17.02.2026 Сервис «Автокод» запустил проверки авто по VIN в Белоруссии

ерь могут узнать полную историю автомобилей и снизить риски при покупке. Комплексный отчет «Автокод Беларусь» показывает эксклюзивные данные из более чем 70 официальных источников Белоруссии и

16.02.2026 В «М.видео» открылась вторая бренд-зона «Сделано в Белоруссии» с товарами белорусских производителей электроники и бытовой техники

номического союза между ПАО «М.видео» и холдингом «Горизонт» при поддержке Администрации Президента Белоруссии, Посольства Белоруссии в России и профильных министерств. Об этом CNews соо
12.02.2026 Тарифы на связь в Союзном государстве: итоги изменений 2025 года

На территории России и Белоруссии с 1 марта 2025 г. действуют новые тарифы на услуги мобильной связи. Они уже доказа
11.02.2026 Белорусский ритейлер «5 элемент» перевел CRM на российскую платформу BPMSoft

кт реализован системным интегратором и разработчиком финтех-решений B-Logic (ГК Softclub). Об этом CNews сообщил представитель BPMSoft. Компания «5 элемент» управляет более 80 магазинами в 47 городах Белоруссии и развивает собственную онлайн-площадку. Ассортимент сети превышает 50 тыс. товарных позиций — от массовых до премиальных категорий бытовой техники и электроники. Корпоративная CRM и
09.02.2026 Fix Price автоматизирует бизнес-процессы в Белоруссии

Fix Price Group продолжает автоматизировать бизнес-процессы в магазинах сети в Белоруссии. В 2025 г. был реализован комплекс доработок, направленных на оптимизацию логистик
28.01.2026 Shark Intermodal Systems ускорила документооборот с Беларусью в 40 раз с помощью Saby Docs

ания работает со всеми видами транспорта и сотрудничает с зарубежными контрагентами, в том числе из Белоруссии. До внедрения ТЭДО обмен документами с белорусскими партнерами велся исключительно
27.01.2026 ROSA Virtualization 3.0 получила белорусский сертификат в сфере защиты информации

Платформа виртуализации ROSA Virtualization 3.0 получила сертификат Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии. Благодаря этому клиенты смогут использовать российскую платформу в информационных системах, обрабатывающих персональные данные, сведения о банковских операциях, служебную и коммерче
26.01.2026 Решение F6 Managed XDR получило государственную сертификацию в Белоруссии

завершении процесса оценки соответствия решения F6 Managed XDR требованиям Технического регламента Белоруссии и получении сертификата соответствия, выданного Оперативно-аналитическим Центром п
20.01.2026 МТС расширит в 2,5 раза пропуск интернет-трафика на границе с Белоруссией

МТС увеличит до конца 2026 г. емкость трансграничного перехода по пропуску международного интернет-трафика на границе с Республикой Беларусь (г. Великие Луки – дер. Лобок) до более чем 2 Тбит/c с нынешних 800 Гбит/c. МТС ввела в коммерческую эксплуатацию этот переход осенью 2025 г. В качестве канальной среды исп

Публикаций - 6289, упоминаний - 9058

Беларусь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1495
Microsoft Corporation 25774 382
Yandex - Яндекс 9215 355
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 237
МегаФон 10742 232
9594 180
Ростелеком 10948 176
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 159
Oracle Corporation 7074 148
Google LLC 12687 145
IBM - International Business Machines Corp 9699 139
Apple Inc 13154 136
Samsung Electronics 11064 136
Intel Corporation 12811 135
SAP SE 5601 132
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 132
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 130
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 123
VK - Mail.ru Group 3602 118
Telegram Group 2940 116
Softline - Софтлайн 3743 114
Huawei 4675 106
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 101
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 87
Cisco Systems 5372 86
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 85
Meta Platforms - Facebook 4621 80
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 74
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 72
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 71
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 67
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 67
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 64
HP Inc. 5883 59
Siemens AG - Siemens Group 2673 55
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 54
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 54
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 53
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 53
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 52
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 209
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 94
МТС Трэвел - MTS Travel 292 92
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 92
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 86
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 86
Альфа-Банк 1979 81
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 77
Visa International 1993 74
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 71
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 71
РЖД - Российские железные дороги 2096 71
Почта России ПАО 2370 58
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 53
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 52
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 47
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 47
Газпром ПАО 1493 46
ГПБ - Газпромбанк 1273 46
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 44
NanduQ - Qiwi 1013 42
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 42
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 39
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 39
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 39
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 37
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 35
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 34
Евросеть 1421 33
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 32
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 31
Uber 357 29
Связной ГК 1401 28
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 28
МКБ - Московский кредитный банк 657 26
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 26
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 25
БелАЗ - BelAZ - Белорусский автомобильный завод 70 25
НСПК - Национальная система платежных карт 948 24
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 303
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 146
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 139
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 139
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 126
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 121
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 120
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 118
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 117
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 86
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 82
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 81
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 81
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 79
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 73
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 72
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 68
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 68
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 65
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 65
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 52
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 50
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 50
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 48
Союзное государство России и Белоруссии 56 47
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 47
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 45
Судебная власть - Judicial power 2500 43
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 42
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 38
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 36
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 36
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 34
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 32
Федеральное казначейство России 1949 30
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 29
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 27
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 27
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 25
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 25
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 189
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 53
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 27
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 26
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 25
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 22
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 20
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 18
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 15
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 14
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 12
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 10
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 10
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 9
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 8
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 7
ЛДПР 116 7
Единая Россия - Политическая партия 321 7
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 6
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 4
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 4
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
Международная академия связи - МАС 46 4
VDI - Verein Deutscher Ingenieur - Федеральное объединение немецких инженеров - Союз немецких инженеров - Ассоциация немецких инженеров 5 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 1975
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1526
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 1423
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 1278
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1241
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1147
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1109
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 1024
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1017
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 819
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 694
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 656
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 635
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 611
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 607
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 606
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 471
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 463
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 437
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 435
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 416
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 409
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 408
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 388
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 353
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 337
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 291
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 250
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 249
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 246
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 246
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 241
Google Android 15243 253
Microsoft Windows 16882 217
Apple iOS 8583 156
Microsoft Windows 2000 8678 154
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 138
Linux OS 11533 129
МТС Big Data 324 113
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 88
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 83
Microsoft Office 4170 75
Apple iPhone 6 4861 75
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 69
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 69
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 67
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 65
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 64
Oracle Java - язык программирования 3469 62
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 62
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 61
Apple - App Store 3109 58
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 58
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 57
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 56
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 51
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 49
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 47
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 46
Google YouTube - Видеохостинг 3002 45
Microsoft Windows XP 2431 44
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 42
FreePik 1841 42
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 41
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 39
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 38
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 36
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Новые облачные технологии - МойОфис 958 35
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 34
Apple iPad 4011 34
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 668 33
Лукашенко Александр 104 99
Путин Владимир 3454 89
Добкин Аркадий 82 63
Медведев Дмитрий 1665 58
Хомков Игорь 47 36
Шадаев Максут 1210 35
Сысоева Евгения 129 34
Мишустин Михаил 787 28
Соловенчук Александр 156 27
Шакиров Марат 61 27
Смагин Дмитрий 38 25
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Никифоров Николай 1138 24
Козин Алексей 58 24
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Губанов Андрей 117 23
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