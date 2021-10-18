Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Беларусь
Белоруссия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2079, упоминаний - 3141
Беларусь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 46
|Путин Владимир 1820 38
|Хомков Игорь 40 33
|Лукашенко Александр 39 30
|Никифоров Николай 1126 23
|Худавердян Тигран 66 19
|Кириченко Игорь 41 18
|Чаркин Евгений 182 17
|Путятинский Сергей 53 17
|Добкин Аркадий 54 17
|Валчев Стоян 44 17
|Клявин Владимир 26 16
|Поляков Сергей 60 16
|Педоренко Андрей 41 16
|Абакумов Евгений 103 16
|Савцов Игорь 27 16
|Антонов Александр 73 16
|Огуряев Дмитрий 53 14
|Федорова Олеся 60 14
|Васильев Григорий 35 13
|Прохоров Фёдор 78 13
|Шершнев Георгий 13 13
|Агафонова Наталия 35 13
|Теленков Андрей 21 13
|Щеголев Игорь 676 12
|Сачков Илья 105 12
|Погосян Ашот 11 11
|Сачков Владимир 11 11
|Савушкин Александр 12 11
|Климко Игорь 15 11
|Зубов Александр 11 10
|Дуров Павел 216 10
|Четвернин Алексей 651 9
|Пальчун Кирилл 47 9
|Писарев Алексей 10 9
|Гурко Александр 129 8
|Горяйнов Андрей 44 8
|Малиновский Алексей 19 8
|Исмаилов Рашид 47 8
|Овчаренко Юрий 25 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658094.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658094.
Создано именных указателей - 46325.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru