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Беларусь - Белоруссия

18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 2
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 4
11.10.2021 ГК «Эдит про» автоматизировала документооборот компании АСТ 1
06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью 1
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
24.09.2021 EliteBoard выпустила обновленную линейку ЖК-дисплеев для видеостен 1
22.09.2021 Лукашенко нашел нового директора для «дочки» МТС 5
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 3
16.09.2021 Минцифры разрешило внештатникам работать над российским ПО 1
15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 1
10.09.2021 Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы 9
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
01.09.2021 Назначен новый руководитель Schneider Electric в Белоруссии 1
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 1
30.08.2021 Известный американский фонд стал крупным акционером «Яндекса» 1
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
25.08.2021 В компании «Август» реализована интеграция системы резервного копирования Commvault и ERP SAP 1
23.08.2021 Visa и Assist запустили технологию Visa Token Service в России и Беларуси 1
13.08.2021 К «Первому биту» присоединилась белорусская компания «Кейтуби» 6
10.08.2021 Уцелевший со времен СССР радиозавод решил занять треть российского рынка сотовых антенн 1
10.08.2021 Основателя EPAM обвинили в финансировании протестов в Белоруссии 12
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
04.08.2021 Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами 1
03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России 2
29.07.2021 Киберпартизаны заявили о взломе паспортной системы Белоруссии. Это «самая масштабная» атака на госсистемы страны 7
29.07.2021 «Системные технологии» внедрили Solar appScreener в процесс безопасной разработки ПО 2
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки 1
27.07.2021 Разработчики «1С» выступили на международном чемпионате The Digital and Hybrid Eurasian Competition 2021 1
26.07.2021 Check Point Software: главные достижения за год 1
22.07.2021 «АМТ-Груп» объявляет о назначении директора филиала компании в республике Беларусь 3
20.07.2021 ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
12.07.2021 «Яндекс» готов платить СМИ за новости 1

Публикаций - 2079, упоминаний - 3141

Беларусь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4098 182
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 170
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 104
Microsoft Corporation 10997 86
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 83
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 78
VK - Mail.ru Group 2482 68
3726 61
Google LLC 7124 57
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 55
SAP SE 3207 55
ЭОС - Электронные офисные системы 981 55
Huawei 2723 50
Navitel - Навител Навигатор 252 48
Facebook 3764 48
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 46
Oracle Corporation 3331 43
IBM 3524 43
Apple Inc - Эппл Рус 7669 42
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 42
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 40
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 38
Samsung Electronics 5627 36
Золотая Корона 280 31
Dynatrace 46 29
Ростех - Ростехнологии 2230 28
Intel Corporation 4143 27
Cisco Systems 2035 26
Softline - Софтлайн 1472 25
Naumen - Наумен 341 24
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 23
Ланит ГК 1154 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 22
HP Inc. 2893 22
Белтелеком 32 22
Корус Консалтинг ГК 803 22
Yota - Скартел 623 22
Twitter 2204 22
SAP CIS - САП СНГ 753 20
Telegram Group 702 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 75
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 50
Альфа-Банк 1122 50
РЖД - Российские железные дороги 1081 37
Яндекс.Такси 271 36
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 34
Qiwi 783 31
Visa International 1343 31
Почта России ПАО 1570 30
Uber 257 26
Uber Technologies 258 26
HeadHunter Group - HH Group 336 25
Юнистрим - Unistream 166 20
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 18
Газпромбанк - ГПБ 692 17
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 16
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 15
ВТБ24 583 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 14
Яндекс.Еда 93 13
X5 Group 599 13
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 11
МТС банк 254 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 11
Связной ГК 875 11
Аэрофлот 492 11
Евросеть 882 11
Assist - Ассист 123 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 9
Балтика - Пивоваренная компания 110 9
AliExpress 275 9
Открытие ФК 538 9
Интер РАО ПАО 158 9
Роснефть НК 367 9
Уралсиб Банк 389 9
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 8
Lamoda 83 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 108
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 44
Правительство РФ 2198 41
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 41
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 34
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 32
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 29
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 28
Президент Российской Федерации 1439 27
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 25
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 23
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 14
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 13
Правительство Москвы 649 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 8
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 8
Роснано 456 8
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 8
МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 7
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 18
Руссофт - Russoft 250 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 11
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 10
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 7
ЛДПР 68 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
Единая Россия - Политическая партия 171 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 2 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 7 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 4 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Союз машиностроителей России 26 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 142
3G - Стандарт мобильной связи 3699 58
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 55
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 52
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 47
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 39
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 35
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 34
Big Data - Большие данные 1136 34
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 32
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 31
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 31
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 27
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 26
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 25
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 23
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 20
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 19
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 17
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 16
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 15
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 14
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 14
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 12
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 11
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 11
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 11
Google Android 10750 132
Apple iOS 5741 79
ЭОС Дело СЭД 619 51
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 41
Microsoft Windows 10 6602 40
Apple - App Store 2198 31
Microsoft Office 1916 30
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 30
Google Play - Google Store - Android Market 2515 29
Apple iPad 3263 28
Linux OS 4236 28
Яндекс.Карты и Транспорт 293 19
Microsoft Windows Phone OS 1472 17
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 950 17
Java - Язык программирования 1166 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
VK - Mail.ru Одноклассники 848 15
Uber Eats - UberEATs 28 14
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 14
Rakuten Viber 429 14
Яндекс.Маркет 439 14
Microsoft Skype 1459 13
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 13
Microsoft Azure 1171 13
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 13
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
Microsoft Exchange 677 12
ЭОС eDocLib 85 12
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 12
Яндекс.Навигатор 108 12
Microsoft Word 341 12
Microsoft SQL Server 789 11
Google YouTube - Видеохостинг 1702 11
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 11
Новые облачные технологии - МойОфис 311 11
Apple Pay 385 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 10
Facebook Instagram - Инстаграм 569 10
MasterCard Maestro 112 10
1С:ERP Управление предприятием 203 10
Медведев Дмитрий 1433 46
Путин Владимир 1820 38
Хомков Игорь 40 33
Лукашенко Александр 39 30
Никифоров Николай 1126 23
Худавердян Тигран 66 19
Кириченко Игорь 41 18
Чаркин Евгений 182 17
Путятинский Сергей 53 17
Добкин Аркадий 54 17
Валчев Стоян 44 17
Клявин Владимир 26 16
Поляков Сергей 60 16
Педоренко Андрей 41 16
Абакумов Евгений 103 16
Савцов Игорь 27 16
Антонов Александр 73 16
Огуряев Дмитрий 53 14
Федорова Олеся 60 14
Васильев Григорий 35 13
Прохоров Фёдор 78 13
Шершнев Георгий 13 13
Агафонова Наталия 35 13
Теленков Андрей 21 13
Щеголев Игорь 676 12
Сачков Илья 105 12
Погосян Ашот 11 11
Сачков Владимир 11 11
Савушкин Александр 12 11
Климко Игорь 15 11
Зубов Александр 11 10
Дуров Павел 216 10
Четвернин Алексей 651 9
Пальчун Кирилл 47 9
Писарев Алексей 10 9
Гурко Александр 129 8
Горяйнов Андрей 44 8
Малиновский Алексей 19 8
Исмаилов Рашид 47 8
Овчаренко Юрий 25 7
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1527
Казахстан - Республика 2618 943
Украина 3344 874
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 494
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 366
Армения - Республика 684 364
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 306
Узбекистан - Республика 820 285
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 274
Грузия 687 250
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 243
Молдавия - Республика Молдова 427 237
Германия - Федеративная Республика 3606 202
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 189
Россия - Санкт-Петербург 7056 187
Таджикистан - Республика 433 165
Беларусь - Минск 324 162
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 150
Турция - Турецкая республика 950 143
Латвия - Латвийская Республика 450 140
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 136
Европа 3725 125
Финляндия - Финляндская Республика 811 116
Польша - Республика 824 111
Эстония - Эстонская Республика 410 110
Франция - Французская Республика 2109 105
Чехия - Чешская Республика 492 100
Италия - Итальянская Республика 1363 99
Литва - Литовская Республика 328 97
Израиль 716 93
Туркмения - Туркменистан 195 93
Восточная Европа 1667 86
Индия - Республика 2156 76
Испания - Королевство 1248 75
Болгария - Республика 306 70
Монголия 172 68
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 67
Нидерланды 969 65
Румыния 342 61
Швеция - Королевство 747 58
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 94
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 75
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 60
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 46
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 41
Русский язык 966 30
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 27
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 22
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 16
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 15
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 13
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 12
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 12
POI - points of interest 60 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 11
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 8
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 8
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 6
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 6
Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 5 5
Информационное общество - Государственная программа 282 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 5
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 5
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 5
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 4
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 4
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 34
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 18
Forbes - Форбс 441 15
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 13
Thomson Reuters - Рейтер 1708 10
КиноПоиск - Портал о кино 118 10
Коммерсантъ - Издательский дом 480 10
РИА Новости 654 10
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 15 10
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 9
Bloomberg 785 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 6
НТВ - Телекомпания 163 6
Wikipedia - Википедия 272 6
РОИ - Российская общественная инициатива 68 6
Российская газета 91 6
TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
Ведомости 259 4
NYT - The New York Times 505 4
CNews - ZOOM.CNews 1084 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 3
The Washington Post 109 2
Радио Свобода - радиостанция 22 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 2
ОНТ - Общенациональное телевидение - телеканал в Беларуси 2 2
The Verge - Издание 448 2
Vogue 13 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 2
CrunchBase 62 2
BleepingComputer - Издание 120 2
23ABC News 55 2
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
Marie Claire 6 1
Юность - радиостанция 14 1
Deutsche Welle - Телеканал 19 1
Coindesk.com 3 1
CNews Analytics 1988 38
IDC - International Data Corporation 2708 29
Gartner 2187 25
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 10
Data Insight - Исследовательское агентство 71 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 8
Forrester Research 385 5
TelecomDaily ИАА 112 4
Net Applications 109 3
The Economist Intelligence Unit 30 3
Markswebb 21 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 3
Juniper Research 278 2
comScore 224 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 2
BCG - Boston Consulting Group 43 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
Microsoft Research 93 2
GSMA Intelligence 5 1
Fortune Global 500 160 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 1
Интерфакс-100 11 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
The Network 3 1
Kelly Services 16 1
Recorded Future 8 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Superdata 9 1
Philips Research 4 1
Microsoft Security Intelligence Report 13 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
IBM Institute for Business Value 18 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
CNews Инновация года - награда 26 1
Forrester Consulting 22 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 28
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 10
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 8
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 6
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 5
РАН - Российская академия наук 315 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 4
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 4
GfK - ГФК-Русь 119 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 3
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 3
Феррит-Домен НИИ 12 3
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 6 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 3
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 2
Oracle Academy 8 2
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 2
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
Интеллектуал ГБОУ школа 5 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 2
Acronis Unium 1 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
ГГУ имени Ф. Скорины - Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 1 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 22
CNews AWARDS 291 18
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 11
Олимпийские игры - Olympic Games 302 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 6
МТС Телеком Идея 11 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
CNews Баттл 34 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 4
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 7 4
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 7 4
Startup Village - международная стартап-конференция 45 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
Facebook Hacker Cup 5 4
Russian Code Cup 12 3
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 3
TopCoder Open 5 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 9 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 2
Data Science Challenge 2 2
Cisco Expo 9 2
VK Cup - чемпионат по программированию 6 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
Цифровая повестка в эпоху глобализации - форум 2 2
Microsoft Imagine Cup 43 2
Digital October - конференционное пространство 86 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
Perform Moscow 2 1
Cyprus IT Forum 2 1
Демо День стартапов 1 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 12 1
GSMA Thrive Eurasia 2 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Цифровые Вершины - премия 7 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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