Рост прибыли в условиях регулирования: динамическое ценообразование в белорусской сети «Три Цены»

Международный ритейлер «Три Цены» завершил успешный пилотный проект по внедрению динамического ценообразования на базе платформы Imprice и перешел к масштабированию решения на всю сеть. За два месяца система помогла автоматизировать ценообразование на многотысячном ассортименте и привела к росту валовой прибыли в пилотной группе магазинов на 10%. Об этом CNews сообщили представители Imprice.

«Три цены» — международный ритейлер, объединяющий более 300 магазинов низких цен в 144 городах Белоруссии и России. Компания активно развивается: с одной стороны — расширяет географию присутствия, с другой — усиливает позиции в уже освоенных регионах. К моменту запуска проекта в компании существовала своя эффективная система ценообразования, но команда понимала: для перехода на новый уровень требуется более тонкая, адаптивная работа с ценой, основанная на анализе реального спроса и рыночной динамики. Это стало отправной точкой для внедрения динамического ценообразования.

Особенностью проекта стала адаптация динамического ценообразования Imprice под требования Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 713. Это потребовало разработки комплексного методологического подхода, сочетающего рыночную гибкость и соответствие требованиям регулятора. В рамках проекта команда реализовала многоуровневую модель ценообразования: автоматическая интеллектуальная кластеризация ассортимента на основе реального спроса и товарных связей; индивидуальные стратегии оптимизации с помощью ML-алгоритмов для каждой группы товаров; механизм автоматического исключения регулируемых товаров из алгоритмов ценообразования – для соблюдения требований законодательства; а также интеллектуальная очередь переоценок, учитывающая операционные ограничения торговых залов.

Тестирование длилось два месяца —с июля по сентябрь 2025 г. Дважды в неделю система Imprice рассчитывала новые цены, которые после проверки передавались в 20 пилотных магазинов. По результатам пилотного проекта рост валовой прибыли достиг показателя +10% относительно контрольной группы при сохранении положительной динамики среднего чека.

Сегодня идет поэтапное масштабирование системы на все торговые точки сети. В дальнейших планах — кластеризация магазинов для учета особенностей торговых точек при формировании цен, а также постепенное вовлечение регулируемых товаров в процессы ценообразования.