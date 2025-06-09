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Imprice Импрайс

Imprice - Импрайс

УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Розничная сеть «О'Кей» и интегратор GlowByte совместно разработали методологию регулярного ценообразования  1
30.09.2024 ТСТН увеличила валовую прибыль на 23% при помощи искусственного интеллекта 1
24.08.2021 «Первый бит» представил сервис динамического ценообразования Imprice 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Imprice и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 142 1
8505 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 841 1
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Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 209 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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