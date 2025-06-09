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Шульгин Тимофей
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
|Розничная сеть «О'Кей» и интегратор GlowByte совместно разработали методологию регулярного ценообразования 1
Шульгин Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
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