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ДНС Ритейл DNS Digital Store Компьютерный центр ДНС сеть магазинов цифровой и бытовой техники Кей Технопоинт

ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт


20.03.2024 Успеть за 40 дней: как «Эй Кей x KFC» автоматизировали рекрутмент совместно со Skillaz

Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для «Эй Кей x KFC». Это один из крупнейших франчайзи KFC в России: 96 ресторанов в стране, более 2,5 тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Skillaz. В условиях дефицита кадров нужно мак
30.03.2023 «Сбермаркет» и «О’кей» стали стратегическими партнерами в сфере электронной коммерции

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и розничная сеть «О’кей» заключили долгосрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Главная цель партнёрства — усилить позиции обеих компаний на рынке доставки продуктов (e-grocery) и развивать новые форма
19.07.2022 KFC ускорила обработку обращений за счет объединения ресторанов сети и подрядчиков на платформе ITSM 365

Российский франчайзи KFC «Эй кей ресторантс Раша» объединил на платформе ITSM 365 около 10 подрядчиков, оказывающих сервисные услуги, и более 100 ресторанов сети. Заявки в ИТ-системе автоматически распределяются по исполни
08.02.2022 ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ

ГК «О’кей», одна из продовольственных сетей в России, запустила технологию голосового отбора в распределительных центрах сети. Голосовое решение Honeywell, адаптированное и внедрённое компаниями «Гол
19.01.2022 Торговая сеть «О’кей» сократила плечо доставки без увеличения затрат при помощи цифрового двойника

ГК «Корус консалтинг» за три месяца создала цифрового двойника логистической инфраструктуры торговой сети «О’кей» и разработала для ритейлера конкурентоспособную программу развития логистики до 2023 г. Результаты моделирования показали потенциал снижения затрат в текущих цепочках поставок и сокращение
04.10.2021 «Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей»

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, выпустила обновление омниканального мобильного приложения сети гипермаркетов «О’кей». В 2021 г. кросс-функциональная команда «О’кей» и «Рексофт» завершила работу над полным редизайном и функциональным обновлением мобильного приложения ретейлера. Приложение представл
08.04.2021 Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации

«О’кей» планомерно реализует проект по цифровой трансформации бизнеса и ИТ-ландшафта в партнерстве с ГК «Корус консалтинг». Компания перенесла в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 справочные данные, чт
25.01.2021 «О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году

O`KEY Group S.A. и «Рексофт» (Reksoft) подвели итоги совместной работы в 2020 году. К началу 2020 году онлайн-ресурсы сети «О’КЕЙ» были в значительной мере подготовлены к вызовам, поставленным пандемией и периодом массовой самоизоляции. Однако интернет-магазинам, в первую очередь продуктового сегмента, потребовалось в
15.10.2020 Сеть гипермаркетов «О’кей» подключилась к «Сбермаркету»

ания, и федеральный сервис доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» подписали соглашение о сотрудничестве. «Сбермаркет» приступил к приему заказов, сборке и доставке товаров из сети гипермаркетов “О’кей”. На первоначальном этапе к сервису «Сбермаркет» будут подключены гипермаркеты «О’кей» в 4 городах присутствия сети – Омск, Уфа, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. География доставки

03.02.2020 «Рексофт» разработал новую версию адаптивного сайта интернет-магазина для сети «О’кей»

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик ПО, выполнил проект по созданию новой версии адаптивного сайта интернет-магазина российской розничной сети по торговле продуктами питания «О’кей». В ходе данного проекта «Рексофт» разработал обновленную полностью адаптивную версию сайта под мобильные устройства разного типа. Проект потребовал отдельной прикладной разработки, учитыва
14.01.2019 DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники

Магазины «Кей» перейдут под контроль DNS Часть магазинов старейшего ритейлера техники Санкт-Петербурга

14.11.2018 «Корус консалтиг» перевел бизнес-процессы сети «О’кей» на Microsoft Dynamics AX 2012 R3

ГК «Корус консалтинг» перевела бизнес-процессы одного из крупнейших федеральных ритейлеров, торговой сети «О’кей», на платформу Microsoft Dynamics AX 2012 R3. На базе новой системы уже работают все гипермаркеты сети – в Санкт-Петербурге и Москве, а также в торговых точках Тюмени, Екатеринбурга и други
02.07.2018 Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик»

«БОСС. Кадровые системы» начала проект автоматизации кадрового учета и расчета заработанной платы в компании «О’кей» – одной из крупнейших федеральных розничных сетей, которая уже 16 лет присутствует на рынке в России. Основными требованиями к новой системе автоматизации со стороны заказчика являются: во
06.06.2018 «Корус Консалтинг» модернизировал инфраструктуру РЦ сети «О'Кей»

ГК «Корус Консалтинг» модернизировала инфраструктуру крупнейшего распределительного центра сети «О’Кей» для обеспечения стабильной работы системы управления складом. ГК «О'Кей» является одной из ведущих российских розничных сетей по торговле продуктами питания и насчитывает 145 магази
25.10.2017 LWCOM модернизировал инфраструктуру сети магазинов «О’кей»

В магазинах сети «О’кей» улучшили Wi-Fi Крупный российский ритейлер — сеть «О’кей» — провела модернизацию сетевой инфраструктуры. В компании были недовольны качеством Wi-Fi, который используют сотрудники ги
22.07.2016 «Корус Консалтинг» внедрил решение для передачи данных в ЕГАИС для розничной сети «О'Кей»

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по внедрению решения для обмена информацией между ERP-системой розничной сети «О'Кей», Microsoft Dynamics AX (MS DAX), и ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». ГК «О'Кей» является российской розничной сетью по торговле продуктами питания и насчитывает б
14.06.2016 Сеть магазинов «О'Кей» с помощью решений JDA Software намерена увеличить объемы продаж

Компания JDA Software Group объявила о начале сотрудничества с группой компаний «О'Кей». Розничная сеть намерена внедрить комплекс решений JDA Category Management, который будет включать JDA Space Planning, JDA Floor Planning, JDA Planogram Generator, JDA Web Publisher, JDA S
22.04.2016 «О'Кей» запустила iOS-приложение для совершения онлайн-покупок

Компания «О'Кей» объявила о завершении тестировании и запуске нового мобильного приложения для совершения покупок в онлайн-магазине сети. Приложение можно бесплатно скачать в App Store, сообщили CNews в «О
15.12.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал еще один распределительный центр розничной сети «О'Кей»

Компания «Корус Консалтинг» продолжила работу по автоматизации распределительных центров сети «О'Кей». Ритейлер запустил еще один РЦ в Московской области, работающий под управлением WMS Manhattan Scale, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Сотрудничество «О'Кей» и «Корус Консалтинг
02.12.2015 «О'Кей» приступил к трансформации ИТ-инфраструктуры вместе с «Корус Консалтингом»

Группа компаний «О'Кей» (O’Key Group S.A.), российская розничная сеть по торговле продуктами питания, приступила к комплексной реорганизации ИТ-инфраструктуры, направленной на оптимизацию бизнес-процессов и выход
14.10.2015 Сеть «О'Кей» выбрала платформу IBM Commerce для оптимизации обслуживания покупателей

Группа компаний «О'Кей», розничная сеть по торговле продуктами питания, использует решение IBM Commerce, которое позволяет предоставлять клиентам оптимизированный покупательский опыт. Решение работает на основе и
15.04.2015 «Рексофт» разработал интернет-магазин для группы компаний «О’КЕЙ»

Компания «Рексофт», входящая в ГК «Техносерв», разработала ИТ-решение онлайн-канала продаж для сети гипермаркетов «O'КЕЙ», насчитывающей 112 магазинов. Запуск нового канала продаж позволил крупному российскому ритейлеру выйти на новый для себя рынок интернет-торговли. В феврале сеть гипермаркетов «О’КЕЙ

04.03.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске

ГК «Корус Консалтинг», российский системный интегратор, завершила проект по автоматизации распределительного центра группы компаний «О'Кей» в Новосибирске. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Сотрудничество системного интегратора и группы компаний «О'Кей» началось в 2002 г. в рамках проекта по внедрению решени
24.02.2015 Гипермаркет «О'Кей» открывает интернет-магазин

Сеть гипермаркетов «О'Кей» открыла направление интернет-продаж. При этом работает сервис интернет-заказа, но оплатить и получить покупки можно только в одном пункте выдачи – гипермаркете в Путилково (Красногорскй ра
01.12.2014 «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге

ГК «Корус Консалтинг», российский системный интегратор, завершила проект автоматизации распределительного центра группы компаний «О'Кей» в Санкт-Петербурге. Как говорится в заявлении «Корус Консалтинга», поступившем в редакцию CNews, системный интегратор сотрудничает с группой компаний «О'Кей» с 2002 г. Розничная сет
27.08.2014 ИТ-директор Allianz перешел в «О’Кей»

Как стало известно CNews, должность ИТ-директора российского ритейлера «О’Кей» занял Сергей Ковалев, ранее возглавлявший аналогичное подразделение в страховой компании Allianz, а также работавший в «Вимм-Билль-Данн» и Danone. ИТ-директором Allianz, объединившей в 201
03.07.2014 «Корус Консалтинг» внедрил Manhattan Scale в розничной сети «О'Кей»

ГК «Корус Консалтинг» завершила пилотный проект автоматизации распределительного центра группы компаний «О'Кей» в Волгограде. Планируется дальнейшее тиражирование решения Manhattan Scale на все РЦ компании. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». «Корус Консалтинг» сотрудничает с группой компа
24.06.2013 i-Free оснастила NFC-метками новые продуктовые тележки в гипермаркетах «O’кей»

Компания i-Free оснастила NFC-метками продуктовые тележки сети петербургских гипермаркетов «О’кей». NFC-метки позволяют контролировать в онлайн-режиме распределение тележек по торговым точкам, что существенно повышает действенность рекламы, размещенной на тележках. Продолжая внедрение в
07.12.2012 Переводы Unistream стартовали в терминалах «Дельта Кей»

Переводы Unistream стартовали в терминалах «Дельта Кей», которые работают в более чем 20 регионах России. Разработчиком и оператором этой платежной системы является ICQMoney. В результате реализации совместного проекта клиенты получили возможно
18.04.2012 «О’КЕЙ» доверила автоматизацию ИТ-процессов Digital Design и OmniTracker

Компания Digital Design, официальный партнер компании Omninet, вендора программной платформы OmniTracker, завершила внедрение OmniTracker ITSM Center в ИТ-службе группы компаний «О`КЕЙ». Система предназначена для повышения качества обработки обращений ИТ-пользователей. Пользователями OmniTracker ITSM Center являются более 3000 сотрудников группы компаний в 72 торговых ком
26.05.2010 Компьютерный центр «Кей» переходит на СПО

Компьютер-центр «Кей», в рамках внедрения в торговых залах новой системы управления продажами на базе «1С», осуществил перевод части своих компьютерных магазинов на свободное программное обеспечение полностью в
09.11.2009 Honeywell повышает эффективность инвентаризации в супермаркетах «Компьютер-Центр «Кей»

Honeywell поставила терминалы сбора данных SP5701 OptimusPDA в 10 супермаркетов торговой сети «Компьютер-Центр «Кей», специализирующейся на продаже компьютерной техники и комплектующих. Мобильные компьютеры Honeywell SP5701 OptimusPDA будут использоваться для инвентаризации товаров в торговых залах и на

09.04.2009 «Компьютер-центр «Кей» защитился от угроз с помощью Kaspersky Total Space Security

Компания «Лаборатория Касперского» выполнила поставку 1000 лицензий решения Kaspersky Total Space Security розничной сети «Компьютер-центр «Кей». Растущая информационная нагрузка на ИТ-инфраструктуру компании КЦ «Кей», а также планы дальнейшего развития сети и существующего сервисного пула потребовали использования надежных

04.07.2008 «Компьютер-Центр Кей» открыл второй магазин в Воронеже

Петербургская сеть компьютерной розницы «Компьютер-Центр Кей» открыла второй магазин в Воронеже. Второй супермаркет компьютерной техники «Кей» в Воронеже открылся на ул. Лизюкова, 4Е. Первый магазин сети в регионе функционирует на ул. Плеханов
03.06.2008 Eset защитила «Компьютер-Центр «Кей»»

ждународный разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности — сообщила о том, что решения Eset NOD32 стали основным средством антивирусной защиты компании «Компьютер-Центр «Кей»». Для защиты своей ИТ-инфраструктуры «Компьютер-Центр «Кей»», имеющий статус Eset Premier Retail Partner, приобрел 800 лицензий решения Eset NOD32 Business Edition для защиты сервер
07.04.2008 Розница в Питере: магазины бытовой техники теснят "компьютерщиков"

авнозначными сегментами – "торгующий склад" (Ultra Electronics, "Рик", и достаточно незаметно появившийся летом прошлого года московский "Санрайз"), специализированные сетевые компьютерные магазины ("Кей", "Компьютерный мир", "Цифры", NB company, "Микробит") и отделы компьютерной техники в сетях бытовой электроники ("Калинка", "Техношок", "Телемакс" и др.). Они отличаются ценами, схемой раб
04.02.2008 Сеть компьютерных магазинов «Кей» выходит в Липецк и Новгород

Как сообщил CNews коммерческий директор сети магазинов «Компьютер центр «Кей»», 1 марта откроется магазин в Липецке площадью 1000 кв.м., а 15 марта – в Нижнем Новгороде площадью 1200 кв.м. Таким образом, общее число магазинов компании достигнет 20. Сумма инвестиций

10.07.2007 В «О’Кей» внедрят Infor PM

Компания «Корус Консалтинг» приступила к проекту по внедрению автоматизированной системы бюджетного планирования на платформе Infor в сети гипермаркетов «О’Кей». Планируется, что длительность проекта, реализация которого началась в июне 2007 года, составит три месяца. Поиск системы для автоматизации бюджетного управления был начат в 2006 году, в р
08.06.2007 «Кей» откроет магазины в Петербурге и Липецке

Как сообщил CNews директор по маркетингу сети компьютерных магазинов «Кей» Александр Хомяков, через неделю компания откроет тринадцатый магазин в Петербурге и 17-й в сети. Он будет располагаться в торговом комплексе «Ульянка» на пр. Ветеранов. Площадь магазина &#
06.04.2007 WMS-систему на основе MS Dynamix AX внедрили в «Кее»

Компания Columbus IT Russia и крупнейшая в Санкт-Петербурге торговая сеть "Компьютер-Центр «Кей» завершили проект по автоматизации нового распределительного центра сети площадью 8000 кв. метров. В результате проекта компания «Кей» получила современный ИТ-инструмент, обеспечиваю

Публикаций - 179, упоминаний - 184

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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 13
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 11
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 10
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 16
Google Android 13994 15
Microsoft Dynamics 1175 10
Microsoft Windows 15656 8
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 7
Apple iPhone 6 4862 6
Apple iOS 7809 5
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 235 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 5
Корус Консалтинг - Корус Ритейл - Korus Retail 22 5
Xiaomi - Dreame Z10 Station - Dreame H11 Core - Dreame H12 Dual - Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Dual - Dreame H13 Pro - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - серия пылесосов 22 5
Linux OS 9936 4
Microsoft Office 3734 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 4
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 12 4
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro - Dreame X40 Ultra Complete - Dreame L10s Pro Ultra - робот-пылесос 14 4
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 3
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 3
Microsoft Edge - браузер 1995 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 3
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 89 3
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 3
Яндекс.Маркет 937 3
Intel Celeron - Серия процессоров 963 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 2
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 42 2
Samsung Galaxy Note 695 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 2
Apple iPhone 7 282 2
BBK OPPO ColorOS 60 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 2
BBK OPPO A - Серия смартфонов 44 2
Вайнберг Олег 18 16
Лукичев Алексей 7 7
Державин Александр 11 7
Ременникова Елена 10 7
Воротникова Анастасия 9 5
Хомяков Александр 6 5
Бокучава Тариэл 21 5
Валуйская Татьяна 5 5
Кочетков Владислав 248 4
Попова Мария 141 4
Заржецкий Александр 35 4
Балакин Василий 14 4
Козырь Сергей 32 4
Натрусов Артем 284 3
Маликин Андрей 11 3
Ягнятинский Евгений 32 3
Беляев Владислав 84 3
Серова Елена 319 3
Затравин Николай 4 3
Пчельников Олег 6 2
Дмитриев Алексей 45 2
Мартынов Владислав 113 2
Александрова Анна 23 2
Савин Сергей 95 2
Воронов Константин 7 2
Григорьев Анатолий 7 2
Адмиральский Сергей 39 2
Демидов Михаил 133 2
Рахманов Александр 23 2
Шацкий Игорь 2 2
Чаркин Евгений 296 2
Меньшов Кирилл 118 2
Аксаков Анатолий 155 2
Кочубей Елена 2 2
Ушацкий Андрей 105 2
Аитов Тимур 197 2
Попов Андрей 111 2
Потапов Николай 12 2
Закрепин Евгений 60 2
Иванов Роман 21 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 118
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 44
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 14
Европа 21767 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 10
Германия - Федеративная Республика 12682 8
Украина 7608 7
Россия - СФО - Новосибирск 4290 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 6
Южная Корея - Республика 6646 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 5
Азия - Азиатский регион 5528 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 4
Турция - Турецкая республика 2351 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 4
Италия - Рим 206 4
Китай - Тайвань 3984 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Казахстан - Республика 5525 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Япония 13282 3
Европа Восточная 3075 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Франция - Французская Республика 7845 3
Израиль 2730 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 112
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 8
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 5
Аренда 2416 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 5
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 5
Черкизон - Черкизовский рынок 154 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Фонтанка 29 1
Telecom.paper 194 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
NewsFactor 127 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Северо-Запад 24 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
AP - Associated Press 2004 1
The Verge - Издание 554 1
NYT - The New York Times 1054 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
Fortune 206 1
Quartz 24 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Известия ИД 624 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Ведомости 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 14
IDC - International Data Corporation 4910 12
Gartner - Гартнер 3556 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Forrester Research 821 1
SmartMarketing 73 1
Allied Business Intelligence 16 1
Mercury Research 66 1
Strategy Analytics 284 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Fortune Global 500 286 1
Russia Top Online Food Retail 1 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
СПбГУ - Восточный факультет 7 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 46 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 18 1
TU Dublin - Bing Wu - Dublin Institute of Technology - Дублинский технологический институт 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 3
День молодёжи - 27 июня 896 2
Международный женский день - 8 марта 325 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
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Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
CNews AWARDS - награда 519 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Apple Expo 11 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 80 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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