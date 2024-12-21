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Xiaomi Dreame Hair Glory Dreame Pocket Hair Dryer Dreame Pocket High-speed Dreame Hair Miracle Dreame AirStyle фен и стайлер



21.12.2024 Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM 1
19.11.2024 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM 1
20.08.2024 Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM 3
25.06.2024 Dreame: Новые технологии для идеального образа и ухода за волосами 6
31.05.2024 Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM 2
17.05.2024 Компания Dreame Technology представляет три новых роботизированных пылесоса в рамках предстоящей промо-акции «Неделя Dreame» с 16 по 27 мая 1
05.03.2024 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 2
26.12.2023 Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года 2
18.12.2023 Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене 2
10.11.2023 Лучшие устройства Dreame на распродаже 11.11: выбор ZOOM 1
07.11.2023 На мероприятии компании DREAME бренд анонсировал ребрендинг и новую модель робота-пылесоса Dreame Bot L30 Ultra 1
01.09.2023 Анонсирован новый робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra и ребрендинг компании 1

Публикаций - 12, упоминаний - 23

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 4
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 4
Xiaomi 1732 2
Комплит - Complete 94 2
Glory 22 2
Samsung Electronics 10255 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 1
Kitfort 58 1
Apple Inc 12101 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
ДОК 828 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 9
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 7
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 7
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 58 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
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Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 3
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 3
Аксессуары 3881 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1035 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1252 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 2
Наушники - Headphones 3999 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 132 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1326 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 2
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Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro - Dreame X40 Ultra Complete - Dreame L10s Pro Ultra - робот-пылесос 14 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 4
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 120 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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