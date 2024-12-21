Xiaomi Dreame Hair Glory Dreame Pocket Hair Dryer Dreame Pocket High-speed Dreame Hair Miracle Dreame AirStyle фен и стайлер
Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 5
|Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 4
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
|Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.