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Glory



21.04.2025 Intel выпустит «убийцу» новых чипов AMD Zen 5. Ради него придется поменять половину ПК 1
28.12.2023 Спорт в Okko стали смотреть на 61% больше 1
18.12.2023 Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене 1
10.11.2023 Лучшие устройства Dreame на распродаже 11.11: выбор ZOOM 1
23.03.2023 «Российский хакер» взломал американских сенаторов на почве непреодолимых «патриотических чувств» 1
24.12.2019 Prisma запустила систему самообслуживания в семи магазинах Санкт-Петербурга 1
17.12.2019 «Лента» объединила флагманские технологии для ритейла в новом гипермаркете 1
15.05.2019 Prisma запустила систему самообслуживания в российских магазинах 1
30.06.2014 Самые ожидаемые смартфоны лета и осени 2014 года 1
13.02.2014 Inpas представила модульную систему управления наличностью от Glory 1
07.02.2014 Новая счетно-сортировальная машина Glory совместима с решением событийного видеоконтроля «ЧЕКТВ Банк» 1
04.02.2014 Продуктовый портфель Inpas пополнился новыми моделями счетно-сортировальных машин Glory 1
07.08.2013 Inpas оснастит счетно-сортировальными машинами «Уральский банк Сбербанк России» 1
28.02.2013 «Инпас» оснастит офисы «Бинбанка» электронными кассирами RZ-200 1
14.08.2012 Сортировщик банкнот Glory USF-300 протестирован в сервисном центре «Банка России» 1
10.10.2011 «Инпас» будет поставлять в «Газпромбанк» банковское оборудование Glory 1
19.09.2011 Электронный кассир Glory RZ-100 сертифицирован ЦБ РФ 1
04.03.2011 PST Company выводит на рынок новую услугу по сопровождению продукции Glory 1
08.02.2011 Владислав Ворошин возглавил Дирекцию кассовой техники Inpas 1
27.01.2011 Исследованиями глобального потепления займется группировка спутников 1
25.01.2011 Inpas будет продвигать в России банковское оборудование Glory 1
28.02.2007 Обзор Panzer Elite Action: Dunes of War. Сытная калорийная добавка 1
13.12.2001 Новый "червь" разгуливает по Сети 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Glory и организации, системы, технологии, персоны:

ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 10
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 5
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 222 3
Prisma - Нейронные сети 38 2
Microsoft Corporation 24790 2
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 52 2
Datalogic 6 1
Samsung Electronics 10344 1
Apple Inc 12229 1
Huawei 3995 1
LG Electronics 3634 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5689 1
Sony 6566 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5002 1
Sharp Corporation 1043 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 736 1
HERE Technologies 109 1
Google LLC 11912 1
Maykor PST Company 9 1
Комплит - Complete 99 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 187 1
Au Pont Rouge 2 2
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 24 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2469 2
Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
Жемчужная плаза ТРЦ 7 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
СДМ-Банк 64 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 214 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 675 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4905 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 466 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1547 1
Федерация фигурного катания на коньках России 4 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24606 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9776 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4473 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 778 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6110 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11634 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6911 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12609 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2372 2
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 180 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8793 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11411 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5432 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 645 2
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 234 2
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 59 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6444 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12660 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1035 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6103 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8512 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6077 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1041 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1229 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 374 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4865 1
WVGA - Wide Video Graphics Array - разрешение экрана 800x480 159 1
Оцифровка - Digitization 4647 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21067 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7028 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7503 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2996 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 973 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2810 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9484 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25832 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5311 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 380 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 91 2
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 17 2
CSI Set Touch 4 1
Apple iPhone 6 4863 1
Apple iPhone 5 773 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1575 1
Apple iOS 7926 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 368 1
Google Play - Google Store - Android Market 3332 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Samsung Galaxy 965 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
Google Android 14195 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 407 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2095 1
Microsoft Outlook 1404 1
Honor - серия смартфонов 209 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 239 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 246 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 438 1
Nokia Xseries 53 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 441 1
Samsung Galaxy Gear 141 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 1
Nestle KitKat 165 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
Microsoft Windows 15841 1
1С-Рарус РестАрт 26 1
HTC Desire - серия смартфонов 153 1
Google Android 4.4 - Android KitKat 94 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 1
FreePik 1097 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 414 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 417 1
Xiaomi - Dreame Z10 Station - Dreame H11 Core - Dreame H12 Dual - Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Dual - Dreame H13 Pro - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - серия пылесосов 28 1
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro - Dreame X40 Ultra Complete - Dreame L10s Pro Ultra - робот-пылесос 15 1
Чечулин Игорь 5 2
Коскинен Марита 4 2
Савельев Сергей 10 1
Ворошин Владислав 1 1
Mishchenko Michael - Мищенко Майкл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 13
Япония 13346 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17336 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 825 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 2
Швеция - Королевство 3639 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 493 1
Земля - планета Солнечной системы 10444 1
Солнечная система - Solar system 2532 1
Африка - Африканский регион 3510 1
США - Колорадо 382 1
Африка Северная 237 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2497 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Южная Корея - Республика 6710 1
Россия - ПФО - Самарская область 1359 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2719 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2975 1
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Россия - ПФО - Ульяновская область 623 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11076 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5042 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6816 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2413 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 940 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1395 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5628 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1774 1
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Спорт - Теннис 68 1
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Спорт - Баскетбол 92 1
Спорт - Футбол 651 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 46 1
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 58 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4105 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5276 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1506 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 203 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
BreachForums 8 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 121 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 171 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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