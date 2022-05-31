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Индексная книга (каталог) CNews*
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WVGA Wide Video Graphics Array разрешение экрана 800x480

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.05.2022 VP-20 – IP-телефон от Eltex с расширенной функциональностью 1
14.05.2020 Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro 1
20.12.2018 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO 2515AC 1
10.11.2017 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO3508LP: с заботой о человеке и природе 1
18.04.2017 Техника на грани фантастики: новинки, которые нас удивят 1
13.04.2017 Создан 5-дюймовый смартфон, одновременно работающий на Android и Windows. Видео 1
11.01.2017 Panasonic представила настольного робота-компаньона в форме яйца 1
15.04.2016 Toshiba представила 2-канальный видеопроцессор для автомобильных панелей высокого разрешения 1
07.09.2015 Canon выпустила новые флагманские МФУ формата A3 серии imageRunner Advance C3300 1
31.07.2015 Samsung представил специализированный защищенный смартфон для бизнеса 1
17.04.2015 JVC обновила модельный ряд мультимедийных устройств 2DIN 1
06.04.2015 Обзор Microsoft Lumia 435. Windows Phone в миниатюре 1
17.03.2015 Лучшие новинки рынка смартфонов 2015 1
17.02.2015 Обзор смартфона Explay Tornado 1
22.01.2015 Смартфоны нового года — какие они? 2
26.12.2014 ZOOM рекомендует: отличные подарки к Новому году 1
23.09.2014 Смартфоны Haier W867, W757 и W701: как подготовить ребенка к школе? 1
28.08.2014 Тест автомобильного видеорегистратора Garmin Dash Cam 10/20 1
26.08.2014 Атака клонов: как отличить китайскую подделку от брендового смартфона 2
25.08.2014 JVC Kenwood представила DVD-ресивер DDX7055BT с интерфейсом Bluetooth 1
25.08.2014 Самые дорогие смартфоны: Android за миллион 1
19.08.2014 Sony представила новую автомобильную мультимедийную систему с сенсорным экраном 1
21.07.2014 Хиты продаж: планшеты первой половины 2014 года 1
04.07.2014 Samsung пополнил линейку Galaxy новыми моделями 1
30.06.2014 Самые ожидаемые смартфоны лета и осени 2014 года 1
11.06.2014 Руководство по выбору смартфона Nokia 1
28.04.2014 В бюджетных автомобилях появятся цифровые приборные панели 1
02.04.2014 Планшеты: хиты продаж первого квартала 2014 1
12.03.2014 Как выбрать смартфон в 2014 году: рекомендации ZOOM.CNews 1
17.02.2014 Самые ожидаемые смартфоны первой половины 2014 года 1
06.02.2014 ТОП-5 премиумных смартфонов, которые не купить в России 1
02.12.2013 Смартфоны: хиты продаж осени 2013 1
16.10.2013 Обзор 3Q QS0815C: универсальный планшет с двумя активными SIM-картами 1
24.06.2013 Новобранцы армии Android 1
20.06.2013 Обзор Explay SLK5: планшет или навигатор на Android? 1
30.04.2013 Тест смартфона Nokia Lumia 720: Архимед нашел точку опоры 1
22.04.2013 Репортаж с выставки CeBIT: лебединая песня Ганновера 1
10.04.2013 Новые смартфоны HTC Desire P и Q: скромненько, но со вкусом 1
28.03.2013 Пуленепробиваемый китаец: первый взгляд на Huawei Ascend G350 1

Публикаций - 160, упоминаний - 173

WVGA и организации, системы, технологии, персоны:

HTC Corporation 1512 48
Samsung Electronics 11065 43
Google LLC 12690 31
Microsoft Corporation 25775 26
Apple Inc 13156 25
Qualcomm Technologies 1974 24
LG Electronics 3735 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Sony 6739 18
Acer Group - Acer Inc 2776 15
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 12
X Corp - Twitter 2938 11
Toshiba Corporation 2980 11
Huawei 4677 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Lenovo Motorola 3566 9
Dell EMC 5180 8
MediaTek - Ralink 595 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 8
Nvidia Corp 4002 8
Lenovo Group 2447 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
ZTE Corporation 800 7
AT&T Inc 1726 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
Dropbox 527 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Fly 214 5
Yandex - Яндекс 9216 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Philips 2099 4
Mali 38 4
Fly - Explay - Эксплей 243 4
iRiver 182 3
Motorola Inc 1156 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 3
Carl Zeiss AG 307 4
Совкомбанк Совесть 279 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
eBay Inc 1640 2
Связной ГК 1401 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Евросеть 1421 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Верный - торговая сеть 326 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
General Dynamics 60 1
TuneIn Radio 8 1
Новый век 27 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Почта России ПАО 2370 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Bentley Motors 74 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
TripAdvisor 41 1
Porsche Design GmbH 23 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Caterpillar - 93 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
uBank 21 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 105
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 98
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 85
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 81
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 81
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 78
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 75
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 72
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 67
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 52
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 51
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 49
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 48
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 48
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 42
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 42
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 37
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 37
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 36
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 33
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 32
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 29
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 29
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 28
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 27
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 27
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 26
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 25
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 25
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 25
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 23
Наушники - Headphones 4479 23
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 21
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 21
USB micro 974 20
Google Android 15244 82
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 71
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 51
Microsoft Windows 16882 39
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 36
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 34
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 34
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 32
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 27
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 26
Samsung Galaxy 1035 24
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 20
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 19
Apple iOS 8583 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 17
HTC Sense 188 15
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 14
Microsoft Windows Mobile 6 250 14
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 14
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 14
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
Nokia Symbian OS 1411 13
Samsung Galaxy Note 702 13
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 13
Samsung Electronics TouchWiz 202 13
HTC Desire - серия смартфонов 153 12
HTC Touch Pro 27 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 10
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 10
HTC HD 52 9
Nokia Nseries 538 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 9
Apple iPhone 5 783 9
Apple iPhone 4 800 9
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 9
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 9
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Ксенин Алекс 311 1
Ширшов Павел 76 1
Орлов Сергей 29 1
Баева Светлана 3 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Presley Elvis - Пресли Элвиса 10 1
Cornyn Ray - Корнин Рэй 1 1
Lewis Shane - Льюис Шейн 1 1
Weber Chris - Вебер Крис 6 1
Pei Carl - Пей Карл 12 1
Lees Andy - Лис Энди 7 1
Kindel Charlie - Киндел Чарли 9 1
Tokman Alexander - Токман Александр 1 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Лебедев Артемий 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 31
Южная Корея - Республика 7052 25
Япония 13807 18
Европа 24964 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Китай - Тайвань 4245 16
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Швеция - Королевство 3782 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Индия - Bharat 5870 4
Канада 5082 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Испания - Королевство 3840 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
США - Вашингтон - Редмонд 238 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Польша - Республика 2031 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
США - Калифорния - Купертино 281 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 2
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Украина 7928 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 26
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 10
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Ergonomics - Эргономика 1755 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 6
Видеокамера - Видеосъёмка 720 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 6
"китайфон" 26 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 5
Английский язык 7030 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Паспорт - Паспортные данные 2848 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 3
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Физика - Градус Цельсия 293 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 2
Зоология - наука о животных 2887 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 28
Wikipedia - Википедия 650 2
TechRadar 97 2
Unwired View 39 1
The Verge - Издание 619 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 11
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Electrolux Design Lab 6 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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