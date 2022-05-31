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WVGA Wide Video Graphics Array разрешение экрана 800x480



31.05.2022 VP-20 – IP-телефон от Eltex с расширенной функциональностью 1
14.05.2020 Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro 1
20.12.2018 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO 2515AC 1
10.11.2017 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO3508LP: с заботой о человеке и природе 1
18.04.2017 Техника на грани фантастики: новинки, которые нас удивят 1
13.04.2017 Создан 5-дюймовый смартфон, одновременно работающий на Android и Windows. Видео 1
11.01.2017 Panasonic представила настольного робота-компаньона в форме яйца 1
15.04.2016 Toshiba представила 2-канальный видеопроцессор для автомобильных панелей высокого разрешения 1
07.09.2015 Canon выпустила новые флагманские МФУ формата A3 серии imageRunner Advance C3300 1
31.07.2015 Samsung представил специализированный защищенный смартфон для бизнеса 1
17.04.2015 JVC обновила модельный ряд мультимедийных устройств 2DIN 1
06.04.2015 Обзор Microsoft Lumia 435. Windows Phone в миниатюре 1
17.03.2015 Лучшие новинки рынка смартфонов 2015 1
17.02.2015 Обзор смартфона Explay Tornado 1
22.01.2015 Смартфоны нового года — какие они? 2
26.12.2014 ZOOM рекомендует: отличные подарки к Новому году 1
23.09.2014 Смартфоны Haier W867, W757 и W701: как подготовить ребенка к школе? 1
28.08.2014 Тест автомобильного видеорегистратора Garmin Dash Cam 10/20 1
26.08.2014 Атака клонов: как отличить китайскую подделку от брендового смартфона 2
25.08.2014 JVC Kenwood представила DVD-ресивер DDX7055BT с интерфейсом Bluetooth 1
25.08.2014 Самые дорогие смартфоны: Android за миллион 1
19.08.2014 Sony представила новую автомобильную мультимедийную систему с сенсорным экраном 1
21.07.2014 Хиты продаж: планшеты первой половины 2014 года 1
04.07.2014 Samsung пополнил линейку Galaxy новыми моделями 1
30.06.2014 Самые ожидаемые смартфоны лета и осени 2014 года 1
11.06.2014 Руководство по выбору смартфона Nokia 1
28.04.2014 В бюджетных автомобилях появятся цифровые приборные панели 1
02.04.2014 Планшеты: хиты продаж первого квартала 2014 1
12.03.2014 Как выбрать смартфон в 2014 году: рекомендации ZOOM.CNews 1
17.02.2014 Самые ожидаемые смартфоны первой половины 2014 года 1
06.02.2014 ТОП-5 премиумных смартфонов, которые не купить в России 1
02.12.2013 Смартфоны: хиты продаж осени 2013 1
16.10.2013 Обзор 3Q QS0815C: универсальный планшет с двумя активными SIM-картами 1
12.08.2013 Планшеты: хиты продаж июля 2013 2
25.06.2013 Хиты продаж: самые популярные смартфоны мая 2013 года 1
24.06.2013 Новобранцы армии Android 1
20.06.2013 Обзор Explay SLK5: планшет или навигатор на Android? 1
30.04.2013 Тест смартфона Nokia Lumia 720: Архимед нашел точку опоры 1
22.04.2013 Репортаж с выставки CeBIT: лебединая песня Ганновера 1
16.04.2013 Хиты продаж: смартфоны январь - февраль 2013 1

Публикаций - 157, упоминаний - 170

WVGA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HTC Corporation 1491 50
Samsung Electronics 9723 46
Google LLC 10932 32
Apple Inc 11184 30
Microsoft Corporation 23484 27
Qualcomm Technologies 1700 26
LG Electronics 3538 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 21
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 20
Sony 6481 18
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2416 16
Twitter 2696 12
Toshiba Corporation 2887 11
MediaTek 445 10
Lenovo Motorola 3503 10
Meta Platforms - Facebook 4337 10
Nvidia Corp 3213 9
Huawei 3500 9
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 8
Dell EMC 4912 8
Sony Ericsson 1123 8
Lenovo Group 2168 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1944 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 7
ZTE Corporation 721 7
AT&T Inc 1652 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1311 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 917 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2966 5
Yandex - Яндекс 5661 4
Fly 203 4
Элемент ГК - Elementec 25 4
Philips 2051 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2633 4
Fly - Explay - Эксплей 240 4
123 солюшнс 619 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 4
Navitel - Навител Навигатор 295 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 199 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9420 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 5
Carl Zeiss 299 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 2
Лента - Сеть розничной торговли 1697 2
Евросеть 1399 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 2
Связной ГК 1335 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 2
Точка 3795 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 207 1
eBay Inc 1597 1
Возрождение - Коммерческий банк 326 1
Bentley Motors 69 1
Porsche Design GmbH 23 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 1
TuneIn Radio 8 1
General Dynamics 55 1
Верный - торговая сеть 257 1
Совкомбанк Совесть 266 1
uBank 21 1
Caterpillar 88 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 1
IKEA - ИКЕА 145 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 1
AliExpress 380 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 1
Почта России ПАО 1988 1
TripAdvisor 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4306 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1176 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10367 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
8K Association - Ассоциация 8K 160 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21332 108
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19214 100
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11503 86
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21919 84
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11808 82
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8440 82
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 76
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6714 74
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8525 65
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17300 62
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2735 54
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 53
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6326 51
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5692 49
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6172 49
Автофокус - Автофокусировка 2229 49
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6142 41
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2326 39
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5648 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22123 35
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5989 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24952 33
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12600 33
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1756 32
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1656 32
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9319 31
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1068 30
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3918 29
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2411 29
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12510 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38897 29
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3238 28
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4282 27
Тыловая камера 364 27
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9365 26
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5447 24
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3266 24
Наушники - Headphones 3504 23
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3503 21
USB micro 941 20
Google Android 12534 86
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 73
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1437 52
Microsoft Windows 14424 40
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 33
Apple iPhone - серия смартфонов 6618 31
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 30
Samsung Galaxy 953 27
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 349 23
Apple iOS 6788 20
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 20
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 20
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 390 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 19
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 477 18
HTC Sense UI - графическая оболочка 266 17
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 15
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 380 15
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 15
Samsung Galaxy Note 684 14
Google Play - Google Store - Android Market 2930 14
Microsoft Skype 1973 14
HTC Desire - серия смартфонов 153 14
Microsoft Windows 2000 12668 14
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 13
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 649 13
Microsoft Windows Mobile 6 252 13
Apple iPhone 5 754 12
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 554 12
Google Maps - Карты Google 776 12
Nokia Symbian OS 1399 12
Google YouTube - Видеохостинг 2425 11
HTC One - серия смартфонов 163 11
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 269 10
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 10
Apple iPhone 4 746 10
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 233 10
Samsung Electronics TouchWiz 200 10
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 431 9
Apple iPad 3736 9
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 897 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 2
Лебедев Артемий 95 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 1
Ширшов Павел 76 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Twain Mark - Твен Марк 15 1
Орлов Сергей 23 1
Cornyn Ray - Корнин Рэй 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 122676 53
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15069 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50152 33
Южная Корея - Республика 6282 26
Япония 12876 19
Китай - Тайвань 3735 18
Европа 21298 16
Солнце - звезда Солнечной системы 4904 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 14
Финляндия - Финляндская Республика 3467 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 8
Франция - Французская Республика 7084 8
Германия - Федеративная Республика 12008 7
Швеция - Королевство 3457 6
Индия - Республика 5067 4
Азия - Азиатский регион 4657 4
Канада 4709 4
США - Вашингтон - Редмонд 216 3
Испания - Королевство 3600 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39300 3
Италия - Итальянская Республика 4223 3
Америка Северная 2834 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 2
Африка - Африканский регион 3267 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 2
Польша - Республика 1773 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 2
Бразилия - Федеративная Республика 2088 2
США - Калифорния - Купертино 252 2
Солнечная система - Solar system 2450 1
Сатурн - Титан (спутник) 424 1
США - Аризона 485 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 159 1
Куба - Республика 320 1
Черногория 121 1
Япония - Токио 920 1
Колумбия - Республика 530 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6297 1
Европа Западная 1346 1
Сербия - Республика 303 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10244 25
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4047 24
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3574 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15043 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4415 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19986 9
Статистика - Statistics - статистические данные 1602 8
Ergonomics - Эргономика 1493 7
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4548 7
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1408 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4742 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1604 5
Английский язык 6156 4
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1145 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 818 4
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2637 4
"китайфон" 27 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4929 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2089 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 4
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 3
Homo Sapiens - Человек разумный 2720 3
Паспорт - Паспортные данные 2082 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1208 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4995 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23913 2
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 141 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13912 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1035 2
Федеральный закон 248-ФЗ - О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации 214 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2098 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3899 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3410 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8863 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4182 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - спортивное и лечебное питание 690 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1370 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4633 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3933 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 479 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 20
Wikipedia - Википедия 440 2
TechRadar 89 2
91Mobiles 1695 2
The Verge - Издание 500 1
Engadget - Блог о технологиях 417 1
IDC - International Data Corporation 4849 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7453 1
Gartner - Гартнер 3474 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 1
CeBIT 461 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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