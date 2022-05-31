VP-20 – IP-телефон от Eltex с расширенной функциональностью

Eltex создает технологические продукты для современного бизнеса, способные помочь решить все его задачи. VP-20 – один из них. Это IP-телефон корпоративного уровня с широкими возможностями применения. Предсерийный выпуск VP-20 планируется в мае 2022 г. Будут доступны версии с поддержкой PoE и без. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

IP-телефон с расширенной функциональностью: цветной ЖК-дисплей; подключение гарнитуры и консолей расширения; 1Gbit Ethernet-порты; HD Voice

VP-20 – старшая модель в линейке IP-телефонов Eltex с цветным ЖК-дисплеем. Его разрешение – 800х480 пикселей (WVGA), диагональ – 4,3 дюйма. Благодаря высокой плотности пикселей и настраиваемой подсветке легко считывать поступающую информацию с дисплея даже при долгой работе с телефоном.

Материал телефона – прочный матовый пластик, который минимизирует выскальзывание трубки из руки при длительных разговорах. Удобно разместить VP-20 на столе, в том числе практически вертикально, поможет съемная двухпозиционная подставка.

Eltex VP-20

При проектировании использован симметричный дизайн лицевой панели телефона. За счет этого легко запомнить расположение клавиш и ускорить выполнение действий.

Скорости работы с IP-телефоном в том числе способствует динамическое назначение функций на программируемые клавиши. У VP-20 их 10. Они поддерживают отслеживание статуса линий других абонентов с помощью световых индикаторов (BLF).

У VP-20 есть все необходимые функции для удобной работы: громкая связь, конференц-связь, работа с разными SIP-аккаунтами (на VP-20 подключается до шести), установка рингтонов для каждого из них, работа с локальной и удаленной телефонными книгами, выключение микрофона, удержание вызова, переключение на гарнитуру, работа с голосовыми и текстовыми сообщениями и т. д. С двух сторон от панели набора номера добавлено восемь клавиш со световой индикацией для быстрого доступа к наиболее используемым из них.

Количество программируемых клавиш можно увеличить за счет специально разработанной для VP-20 консоли расширения. Ее выпуск планируется в IV квартале 2022 г. У консоли будет цветной дисплей, 22 клавиши с индикацией статуса (в том числе BLF) и три для переключения страниц. Это позволит хранить до 66 записей на одной консоли. К VP-20 через разъем RJ22 можно подключить до трех таких консолей.

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VP-20 имеет дополнительный порт RJ-9 для подключения гарнитуры. Ее использование актуально для операторов кол-центров и тех, кому приходится постоянно работать «на линии» при одновременном использовании компьютера.

За счет поддерживаемых VP-20 основных для VoIP аудиокодеков, механизмов приоритизации трафика (QoS 802.1p, DSCP), а также возможностей эхокомпенсации, детектора тишины, приема и генерации сигналов DTMF достигаются высокое качество передачи речи и стабильность соединения. Например, это важно при проведении аудиоконференции, когда требуется четко слышать всех участников. VP-20 поддерживает до трех участников локальной аудиоконференции и неограниченное количество участников при сборе удаленных конференций.

Встроенный в VP-20 коммутатор позволяет подключить телефон и компьютер в режиме моста к одному кабелю локальной сети. Как итог – на рабочем месте больше полезного пространства, нет лишних проводов. При этом VP-20 не ограничивает последнему скорость доступа в сеть: и для IP-телефона, и для компьютера она будет до 1 Гбит/с. По гигабитному порту VP-20 также может быстро загружать и отправлять большие объемы данных и взаимодействовать с облачными сервисами.

Управлять функциями VP-20 и отслеживать состояние его работы можно с помощью веб-интерфейса, десктоп-ассистента, SSH и АТС ECSS-10 Softswitch. Диагностика проводится через веб-интерфейс и sys-log. Благодаря Eltex Autoprovision доступны автообновление ПО и автоконфигурирование.

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VP-20 поддерживает как статическое, так и динамическое (DHCP) подключение к сети. Возможности VLAN повышают безопасность использования VP-20 в приватных сетях.