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Индексная книга (каталог) CNews*
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Проектирование процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.07.2026 «Инфосистемы Джет» провела тестирование Ideco NGFW Novum 21.13.206 1
31.07.2026 МФТИ и ЕВРАЗ открывают программу по цифровым технологиям и искусственному интеллекту для инженеров-проектировщиков 1
31.07.2026 «Корус Консалтинг» приступил к импортозамещению интеграционной платформы в сети «О’Кей» 1
30.07.2026 Сбербанк открыл доступ к собственной обновленной модели угроз для систем искусственного интеллекта 1
30.07.2026 «Т-Технологии» и «Обит» выводят ритейл на новый уровень аналитики 1
30.07.2026 Группа «Теплолюкс» инвестировала более 2 млрд рублей в развитие российского производства инженерных систем 1
28.07.2026 Axenix помогла перевести российские компании Reckitt на «1С:ERP. Управление холдингом» 1
27.07.2026 60% компаний выбирают отечественные СХД и объектные хранилища 1
23.07.2026 ТИМ-сигнал принят: «Уфанет» усилил проектирование с nanoCAD 1
22.07.2026 ГК «СиСофт» развивает инструменты работы с цифровыми двойниками: вышла новая версия «MS Навигатор» 1
20.07.2026 Смарт-контракты: новый этап цифровизации или головная боль для бизнеса? Инфографика CNews 1
20.07.2026 НТЦ АРГУС вывел на рынок R&D-лабораторию для проверки ИТ-гипотез 1
20.07.2026 Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат 1
15.07.2026 «РЕСО-Гарантия» и InsurTech-платформа AIINS объявили о начале стратегического партнерства 1
14.07.2026 НИИЭТ выводит на рынок две модели GaN‑транзисторов 1
13.07.2026 Исследовательница из Новосибирска создала математическую модель оценки риска саркопении у пациенток с ревматоидным артритом 1
10.07.2026 ПО мониторинга и управления «Гравитон» совместимо с «Ред ОС» 8 1
29.06.2026 Efsol обновила RAID-калькулятор для более точного проектирования инфраструктуры «1С» 1
29.06.2026 Андрей Король, «ЭОС»: Руководители МФЦ вынуждены балансировать между цифровизацией, импортозамещением и качеством 1
23.06.2026 «ЕвроХим» рассчитывает вывести на рынок российскую альтернативу зарубежным системам технологического моделирования 1
19.06.2026 R-Vision и УЦСБ объединяют экспертизу для повышения эффективности киберзащиты 1
17.06.2026 Российский BIM для промышленного инжиниринга: «КНГК-Групп» снизила нагрузку на инженеров и перестала тратить часы на ручные правки 1

Публикаций - 1693, упоминаний - 1700

Проектирование и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 96
9594 84
Intel Corporation 12811 80
Ростелеком 10948 66
IBM - International Business Machines Corp 9699 62
SAP SE 5601 60
Softline - Софтлайн 3743 48
Oracle Corporation 7074 46
Autodesk 639 46
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 40
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 40
Cisco Systems 5372 38
HP Inc. 5883 38
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 36
Yandex - Яндекс 9215 35
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 35
МегаФон 10742 34
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 33
Dell EMC 5180 32
Broadcom - VMware 2610 31
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 31
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 29
Samsung Electronics 11064 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 27
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 27
Google LLC 12688 27
Siemens AG - Siemens Group 2673 27
Nvidia Corp 4002 26
Huawei 4675 25
Крок - Croc 1964 25
Schneider Electric 614 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 23
Apple Inc 13154 22
AMD - Advanced Micro Devices 4641 22
Dassault Systemes 235 22
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 21
Directum - Директум 1268 20
AMT Group - АМТ-Груп 365 20
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 61
РЖД - Российские железные дороги 2096 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 27
Газпром ПАО 1493 23
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 15
Газпром нефть 725 15
Альфа-Банк 1979 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
Почта России ПАО 2370 12
НСПК - Национальная система платежных карт 948 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 11
Северсталь ПАО - Severstal 629 11
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
Россети Ленэнерго 1699 9
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Ростех - Вертолеты России 180 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 8
ВТБ - ВТБ24 671 8
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 8
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 7
Boeing 1031 7
Геометрия НПО 165 7
Daikin Industries 64 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 104
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 72
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 68
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 67
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 64
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 50
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 47
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 46
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 45
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 38
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 23
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 17
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 16
Федеральное казначейство России 1949 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 9
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
TIA - Telecommunications Industry Association 90 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
ГосИнформСистемы 160 2
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 2
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
AHRI - Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 1 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
Станкоинструмент 3 1
РАСС ОФСОО - Российская ассоциация спортивных сооружений - Общероссийская общественная организация 2 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
Международная Академия транспорта 5 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 643
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 420
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 406
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 329
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 325
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 286
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 282
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 262
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 240
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 207
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 199
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 181
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 170
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 158
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 158
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 151
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 149
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 146
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 143
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 142
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 138
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 130
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 126
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 124
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 114
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 114
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 108
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 108
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 105
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 100
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 97
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 96
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 91
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 89
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 83
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 83
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 82
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 81
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 81
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 79
Linux OS 11533 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 49
Microsoft Windows 16882 42
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 41
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 38
Google Android 15243 36
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 33
Apple iOS 8583 31
Microsoft Windows 2000 8678 27
Microsoft Office 4170 25
Intel x86 - архитектура процессора 2151 25
Autodesk AutoCAD 376 24
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 23
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 21
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 21
Oracle Java - язык программирования 3469 20
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 19
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 19
Apple iPhone 6 4861 18
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 18
Нанософт - nanoCAD 148 17
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 17
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 17
Dassault Systemes - SolidWorks 133 17
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 15
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 14
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 14
Autodesk Revit 125 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
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