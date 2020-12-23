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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Проектирование процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части



23.12.2020 Александр Шведов, «Билайн Бизнес»: Пандемия помогла российским регионам осознать преимущества цифровизации 1
22.12.2020 4 главных научных открытия 2020 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
15.12.2020 «Ростелеком» использует аппаратные и программные решения «Сименс» при создании киберполигона 1
14.12.2020 Ученые НИТУ «МИСиС» разработали виртуальную модель новой станции Московского метрополитена 1
10.12.2020 HPE представила облачные сервисы HPE GreenLake для работы с высокопроизводительными вычислениями 1
09.12.2020 Seagate анонсировала два процессора на базе RISC-V 1
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 1
16.11.2020 Fujitsu представила новую мобильную рабочую станцию 1
13.11.2020 МТС адаптировала облачный суперкомпьютер для проектов умного города 1
12.11.2020 Российские ученые разработали технологию проектирования одежды из 3D-материалов 1
06.11.2020 Россияне создали первую в мире камеру, способную «видеть» почти в абсолютной темноте 1
05.11.2020 Российские ученые создали прототип самой чувствительной видеокамеры в мире 1
02.11.2020 Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» распространят на все российские вузы 1
30.10.2020 Стали известны подробности о цифровой арт-выставке Disartive 1
30.10.2020 Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус 1
30.10.2020 «Декатлон» запустил кассы самообслуживания в российских магазинах 1
29.10.2020 Dassault Systèmes представила SOLIDWORKS 2021 1
29.10.2020 Красноярские предприятия все чаще «переезжают» в облака 1
28.10.2020 Обнародованы характеристики стандарта Wi-Fi 7. Скорость составит 46 Гбит/с 1
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 1
22.10.2020 Huawei представила серию флагманских смартфонов Mate 40. Цены. Фото 1
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
20.10.2020 Simetra стала поставщиком технологий для разработки транспортного мастер-плана Ташкента 1
15.10.2020 Сбербанк обучит незрячих клиентов пользоваться своим мобильным приложением 1
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард 1
14.09.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил Telefónica International Wholesale Services связью в Подмосковье 1
11.09.2020 HP представила новые широкоформатные принтеры HP DesignJet 1
03.09.2020 Disartive – международная ярмарка ультрасовременного цифрового искусства и дизайна стартует в Москве 26 октября 1
02.09.2020 Подведены итоги работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 1
31.08.2020 Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure 1
25.08.2020 «Норбит» завершил первый этап автоматизации клиентского сервиса в E100 1
24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД 1
20.08.2020 SberDevices вышли на AliExpress 1
19.08.2020 Merlion начинает поставлять на российский рынок оборудование Mindeo для считывания штрихкодов 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
07.08.2020 Accenture приобрела системного интегратора PLM Systems 1
24.07.2020 В ТПУ создают программный комплекс для проектирования спутников ГЛОНАСС новой серии 1
09.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» оптимизировала финансовые бизнес-процессы на базе решения SAP 1
06.07.2020 Путин раздал кучу подарков ИТ-отрасли и интернет-провайдерам 1
03.07.2020 Российские разработчики объединяются для создания решений на базе отечественных технологий 1

Публикаций - 177, упоминаний - 177

Проектирование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 69
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
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