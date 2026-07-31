Индексная книга (каталог) CNews*
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Проектирование процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 1693, упоминаний - 1700
Проектирование и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 21
|Медведев Дмитрий 1665 20
|Шадаев Максут 1210 14
|Мацоцкий Сергей 180 8
|Вирцер Евгений 43 8
|Макаров Станислав 118 8
|Мишустин Михаил 787 7
|Никифоров Николай 1138 7
|Евдокимов Андрей 95 7
|Самойлов Юрий 75 6
|Бобровников Борис 104 6
|Гольцов Александр 84 6
|Корнеев Сергей 84 6
|Шпак Василий 279 6
|Козак Николай 209 6
|Ведехин Игорь 41 6
|Урусов Виктор 157 6
|Ксенин Алекс 311 6
|Опанасенко Всеволод 139 5
|Нащекин Алексей 118 5
|Калинин Александр 189 5
|Халяпин Сергей 96 5
|Мякишева Марина 84 5
|Щеголев Игорь 699 4
|Натрусов Артем 313 4
|Греф Герман 485 4
|Чаркин Евгений 317 4
|Захаренко Максим 57 4
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 4
|Кирьянова Александра 169 4
|Зотов Алексей 69 4
|Карпинский Алексей 42 4
|Шелепов Владимир 25 4
|Ершова Элеонора 67 4
|Мартиросов Давид 123 4
|Бадаев Максим 4 3
|Туровский Юрий 4 3
|Лукьянов Александр 80 3
|Султангалиев Тимурбулат 19 3
|Kross Robert - Кросс Роберт 6 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.