Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Открытые системы ИД
СОБЫТИЯ
Публикаций - 177, упоминаний - 192
Открытые системы ИД и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11619 23
|ComputerWorld 144 15
|PCweek 30 12
|СК Пресс 17 3
|Компьютерра 46 3
|Intelligent Enterprise 27 2
|DigiTimes - Издание 1334 2
|Росбалт ИА 60 1
|ИнформКурьерСвязь 14 1
|САПР и графика 11 1
|Финансовая газета 24 1
|Airline Business 7 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 898 1
|Bloomberg 1659 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1159 1
|CNews - ZOOM.CNews 1913 1
|AP - Associated Press 2009 1
|Fortune 211 1
|Деловой Петербург 41 1
|Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.