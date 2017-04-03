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Открытые системы ИД
Открытые системы ИД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 5
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
|АРБ - Ассоциация российских банков 146 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 5
|Щербаков Борис 40 4
|Македонский Сергей 46 3
|Иванов Павел 8 3
|Аитов Тимур 184 2
|Катрич Алексей 42 2
|Артемьев Валерий 6 2
|Назипов Дмитрий 79 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 39 2
|Карпачев Александр 19 1
|Кузовкин Алексей 152 1
|Дубенсков Пётр 3 1
|Андреев Александр 22 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 16 1
|Мишин Глеб 63 1
|Зайцева Анна 63 1
|Баласанян Владимир 39 1
|Абрамов Сергей 66 1
|Лукацкий Алексей 87 1
|Семенов Александр 86 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 16
|ComputerWorld 135 10
|Bloomberg 927 1
|CNews - ZOOM.CNews 1263 1
|Секрет фирмы 28 1
|СК Пресс 15 1
|Компьютерра 29 1
|IDC - International Data Corporation 4388 33
|Gartner 3048 19
|Juniper Research 405 2
|Forrester Research 754 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
|Fortune Global 500 261 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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