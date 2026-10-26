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Индексная книга (каталог) CNews*
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Открытые системы ИД

Открытые системы ИД

СОБЫТИЯ


26.10.2026 «Джаз Телеком» и Uvatron объявили о партнерстве в сфере автоматизации мультимедийных и ProAV‑систем 1
22.10.2025 Российские компании не спешат переходить на отечественные системы для корпоративных коммуникаций 1
11.03.2025 Риски инцидентов информационной безопасности при использовании открытого ПО выше у малого и среднего бизнеса 1
20.12.2024 Ассоциация больших данных и издательство «Открытые системы» объединяют усилия в области популяризации отрасли данных 1
25.12.2023 Исследование Konica Minolta: российский бизнес определился с приоритетами развития ИТ-решений на 2024 год 1
20.09.2022 Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике 1
13.09.2022 МТС представила сервис удаленной идентификации физических лиц для крупного бизнеса 1
01.12.2020 Accenture: сдвиги в мировой экономике превысят 3 триллиона долларов 1
07.02.2018 Топ-менеджера IBM наняли продвигать СУБД-«убийцу Oracle» 1
26.09.2017 TmaxSoft внедрила СУБД Tibero в индийской платежной системе fonePaisa 1
20.07.2017 «АйТеко» и TmaxSoft представили решение OpenFrame для переноса приложений с мейнфреймов 1
17.07.2017 Как микросервисы помогают решать макрозадачи 1
25.04.2017 Связь-2017 1
03.04.2017 25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» 1
19.04.2016 Массимо Фатато стал вице-президентом Red Hat по телеком-решениям в регионе EMEA 1
05.03.2016 Готов ли ваш бизнес к новому технологическому прорыву? 1
29.02.2016 EMC представила переработанную систему VMAX All Flash для современных ЦОД 1
15.12.2015 Бизнес Brocade - динамика и движение 1
10.11.2015 Fujitsu Forum 2015: как будут развиваться IT в ближайшее время 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 1
29.11.2013 Рынок СХД в России идет на взлет 1
30.10.2013 МВД Франции: Open Source обходится в пять раз дешевле 1
22.02.2013 ИТ-инновации для бизнеса: Сургутнефтегаз внедряет решения in-memory 1
13.04.2012 Intel рассказала о новых Open Source-разработках 1
11.01.2012 Oracle представила новую версию сервера приложений Oracle Tuxedo 11g 1
02.11.2011 Решения CSoft Development признаны лучшими продуктами года в номинации «САПР» 1
24.01.2011 Система хранения Symmetrix VMAX от EMC обеспечивает поддержку до 5 млн виртуальных машин 1
24.06.2010 США переводят электронное голосование на открытое ПО 1
30.04.2010 Торжество Linux на десктопах и нетбуках откладывается 1
14.04.2010 Oracle выпустил новые средства переноса приложений мэйнфрейма на платформу Oracle Tuxedo 11g 1
13.04.2010 Анонсирован сервер приложений Oracle Tuxedo 11g 1
02.03.2010 VDEL будет продвигать открытые ECM-системы Alfresco в странах Восточной Европы, СНГ и России 1
02.12.2009 Открытое ПО находит признание 1
20.08.2009 Через 3 года Linux принесет $1 млрд 1
14.04.2009 Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор 1
20.03.2009 Нетбуки разлюбили Linux 1
05.12.2008 Круглый стол CNews: «Системы хранения данных 2009» 1
26.10.2007 30 октября откроется конференция «Практика аутсорсинга на рынке ИКТ» 1
10.10.2007 30 октября состоится конференция по аутсорсингу на рынке ИКТ 1
26.09.2007 В Москве пройдет конференция по аутсорсингу на рынке ИКТ 1

Публикаций - 177, упоминаний - 192

Открытые системы ИД и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7123 32
IBM - International Business Machines Corp 9721 31
Крок - Croc 1972 23
Microsoft Corporation 25900 22
HP - Hewlett-Packard 3667 20
HP Inc. 5911 17
Intel Corporation 12891 16
Открытые технологии 732 16
Dell EMC 5210 15
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 13
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 12
Xerox - The Haloid Company 1169 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1460 12
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 11
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 10
Oracle EMEA 20 9
SAP SE 5634 9
InterTrust - ИнтерТраст 337 9
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 9
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 9
NetApp - Network Appliance 668 8
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 8
ФОРС - Центр разработки 715 8
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 551 8
OpenText - Micro Focus - Novell 880 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 7
Fujitsu 2111 7
Nortel Networks - Northern Telecom 1331 7
Broadcom - VMware 2633 6
9754 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2407 6
Red Hat 1383 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 6
Promt - Промт 325 6
Seiko Epson Corporation 912 6
CA Technologies - Computer Associates 392 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 649 6
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 33
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 13
Газпром ПАО 1498 9
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3171 8
ГПБ - Газпромбанк 1299 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 7
Альфа-Банк 1997 7
Мосэнерго ПАО 132 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9140 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 6
Татнефть 247 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1919 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 4
КонсультантПлюс 163 4
Бурятзолото 12 3
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1967 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 375 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 3
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 76 3
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 50 3
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 51 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Резонанс НПП 409 2
Вестер ГК - торговая сеть 13 2
Разгуляй 40 2
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 2
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3018 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 2
Евросеть 1421 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 301 2
Возрождение - Коммерческий банк 361 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5799 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4999 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5889 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3629 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 6
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 6
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 346 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2917 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3708 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4079 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6720 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 811 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 61 2
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 23 1
Правительство Канады 51 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 75 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 106 1
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 1
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1088 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 218 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 16 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 11 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 29 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 6
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 59 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 1
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1072 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 150 1
Linux Foundation - Free Standards Group 209 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 111 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 158 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 50
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5762 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36985 36
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10912 35
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12539 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23297 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14167 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34126 21
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1086 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13375 19
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа - SOI - Service-Oriented Infrastructure - SOBA - Service Oriented Business Architecture - Сервис-ориентированная бизнес-архитектура 712 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36218 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8442 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8831 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13860 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 14
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2515 13
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3609 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28676 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7902 11
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2636 11
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2473 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10095 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7377 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13848 10
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1393 10
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1748 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18472 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27158 9
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 674 9
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 986 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13705 9
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1304 9
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 664 8
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 8
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2158 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5306 8
OASIS - BPEL - Business Process Execution Language - WS-BPEL - Web Services Business Process Execution Language 72 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8775 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1324 12
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 8
Linux OS 11712 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Apple iPhone 6 4860 6
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 6
Oracle Grid Computing - Oracle Grid Infrastructure - Oracle Grid Control 23 5
SAP Sybase 292 5
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 4
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 4
Oracle Instant Portal - Oracle Instant Client 6 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 4
Microsoft Windows 17059 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5917 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 256 4
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 4
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud - Oracle Service-Oriented Architecture 61 4
Oracle Collaboration Suite - OCS 44 4
Oracle Fusion Middleware - Oracle Tuxedo - Transactions for Unix, Extended for Distributed Operations 15 3
HPE ITSM - HPE IT Service Management 15 3
Microsoft Office 4251 3
Intel x86 - архитектура процессора 2189 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1817 3
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 62 3
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 3
Microsoft Windows 2000 8675 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 3
TmaxSoft OpenFrame 9 3
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 3
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1863 2
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1350 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1036 2
Microsoft Windows XP 2433 2
Oracle Java - язык программирования 3508 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 507 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 951 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 180 2
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 9
Розенберг Вадим 5 4
Щербаков Борис 47 4
Шкред Анатолий 11 3
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 3
Xiong Frank - Сюн Фрэнк 6 3
Македонский Сергей 47 3
Дубенсков Пётр 21 3
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 56 2
Володин Андрей 22 2
Ремизов Алексей 20 2
Потоцкий Михаил 15 2
Буйдов Александр 11 2
Карелов Сергей 9 2
Лиховайдо Василий 8 2
Ларин Владимир 11 2
Колесников Сергей 25 2
Грищенко Сергей 6 2
Галактионов Виктор 3 2
Христов Павел 2 2
Гущин Валерий 5 2
Чашкин Валерий 3 2
Черняк Леонид 2 2
Зеленина Елена 2 2
Дутов Владислав 2 2
Евсеев Олег 6 2
Хайетт Илья 2 2
Gantz John - Ганц Джон 15 2
Слепцова Наталия 2 2
Ranum Marcus - Рэнум Маркус 4 2
Canning Marty - Кэннинг Марти 4 2
Аитов Тимур 197 2
Артемьев Валерий 6 2
Назипов Дмитрий 86 2
Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
Рассказов Сергей 41 2
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 2
Сивидов Алексей 40 2
Катрич Алексей 43 2
Макаров Станислав 118 2
Россия - РФ - Российская федерация 169203 126
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 68
Европа 25052 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8716 15
Европа Восточная 3141 14
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1471 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19443 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 5
Германия - Федеративная Республика 13318 5
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 5
Беларусь - Белоруссия 6378 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1794 4
Казахстан - Республика 6147 3
Земля - планета Солнечной системы 10927 3
Южная Корея - Республика 7127 3
Финляндия - Финляндская Республика 3711 3
Сингапур - Республика 1971 3
Индия - Bharat 5927 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 3
Израиль 2877 3
Африка - Африканский регион 3652 3
Ближний Восток 3172 3
Франция - Французская Республика 8217 3
Китай - Тайвань 4294 3
Украина 7979 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1536 3
Чехия - Прага 207 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5531 2
Хорватия - Загреб 18 2
Япония 13869 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4574 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3396 2
Польша - Варшава 111 2
Канада 5098 2
Италия - Итальянская Республика 4528 2
Венгрия - Будапешт 117 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5867 54
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1843 45
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6717 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16432 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6258 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27780 12
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2539 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3642 11
Английский язык 7091 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8598 10
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 7
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1592 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5877 6
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5994 5
Металлы - Платина - Platinum 500 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3175 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7609 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1323 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4689 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22152 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9169 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2364 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1014 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2794 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2322 3
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9020 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18490 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6877 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9314 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7611 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1589 3
Информатика - computer science - informatique 1216 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1937 3
Философия - Philosophy 543 3
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 998 3
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 396 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11619 23
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PCweek 30 12
СК Пресс 17 3
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РАН - Российская академия наук 2150 8
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 7
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 782 1
ТюмГНГУ - ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет - НИНиГ - Ноябрьский институт нефти и газа - Ноябрьский нефтегазовый колледж 27 1
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 323 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 507 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 23 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 151 1
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ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Oracle TechForum 25 9
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Gartner Symposium ITxpo 27 5
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
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TeleMultiMedia Forum 2 2
ЭОС Осенний документооборот 37 1
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ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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