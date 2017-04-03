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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Открытые системы ИД



03.04.2017 25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» 1
10.11.2015 Fujitsu Forum 2015: как будут развиваться IT в ближайшее время 1
02.11.2011 Решения CSoft Development признаны лучшими продуктами года в номинации «САПР» 1
26.10.2007 30 октября откроется конференция «Практика аутсорсинга на рынке ИКТ» 1
10.10.2007 30 октября состоится конференция по аутсорсингу на рынке ИКТ 1
26.09.2007 В Москве пройдет конференция по аутсорсингу на рынке ИКТ 1
11.05.2007 Road show 2007 HDS&Symantec: место встречи – Самара 1
27.03.2007 5 апреля откроется конференция "Информационная безопасность предприятия" 1
23.03.2007 В апреле в Санкт-Петербурге пройдут Дни технологий Sun 1
13.03.2007 Маркус Рэнум – единственное выступление в России 1
15.02.2007 UpScale Soft автоматизирует администрацию Балашихи 1
30.01.2007 В Москве пройдет конференция по управлению бизнес-процессами 1
28.11.2006 11 декабря откроется конференция "Эффективный документооборот в управлении бизнесом" 1
15.11.2006 Системы Business Intelligence будут обсуждаться на конференции в Москве 1
19.10.2006 В Москве пройдет конференция по системам бизнес-аналитики 1
18.10.2006 26 октября откроется конференция по структурированным кабельным системам 1
26.09.2006 В Москве пройдет конференция по системам хранения данных 1
20.09.2006 На следующей неделе состоится конференция об IP-коммуникациях 1
05.09.2006 В Москве пройдет конференция по корпоративной IP-инфраструктуре 1
31.05.2006 20 июня откроется конференция по инфраструктуре ЦОД 1
26.04.2006 18 мая состоится конференция "Управление бизнес-процессами на предприятии" 1
25.04.2006 В Москве пройдет конференция по управлению ИТ-услугами 1
11.04.2006 18 апреля откроется 13-й Российский CIO-Форум 1
10.04.2006 18 мая откроется конференция "Управление бизнес-процессами на предприятии" 1
27.03.2006 18 апреля откроется CIO-Форум 1
21.02.2006 2 марта откроется конференция "Информационная безопасность предприятия" 1
08.02.2006 Фил Циммерман выступит на конференции по информационной безопасности 1
06.02.2006 РИФ-2006 – регистрация началась 1
24.01.2006 IDC и OSP-Con проводят конференцию по информационной безопасности 1
17.01.2006 В Москве выступит Фил Циммерман 1
27.12.2005 Подведены итоги конференции "Эффективный документооборот в управлении бизнес-процессами" 1
09.12.2005 В Москве прошла 7-я ежегодная конференция Microsoft "Платформа 2006. Определяя будущее" 1
07.12.2005 8 декабря состоится конференция "Эффективный документооборот в управлении бизнес-процессами" 1
06.12.2005 8 декабря состоится конференция "Эффективный документооборот в управлении бизнес-процессами" 1
05.12.2005 8 декабря состоится конференция "Эффективный документооборот в управлении бизнес-процессами" 1
21.11.2005 30 ноября состоится конференция по системам Business Intelligence 1
14.11.2005 Хранилища данных помогают экономить 1
01.11.2005 Oracle TechForum 2005 откроет новую технологическую эру в России 1
28.10.2005 Oracle TechForum 2005 откроет новую технологическую эру в России 1
26.10.2005 Oracle TechForum 2005 откроет новую технологическую эру в России 1

Публикаций - 102, упоминаний - 103

Открытые системы ИД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5638 15
Крок 1506 14
IBM 8247 14
Xerox 1000 10
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 10
HP - Hewlett-Packard 3333 10
Открытые технологии 426 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1307 8
HP Inc. 4843 8
InterTrust - ИнтерТраст 291 8
Microsoft Corporation 20288 8
Инфосистемы Джет 770 7
Oracle Sun Microsystems 2063 7
NetApp - Network Appliance 581 6
ФОРС - Центр разработки 277 6
Парус 346 6
Dell EMC 4360 6
Micro Focus - Novell 842 5
Rambler Group - Рамблер ГК 750 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 673 5
Nortel Networks 1259 5
Oracle Россия и СНГ 209 5
HDS - Hitachi Data Systems 388 5
Promt - Промт 253 5
Veritas Technologies 275 5
Ланит ГК 1475 4
Intel Corporation 10381 4
S&T - System Integration and Technology Distribution 34 4
Гранит-Центр НПП 22 4
АФК Система ПАО 1580 4
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 296 4
KPMG - КПМГ 258 4
Trend Micro 550 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 285 4
Check Point Software Technologies 671 4
iTeco - Ай-Теко 844 4
РДТЕХ 192 4
Seiko Epson Corporation 754 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1561 4
Информзащита 549 3
ГПБ - Газпромбанк 768 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 5
Мосэнерго ПАО 94 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 322 5
Татнефть 163 5
Аэрофлот 572 5
Газпром ПАО 705 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 4
Альфа-Банк 1279 4
Норникель - Норильский никель 243 3
УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения 10 3
Интер РАО ПАО 246 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 2
Силовые машины 48 2
Татэнерго 37 2
АвтоВАЗ 151 2
РЖД - Российские железные дороги 1261 2
Возрождение - Коммерческий банк 115 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 233 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 392 2
Уралкалий ПАО 78 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 160 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 102 1
Мотовилихинские заводы 11 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 123 1
РОСНО СК 161 1
Лента - Сеть розничной торговли 198 1
Мосводоканал 50 1
РАО ЕЭС России ПАО 179 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 113 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 149 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 101 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 219 1
Техносила 218 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 2
Правительство Саратовской области 19 2
Правительство Москвы 782 2
Президент Российской Федерации 1595 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 122 1
Счётная палата РФ 543 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1404 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 173 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1027 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 64 1
Управление делами президента Российской Федерации 43 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 14 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
АРБ - Ассоциация российских банков 146 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 910 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 8
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 339 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 482 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 348 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 689 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 533 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 2
ИТ-аутсорсинг 788 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2291 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 262 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 68 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 316 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 160 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 226 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 116 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 261 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 211 1
Электроника 79 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1103 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 96 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1166 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1001 1
Big Data - Большие данные 1149 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 605 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2311 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1526 1
Oracle Collaboration Suite - OCS 31 4
Oracle Fusion Middleware 200 4
SAP Sybase 274 4
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 51 4
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 92 3
IBM Cognos BI 221 3
Oracle Hyperion 124 2
Microsoft SQL Server 1132 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 177 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 1
Samsung Hummingbird 89 1
Infor ERP LN 169 1
Intel Core 2 Duo 525 1
Fujitsu Digital Business Platform MetaArc 6 1
Fujitsu UShareSoft UForge 2 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 1
ЭОС eDocLib 93 1
Microsoft Dynamics 240 1
OpenText Documentum 340 1
ЭОС Дело-web 144 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 124 1
ЭОС Дело СЭД 754 1
Java - Язык программирования 2333 1
Model Studio CS 6 1
Microsoft Office 2824 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 876 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 5
Щербаков Борис 40 4
Македонский Сергей 46 3
Иванов Павел 8 3
Аитов Тимур 184 2
Катрич Алексей 42 2
Артемьев Валерий 6 2
Назипов Дмитрий 79 2
Farish Robert - Фариш Роберт 39 2
Карпачев Александр 19 1
Кузовкин Алексей 152 1
Дубенсков Пётр 3 1
Андреев Александр 22 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 16 1
Мишин Глеб 63 1
Зайцева Анна 63 1
Баласанян Владимир 39 1
Абрамов Сергей 66 1
Лукацкий Алексей 87 1
Семенов Александр 86 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 13
Европа Восточная 2685 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 1208 4
Украина 5153 3
Беларусь - Белоруссия 2933 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 655 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1072 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 828 2
Китай - Тайвань 1382 2
Африка - Африканский регион 2321 2
Германия - Федеративная Республика 6766 2
Израиль 1288 2
Прибалтика - Балтия 1176 2
Казахстан - Республика 3735 2
Румыния - Бухарест 13 2
Финляндия - Финляндская Республика 1396 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 2
Эстония - Эстонская Республика 622 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 360 1
Словения - Любляна 2 1
Россия - СФО - Томская область 527 1
Иран - Исламская Республика Иран 578 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 753 1
Кипр - Республика 318 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 529 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 220 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 554 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 956 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 495 1
Россия - СФО - Республика Алтай 844 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 398 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 167 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 128 1
Европа Юго-Восточная 48 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 167 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2540 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1337 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 1
СИЗО - Следственный изолятор 70 1
МПС - Международные платежные системы 90 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 8 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7860 16
ComputerWorld 135 10
Bloomberg 927 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
Секрет фирмы 28 1
СК Пресс 15 1
Компьютерра 29 1
IDC - International Data Corporation 4388 33
Gartner 3048 19
Juniper Research 405 2
Forrester Research 754 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
Fortune Global 500 261 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 37 7
РАН - Российская академия наук 585 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 73 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 99 1
Oracle OpenWorld 58 4
РИФ - Российский Интернет Форум 33 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 87 1
Fujitsu Forum 4 1
TeleMultiMedia Forum 1 1
Docflow 103 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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