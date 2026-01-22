Получите все материалы CNews по ключевому слову
Колесников Сергей
СОБЫТИЯ
Колесников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Галактионов Виктор 3 2
|Смолин Олег 4 2
|Чашкин Валерий 3 2
|Черняк Леонид 2 2
|Рыжков Владимир 4 2
|Дутов Владислав 2 2
|Евсеев Олег 6 2
|Вайншток Семен 5 2
|Грешневиков Анатолий 6 2
|Слепцова Наталия 2 2
|Путин Владимир 3376 2
|Македонский Сергей 47 2
|Фрадков Михаил 160 2
|Артемьев Валерий 6 2
|Назипов Дмитрий 85 2
|Комарова Наталья 16 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
|Катрич Алексей 43 2
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
|Володин Андрей 22 2
|Карелов Сергей 9 2
|Руснак Александр 2 1
|Грабко Олег 4 1
|Марков Владимир 5 1
|Ломов Георгий 5 1
|Лякутин Валентин 2 1
|Вуколова Ксения 1 1
|Пудовкин Евгений 13 1
|Козюра Анна 1 1
|Матушкин Виктор 1 1
|Хасис Лев 105 1
|Чибис Андрей 32 1
|Филиппов Максим 52 1
|Наумов Максим 100 1
|Волошин Евгений 64 1
|Бедеров Игорь 87 1
|Савцов Олег 50 1
|Богданов Леонид 9 1
|IDC - International Data Corporation 4943 2
|Forrester Research 828 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
|Gartner - Гартнер 3616 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.