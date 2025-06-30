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Спикател Speaktel
"Спикател" — ИТ-компания, специализирующаяся на предоставлении облачных сервисов и комплексных решений в области информационной безопасности.
- В рамках направления «Спикател облако» компания предлагает спектр продуктов, включая частные облака, резервное копирование данных (Backup и DRaaS), аренду вычислительных мощностей (IaaS), виртуальные рабочие столы (VDI), управление Kubernetes.
- В рамках направления «Спикател безопасность» компания предлагает защиту от киберугроз, в том числе через собственный центр мониторинга (SOC).
УПОМИНАНИЯ
Спикател и организации, системы, технологии, персоны:
|Пудовкин Евгений 5 3
|Лопацкий Артем 2 2
|Крайнов Евгений 4 1
|Хлебунов Михаил 20 1
|Бедеров Игорь 66 1
|Фомина Татьяна 9 1
|Шадаев Максут 1062 1
|Григоренко Дмитрий 141 1
|Матвеев Алексей 8 1
|Козлов Алексей 3 1
|Мурзина Ольга 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150298 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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