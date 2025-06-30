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Спикател Speaktel


"Спикател" — ИТ-компания, специализирующаяся на предоставлении облачных сервисов и комплексных решений в области информационной безопасности.  

УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 «Спикател» и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение 2
16.06.2025 «Спикател» использует MaxPatrol SIEM для мониторинга киберугроз 2
10.06.2025 Власти хотят ввести уголовное наказание за мошенничество с использованием ИИ. Ожидаются сроки до 15 лет 1
06.06.2025 Россию заполонили низкокачественные безопасники. Их не берут на работу, хотя в стране дефицит ИБ-кадров 1
21.05.2025 «Телеком биржа» вложила более 200 млн руб. в развитие ИТ-компании «Спикател» 2
21.05.2025 Артем Лопацкий, «Спикател»: Заказчик понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно 5
30.04.2025 В Лаборатории Servicepipe более 40 инженеров прошли освоение курса противодействию сетевым угрозам 1

Публикаций - 7, упоминаний - 14

Спикател и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1324 2
ФОРС - Центр разработки 653 2
Телеком Биржа 34 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 63 2
WebmonitorX - Вебмониторэкс 22 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13370 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 175 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 316 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 63 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 29 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4475 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 5
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30769 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5582 2
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1124 1
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